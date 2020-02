DHA YURT BÜLTENİ - 1

Düzce depreminin 19\'uncu yıldönümü (ek)

DEPREMİN OLDUĞU SAATTE TÖREN DÜZENLENDİ

Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtpark Meydanı\'nda toplanarak ellerinde \'Depremi Unutturma\' pankartlarıyla 12 Kasım 1999 Düzce depreminin meydana geldiği saat olan 18.57\'de saygı duruşunda bulunarak, depremde hayatını kaybeden yakınlarını andılar. Burada basın açıklaması yapan DEPDER Başkanı avukat Ayşegül Şenol Can, depremin unutulmaması gerektiğini belirterek, \"Yapacağımız planlarda riskleri en aza indirecek yollar bulmalıyız. Yeni afet orjinli planlar yapmalıyız. Planlı yapılaşmak zorundayız. Her plan tadilatı yada plan bütünlüğünü bozacak planları canımızla öderiz bunu unutmamalıyız. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gerek bireysel manada gerekse toplumsal manada hazırlıklı olmak önceden tedbir almakla mümkündür. Önceden önlem alma kültürünün gelişmesine yönelik toplumsal temelli stratejiler geliştirmek zorundayız. Deprem bilincini derin tutmak ve buna yönelik eğitimler yapmak ve insanların geçmişten ders alınmasını sağlayan anıt ve müze benzeri merkezler oluşturmalıyız. Depreme dayanıklı yapıların yalnızca kendi yaşadığımız binanın değil, hemen yanımızdaki binanın içine girdiğimiz alışveriş merkezlerinin, okul ve hastanelerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemeyiz.\" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise depreme hazırlıklı olmak için çalıştıklarını ifade ederek, \"Depremin üzerinden 19 yıl geçti. Biz depremin izlerini şehrimizde silmeye çalışıyoruz. Sağlam ve depreme hazırlıklı binalar yapmaya çalışıyoruz. Ancak halkımıza depremi unutturmamaya çalışıyoruz. Düzce\'de çok ilerlemeler kaydettik. Kentsel dönüşümler yaptık. Halen yapmaya devam ediyoruz. Hatta depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yapmaya başladık. Şuan yollarımız, kavşaklarımız deprem teknolojisine göre yapılmakta.\" dedi.

KOMŞU PASTANECİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KONYA\'nın Güneysınır ilçesinde komşu iki pastane sahibi arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Yakup A., tabanca ile komşusu Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk\'e kurşun yağdırdı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları ağır yaralandı.

Olay, Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi\'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Komşu iki pastane sahibi Bekir Öztürk ile Yakup A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce eline tabanca alan Yakup A., komşusunun dükkanına giderek dehşet saçtı. Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk\'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bekir Öztürk\'ün cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Yakup A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA\'DA KOMŞU KAVGASI: 6 YARALI

ŞANLIURFA\'da komşu 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve av tüfeği kullanılan kavgayı polis güçlükle sonlandırırken, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Korukent Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların sopa, taş, bıçak ve av tüfeği kullandığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, tarafları güçlükle birbirinden ayırarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan iki aileye mensup 6 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılarından 2\'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisler, kavga eden komşu aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

KAHVEHANEDE ÇIKAN KAVGADA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ: 2 YARALI

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş eden kişi, bir kişiyi bacağından vururken, saçmaların isabet ettiği bir kişi de yaralandı. Kahvehaneye giren kişinin pompalı tüfekle ateş etme anı kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Kahvehanede gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kahvehaneden çıkan kişi otomobilinden aldığı pompalı tüfekle geri gelerek F.D.\'nin üzerine ateş etti. F.D. bacağına isabet eden saçma ile yaralanırken, seken saçmalardan biri Ş.G.\'nin vücuduna isabet ederek yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri hafif yaralanan F.D. ve Ş.G.\'ye ilk müdahalede bulunarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

2 kişinin yaralanmasına neden olan kişi olayın ardından kaçtı. Olay anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Pompalı tüfekle içeri giren kişinin ateş etme anı ve kahvehanedekilerin üzerine doğru yönelmeleri görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUK SESİNDEN RAHATSIZ OLUNCA KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre Bülent K. parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak tartıştığı komşusu Hasan Şahin\'i bıçakladı. Göğsüne saplanan bıçakla yaralanan Hasan Şahin tedavi altına alındı.

Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi Atakent Konutları\'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Şahin\'in çocukları apartman önündeki parkta oyun oynarken çıkardıkları sesten rahatsız olan Bülent K. komşusuyla tartıştı. Binanın önünde komşusu ile tartışan Bülent K. evden aldığı bıçakla Hasan Şahin\'e saldırarak göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Şahin\'i gören komşuları 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Hasan Şahin\'i Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hasan Şahin acil serviste yapılan müdahalenin ardından Göğüs Cerrahi Servisi\'nde tedavi altına alındı.

Hasan Şahin komşusu ile daha önce apartmanla ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek, \"15 gün önce kapıda apartmanla ilgili konularla ilgili birkaç şey için bağrıştık, oradan beni kafaya taktığını söyledi. Gürültü konusunda bir sorun vardı, çocuklar neden kapının önünde oynuyormuş, neden ses yapıyormuş diye olayı çıkardı. Evde değil kapının önündeki parkta oynuyordu çocuklar. Orası ortak alan orada ses yapan, oyun oynayan yalnızca benim çocuklarım değildi. Başka çocuklar da vardı. Bu adam sadece benim çocuklarıma bağırıyordu. Sonra \'Seni öldüreceğim, seni yıkacağım, çoluk çocuğunu öldüreceğim\' dedi. Sonra eve girdi bıçak aldı, ben onu dikkate almadım. Bıçağı aldıktan sonra ablası elinden tuttu. Bana ve eşime ağza alınmayacak küfürler etti, \'öldüreceğim hepinizi\' dedi. O arada ben onu o halde görünce sopa parçası buldum, ilk önce eşime saplayacaktı. Ben sopayı aldığım için bana yöneldi. Ben sopayla onun sağ koluna vurdum, vurmamla beraber bıçağı sapladı. Ardından eşime bıçakla yönelip \'Seni de öldüreceğim, çocuklarını da öldüreceğim\' diye bağırıyordu. Ondan sonra ben de kendimi yola attım. Kendisinden şikayetçi oldum.\" dedi.

Olaydan sonra kaçan Bülent K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

KEMER\'DE ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ



ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kemer\'e bağlı Aslanbucak Mahallesi\'ndeki Kesmeboğazı mevkisi yakınlarında dün saat 23.30 sıralarında ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Kemer Belediyesi\'ne bağlı ekipler sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç yangın bölgesine giderek inceleme yaparken, polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çevredeki vatandaşlar su kanalları üzerinden kovalarla aldıkları sularla alevlere müdahale ederek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Bölgede rüzgar da etkili olurken, yerleşim yerlerine çok yakın noktadaki yangın 3 arazöz ve itfaiye aracıyla orman işçilerinin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

BAKKAL DÜKKANI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

ADANA\'da bir bakkal dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Her şeyin yandığı rafta bir tek dua kitabının sağlam kalması ise dikkat çekti.

Yangın, saat 02.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1096 Sokak\'taki bir bakkal dükkanında çıktı. Gece telefon ile konuşmak için dışarı çıkan bir genç, amcası Mahmut Yüksel\'e ait bakkal dükkanından dumanların yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalledeki sokakların dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını üst kattaki eve sıçramadan söndürdü. Sese ve dumana uyanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Büyük maddi hasara yol açan yangında her şeyin küle döndüğü bir rafta yalnızca dua kitabının yanmaması ise dükkan sahibi tarafından Allah\'ın mucizesi olarak nitelendirildi. İtfaiye ekibinin iş yerinde yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.

KAYSERİ\'DE 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



İŞ vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödeyerek İran üzerinden Türkiye\'ye getirilen 31 kaçak göçmen Kayseri\'de yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerden birinin çantasında ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Büro Amirliği ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamasında durdurulan 2 minibüs içinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 31 kişiyi yakaladı. Yaşı 18\'den küçük olan kaçak göçmenlerden birinin çantasından ise 4 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Kaçak göçmelerin insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar ödedikleri ifade edildi. Parmak izleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.

ÇOCUK BÜROYA TESLİM EDİLECEK

Çantasından 4 kilo afyon sakızı çıkan ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük Afganlı erkek göçmenin Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edileceği, soruşturmayı ise Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele biriminin yürüteceği belirtildi.

KOZAN KALESİ\'NE ÇIKARKEN MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi\'ne çıkarken mahsur kalan Nihat Tok ile Semih Küçükişsiz, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kozan Kalesi\'ne tırmanan 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarını dün saat 15.00 sıralarında alan, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren CANKUR ekipleri, harekete geçti. Yaklaşık 400 metre rakımlı kalenin zirvesine 15 metre kala mahsur kalan Nihat Tok ile Semih Küçükişsiz, CANKUR ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Aşağı indirilen Tok ve Küçükişsiz, ambulansa alındıktan bir süre sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

ATATÜRK\'E HAKARET EDEN ÜNİVERSİTELİ KIZIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

EDİRNE\'de 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin\'in (21), tutukluluğuna bir grup avukat itiraz etti. Mazlum-Der üyeleri ve Anadolu\'dan geldiklerini belirten bir grup avukat cezaevinde Emine Şahin\'i ziyaret ederek görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'inci yıldönümünde Edirne\'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda \"Atatürk ilah değildir, Allah\'ın kanunları var. Atatürk Batı\'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz\" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'Atatürk hatırasına alenen hakaret\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'SÖYLEDİKLERİNDE SUÇ UNSURU BULUNMUYOR\' İDDİASI

İstanbul\'dan gelen ve aralarında Mazlum-Der üyeleri ile kendilerine Anadolu\'dan gelen Müslümanlar olarak tanıtan bir grup dün Edirne Kapalı Cezaevi\'nde Emine Şahin ile görüştü. Şahin\'in avukatlığını üstlendiklerini belirten bir grup avukat Edirne Adliyesi\'nde giderek tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Barosu avukatlarından Selçuk Kar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahin\'in söylediklerinde suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

\'TUTUKLULUĞUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ\'

Kar, şunları söyledi:

\"Emine hanım ile cezaevinde görüşmemiz neticesinde, tutuluğuna itiraz için hazırlıklar içindeyiz. İtiraz dilekçesini mahkemeye sunup tutukluğunun gözden geçirilmesi talep edeceğiz. Umuyoruz ki, hukuka aykırılık giderilir ve Emine hanım salı verilir. Biz bunu herhangi bir dernek ya da kurum adına değil bireysel olarak yapıyoruz. Emine hanım sarf etmiş olduğu sözlerde her hangi bir şekilde suç unsuru bulunmamaktadır. Bu çok açık ve net. Bu tabi belli kesimleri rahatsız edebilir, huzursuzluk oluşturabilir ama nihayetinde hukukun söylediği tek bir şey vardır. O da suç unsurunun bulunup bulunmadığıdır. Burada her hangi bir hakaret edici bir beyan yok. Sadece kendi inanışları ve inançları çerçevesinde bir durum tespiti söz konusudur. Bu durum tespiti karşısında bunu gereğinden fazla hassasiyetle algılayıp bir tutuklama gerekçesi olarak kabul etmekte mümkün değildir. Benim kanaatim bu, adalete güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuca kavuşacağını düşünüyoruz.\"

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI DEMİR, TEI\'DE TURBOŞAFT MOTORUNU TEST ETTİ

ESKİŞEHİR\'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.\'yi (TEI) ziyaret eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T625 helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun test alanındaki çekirdek motorun testini gerçekleştirdi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, başkan yardımcıları Serdar Demirel ve Celal Sami Tüfekçi ile beraberindeki heyet Eskişehir\'de TEI\'yi ziyaret etti. Demir, TEI\'de Katmanlı İmalat Atölyesi\'nin açılışını yaptı ve T625 helikopterine güç verecek TS1400 Turboşaft motorunun test alanındaki çekirdek motorun testini gerçekleştirdi. Tesisi gezip TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit\'ten bigi alan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Eğer siz dünya ölçeğinde teknolojiyle yarışmak istiyorsanız mesela motor örneğinde ileri teknolojileri katmadan böyle dünyayla rekabet edebilecek, yüksek performanslı motor yapamazsınız. O zaman alt teknolojiler dediğimiz malzeme teknolojileri, imalat yöntem ve teknolojilerine yatırım yapmanız gerekiyor. Savuma Sanayi Başkanlığı olarak bu konuda çeşitli alanlarda desteklerimiz devam ediyor. Mesela tek kristal kanatçık dökümü, katmanlı imalatın çeşitli yöntemleri, yüksek kaliteli hassas alaşımların kompozisyonunun denemesi, yapılması gibi bir dizi malzeme konusunda desteklerimiz devam ederken bunun önemli bir kısmı da TEI ve paydaşları bünyesinde yürüyor.

\'AR-GE YATIRIM DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK\'

Bugün de bu bir dizi projeden önemli bir adım olan yine katmanlı imalatın elektronla yapılması yöntemiyle oluşacak bir teknolojiyi gündeme alıyoruz. Daha önce lazerle teknolojiyi arkadaşlarımız uyguluyorlardı ama ne kadar hassas konularda çalıştığımızı bildiğimiz için bu konuda teknolojiye Ar-Ge yatırım desteğimiz devam edecek. TEI gibi önder kuruluşlarımız ve paydaşlarla beraber bu çalışmaları yapacaklar. Bunlar bizim teknoloji yol haritamızda, savunma sanayi yol haritamızda yapı taşları, temel taşları. Gördüğünüz bina aslında bu temel taşlarından oluşuyor.\"

\'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM\'

TEI\'de üretilen Turboşaft motor hakkında bilgili veren Demir \" hem T625\'e hem de ATAK\'a motor olacak Turboşaft motorumuz bu. Ama bunu yapmak demek sadece Turboşaft yapmak demek değil. Bunun aktarma sistemlerini, dişli kutusunu değiştirdiğinizde pervaneli uçağı da götürecek bir motor olacak. Önemli bir hususta burada biz aslında motor teknolojilerini de geliştiriyoruz .Bu aslında Türkiye\'nin ilk jet motoru tipi diyelim. TEI için küçük ama Türkiye için büyük bir adım\" dedi.

\'TEI OLARAK CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ\'

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit de \"bu teknoloji aslında Türkiye\'nin yeni nesil imalat teknolojileri konularındaki yeni bir aşaması diyelim, bu yeteneğin Türkiye\'ye kazandırılması. 3 boyutlu imalat yöntemleri, katmanlı imalat yöntemleri son yıllarda ciddi olarak gündeme geldi ve TEI olarak da biz bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an açılışını yaptığımız park sistemimiz Türkiye\'de ilk defa elektron ışınıyla 3 boyutlu, katmanlı olarak parça üretebilecek bir sistemin devreye alınışına şahit oluyorsunuz. Bu sistemin önemi nedir? Daha önceki kullandığımız sistemler lazerle, parça parça imal ediyorduk parçayı. Bu elektron ışınıyla daha hassas yapıyor. Özellikle havacılıkta kullanılan titanyum gibi parçalar ısıyı düzgün kontrol etmezseniz imalat sırasında alev alıp, yanabiliyor. Titanyum, magnezyum bu konuda meşhurdur zaten. Yeni devreye aldığımız bu sistem ısıyı çok dikkatli kontrol ederek, titanyum parçaları da katmanlı imalatla imal etme yeteneğini bize kazandırıyor. Bu teknolojiyi kullanarak, General Elektrik, yeni nesil motorlarda motorun arkasındaki güç tribününün kanatlarını çok hafif bir malzemeden bu yöntemi kullanarak imal etme çalışmaları yapıyor. Tabi bunu bizimle paylaşmıyor, kimseyle paylaşmıyor. Aynı teknolojiyi biz kendimiz bu sistemle burada geliştirmek için burada çalışmalara başladık. Bu teknoloji geliştirme çalışmalarının en önemli dönüm noktası. İnşallah bu sistemle beraber Türkiye\'de yaptığımız milli motorların titanyum kanatlarını da gerçekleştirmiş, başarmış olacağız\" diye konuştu.

