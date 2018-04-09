DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)MARANGOZ ATÖLYESİ, YANGINDA KÜLE DÖNDÜ



OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Cemal Paşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi\'nde bulunan Adil Kırşan\'a ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden site görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangını bir saatte söndürdü. Yangının mesai dışında çıkması sonucu yaralanan ya da ölen olmazken, atölyede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da yangın yerine gelerek, incelemede bulundu. Uzman itfaiye erleri, atölyeyi küle çeviren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerinden görüntü

- İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak yangına müdahale etmesi

- Atölyeden çakın duman

- İtfaiye erleri ve vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KAR MASKELİ SALDIRGANLARIN ATEŞ ETTİĞİ GÜRCÜ BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde evlerine birkaç metre uzaklıkta, kar maskeli iki saldırganın tabancayla 6 el ateş ettiği Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze (60) başından vurularak yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze (27) ise bacağından yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemer\'e bağlı Arslanbucak Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze, 2888 Sokak\'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan 20 AG 455 plakalı otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. İddiaya göre şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Gaioz Giorkhelidze başından, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından vuruldu. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

BABA BAŞINDAN, OĞLU BACAĞINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gaioz Giorkhelidze\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu ise komşularının aracıyla ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacağından vurulan Giga Giorkhelidze\'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

BAŞSAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gaioz Giorkhelidze\'nin cenazesi incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi\'ne oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

\'OLAY YERİNE KOŞTUK\'

Görgü tanıklarından Şükrü Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağrışma seslerini duyunca evden çıkıp, olay yerine koştuklarını söyledi. İlk başta Gaioz Giorkhelidze\'nin yaşadığını gördüklerini anlatan Özbey, bir süre sonra yaşamını yitirdiğini anladıklarını kaydetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Üzeri kapalı ceset detayı

- 112 ambulans yazısı detay

- Olay yerinden detay

- Olay yeri inceleme çalışma detayları

- Kurşun isabet eden araç detayı

- Görgü tanığı Şükrü Özbey açıklama

- Olay yeri inceleme çalışma detayı

- Cenaze aracı detay

- Cenaze aracına taşınması

- Olay yeri detay

- Cenaze aracının ayrılması

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ İŞÇİ ÖLDÜ



İZMİT\'te, şantiyenin içerisinde manevra yapan beton mikserinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi\'nde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri şantiye içerisinde manevra yaptığı sırada alanda bulunan 55 yaşındaki Mehmet Kuku\'yu fark etmeyerek ezdi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Beton mikserinin altında kalan Mehmet Kuku\'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kuku\'nun cenazesi morga kaldırıldı. Polis, beton mikseri sürücüsü İsmail M.\'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin görüntüsü

-Sürücünün görüntüsü ve detay

Haber-Kamera Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TÜFEKLE YÜZÜNDEN YARALANAN ÇOCUK İÇİN SEFERBERLİK



KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde av tüfeğiyle yüzünden yaralanan D.İ. (14), ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında ilçenin bin 350 rakımlı İmalı Tıbık Yaylası\'nda meydana geldi. İddiaya göre D.İ. henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü.

Zorlu bir yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaşan sağlık ekipleri D.İ.\'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile ambulansın olduğu yere indirilmesini riskli bulan ekipler, ambulans helikopter istedi. Bunun üzerine Adana\'dan havalanan ambulans helikopter olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alana iniş yaptı.

Ekipleri sedyeye aldıkları D.İ.\'yi vakit kaybetmeden ambulans helikoptere taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda D.İ., ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. D.İ., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının taşınması

- Ekiplerin yaralıyla birlikte yürümesi

- Yaralının helikoptere taşınması

- Helikopterin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÇÖP KAMYONU İLE DİREK ARASINDA SIKIŞAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ YARALANDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde temizlik görevlisi Ali Osman Duman, geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Veli Topçu yönetimindeki 35 DC 7714 plakalı çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik görevlisi Ali Osman Duman, çöpleri aldıktan sonra kamyonun arkasında durdu. Ali Osman Duman, bu sırada geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan Duman için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi Duman\'a müdahale etti. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü Topçu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çöp kamyonu

-İşçinin sıkıştığı kamyon ile elektrik direği

-Çevrede toplanan kalabalık

-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)RÖGARA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI

ADANA\'da rögara düşen yavru kedi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'ndeki Asker Hastanesi\'nin bahçesinde meydana geldi. 5 metre derinliğindeki rögara düşen yavru kedinin miyavlamasını duyan hastane görevlileri, kendileri çıkarmayınca itfaiyeden yardım istedi. Kurtarıcı aracın vincine bağlanan halat ile rögara inan itfaiye eri, yavru kediyi düştüğü yerden çıkarttı. İtfaiye erleri tarafından temizlenen kedi, daha sonra tekrar bahçeye bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye erinin kediyi düştügü yerden çıkartması

- Kirlenen kedinin, bezle silinerek temizlenmesi

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)11. LALE FESTİVALİ\'NDE EN GÜZEL LALELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Lale Festivali kapsamında, vatandaşlar tarafından yetiştirilen laleler jürinin beğenisine sunuldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Lale Festivali, Sekapark\'ta yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan festivale İzmit ve diğer illerden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar 1,5 milyon lalenin renklendirdiği Seka Park\'ta güzel bir gün geçirme fırsatı buldu. Festival kapsamında düzenlenen \'En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin\' yarışmasına vatandaşlar büyük katılım sağladı. Vatandaşların yetiştirdiği laleler jüri tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 1. seçilen Musa Çelik 4 bin TL\'nin sahibi oldu. 2. Paşa Dolu, 3. Yeter Gök , 4. Seda Taşkan ödül almaya hak kazandı.

Lalenin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu, şiirden edebiyata kadar bir çok alanda önemli bir yer edindiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu, \"Lale ömrü uzun olmayan en güzel çiçeklerimizden biridir. Birliğin, sevginin, estetiğin, güzelliğini dik ve onurlu duruşun, mütevazi oluşun en güzel örneğini temsil eden bir çiçeğimizdir. Kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirimizde çok önemli bir yeri vardır. Medeniyet tarihimizde Orta Asya\'dan beri her yerde,sevilen her eserde ve süslemelerde lalenin bolluğunu görüyoruz. Lale aynı zamanda baharı tam anlamıyla müjdeleyen en güzel çiçeklerden birdir. \" dedi. Kocaeli\'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, \" Yerel yönetimlerimiz, halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten onlara hizmeti götüren önemli kuruluşlarımız. Büyükşehir Belediyemiz de halkın ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getiren kurumlarımızın başında geliyor. Kocaeli önemli bir sanayi şehri, Sanayi kuruluşlarımız bir taraftan çalışırken, çevreye duyarlı, halkın günlük yaşama devam etmeleri de büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içinde bu faaliyetlerin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren lale sahipleri ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

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- Lalelerden görüntüler

- Karaosmanoğlu konuşma

- Aksoy konuşma

- Ödül töreni ve ödül alan lalelerden görüntüler

- Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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