DHA YURT BÜLTENİ - 1

Afrin kırsalında çatışma; 8 şehit, 13 yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı.

Hatay\'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, dün saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çatışma çıktı.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma başladı.

HELİKOPTER İSABET ALDI

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

TSK: 5 ŞEHİT, 7 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin\'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

TSK: 3 ŞEHİT, 6 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında 3 güvenlik görevlisinin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 8\'e, yaralı sayısı ise 13\'e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin\'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Bu arada çatışmaların yoğun olduğu harekatta yaralanan askerler, Suriye\'nin Afrin bölgesinden alınarak ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere getirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: HATAY,(DHA)

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Afrin şehidi Astsubay Palancı\'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı\'nın (28) şehadet haberi, İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin acılı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında dün öğlen saatlerinde Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çıkan şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı\'nın şehadet haberi, Gazikent Mahallesi Palmiye Apartmanı\'ndaki baba ocağına ulaştı. Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin\'in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı\'nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Kastamonu\'ya şehit haberi düştü

AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24) Kastamonu\'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in Kastamonu\'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel\'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.

30 AĞUSTOS\'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI

Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin köyünün girşinden görüntü

Şehidin evinden

Sağlık ekiplerinden

Türk bayrağı asılmasından

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU-Gürkan YILMAZ / İNEBOLU(Kastamonu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Isparta\'ya şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un (24) Isparta\'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü\'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Açıkkol\'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin\'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol\'un Afrin\'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında \'Afrin\'e şehit olmaya gidiyorum.\' dediğini söylediler. Odasında \'Gayret bizden, zafer Allah\'tan\' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol\'un 1\'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulanstan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Bayrak asanlar

- Detay

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN / ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç\'un (23) memleketi Konya\'ya ateş düştü.

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç\'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Koç\'un doğum gününün önceki gün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fotoğraf

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- Askeri yetkilelerin binaya girmesi

- Binadan detay

- Bina bekleyenlerden detay

Haber-Kamera: İsmail AKKYA /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Van\'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü



ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin\'de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in (26) Van\'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi\'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik\'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin\'e giderek şehit olacağını söyledi.

Afrin\'de şehit düşen 1\'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik\'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için bugün ilçede tören düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonu kamerası+fotoğraflar

Haber: Barbaros KUL / ERCİŞ(Van),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eskişehir\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin\'in şehadet haberi Eskişehir\'de oturan ailesine verildi.

Uzman çavuş Recep Çetin\'in acı haberini Eskişehir\'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak\'ta oturan baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve eşi Yeter Çetin\'e eve gelen askeri yetkiler verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanığı\'nda görev yapan ve Afrin kırsalında şehit olan Recep Çetin\'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

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-Şehidin babaevinin önündeki ambulansın,

-Rahatsızlık geçiren yakınlarının ambulansa alınması,

-Evin penceresine Türk Bayrağı asılması,

-Evin önündeki askerlerin ve şehidin yakınlarının görüntüsü,

-Şehidin sağlık fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın\'a şehit ateşi düştü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı\'nda kapsamında Afrin\'de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberi, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Afrin\'e görevli olarak giden ve dünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in şehadet haberini, Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı. Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi\'ne acı haber verildi. Anne Sezgül Dinek\'in feryatları yürükleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı. Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da bugün taziye nedeniyle tatil edildi. Şehit Mehmet Dinek\'in cenazesi bugün önce Nazilli\'deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli\'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Fotoğraflar)

-Şehit evinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramzan ÇETİN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrin\'de 2 bacağını yitiren Uzman Çavuş memleketi Akhisar\'da

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görev yapan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık (29), Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 2 bacağını kaybetti. Işık, tedavisi sonrası, memleketi Manisa\'nın Akhisar ilçesindeki baba evine gelerek istirahat etmeye başladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker ve Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda 2 bacağını da diz altından yitiren Afrin Gazisi Uzman Çavuş Yunus Emre Işık\'ı istirahat ettiği baba evinde ziyaret etti. Kent protokolü, Işık\'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşadıklarını anlatan Işık, \"Olay 15 Şubat Perşembe günü 17.30 sularında yaşandı. Kamyonetle, tim komutanım ile bir tim personeli, bir ÖSO lideri ve bir de ÖSO\'dan tercüman vardı. Bir tepeye ilerlerken, ısı tetikleyici yönlendirilmiş mayın patladı. Patladıktan sonra araç geri geri kaymaya başladı ve el frenine yüklendim. Daha sonradan ise ayaklarımın olmadığını gördüm. Daha sonra el frenini çektim, geri geri kaymaya devam etti. Aynadan bakıp aracı zeytin ağacına vurdum. Tim komutanımı çıkardılar. Benim taraf çatışma riski olduğundan dolayı hemen yaklaşamadılar. Ben araçtan kendim çıktım. 20 ila 30 metre süründükten sonra ÖSO aracına seslenip, beni tahliye etmelerini istedim. Daha sonra ÖSO personeli beni aldı. Ben kendime turnike yaptım, karakola intikal ettik. Karakolda tekrar turnikeler yenilenip, damar yolları açıldıktan sonra helikopterle Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürüldüm. Hastanede ameliyat olduktan sonra gece 2 ila 3 sıralarında ambulans uçak ile GATA\'ya sevk edildim. GATA tekrar kontroller yapıldıktan sonra tedavim devam etti. Bir hafta orada kaldıktan sonra taburcu edildim\" dedi. Işık, 19 Mart tarihinde tekrar hastaneye yatacağını ve protez bacak takılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali ve beraberindekilerin ziyareti

- Uzman Çavuş Yunus Emre Işık röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü heyetinden askerlere destek

KİLİS\'İ ZİYARET ETTİLER

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere destek için kurulan \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, Kilis\'e geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik\'in de aralarında bulunduğu sporcu ve sanatçılar, teröristlerin roketli saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii\'ni ziyaret etti.

\'HERKESİN KALBİ BURADA\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, herkesin kalbinin Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, \"Buradaki vatandaşlarımızın moralini yükseltmek, buradaki halkımızın yanında olabilmek için tüm arkadaşlarımızla beraber herkesin kalbi burada. O nedenle \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'muzun bundan sonraki süreçte de bir dizi ziyaretleri olacak. Biz Mehmetçik\'imize destek olmak, halkımızın yanında olduğumuzu göstermek, halkımızın bu sıkıntılı geçen süreçte yanında olduğunu, kalbimizin onlarla attığını, onlarla beraber bir şekilde bu memlekete sahip çıkılması gerektiğinin bilincinde olan insanlarız\" diye konuştu.

Heyet, camiden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyareti etti ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı\'nı da ziyaret eden heyet, askerlerle sohbet edip, yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Heyetin gelişi

- Tarihi Çalık Camisi

- Heyetin esnaf ziyaret

- Harun Karacan\'ın konuşması

- Valilik ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Cansel KİRAZ-Akın ÇELİKTAŞ-Güven USTA / KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erzurum\'da yoğun kar yağışı

ERZURUM\'da öğlenden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

İlkbahar\'ın ilk gününde Erzurum\'da öğlenden sonra aniden kar bastırdı. Gittikçe şiddetini arttıran kar görüş mesafesinde azalmalara neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santime ulaştığı kent merkezinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların, özellikle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. Uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehir merkezinden detay

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

-Kar yağışından detay

-Kar yağışı atlında sıkışan trafik

-Araçları kar yağışı altında ilerlemeye çalışması

-Yolda kalan araçlar

-Zincir takan araçlardan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



ADANA\'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ramazan Tasa öldü, 24 yaşındaki Aydın Gözel ise yaralandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletten düşen Tasa ve Gözel\'e, saldırganlar mermi yağdırdı. Saldırganların tabancalarından çıkan mermiler, Tasa\'nın vücuduna isabet ederken, Gözel de elinden yaralandı. Yaralanan iki arkadaş, kanlar içinde yere kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri polislerinin çalışması

- Mermilerin isabet ettiği otomobilden görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Polislerin kovanları incelemesi

- Saldırıya uğrayan gençlerin olay sırasında kullandığı motosikletten görüntü

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Olay yerinin yakındaki kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyonet Yanarsa Çayı\'na uçtu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor



BATMAN\'ın Beşiri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında içerisinde sürücü ile birlikte 2 ya da 3 kişinin bulunduğu belirtilen küçük baş hayvan yüklü kamyonet köprü üzerinden Yanarsu Çayı\'na uçtu. Sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda kaybolan kamyonettekilerin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beşeri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Batman\'dan Siirt istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen küçük baş hayvan yüklü bir kamyonet, Garzan çaylı olarak bilinen Yanarsu Çayı\'nın üzerindeki köprüden çaya uçtu. Görgü şahitlerinin ifadesine göre sürücünün köprü üzerinde bir kediye çarpmamak için yaptığı ani manevra yüzünden kontrolden çıkan kamyonetin çaya uçarak akıntıyla sürüklendiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine içerisinde 2 veya 3 kişinin bulunduğu komyonettekilerin kurtarılması amacıyla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Son günlerde sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda AFAD ve jandarmanın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Görgü tanığının konuşmaları ve cep telefonu görüntüleri

-Aracın çarptı köprü bariyerleri

-Garzan çayı

-Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP\'li milletvekilleri Yozgat Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti

TÜRKİYE\'deki 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararının alınmasının ardından, fabrikaların bulunduğu illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat\'a geldi.

Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti. Burada fabrika önünde işçiler ve çiftçiler ile bir araya gelen CHP\'li heyet açıklamalarda bulundu.

Fabrika önünde toplanan yaklaşık 200 fabrika çalışanına seslen Ağbaba, şekerden daha milli ve yerli bir ürünün olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

\"Şeker, sadece şeker fabrikasında çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor. Şeker aynı zamanda yüz binlerce insanı ilgilendiriyor. Özellikle fabrikaların kapatıldığı yerlerde büyük bir göç oluyor. Kars\'ta et balık kurumu kapatıldı. Şuanda Kars sürekli göç veren bir il haline geldi. Türkiye\'de en çok göç veren illerden bir tanesi de Yozgat. Yozgat\'ın daha önce 6 milletvekili bulunurken şuanda bu sayı 4\'e düştü. Yozgat\'a tek devlet yatırımı Yozgat Şeker Fabrikası başka var mı, yok. Eğer burası da kapanırsa korkarım Yozgat\'ın nüfusu her geçen gün azalmaya devam eder. Ben buradan sayın Bekir Bozdağ\'a sesleniyorum. Sen bu ilin milletvekilisin gel buraya sahip çık. Yoksa Yozgat\'ın yerinden yeller eser. Biz bu mücadelede sizlerin yanındayız.\"

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri ve işçiler, \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganı attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şeker Fabrikası girişinde görüntü

Fabrika önünde toplanan işçilerden görüntü

CHP\'li Ağbaba\'nın konuşması

İşçi ve milletvekillerini slogan atması

Detaylar

Haber-Kamera: Halit YILMAZ / SORGUN(Yozgat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şeker fabrikaları için 1 milyon imza toplandı

TÜRKİYE genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara tepki göstermek amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından başlatılan imza kampanyasında 1 milyon imza toplandığı belirtildi.

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili kararın iptal edilmesi amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından tepki olarak imza kampanyası başlatıldı. Sendika üyeleri tarafından şeker fabrikasının bulunduğu Samsun\'un Çarşamba İlçesi\'nde kampanya çalışmaları kurdukları stantta sürdürülüyor. Kampanya başladığında hedefin bir milyon imza olduğu önceki gün 1 milyon imzanın geçildiğini söyleyen Şeker-İş Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, \"Şu anda tek yürek olmuşken milli mücadelen bahsederken milli tarımın, milli sermayenin özelleştirilmesi ve kapatılması ne anlama geliyor biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Tarıma dayalı sanayide yıllar önce hatalı özelleştirmeler yapıldı. Bu konu alel acele \'Hadi satalım, hadi kapatalım\' denecek bir konu değil. Çarşamba Şeker Fabrikası 1989\'dan 2011 yılına kadar kesintisiz çalıştı. Yanlış tarım politikalarından dolayı sonra Türkiye\'de 5 fabrikada üretim yapılmadı. Şeker pancarı ekimi yapılmadığı için. Bunların bir tanesi de Çarşamba Şeker Fabrikası\'ydı. Ancak Çarşamba Şeker Fabrikası\'nın üretim yapması için sadece şeker pancarına gerek yok. Çünkü bu fabrikada ham şeker işleme ünitesi de mevcut. Taşeronlarla birlikte fabrikada 250 çalışan var. Bizim çalışanlar için bir tereddüdümüz yok. İşçinin ne kaybedeceği önemli değil önemli olan memleketin ne kaybedeceğidir. Türkiye\'de fabrika açanları da kapatanları da tarih yazacak bu halk da unutmayacak\" dedi. Türe, Türkiye genelinde toplanan imzaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a iletileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çarşamba Şeker Fabrikası\'ndan detaylar

-İmza kampanyası standından detaylar

-Vatandaşlarn imza vermesi

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ / ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Önündeki TIR\'a çarpan TIR\'ın kabini koptu: 4 yaralı

DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde önünde ilerleyen TIR\'a çarpan TIR\'ın çekicisinin kabin kısmı koptu. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Abdullah Karataş idaresindeki 04 D 6637 plakalı TIR önünde ilerlemekte olan Bahadır Balay idaresindeki 67 TM 443 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Karataş idaresindeki TIR\'ın çekici kısmının kabini çarpmanın etkisiyle şiddetle koptu. Yere düşen kabinde sıkışan Abdullah Karataş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Karataş, yanında bulunan Baydar Gül (53) ile Baran Gül (11) ve diğer TIR\'ın sürücüsü Bahadır Balay 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralıların görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarması

Ambulansa yaralıların alınması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Devrilen otomobil, polis aracına çarptı: 1 yaralı

ADANA\'da kontrolden çıkıp devrilen otomobil, park halindeki polis aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Onur Yılmaz, yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Onur Yılmaz\'ın kullandığı 80 ER 767 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp devrildi. Sol tarafına devrilip sürüklenen otomobil, yol kenarında kimlik kontrolü yapan polislerin bulunduğu araca çarptı. İhbar üzerine üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Otomobilde sıkışan Yılmaz, polisler ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü

- Kazadan yaralı kurtulan Mustafa Onur Yılmaz\'dan görüntü

- Ambulansın kaza yerine gelişi

- Sağlık ekbinin Yılmaz ile ilgilenmesi

- Yılmaz\'ın sedye ile ambulansa taşınması

- Otomobil ile kaza karışan polis aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fotoğraf çektirip 40 metrelik falezlerden atladı

ANTALYA\'da, arkadaşı M.B.\'ye (16) fotoğrafını çektiren O.A. (17), cebindeki mektubu fırlattıktan sonra 40 metrelik falezlerden atladı. Ağır yaralanan O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı\'nda M.B. ile çekirdek yiyen lise öğrencisi O.A., arkadaşından, falezlerin üzerinde kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğraf çekiminin ardından O.A., cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlatarak, yaklaşık 40 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Şoke olan M.B., bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışan M.B.\'yi, parkta dolaşanlar durdurdu. Gözyaşlarını tutamayan M.B., arkadaşı O.A.\'nın kız arkadaşı ve ailesiyle sorunlar yaşadığını söyledi. Falezlerden atlamasını hiç beklemediğini dile getiren M.B., \"Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş\" diyerek, ağladı.

Falezlerden atlayan O.A.\'yı deniz polisi, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkardı. Botla Kaleiçi Yat Limanı\'na götürülen O.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. O.A.\'nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deniz polis botunun görüntüsü

Sağlık ekibi ve itfaiye erlerinin falezlerde görüntüsü

Falezlerden atlayan gencin arkadaşı ( beyaz tişörtlü )

yaralı gencin sedye ile bota taşınması

Botun yat limanına gidişi

Ambulansın yat limanına gelişi

Botun yat limanına gelişi

Yarıla gencin ambulansa alınması

Ambulansın hastaneye gidişi

Detaylar

HaberKamera: Bülent TATOĞULLARI-Hasan DEMİRBAŞ Mehmet KILIÇASLAN-Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Engelli oğluna bakmak uğruna hayatından vazgeçti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar, Murat Reis Camisi\'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Rakalar için düzenlenen cenaze törenine spor camiasından birçok isim katıldı. Engelli olan oğlu Hamit Tolga ise kendisini yalnız bırakmamak uğruna hayatını hiçe sayan babasının cenaze töreninde yer alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Hamit\'in cenazeye gelmesini, yakınlarının istemediği öğrenildi.

Hamit Rakalar\'ın kızı Şebnem Rakalar, babasının Altınordu sevgisiyle ömrünü geçirdiğini söyledi. Hilmi Rakalar\'ın son olarak Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen pazartesi günü oynanan Altınordu-Boluspor maçında tribünde olduğunu belirten Şebnem Rakalar, \"Babam ölene dek Altınordu\'yu hayatının en önemli parçalarından biri yaptı. Kardeşim Hamit\'e de o sevgiyi aşıladı. Altınordu bize hep sahip çıktı. Hamit, bundan sonra da maçlara gitmeye devam edecek\" dedi.

Kulübün eski başkanlarından Cavit İşyapan ise büyük bir Altınorduluyu sonsuzluğa uğurladıklarını belirterek, \"Hilmi herkesten iyi Altınorduluydu. Şimdi engelli oğlu yalnız kaldı. Hepimiz Hamit\'e kucak açacağız, o çocuğu yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu.

Rakalar, Kokluca Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hilmi Rakalar\'ın kızı Şebnem Rakalar ile röportaj

- Altınordu eski Başkanı Cavit İşyapan ile röportaj

- Hilmi Rakalar\'ın cenaze töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Onur ATIŞ-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa\'da 300 kilo dinamit 13 katlı binayı yıkmaya yetmedi

BURSA\'da atıl durumda olan 13 katlı bina kullanılan 300 kilo dinamit ile yıkılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından gerçekleştirilen ilk patlamada bağlantı kablolarının kopması sonucu bina ayakta kaldı. Ekipler ikinci denemede kalan dinamitleri ateşlese de patlamanın gücü binayı yıkmaya yetmedi. Böylece binanın yıkımı gerçekleşemedi.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi\'nde SGK\'ya ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için valilikten yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın ilk 3 katına toplamda 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, İtfaiye, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2\'nci ve 3\'üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması sonucu ayakta kaldı. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı, ancak bina yine yıkılamadı. Binanın yıkımı ileri bir tarihe ertelendi.

\"BİNA DEĞİL SIĞINAK YAPMIŞLAR\"

Patlamanın ardından yıkımla ilgili çekilen belgesel programının sunucu ve yapımcılarından olan Serkan Bıçakçı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bıçakçı, planlanan patlamanın dünya patlama ile yıkım litaratürene girebilecek bir patlama olduğunu söyledi. Bıçakçı açıklamasının devamında, \"Normalde bizim binalarımızın sadece kolon, kiriş ve daire tabanlarında beton ve demir vardır. Bu binanın bütün duvarları beton ve demirden imal edilmiş. Yani tuğla yok. O yüzden çok ama çok sağlam bir yapı. 300 kilo dinamit patlattık yıkılmasını bekliyorduk ama yıkılmadı. Bütün planlarımız ve hesaplarımız yıkılması yönündeydi. Biraz acı bir tecrübe oldu. Sonrakinde biraz daha patlayıcı miktarını arttıracağız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binada iki patlama anı

-Çevreden ve hazırlıklardan detaylar

-Belgesel yapımcı ve Sunucusu Serkan Bıçakçı ile röportaj

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Recai GÜLER / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eliaçık baştan beri listede yoktu

ISPARTA Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı\'ndan çıkarıldığını iddia eden İhsan Eliaçık\'ın baştan beri fuara katılacak yazarlar listesinde olmadığını söyledi.

Yazar İhsan Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin listeden adını çizerek \'Fuara sokmayın\' talimatı vermesi nedeniyle Isparta Belediyesi tarafından 2- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Isparta Kitap Fuarı\'ndan çıkarıldığını iddia etti. Tekin Yayıncılık da bünyesindeki yazarı İhsan Eliaçık\'ın listeden çıkarılmasını protesto etmek amacıyla fuara davet edilen diğer yazarlarını geri çektiğini duyurdu.

İddiaların muhatabı Isparta Belediyesi\'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Belediye başkan yardımcılarından Recep Erdem, fuara davet edilecek yazarların günler öncesinden belirlenerek gerek tanıtım kitapçıkları gerekse duyuru afişlerinde isimlerinin ilan edildiğini, İhsan Eliaçık\'ın ise bu listede baştan beri olmadığını kaydetti. Yazarları seçerken kimsenin siyasi görüşünü sorgulamadıklarını aktaran Erdem, \"Fuara geçen yıl davet ettiğimiz yazarlarımızla bu yıl davet ettiğimiz isimlere bakılırsa her görüşten değerli yazarlarımız var. Bu bir iftiradır ve biz bu konuda kimseyle polemiğe girme niyetinde değiliz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediye binasından görüntü

- Fuarla ilgili sinevizyon yayını

- Tanıtım afişi

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN /ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil 2020 veya 2022\'de tamamen elektrikli olacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'nin 2019\'da yerli ve milli otomobilini üreteceğini belirterek, \"2020 veya 2022\'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye\'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz.\" dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen \'Karadeniz Ereğli Ekonomisinin Yıldızları\' ödül törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve üyeler katıldı. Hisarcıklıoğlu, eskiden şirket kurmanın zor olduğunu, şimdi ise bir saat gibi kısa sürede kurulduğunu söyledi. Şirket kuruluşunda eskiden maliyetin 2 bin 250 lira iken, şimdi 650 liraya düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, \"Hain darbe teşebbüsünden sonra ekonomide karamsarlık havası vardı. Finansmandan müthiş sıkıntı çekiyorlar dediler üyelerimiz bana geldi. Bende dedim ki \'önce iğneyi kendimize batıracağız. Önce biz öncülük yapacağız, sonra devletten bir şey isteyeceğiz\' dedik. Başbakanımıza gittik destek talep ettik. Toplanan paraları havuza koyup, yıllık 9.9 faizle üyelerimizle tam 5 milyar lira kredi kullandırdık. Sonra devletimize gittik, destek talep ettik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımız olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla orada üyelerimize 50 bin lira faizsiz, üç yıl vadeli, bir yıl ödemeli kredi imkanı çıkarttık. Toplam 681 bin üyeye ucuz kredi veya faizsiz kredi yada kefil olduk\" dedi.

YERLİ OTOMOBİL 2020 VEYA 2022\'DE ELEKTRİKLİ OLACAK

Yerli otomobil hakkında konuşan Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

\"Türkiye inşallah 2019\'da yerli ve mili otomobilin prototipini üretecek. 2020 veya 2022\'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye\'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz. Hepimizin bugüne göre 2.5 kat daha zengin olmasıdır. Adam bir cep telefonuyla tonlarca gönderdiğimiz sacın parasını ödüyor. Bu işi Allah razı olsun 81 il sahiplendi. İnşallah buna sizin de talebiniz var. Zonguldak\'ın, Ereğli\'nin hepsinin talebi var. Bunun inşallah çalışmalarını yapıyoruz. Bittikten sonra bu bizim vereceğimiz karar değil. Hükümetimiz ona karar verecek. İnşallah el birliğiyle de bir an önce Türkiye ilk defa kendi yüzde yüz elektrikli otomobilini üretecek. Bugün kullandığımız en ucuz akaryakıtla elektrikli otomobilin gittiği yolu mukayese ettiğiniz zaman 10\'da 1 oluyor. Artık dünya ile bizde aynı noktada olacağız.\"

TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİNDE 60\'INCI SIRADA

Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'de iş yapma kolaylığı endeksinde daha cazip hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bunun için bir eylem planı oluşturduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, \"Türkiye 140 ülkede 60\'ıncı sırada. Hepimize zorluk çıkıyor. Recep Akdağ ile çalıştık. Hükümetimize de sunduk. Şimdi yasalar geçtikten sonrasında icra ve iflas yasası devrim niteliğinde bir yasadır. 40 yıllık aynı hükümler geçerliydi. Bir eylem planı oluşturduk. Yasası çıktı. Şirket kuruluş, icra, iflas, inşaat izinleri, tapu işlemleri, belediye uygulamaları, vergi ödemeleri bizden daha kolay 59 ülke var. Hem bir taraftan iş yapıyor bir taraftan da bunlarla uğraşıyor. İnşallah bu yasayla beraber Türkiye ilk 20\'nin içinde olacak. KDV ile ilgili bundan sonra devletten KDV alacağımız kalmayacak. İnşallah Meclise sevk olan yasa ile beraber 140 milyar lira bize belli bir takvim içinde ödenecek. Kanun çıktığı günden itibaren 3 ay içerisinde alacaklarımızı devletten isteyeceğiz. Ödemezse devlet de faiz verecek. Güzel bir uygulama.\" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU İLE EREĞLİ TSO BAŞKAN ADAYI ARASINDA TARTIŞMA

Konuşmanın son bölümünde söz alan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Özkan, Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun yaptığı konuşmayla oda seçiminde aday olan başkanvekili Sertan Yalçın lehine algı yarattığını söyledi. Özkan\'a tepki gösteren Hisarcıklıoğlu, \"Seni 30 yıldır tanıyorum. Ama burası ahenk farklı, burası bir seçim platformu değil. Böyle şey olur mu ayıptır. Seninle 30 yıllık hukukumuz vardı. Sana bu laflarını yakıştıramıyorum. Ben sizin misafirinizim burada. Ne Sertan\'ın yanındayım ne karşısındayım ne senin yanındayım ne karşındayım. Daha ne diyeyim ya?ö sözleri ile cevap verirken konuşmasını da bitirerek kürsüden indi. Ereğli TSO Başkan adayı Mustafa Özkan da tepki olarak salonu terk etti. Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detay

-Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Mustafa Özkan ile yaşanan tartışma

Dosya Adı: erghisarciklioglu

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İlber Ortaylı: Wikipedia\'daki tarih bilgileri yanlıştır

ÜNLÜ tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Wikipedia\'nın yasaklanmasına değinerek, \"Wikipedia\'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır\" dedi.

İzmit Belediyesi\'nin düzenlediği \"1\'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu\' konulu moderatörlüğünü Buse Biçer\'in yaptığı söyleşiye ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli salon tamamen dolunca bazı öğrenciler konuşma yapılacak kürsünün önüne oturdu. Yüzlerce kişi salon dışında kalarak paneli takip edemedi.

\'WİKİPEDİA\'DAKİ TARİH BİLGİLERİ YANLIŞTI\'

Tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, \"Türkiye\'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin ve tabi ki çok detaylı tarih öğretemezseniz bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplardan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar yanlıştır. Bu Wikipedia\'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır\" dedi.

Moderatörün, \'Ortadoğu haritası çizildi mi?\' sorusu üzerine Ortaylı, \"Ortadoğu haritasının çizilmesi diye bir şey yok. 20 senedir daha da fazla bu Ortadoğu\'yu düzenleme, medeniyetler çatışması Harward çevresinin en cahil profesörü Huntington günün kahramanı oldu. Medeniyetler çatışması yazmış. Sıradan bir herif yani. Bu heriflerin özelliği şudur; bunlar ilahiyat, tarih de bilir, Alman Yahudisi tipleri vardır, ukala derin bilgili adamlar. Demek ki Huntington gibi bu işi yapamazlar. Ortadoğu dediğiniz zaman mesele çok açıktır. Burada milletlerin çok derin tarihi vardır. Burada ki milletlerin iki üçü hariç modern anlamdaki milliyet kaburgası oluşmamıştır\" diyerek cevapladı.

Yapılan konuşmaların ardından Ortaylı kitaplarını imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlber Ortaylı konuşması

-Salon girişindeki yoğunluk

-Ayakta dinleyenler

-Kürsü önünde yere oturanlar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR / KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın\'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde 1-7 Mart arasında Deprem Haftası olması nedeniyle geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapıldı. 12 kurumun ortaklaşa yaptığı tatbikata, yaklaşık 100 personel ve 18 araç katıldı.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak binalarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 12 kurum ve kuruluşun ortaklaşa düzenlediği tatbikat, gerçeğe uygun yapıldı. Tatbikatı; Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan\'ın yanı sıra katılan kurum ve kuruluşların müdürleri de izledi. Tatbikatta binalarda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK), Umut Arama Kurtarma (UMUT) ekipleri ise deprem anında binalarda mahsur kalan yaralıları kurtarmaya başladı. Yaralı yakınları ise yakınlarının kurtarılması için ekiplerden yardım istedi. Üst katlarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin halatlarla binaya tırmanarak girmesiyle kurtarıldı. Tatbikatta 9 yaralı kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralılara ilk müdahale ise kurulan portatif çadırda yapıldı.

\"EN GERÇEK TATBİKAT YAPILDI\"

Tatbikatın gerçeğini aratmadığına Başkan Özakcan, \"Bugün burada gerçekleştirilmiş olan tatbikat, gerçek yaşanmış bir olaya tıpa tıp uygun olan bir ortam yaratılarak yapıldı. Acil arama ve kurtarma amaçlı yapılan bu çalışma Efeler ilçe merkezimizde 12 ayrı kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçeğe en uygun şekliyle yaşanarak gerçekleştirilmek istendi. Efeler Belediyesi olarak biz de arama ve kurtarma konusunda AFAD ve diğer kurum ve kuruluşlarla da eş güdüm içinde yaptık. Allah esirgesin böylesine bir olayların yaşanması halinde belediye olarak biz gönüllü arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz 20 kişilik Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibiyle bu tatbikata katıldık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tatbikattan görüntü

- Yaralıların çıkarılması, yangının söndürülüşü ve Mesun Özakcan konuşması

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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