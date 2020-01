DHA YURT BÜLTENİ - 9

Mersin\'de dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN\'de etkili olan dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Bazı araçlar dolu yüzünden zarar görürken, merkez Yenişehir İlçesi\'nde ise araçlar sular altında kaldı. Kentte yağış devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ceviz büyüklüğünde doluların yerde görüntüsü

- Araçların suların içinde kalması

- Araçlar selin içinden geçerken

- Dolunun yağması

- Araç sürücülerinin geri dönüp gitmesi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurdan görüntüler

-Dolu yağışından görüntüler

-Vatandaşlar şemsiye ile yağmur ve doludan korunmaya çalışırken

-Yere düşen dolu taneleri

-Doluyu gösteren fotoğraflar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dolu yağarken

- Yerdeki dolu taneleri

- Arabaların üzerindeki dolu taneleri

- Detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE/ MERSİN (DHA)

MİDDER\'den İncirlik Üssü önünde \'NATO\' protestosu

ADANA\'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) üyeleri, İncirlik Üssü önünde eylem yaptı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal, \"Norveç\'te yaşanan rezilliğin, bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk\'ü düşman ilan eden NATO, Türkiye\'nin müttefiki olamaz\" dedi. Basın açıklaması yapan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

- Dernek üyelerinin ellerinde Türk bayrakları, afiş ve pankartlarla görüntüleri

- Polisin aldığı güvenlik önlemlerinden görüntüler

- MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal\'ın konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

Diyarbakır Barosu: Son 10 yılda 482 bin kız çocuğu evlendirildi

DİYARBAKIR Barosu\'nun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazıraladığı raporda, 2016 yılında evlenen her yüz kişiden 18\'inin çocuk olduğu, son 10 yılda ise 482 bin kız çocuğunun evlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile bölge baro başkanlarının katımıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle baronun Adli Yardım Binası\'nda basın toplantısı düzenledi. Çocuk hak ihlallerine ilişkin hazırlanan raporu açıklayan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Asiye Demir, \"Bu yılda her yıl olduğu gibi dünya çocuk hakları gününde çocukların ne kadar acımasız bir dünyada yaşadıklarını, en yakınlarından bile kendilerine yönelen tehlikelere karşı ne kadar savunmasız olduklarını, kısaca çocuk olmanın Dünyada ve Türkiye de ne kadar zor olduğunu hatırlatmak zorunda kalmaktayız\" dedi.



CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA YÜZDE 700\'LÜK ARTIŞ

Çocuklara yönelen cinsel istismar vakıaları son on yılda yüzde 700\'lük bir oranla artış gösterdiğini anlatan Demir, sadece 2016 yılı içerisinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 bin 51 dava açıldığını söyledi. Demir, şunları söyledi:\"Gerçekleşen cinsel istismar vakalarının yüzde 15 ile 20 sinin adli makamlara yansıdığı göz önüne alındığında tablonun ne denli vahim olduğu açık olarak görülmektedir. Bu vehamet arz edici tablonun yanı sıra bizleri asıl kaygılandıran kayıtlara geçmeyen istismar vakalarının birçoğunun çocukların devlet koruması veya devlet çatısı altında iken uğramış oldukları istismarın yine kamu otoritesi eliyle kapatılıyor olması gerçeğidir.\"

\"15 YAŞ ALTI 244 KIZ ÇOCUĞU DOĞUM YAPMIŞTIR\"

2016 yılında evlenen her yüz kişiden 18\'inin çocuk olduğunu vurgu yapan Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Son on yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 482 bin 908\'a ulaşmıştır. Yine 15-17 yaş arası 17 bin 789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yapmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçi kavramı artık normal bir durum haline gelmiştir. Kamunun da yanlış uygulamaları sonucu bu durum artık benimsenmiştir. Çocuk emeğinin ucuz olması, işverenlerin yasal yükümlülüklerden kaçınması çocuk işçiliğini daha da cazip hale getirmiştir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çocuk işçisinin ismi çırak olarak değiştirilmiş ve çocuk emeğinin sömürülmesi meşru bir zemine oturtulmuştur. SGK verilerine göre 1milyon 170 bin çocuk işçi, çırak adı altında devlet eliyle çalıştırılmaktadır. Meslek edinimi amacıyla çıkarılan yasalar bunlara ait yanlış uygulamalar ile çocuk işçi kavramı daha da genişletilmiş ve içinden çıkılamayacak bir hale getirilmiştir.\"

\"2016 YILINDA 56 ÇOCUK İŞ KAZALARINDA SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİR\"

2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi sayısı 708 bine ulaştığını anlatan Demir, iş kazasında 56 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Demir, \"Çocuk işçiliği, çocuk iş cinayetlerini de beraberinde getirmiştir. Sadece 2016 yılında 56 çocuk iş kazalarında sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Türkiye\'de uzun yıllardır süregelen çocuk işçiliği sorunu, savaşın yarattığı krizden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerle daha da büyümüştür. 1 milyon 358 bin 904 çocuğun mülteci olarak giriş yaptığı ülkemizdeki çocukların eğitim olanaklarından yararlanamadığı düşünüldüğünde en az yarısı kayıt dışı sektörde çalıştığı bilinen bir gerçektir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Açıklamadan görüntü

-Demir\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

Ayvacık\'ta 17 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik bot ile geçmek isteyen yabancı uyruklu 17 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırgaburnu Mevkii\'nde kıyıdan 1 mil açıkta lastik botta bir grup kaçak tespit etti. KB 4305 Bot Komutanlığı lastik botu durdurup, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Botu\'na alınarak kurtarılan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. Kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Küçükkuyu Beldesi\'ne getirilen kaçaklardan görüntü.

Haber - Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Hırsızı güvenlik kameraları ele verdi-YENİDEN

İZMİT\'te, bir evden altın, cep telefonu ve bir miktar para çalan hırsız binanın güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilerek yakalandı.

18 Ekim tarihinde, İzmit Orhan Mahallesi\'nde bulunan bir evden 500 TL, 2 cep telefonu ve 2 altın yüzük çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, binanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği hırsızın daha önce 6 kez hırsızlıktan sabıkası bulunan İ.Y. olduğunu belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu İ.Y\'yi Körfez Hereke\'de yakalandı. İ.Y. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çiğşar Mahallesi\'nde meydana geldi. Atabay Tanç yönetimindeki 80 KL 674 plakalı hafif ticari araç, Kabacalar Mevkii\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirnesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak duran aracın sürücü Atabay Tanç ile Atakan Tanç, Fatih Acar ve Naciye Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulaslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Naciye Aslan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerindeki jandarma ekipleri

-Kaza yapan araç

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)