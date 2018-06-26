DHA YURT BÜLTENİ - 9

1 - Aydın\'da 1 milletvekilliği 2 parti arasında gidip, geldi



AYDIN\'daki seçimlerde 1 milletvekilliği AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Son duruma göre, geçen seçime göre 1 artarak bu yıl kentten meclise gidecek 8 milletvekilinden 4\'üncüsünü de AK Parti kazandı. Böylelikle MHP, bu seçimden kentte milletvekili çıkaramamış oldu. AK Parti\'den 4\'üncü sıra milletvekili olan Rıza Posacı, durumu sevinçle karşıladı. Yurt dışı oylarıyla seçimi kaybettiği belirtilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Aydın 1\'inci sıra adayı Deniz Depboylu ise yurt dışı oyların tamamının sayılmadığını, bazı hatalar tespit ederek itiraz ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem milletvekili genel seçiminde Aydın\'daki 1 milletvekilliği, AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Yurt dışı oylarının dağılımıyla milletvekilliği AK Parti\'de kaldı. Listede yer alan 816 bin 894 seçmenin sandığa giden 726 bin 244\'ünden 709 bin 534 oy geçerli sayıldı. Buna göre 226 bin 434 oy alan AK Parti 4 milletvekili, 244 bin 295 oy alan CHP 3 milletvekili, 107 bin 181 oy alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 57 bin 454 oy alan MHP ise bu kez Aydın\'dan milletvekili çıkaramadı. Ayrıca geri kalan oyları alan HDP ve Vatan Partisi de milletvekili çıkartamadı. Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımlarda AK Parti 4\'üncü sıra adayı Rıza Posacı, hep seçimi önde götürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde açılan yeni sandıklardan MHP\'ye çıkan oylar artınca bu kez MHP 1\'inci sıra adayı mevcut milletvekili Deniz Depboylu\'nun yeniden meclise gideceği ortaya çıktı. Gece boyunca devam eden sayımlar sonrasında pazartesi günü yurt dışı oylarının dağılımıyla AK Parti\'nin 4\'üncü sıra adayı Rıza Posacı çıktı. Öyle olunca MHP\'li Deniz Depboylu\'nun milletvekilliği gitti.

\'SABIRLA BEKLEDİK\'

AK Parti\'den 4\'üncü sıradan milletvekili olan Rıza Posacı, Kampanyayı yürüten arkadaşlarla birlikte bu süreçte heyecan yaşadık. Tarım camiası heyecan yaşadı. Biz çiftçinin sesi olarak meclise gideceğimizi ifade ettik. Yurt dışı oylarının gelmesiyle de seçilmemizi sağladık. Yurt dışı oylarıyla seçileceğimiz belliydi. Bu da dün sabah kesinlik kazandı. Sandıktan çıkan sonuçları sabırla bekledik. Demokrasinin gereği herkes milletvekili çıkarmak zorunda. Sandıkta bu seçildi, tecelli etti. Diğer arkadaşlarımız da değerlidir ama sandıktan çıkan sonuca yorum yapmaya gerek yok. Bundan sonra Aydın halkına, çiftçisine Türkiye tarımına hizmet etmek için göreve başlayacağız ve kolları sıvayacağız dedi.

\'İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ise itiraz haklarını kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi

MHP olarak 24 Haziran seçimleri ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Aydın\'da da bunu aynı şekilde yaşayarak seçim gününe geldik. Bu süreçte sıkmadığımız el, girmediğimiz ev kalmadı. Nihayetinde herkes demokratik hakkını kullanarak oyunu kullandı. 24 Haziran akşamı parti binamızda sonuçları takip ettik. Biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Tabii ki bunda seçim sisteminin yeni olmuş olması da kafaları karıştırdı. Seçim sürecinde ilk kez ittifak gerçekleşti. Bunun da zorlukları yaşandı. Buradan sonuçları takip ederken sizlerin de bahsettiği gibi milletvekilliği bize bir geldi, bir gitti. Bundan sonraki süreçte de henüz her şey bitmiş değil. Seçim sonuçlarının tam olarak resmi açıklaması yapılmadı. En son yurt dışından gelen oylarla bizim milletvekilliğimizde bir düşme yaşandı. Ama yurt dışından gelen sandıkların da tamamı henüz açılmadı. Açılması gereken sandıklar da var. Bugün saat 15.00\'a kadar bir itiraz süresi var. Biz de sabaha kadar sandık sandık sonuçları toplayarak tutanaklarla birlikte inceledik. AK Parti ile aramızdaki 280 oy ile kaybettiğimiz görülüyor. Bazı hataların yapıldığını gördük. Oyların geçirilişinde siyasi partilerin oylarında hatalar olduğunu gördük. AK Parti\'ye yazılmış fazla oyları ve MHP\'ye daha az yazılan sandıkların olduğunu gördük. Toplamalarda da bazı hataların olduğunu gördük. Aradaki bu farklılıkları görünce biz de itiraz hakkımızı kullanarak, Efeler İlçe Seçim Kurulu\'na itirazda bulunduk. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeler yapılacaktır. Henüz seçim süreci bitmedi. Vatandaşlarımız oyu nereye verdiyse yerini bulmalı. Adil bir şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Hataların düzeltilip doğru kararların verileceğine inanıyoruz. Biz MHP olarak bir milletvekilliğin daha mecliste hakkımız olduğunu görüyoruz. Hakkımızın iade edileceği inancındayız.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- AK Partili Rıza Posacı röp

- MHP\'li Deniz Depboylu röp.

- Aydın\'dan görüntü

- Sandıklar açılırken oy sayımından görüntü

Haber- Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)

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2 - Şanlıurfa\'da CHP’li Tanal hakkında suç duyurusunda bulundular

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter\'daki hesabından yaptığı paylaşım, Şanlıurfa\'da tepkilere neden oldu. Merkez Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili, Şanlıurfalı Mahmut Tanal\'ın, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin ardından Twitter\'daki hesabından \'İstanbul 3. Köprü’nün garantili geçiş ücretini Şanlıurfalılar da ödüyor. Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş, köprüyü kullanmıyor. Ancak köprü nedeniyle AKP’ye en fazla oy veren il oluyor\' mesajını paylaşması tepkilere neden oldu. Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, avukatlarıyla birlikte Şanlıurfa Adliyesi\'ne gelerek, Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Sağlam, şunları söyledi:

\"Ben her şeyden önce Urfalıyım, Urfa adına konuşacak birisi varsa burada, yerelde siyaset yapan ve hizmet sunan kimselerdir. Bu, her parti için böyledir. Urfa\'dan değil başka yerden vekil seçilen birinin bu tavrı, kendi partisinden seçilen kimseleri hiçe sayıp, onlara oy veren seçmenleri yok kabul edip, konuşmaktır. Bu tavır, siyaset için bir utançtır. Bu yaklaşım, CHP\'nin kendisi içinde sorgulanması gereken bir durumdur. Millet iradesine saygı duymayan tüm hadsizleri millete havale ediyorum. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum.\"

Necmeddin Sağlam, açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binası

- Avukatlar suç duyurusunda bulunması

- Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam

- Sağlam\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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3 - Mersin\'in çehresini değiştirmek için projelerle yarışacaklar

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \'Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi\' kapsamında düzenlenen 250 bin TL ile ödüllendirilecek 5 eşdeğer projenin alanda uygulamaya konulacağını söyledi.

Mersin\'de \'Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi\' düzenlendi. Proje kapsamında oluşturulan 250 bin lira ödüllü yarışmayla ortaya konulacak projeler uygulamada kullanılacak. Yarışmanın jürisini Yıldız Teknik Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Zekai Görgülü başkanlığında ODTÜ\'den Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yüksek Mimar Hakan Demirel, 9 Eylül Üniversitesi\'nden Şehir Plancısı Dr. Levent Ünverdi, Mersin Üniversitesi\'nden Şehir Plancısı Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı Ömer Sakar ve Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi Şeniz Ateş\'ten oluşturuyor.

HAZIRLIK 3 AY SÜRDÜ

Yarışmayla ilgili Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Kocamaz, \"Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirirken, ülkemizin bu alanda yetişmiş bütün birikimlerinden yararlanmak istedik. Bunun en doğru yolu, ulusal çapta bir fikir projesi yarışması açmaktı. 2017 Aralık ayında ortaya çıkan bu fikir üzerinde, 3 aylık hazırlık dönemi geçirdik. Konuyu enine boyuna değerlendirerek yarışmanın içerik ve belgelerini hazırladık\" dedi.

62 BAŞVURU YAPILDI

Yarışma şartnamesinin 26 Mart 2018\'de Resmi Gazete\'de yayınlanarak bütün Türkiye\'ye ilan edildiğini bilerten Kocamaz, şunları söyledi:

\"Böylesine prestijli bir porjede yer almak isteyen uzmanlar arasında büyük heyecana sebep olan yarışmaya 62 proje başvurusu yapıldı. Jürimizin bugünden itibaren değerlendirmeye alacağı projeler arasından 5 eşdeğer ödül belirlenecek, her bir ödül için 50 bin TL ödenecektir. Projelerin tamamı sonuçların açıklanmasının ardından, yarışmanın resmi web sitesinde yayınlanacaktır. Bütün projelerin yer alacağı serginin yeri ve tarihi ise sonuçlarla aynı gün kamuoyuna duyurulacaktır. Halka açık ve ücretsiz serginin sadece ilimize değil, ülke genelinde heyecan uyandıracağı düşüncesindeyiz. İlimizin geleceği bakımından son derece önemli olan bu projenin Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde görüşülmesi sırasında konuyu çeşitli yönleriyle ele aldık. Alanında kente katılması, kent kimliğini zenginleştirmesi, niteliği artırılmış kıyı ve diğer alt alanların halkımızın kullanımına sunulması, özgün tasarımlara dayalı mekanların elde edilmesi, yarışmanın ana amacı olmuştur. 77.7 hektar büyüklüğündeki yarışma alanı, farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir.\"

Görüntü Dökümü

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Yarışma alanının görüntüsü

Salonun genel görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Mersin B.Ş.B. Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

Yarışma alanından görüntü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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4 - Datça seçimler sonrasında yeniden hareketlendi

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinin ardından, plajlar yeniden hareketlenmeye başladı. Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasıyla birlikte, haziran ayının son günleri ve temmuzun ilk haftası için rezervasyonlarda artış olunca, otelcilerin yüzü güldü.

Datça\'da, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren otellerdeki doluluk oranı yüzde 50\'lere yaklaşırken, Temmuz ayının ilk haftasından sonra doluluk oranlarının zirve yapması bekleniyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) eski yönetim kurulu üyesi ve Datçalı otel işletmecisi Süleyman Yıldız (43), bu yıl turizm sezonuna girilirken, okulların kapanış tarihine göre planlama yaptıklarını ancak erken seçim nedeniyle sezonun gecikmeli başladığını söyledi. Erken seçim tarihinin turizm sezonunnu başladığı aya denk gelmesinin turizmi olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Yıldız, \"Haziran ayında sadece Ramazan Bayramı tatilinde kısa süreli olarak yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Datça genelinde yerli turist ağırlıklı çalıştığımız için seçim ve benzeri gelişmeler bizi olumsuz etkiliyor\" dedi.

REZERVASYONLAR ARTTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8 Temmuz\'da yapılması kararlaştırılan ikinci tura kalabilme ihtimalini göz önünde bulunduran tatilcilerin, planlarını 10 Temmuz sonrası için yaptıklarına dikkat çeken Yıldız, \"Rezervasyonların neredeyse tamamı 9-10 Temmuz tarihinden sonraya denk geliyordu. Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ardında kısmen de olsa hareketlilik arttı. Haziran ayı sonu ve temmuz ayının ilk 10 günü için rezervasyonlar almaya başladık. Doluluk oranlarımız yüzde 50\'lere yaklaştı. Temmuz ayı ile birlikte doluluk oranlarımızın zirve yapacağını tahmin ediyoruz. Datça inanılmaz doğası, kültürü ve tarihi dokusuyla müthiş bir turizm bölgesi. İç pazardaki misafirlerimizi Datça\'ya bekliyoruz\" diye konuştu.

\'TATİL TARİHİNİ ÖNE ALDIK\'

24 Haziran seçimlerinden hemen sonra İstanbul\'dan ailesi ile birlikte, Datça\'ya tatile gelen 28 yaşındaki Volkan Sargın, \"Seçimler, ilk turda sonuçlanınca tatilimizi öne aldık. İstanbul\'da oyumuzu kullandık. Seçim görevimizi yaptıktan bir gün sonra Datça\'ya geldik. Şimdi tatilimizi yapacağız. Seçimler ikinci tura kalsaydı, gidip oyumuzu kullanıp, tekrar dönecektik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-GETOB eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Datçalı otel işletmecisi Süleyman Yıldız ile röp.

-Datça\'da yeniden hareketlenen plajlardan görüntü

-İstanbullu tatilci Volkan Sargın (29) ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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5 - İnternet bağımlığının anlatıldığı panelde tableti, telefonu ellerinden bırakmadılar

MANİSA\'da düzenlen panelde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci\'nin \'internet bağımlılığı\' ile ilgili uyarı yaptığı sırada, izleyiciler arasındaki bazı velilerin ve öğrencilerin cep telefonu ve tabletten oyun oynaması ve sosyal medyaya bakması bu konudaki bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Manisa\'da Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda \'Bağımlılık\" konulu panel düzenlendi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak, MCBÜ Bağımlılık Çalışmaları ve Uygulamaları Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, Manisa İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Erdinçli, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü AR-GE Müdürü Murat Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Hasan Aydar, Manisa Bağımlılığı Önleme Derneği\'nden Derya Deniz Güner konuşmacı olarak katıldı. MCBÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, konuşmasında davranışsal bağımlılıklarla ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Özellikle gençler üzerinde internet bağımlılığının giderek arttığını belirten Prof. Dr. Deveci, internet bağımlılığının yaşamı olumsuz olarak etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Deveci, \"İnsanlar birbirinin gözünün içine bakmıyor, yan yanayken bile mesajlaşabiliyor. İnternet bağımlılığı birçok sağlık problemi ve sosyal problemleri de beraberinde getiriyor. İnternet bağımlılığı 12-18 yaş arasında oldukça yüksek. Erkeklerde kızlara göre daha fazla görülmesine rağmen son yıllarda bu fark giderek kapanıyor\" dedi. Prof. Dr. Deveci, internet bağımlılığı nedeniyle çocuklarda da depresyon sorunu yaşanabildiğine ve çevresiyle iletişim kuramayan kişilerde bağımlılık oranının daha yüksek olduğuna da dikkat çekti. Prof. Dr. Deveci\'nin internet bağımlılığıyla ilgili uyarıları yaptığı sırada panele katılan bazı öğrencilerin telefon ve tabletlerden oyun oynadığı ve sosyal medyayı kullandığı dikkat çekti. Uyarıları ciddiye almayan öğrenciler, bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi. Panele katılan velilerden bir kısmın da cep telefonlarından sosyal medya gezinmeleri de şaşkınlıkla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Panelden görüntü

-Prof. Dr. Artuner Deveci\'nin konuşması

-Panele katılanlardan bazılarının cep telefonlarıyla oyun oynaması ve sosyal medyaya girmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, DHA)