DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TAYİN İSTEYEN POLİS DEHŞET SAÇTI: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT, 2 POLİSİ YARALI

RİZE\'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (38), kent merkezine tayin isteği için geldiği Rize Emniyet Müdürlüğü\'nde, istediği gerçekleşmeyince dehşet saçtı. Tabancasıyla kurşun yağdıran Sarıcaoğlu\'nun vurduğu Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanırken, saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıyı duyup hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin eşi, 1 kız çocuğu annesi Leyla Verdi, gözyaşına boğuldu. Şehit Verdi\'nin hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezine İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek, tayin istemi nedeniyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı\'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, silahını teslim aldıktan kısa bir süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Makam odasına dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, saldırı anında makam odasına bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.

Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. Ayrıca ihbar üzerine çok sayıda ambulans Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası çok sayıda polisin yanı sıra Özel Harekât Polisleri de Emniyet Müdürlüğü ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diğer yarılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal\'ın da ameliyata alındığı bildirildi. Yaralılar Polat ve Köksal\'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gözaltında tutulan ve kapısında polislerin beklediği öğrenilen Sarcaoğlu\'nun, tedavisinin ardından sorgulanacağı bildirildi.

EŞİ, ACI HABERLE YIKILDI

İl Emniyet Müdürü yardımcıları, saldırı haberi üzerine hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin eşi Leyla Verdi\'ye, acı haberi verdi. Leyla Verdi, eşinin şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Leyla Verdi, görevli polis memurlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Bir süre hastanede kalan Leyla Verdi, daha sonra buradan ayrıldı.

Emniyet Müdürü Verdi\'nin şehit olduğu haberiyle, hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi, cenaze işlemlerinin ardından, görev yaptığı Rize İl Emniyet Müdürlüğü önünde bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul\'a uğurlanacak.

VALİ ÇEBER: ELİM BİR OLAY

Rize Valisi Kemal Çeber, uğradığı silahlı saldıra şehit olmasının ardından, açıklamada bulundu. Vali Çeber, \"Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı\" dedi.

\'HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ\'

Vali Çeber, saldırıdan sonra gözaltına alınan polis memuru ile de bilgiler vererek, \"Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz\" diye konuştu.

\'ONA \'POLİS MEMURU\' DİYEMİYORUM\'

Vali Çeber, saldırının nedeniyle ilgili sorular üzerine ise \"Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görüşmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona \'polis memuru\' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasını çekecek\" ifadelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, GENEL KURUL\'U BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu\'nda bilgi verdi. Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin boynundan vurulduğunu kaydeden Oktay, saldırının saat 14.50\'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, \"Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu; İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal\'ı bacağından yaralamıştır. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ\'NDEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

\"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11.12.2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.\"

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul\'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji\'nden, 1993 yılında Polis Akademisi\'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü\'ne terfi etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete \'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye\'yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.

SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİNE KATILDI

Rize\'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makam odasında uğradığı silahlı saldıra şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin en son İyidere ilçesinde düzenlenen hamsi festivaline katıldığı, buradaki etkinliğin ardından da personel görüş günü nedeniyle emniyete geldiği öğrenildi. Saldırıdan saatler önce katıldığı festivalde hamsi yiyerek ilçe sakinleriyle selamlaşan Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin neşeli hali dikkat çekmişti.

OKULUNA YAKIN YERE TAYİN İSTEMİŞ

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makam odasına gelen koruma polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun ise bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi\'ni kazandığı, okula yakın bölgede görev yapmak için tayinini istediği ortaya çıktı.

Trabzon\'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı saldırganın çevresinde sakin biri olarak tanındığı, olayın duyulması üzerine ailesi ve yakınlarının da şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

BAKAN SOYLU RİZE\'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için düzenlenecek cenaze törenine katılmak ve olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde uçakla Trabzon\'a gelip, buradan da Rize\'ye geçti.

BAKAN SOYLU\'DAN AÇIKLAMA

Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenaze törenine katılmak ve olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde uçakla Trabzon\'a gelip, ardından da Rize\'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal\'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Bakan Soylu, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin iyi yetişmiş bir yönetici olduğunu belirten Bakan Soylu, diğer yaralıların sağlık durumları hakkında da bilgi verdi. Bakan Soylu, \"Hiç beklemediğimiz ve hiçte ummadığımız bir olayla karşılaştık. İyi yetişmiş, devletimizin iyi yöneticilerinden olan, aynı zamanda da görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kardeşimizden bahsediyoruz. Tesellimiz şu; Allah\'tan geldik Allah\'a gidiyoruz. Görevi başında şehit oldu. Gittiği her yerde kendisini sevdirmesinin yanı sıra polislik olarak kurduğu üst düzey bir yönetim ortaya koyan bir kardeşimizden bahsediyoruz. Yine onun yardımcılarından değerli kardeşimiz Ercan Polat. Şu anda onun sağlık durumu, geldiği andan biraz daha iyi. Ama müdahale sürüyor. Duamız onun için. Yine koruma polisi diğer polis kardeşimiz Yiğitcan\'ın da şu anda durumu biraz daha iyi, tedavisi tamamlandı, şu an yoğun bakımda. Ercan kardeşimizin müdahalesi sürüyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmemiz lazım\" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Soylu, cenaze işlemlerinin netlik kazanmadığını kaydetti. Bakan Soylu, \"Üzüntümüz büyük. Güvenlik mesleği elbette zor bir meslek. Bir tarafta hem terörle hem de asayiş mücadele edeceksiniz, bir taraftan da bu işlerle uğraşacaksınız. Ve çok sevdiğimiz biri aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi zannediyorum; anne ve babası Mersin\'den geliyorlar. Eşi ile görüşüp gerekli hazırlıklar yapılacak\" diye konuştu.

\'İLK İFADESİNİ VERDİ\'

Saldırıda etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İ.H.S.\'nin ilk sorgusunda ne söylediğine yönelik soru üzerine konuşan Bakan Soylu, \"İlk ifadesini verdi. İlk ifade üzerinden bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Arkadaşlarımız ve savcılık gerekli ifadeleri aldılar. Bugün bilindiği üzere, görüş günüydü. Teşkilatta genel bir usuldür. Çok süre gelen bir kaidedir. Saat 14.30 sıralarında bu görüşme oldu ve bir takım taleplerde bulundu. Bu taleplerden sonra silahı bırakıp, genel usul o dur; silah ve cep telefonu dışarıda bırakılarak içeri girilir. Sonra ani bir hareketle silahı alıp tekrar içeri girdi. Hem personel, daha sonra da il emniyet müdürümüze bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Tabi burada koruma polisi olayı duyup hemen müdahale edince tek el ateş ederek saldırganı yaraladı. Fakat saldırgan da ona ateş etti. Ondan sonra da gelip silahını bırakıp teslim oldu. Bundan sonrası başsavcılık takibinde. Biz hakikaten memlekete faydası dokunacak kahraman bir evladımızı kaybettik\" dedi.

Olay sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la birlikte olduğunu, şehit İl Emniyet Müdürü Verdi\'nin TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın da başbakanlığı döneminde yakın koruma görevinde bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, \"Cumhurbaşkanımızla birlikteydim. Sayın Cumhurbaşkanımız valimizden bilgi aldı. Sayın Binali bey ile aynı zamda yakın mesai yapmış biri. Gittiği her yerde hem iş ehliyeti açısından hem de ahlakı açısından bir üslubu vardı kardeşimizin. Bizim burada teslim olacağımız Cenab-ı Allah\'tır\" diyerek sözlerini tamamladı.

\'YAKIŞIKLININ DURUMU İYİ\'

Bakan Soylu Rize Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçti, saldırıda yaralanan koruma polisi Yiğitcan Köksal\'ı ziyaret etti. Bakan Soylu hastane ziyareti çıkışında yaralı polis Köksal\'ın annesi Derya Köksal ve eşi Yağmur Köksal ile görüşüp, \'Yakışıklının durumu iyi\' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NASIL YAPTIM BEN BUNU?

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü\'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, \"Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?\" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

BAKAN SOYLU\'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için baş sağlığı mesajları yayınladı.

Bakan Soylu, Twitter\'dan yaptığı paylaşımda, \"Devlet üzülür mü? Üzülsün.Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm,Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun\" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, \"Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi\'nin tayini cennete çıktı. Allah\'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım\" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi\'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

BAKAN SOYLU\'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi. Şehit Verdi\'nin babası Ertuğrul Verdi ise İstanbul\'dan geldikleri Rize\'de taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Portakallık Mahallesi\'ndeki evlerinde ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Leyla Verdi ise evden çıkarak otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu\'na geçti. Leyla Verdi\'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

2)ANTALYA\'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA\'da iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'ndeki olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu oynayan iki grup arasında alacak para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçak kullanılan kavgada, tabanca ve pompalı tüfek de kullanıldı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evinde pencere camına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan iki grup arasındaki kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla birbirlerine vurmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi görülüyor.

3)KONYA\'DA İSKELEDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ



KONYA\'da, apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Çıkar (23), iddiaya göre dengesini kaybedip iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ergüler Sokak\'taki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Orhan Çıkar, iskele üzerindeyken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çıkar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çıkar\'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4)5\'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBETTİ

NİĞDE\'de bir apartmanın 5\'inci kat penceresinden aşağı düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti. Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5\'inci katındadaki dairesinde ikamet eden Ali Navruz, dün saat 20.00 sıralarında pencereden bakarken dengesini kaybedip aniden yere çakıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz\'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti.

5)MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE SOBADAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te, misafirliğe gittiği evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bedriye Bekler (77) yaşamını yitirdi, Fatma Bozan ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Battallı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bedriye Bekler akrabası olan Fatma Bozan\'ın evine yatılı misafirliğe gitti. Akşam sobayı yakan ve uyuyan Bozan ve Bekler\'den gün içinde haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtığı evde, Bekler\'i ve Bozan\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Bedriye Bekler\'in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Fatma Bozan ise ambulansla kentteki hastaneye götürüldü. Bedriye Bekler\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Fatma Bozan\'ın ise hayati tehlkesinin devam ettiği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle gün içerisinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaklaşık 40 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

6)SAMSUN\'DA FIRTINA: AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

SAMSUN\'da saatteki hızı 95 kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağacın üzerine devrildiği anne ile 2 çocuğu hafif yaralandı. Samsun\'da dün etkili olan ve saatteki hızı Asarcık ilçesinde 95 kilometreyi bulan kentte ortalama 60-80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde direk ve levhalar devrildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nin kafeteryasının asma tavanı çöktü. Ayrıca Canik ilçesinde, çam ağacı yolda yürüyen Eda D. ile 2 çocuğunun üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen anne ve çocuklarına yardım etti. Hafif yaralanan anne ve 2 çocuğu olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Lodosun etkisinin bu gece zayıflayacağı belirtildi.

7)BİTLİS\'TE EĞİTİME ARA VERİLDİ

BİTLİS\'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürüren yoğun kar yağışı günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulması üzerine Bitlis Valiliği, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğtime bugün ara verildiğini, merkezdeki YİBO ve pansiyonlu okullarda ise eğitimin devam edeceği açıklandı. Kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi.

8)DOMANİÇ\'TE KAR VE SİS, ULAŞIMI AKSATTI

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu. Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi,

9)ADIYAMAN\'DA AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.

İlçede, önceki gün akşam saatlerinden beri devam eden şiddetli yağmur nedeniyle Tut - Gölbaşı karayolunun 10\'uncu kilometresinde heyelan oluştu. Oluşan heyelan nedeniyle altı boşalan yolda çökme meydana geldi. Trafik polisleri ve jandarmalar araç sürücülerini yoldan geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

10)BURSA\'DA \'BEYAZ ESARET\' İLE MÜCADELE BAŞLADI

BURSA Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Osmangazi ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan semtlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye ve Bağlı mahallelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor. Ekipler ayrıca Keles ilçesinin Kocayayla, Boğazova, Büyükorhan?ın Kuşlar, Karaçukur, Geynik ve Mazlumlar yolu; Orhaneli ilçesinin Göktepe, Başköy, Koçu, Çınarcık; İznik?in Candarlı, Kırıntı, Kutluca ve Hacıosman; Gemlik?in Fındıcak, Şükriye ve Fevziye ile Gürsu?nun Dışkaya ve Ericek mahallelerinde kapanan yolları ulaşıma açtı. Halen ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmazken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde 58 araç, 176 personel ve ilçelerde de 80 araç ile 140 personel olmak üzere toplam 138 araç, 316 personelle kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtip, Bu kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz ilçelerdeki şantiyelerde teyakkuz halinde. Halkımızın gönlü rahat olsun. Ulaşımda en ufak bir aksama olmadan bu kışı geçirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı.

11)KURAKLIK KORKUSU YAŞAYAN KARLIOVALILAR, KAR YAĞIŞINA SEVİNDİ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayıp, devam eden kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Geçen yıllara göre bu yıl geç yağan kar, kuraklık korkusu yaşayan ilçe halkını sevindirdi.

Karlıova ilçesinde dün sabah saatlerinde karla karışık yağmurla başlayan yağış, öğle saatlerinde yerini tamamen kara bıraktı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimi, yükseklerde ise 25 santimi buldu.

Emniyet ekipleri, araçlarda kar lastiği kontrolü yaparak, sürücülere kar yağışından dolayı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri, köy yollarının kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Erzurum-Karlıova, Karlıova-Bingöl karayolunda aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.

12)TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK\'TEN \'FAİZ\' UYARISI

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası\'nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu belirterek, \"ABD Merkez Bankası\'nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot\" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nin (ANSİAD) düzenlediği Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve protokol üyelerinin katıldığı törende, ANSİAD üyesi Antalya\'nın 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanları ödüllendirildi.

ANSİAD Başkanı Sadi Kan\'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide bu yıl önemli zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Erol Bilecik, \"Durumun bugünkü hale gelmesinde elbette küresel gelişmelerin çok önemli etkisi var. Ama işi sadece bu şekilde özetlediğimiz zaman ana resimde büyük bir eksiklik kalır, haksızlık etmiş oluruz, bundan sonraki süreçler için. Konjonktürel süreçlerin çok önemli etkisi olmasına rağmen iğneyi önce kendimize daha sonra başkalarına batırmakta çok önemli bir fayda görüyorum\" diye konuştu.

\'SON DOKUZ YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYEN EKONOMİMİZ MAALESEF ARTIK KÜÇÜLDÜ\'

80 milyon açısından ekonomik tabloları da anlatan Bilecik, \"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi nakit sıkışıklığı aşağı yukarı her sektörde yaşanıyor. Finansmana erişim artık eskisi kadar rahat ve maalesef ucuz değil. Mart ayıyla yapılan karşılaştırmada faizlerde yüzde 11, kurlarda ise yüzde 40\'a yakın yükselme var ve hem tüketici hem de üretici açısından faiz yükü altında zor günler yaşadık. Önemli bir nokta da talepte ciddi bir düşme var. Son dokuz yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçüldü. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 küçüldü. Tüketim, yatırım ve ithalatta çok önemli düşüşler çok öne çıktı. İthalattaki düşüş hammaddeyi ithal etmediğimizi, yani üretimin azaldığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek açıklanması birkaç ay sonra olacak. Ekonomimizin küçülmeye devam edeceği de aşağı yukarı net bir şekilde tablolanmış vaziyette. 2019 yılında tekrar büyümeye dönmemiz için yapmamız gereken ödevlerimizin listesi net ve açık. Bu konuda Sayın Berat Albayrak ve yönetimiyle son derece yakın çalışıyoruz ve bütün taleplerimizi iletiyoruz. İyi dinleyen bir ekonomi yönetimi var\" dedi.

\'BİR DE SİZLERE İYİ BİR HABERİM VAR\'

TÜSİAD Başkanı Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası\'nın faizleri düşüreceği veya sabit tutacağı yönünde iş dünyasına önemli bir haber de verdi. Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir de sizlere iyi bir haberim var. Bugün özellikle şu an küresel rüzgarların bizi bir miktar nefes aldıracağı bir dönemden geçiyoruz. Diliyorum bu dönem uzun sürer, kestirmem mümkün değil. Ancak küresel gelişmelere baktığımız zaman özellikle ABD Merkez Bankası\'nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı konusunda, faiz artırımlarını sanki düşüreceği veya vazgeçeceği yönünde izlenimlere katılmak istiyoruz, veyahut görmek istiyoruz. Böyle olduğu takdirde bize en azından zaman kazandıran periyot olacak. Ancak şunu da paylaşmamda fayda var, gerçekleri inkar edersek, 2013 yılını hatırlayın 5 yıl evvel özellikle ABD Merkez Bankası\'nın yaptığı faiz anonsları vardı. Ama maalesef ekonomi yönetimi olarak baktığımızda gaza basmaya devam ettik. Dövizle borçlanmayı muazzam derecede teşvik eden bir yapıyla devam ettik. Oysa bir miktar daha dengeli kompozisyona geçebilirdik. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki gibi. Ama Türkiye veya Arjantin bu konularda farklı bir rota tercih ettiler ve istemediğimiz tablolarla baş başa kaldık. Bugün baktığımız zaman uluslararası finans kurumları gelecek yıl özellikle dünya ekonomisinin bir miktar yavaşlayacağına işaret ediyor, bu net. Bu nedenle fiyatlara baktığımızda geçen yılki kadar büyük artışlar beklenmiyor. Bu iyi haber. Amerika Merkez Bankası\'nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için, bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot.\"

13)KEÇİLERİNİ ARARKEN KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ AFAD KURTARDI

ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde keçilerini ararken kaybolan çiftçi Tahsin Alpaslan, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Gerger\'de çiftçilik yapan Tahsin Alpaslan, iki gün önce kaybolan keçilerini aramak için araziye çıktı. Alpaslan, gece saatlerine kadar eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında arazide baygın bulunan Tahsin Alpaslan, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hipotermi geçirdiği belirlenen Alpaslan\'ın yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

14)50 KİŞİNİN ARADIĞI KAYIP KADININ TERLİKLERİ BULUNDU

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Arzı Balaban önceki gün çıktığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşlı kadının terlikleri yol kenarında bulundu.

Huzur Mahallesi\'nde oturan Arzı Balaban, önceki gün saat 15.00 sıralarında bastonunu alıp evinden çıktı. Arzı Balaban, akşam olmasına rağmen geri dönmedi. Ailesi, yaşlı kadını mahallede aradı. Bulamayınca da jandarmadan yardım istedi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balaban\'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra devreye AFAD ve AKUT ekipleri girdi.Güvenlik kamera görüntülerinden yaşadığı mahalleden ayrıldığı belirlenen Arzı Balaban\'ı 50 kişinin görev aldığı arama kurtarma ekipleri, aramayı sürdürüyor. AFAD\'ın arama kurtarma köpekleri de bölgeye getirlirken yaşlı kadının bu sabah yol kenarında terlikleri bulundu.

15)İSTANBUL TRENİNDE, 40 \'KAÇAK\' YAKALANDI

YASA dışı yollarla Avrupa\'ya gitmek isteyen biri kadın 40 kaçak, İstanbul\'dan bindikleri

trenle geldikleri Edirne Garı\'nda polis ekiplerince yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne Garı\'na dün saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri, üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyruklu kişileri ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Filistin, Libya, Cezayir ve Fas uyruklu biri kadın 40 kişinin Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girerek Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi. Edirne Garı\'nda kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar, Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

16)ŞANLIURFA\'DA \'JOKER\' OPERASYONU: 24 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA\'da, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara iddiaya göre para karşılığında başkasının yerine giren \'joker\' diye bilinen 24 kişi, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler \'joker\' olarak tabir edilen ve sınavlara girmek için sahte kimlik ürettikleri belirlenen 24 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve sınav giriş belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17)ATI İPLE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLADI

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, bir sürücü, atı boynundan iple arabaya bağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüyü görenler, sürücüye tepki gösterdi.

Dün gündüz saatlerinde Demirköprü Mahallesi\'de meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, aracın arkasına, bir atı boynundan iple bağlayıp, hareket etti. Bu anlar, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki bu davranış, izleyenlerin tepkisini çekti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

