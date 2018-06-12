DHA YURT BÜLTENİ - 13

TOPLADIKLARI KAPAKLARLA KAHRAMAN MADENCİYE TEKERLEKLİ SANDALYE ALDILAR

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, 34 yıl önce göçükte kalan arkadaşını kurtardığı sırada kendisi göçük altında kalan ve belden aşağısı felç olan Celal Odabaş\'a(64) verildi.

Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal ve Atatürk İlkokullarının öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliğinin mavi kapak kampanyası kapsamında pet şişelerin kapaklarını topladı. Toplanan kapaklarla 1 adet akülü tekerlekli sandalye alındı. Öğrencilerin çabasıyla alınan akülü tekerlekli sandalye belediye önünde düzenlenen törenle Celal Odabaş\'a verildi. Törene katılan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Celal Odabaş\'tan \'kahraman madenci\' olarak söz ederek hikayesini anlattı.

Celal Odabaş, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda maden işçisi olarak çalıştığı sırada göçükte kalan arkadaşını kurtardığını, ancak kendinin göçükte kaldığını söyledi. Arkadaşlarının yoğun çabası sonrası göçükten çıkartıldığını ifade eden Odabaş ,şöyle konuştu:

\"Üretim sırasında yerin 360 metre altında göçük meydana geldi. O sırada yanımdaki arkadaşım Recep Boynuk\'u iterek göçükten kurtardım ama kendim kaçamadım ve göçükte kaldım. İş arkadaşlarım tarafından yaralı halde kurtarıldım. Kaldırıldığım hastanede ameliyatlar geçirdim, uzun bir tedavi sürecim oldu. Ancak, belden aşağısı felçli olduğum için yürüyemiyorum. Malulen emekliye ayrıldım. Doktorların önerisiyle yürümek için uzun bacak cihazı takıldı. İş kazasından 3 yıl sonra da evde çıkan yangın da uzun bacak cihazı kullanılamaz hale geldi. 15 yıl sonra yeniden uzun bacak cihazı aldım, ancak onu taktıktan sonra tansiyonum yükseliyor ve yürüyemiyorum. 34 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyorum. Öğrencilerin kampanyaya destek vererek alınan bu akülü tekerlekli sandalye için hem öğrencilere, hem de her iki okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.\"

Çaycuma Belediye Başkan Kantarcı, kampanyaya katkılarından dolayı Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Müdürü İsmail Çelebi ve Atatürk İlkokulu Müdürü Ergün Uyar\'a belge verirken, öğrencilere de şapka dağıttı.

Görüntü Dökümü

-Toplanan kapaklar ve öğrenciler

-Celal Odabaş\'tan görüntü

-Öğrencilerle röp.

-Celal Odabaş ile röp.

-Çaycuma Belediye Başkanı Nihat Kantarcı\'nın konuşması

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

==================================================

PROF. DR. ÖZKAN: KOPAN KOL VE BACAĞIN ÇIKMASI FANTASTİK AMA OLMAYACAK ŞEY DEĞİL

TAM yüz nakli ve çift kol nakilleriyle adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yeniden kol ve bacak çıkmasını sağlayabilecek gen lokasyonunun bulunmasını, \"Kopan kol ve bacağın aynı yerden çıkartılması fantastik gibi görünüyor ama bilimde olmayacak şeyler de değil\" diye değerlendirdi.

Türkiye\'de yaptığı ilk yüz ve çift kol nakillerinin yanı sıra dünyada ilk olan kadavradan rahim naklini gerçekleştiren AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Hülya Kayserili ile Prof. Dr. Bruno Reversade önderliğinde, Fransız, Portekiz, Hint, Belçikalı klinisyen ile araştırmacıların kol ve bacakların hiç gelişmemesine yol açan geni bulmalarını değerlendirdi.

Haberi görünce hemen makaleyi okuduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, \"Bilimsel olarak çok güzel bir makale ancak insanlar hemen yarın \'kopan kol ve bacaklar yerine gelecek\' diye düşünmesin. Bu konular yıllardır çalışılıyor. Genetik olarak bir lokasyon bulunuyor ve bunun tarifi yapılıyor, bu çok önemli. Gelecekte belki anne karnında belki daha öncesinde bunların onarımları yapılacak gibi görünüyor. Ama bunlar uzun dönemli, çok ümit verici işlemler. Herhangi bir ilacın keşfedilmesi yıllar aldığı gibi böyle bir buluşun sonrasında alınacak sonuçların yansıması da yıllar alıyor. Çok çok güzel bir çalışma, yayımlandığı dergiden belli. Birçok ülke tarafından desteklenmiş\" diye konuştu.

\'FANTASTİK GÖRÜNÜYOR\'

Prof. Dr. Özkan, bu tür buluşların kol ve bacak naklinin tarihe karışmasına neden olmasını umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Ama diyelim ki kolunuz bacağınız koptu. Geni değiştirip kolu bacağı nereden çıkaracağınız, neyi değiştireceğiniz ayrıntılı şeyler. Doğuştan kol ve bacak olmamasına gen müdahalesi olabilir ama kazada kol ve bacağın kaybedilmesinde neler olacağı ayrıntılı şeyler. Buluşun en önemli yansıması genetik bozukluğu olan bir çocukta, fetüste çocuğun normal doğmasını sağlamak olabilir. Uzun dönemde de diğer kısımda da faydalı olabilecektir. Erken dönemde faydası, bozuk genlerin düzeltilmesi olacaktır. Kopan kol ve bacağın aynı yerden çıkartılması fantastik gibi görünüyor ama bilimde olmayacak şeyler de değil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Prof. Dr. Ömer Özkan açıklama

- Prof. Dr. Ömer Özkan detay

- Organ nakil merkezi detay

- Hastane dış plan

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

=================================================

MARDİN\'DE 29 BİN 200 PAKET, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüpheli kamyonda yapılan aramada, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan gümrük kaçağı sigaralar ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaçak sigaralar

-Profillerden çıkarılan sigaralar

-Kamyonda arama

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

==================================================

HATAY\'DA 2 MİLYON 995 BİN 860 CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ

HATAY\'da 30 milyon lira değerinde 2 milyon 995 bin 860 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili kimliği tespit edilen 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.İstihbarat çalışması yapan Hatay Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok miktarda uyuşturucu hapın Hatay üzerinden, Suudi Arabistan\'a götürüleceği bilgisini aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi\'nde boş bir arazide park halinde buldukları TIR\'ın dorsesinde arama yapan narkotik ekipleri, özel eğitimli köpek \'Rambo\' ile TIR\'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada, otomatik taş bandının içerisinde bulunan silindirlere zulalanmış çok sayıda uyuşturucu captagon hap ele geçirdi. 60 silindirin içinden çıkan toplam 499 kilo 310 gramlık captagon hapın ticaretini yapan 1 şüphelinin kimliği tespit edildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olduğu belirtilen 2 milyon 995 bin 860 captagon hapın söz konusu TIR\'a Şanlıurfa\'dan yüklendiği belirlenirken, TIR\'ın gümrükleme işlemleri için Hatay\'a geldiği ve boş bir arazide gümrükleme işlemini beklerken ele geçirildiği bildirildi. Polis, kimliğini belirlediği bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Uyuşturucu hapların zulalandığı taş makinesinin sökülmesi

- Kesilen silindirlerdeki hapların çuvala boşaltılması

- Ele geçirilen hapların görüntüsü

- Narkotik köpeği Rambo\'nun görüntüsü

- Hapların sergilendiği alandan detaylar

SÜRE: 03.26 BOYUT: 384 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

=========================================================

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücü İsmail Koç ve eşi Elif Koç yaralandı. Koç çiftinin 40 günlük bebekleri İpek Koç ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Hortu mevkisi yakınlarında meydana geldi. İsmail Koç yönetimindeki 42 ZV 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada sürücü Koç ve yanındaki eşi Elif Koç yaralandı. Hafif yaralı Koç, çiftinin 40 günlük bebekleri İpek Koç da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı çift, bebekleriyle birlikte ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Kaza yerinden araçtan detay

- Jandarmanın inceleme yapması

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

====================================================

MAAŞLARINI ALAMADIKLARINI İDDİA EDİP VİNCİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde hastane inşaatında çalışan 2 taşeron firma işçisi maaşlarını alamadıklarını iddia ederek, vince çıkıp intihar girişiminde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucu ikna olan işçiler aşağı indi.

Olay öğle saatlerinde, Ferizli Kemalpaşa Mahallesi\'nde bulunan yeni ilçe hastanesinin inşaatında yaşandı. İnşaatta çalışan taşeron firmanın 15 işçisinden 2\'si firmadan paralarını alamadıklarını iddia ederek 35 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarları üzerine inşaat alanına itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan işçiler kendilerini ikna etmeye çalışan arkadaşlarına ve firma görevlilerine, \"1 aydır paramızı alamıyoruz, bayram geldi hala vermediler\" diye bağırarak inmeyi kabul etmedi. Olay yerine gelen Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ve firma yetkilileri de işçileri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vincin üzerinde oturan işçiler uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Aşağıya inen işçiler belediye başkanı ve firma yetkilileriyle görüşerek anlaştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Vincin üzerine çıkan işçilerden görüntü

İkna çalışmaları

Belediye başkanının görüşmesi

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya),(DHA) -

====================================================

NİKÂH TÖRENİNE ÜNİFORMALARI İLE GELDİLER

ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Özel Harekât polis çifti nikâhlarını üniformalarıyla kıydırdı.

Özel Harekât Daire Başkanlığı\'nda polis memuru olarak görev yapan Ebru Kaya ve Hasan Kuğu, gelecek ay yapmayı planladıkları düğün öncesi nikâh kıydırdı. Gölbaşı\'nda bir düğün salonunda düzenlenen törene, çiftin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Genç çift gibi şahitleri de nikah törenine üniformalarıyla katıldı. Çiftin nikâhını Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay kıydı. Başkan Duruay, \"Bu sevginiz bu saygınız hiç eksilmesin, aksice artarak devem etsin. Her iki cihanda da mesut bahtiyar etsinö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Genç çift misafirlerini karşılarken

-Nikâh alanından genel görüntü

-Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay\'ın gelişi

-Genç çiftin nikâh öncesi hazırlanmaları

-Özel harekât polisi çiftin nikâhlarının kıyılma anı

-Gelin Özel harekât Polisi Ebru Kaya\'nın damat Hasan Kuğu\'nun ayağına basması

-Arkadaşlarının tebrik etmeleri

-Arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çekinmesi

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA) -

