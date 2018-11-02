DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)15\'İNCİ KATTAN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

SİVAS\'ta alçı yaptığı inşaatın 15\'inci katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet Ecer (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 59\'uncu sokakta bulunan 16 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer, 15\'inci katta alçı yaparken bir anda dengesini kaybetti. Merdiven boşluğundan zemin kata düşen işçi Ecer\'i gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Yakınlarının üzüntüsü

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen işçinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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2)KUZENİNİ ASKERE UĞURLARKEN OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ



KONYA\'da, şehirlerarası otobüs terminalinde kuzenini askere uğurlayan Mevlüt Göklü (33), otobüsün altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Göklü, askere gidecek kuzeni Abdullah Bülbül\'ü uğurlamak için yakınlarıyla birlikte terminale geldi. Bülbül, Göklü ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsüne bindi. Mersin Silifke\'den Edirne\'ye giden Mehmet Akbulut (45) yönetimindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs, yolcular bindikten sonra perondan hareket etmeye başladı. Bu sırada Göklü de, çevresindeki kalabalıkla birlikte otobüse yaklaşıp, kuzenine el sallamak isterken otobüs çarptı. Otobüsün sağ ön lastiği Göklü\'nün üzerinden geçti. Kalabalığın uyarısı üzerine otobüs durdu. Arka lastiğin önünde ve kanlar içinde kalan Göklü, çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Göklü\'nün 4\'üncü çocuğunun bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet Akbulut, polis tarafından gözaltına alındı.

Otobüs ise Cumhuriyet Savcılığı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yedek sürücüler eşliğinde yoluna devam etti. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten ve otobüsten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

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3)YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



SİVAS\'ın Zara ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Rasim Toksoy (62), hayatını kaybetti. Otobüste ise yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü mevkiinde meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden Kösedağı firmasına ait Metin Akın yönetimindeki 46 EU 266 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Rasim Toksoy\'un yönetimindeki 58 FU 816 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Rasim Toksoy, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüste ise yaralanan olmadı. Toksoy\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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4)YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİ

UŞAK\'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 86 yaşındaki Halil Çalışkan öldü.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, D-300 Karayolu köprülü kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Halil Çalışkan\'a, Remzi B. (32) yönetimindeki 16 SRN 15 plakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne ait hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan Çalışkan, kaza yerinde öldü. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesin ardından Çalışkan\'ın cansız bedeni, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Remzi B. gözaltına alındı.

Öte yandan, yolun açıldığı sırada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada ise 2 kişi hafif yaralandı. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araçtan görüntü

- Kaza sonrası oluşan trafikten görüntü

- Kaza sırasında meydana gelen ikinci kazadan görüntü

- Cesedin cenaze arabasına taşınması

- Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kaza yapan araçtan detay

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

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5)KAYIP YAŞLI ADAM YAPAY GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP\'te, dünden bu yana aranan Hüseyin Yeter (54), parktaki yapay gölette ölü bulundu.

Sarıgüllük Mahallesi\'ndeki Mağanoğlu Parkı içinde oluşturulan yapay gölette su bisikleti kiralama işi yapan kişi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, polisin yardımıyla gölet kenarına çekilen kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin, ailesinin dün geceden bu yana aradığı ve kayıp başvurusunda bulunulan Hüseyin Yeter\'e ait olduğu belirlendi. Olayı haber alarak gölete gelen Yeter\'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeter\'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Emekli olan Yeter\'in, gece geç saatlerde kazayla gölete düştüğü tahmin edilirken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesedin bulunduğu yer

- Polislerin cesede su bisikletiyle ulaşması

- Dalgıcın cesedi çıkarması

- Hüseyin Yeter\'in yakınlarının ağlaması

- Cesedin cenaze aracına götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP,(DHA)

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6)6 KATLI BİNANIN SON KATI VE ÇATISI ALEV ALEV YANDI

SAMSUN\'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında apartmanın altıncı katı ve çatısı alev alev yandı. Binada oturanlar itfaiye anonsu ile dışarı çıkarıldı.

İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi 795\'inci sokakta bulunan 6 katlı apartmanda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı ve altıncı kattaki daireleri saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bu sırada bina sakinleri korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anons yaparak binayı tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenini müdahalesi

-Yanan binadan detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)

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7)BIÇAK ÇEKEN OĞLUNU 2 KURŞUNLA ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI

SAMSUN\'un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çeken oğlunu tabanca ile vurarak öldüren baba Yaşar Erenler tutuklandı. adliyeden çıkarılan Erenler, \"Allah kimseyi oğlu ile sınamasın\" dedi.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Havza ilçesi Aşağı Yavucak Mahallesi\'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, ruhsatsız tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan kurşunlarla göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler\'i gözaltın aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yaşar Erenler, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden dışarı çıkarılan Yaşar Erenler, \"Allah kimseyi oğlu ile sınamasın\" dedi. Emre Erenler\'in Havza ilçesinde bulunan dedesinin evini zorla sattırmaya çalışıp babası ve annesinden para almak istediği iddia edildi. Emre Erenler\'in daha önce anne ve kız kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliye getirilmesi

-Adliyeden çıkışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN /HAVZA(Samsun),(DHA)

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8)KAMYONLA ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, kamyonla çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar toprağa verildi.

Kaza, dün (çarşamba) saat 19.30 sıralarında, Manisa- İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan\'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar\'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Fadime Gündoğan ve Latif Tutar\'ın cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından Gündoğan Altıntaş Camii\'nde, Latif Tutar ise Lalapaşa Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Öte yandan kamyon şoförü Şaban Duyan ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazından genel detaylar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL /MANİSA,(DHA)

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9)ZİNCİRLEME KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde meydana zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı.

İnegöl\'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ali İnci yönetimindeki 16 AR 616 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Selehattin Tülü\'nün park ettiği 16 Y 0461 plakalı hafif ticari aracını arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsüz hafif ticari araç yola doğru hareket edince, aynı yönde seyreden Ali Doğan yönetimindeki 06 FM 1980 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabilirken, Ali İnci yönetimindeki 16 AR 616 plakalı otomobil ise işyerinin girişinde demire çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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10)İNEK ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP TELEF OLDU, SAHİBİ AĞLADI

VAN\'ın Erciş ilçesinde, elektrik akımına kapılan inek telef oldu. Olay yerine gelen hayvan sahibi Ethem Sayıner, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, ilçe merkezine bağlı Yeşilova Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ethem Sayıner\'e ait 2 inek, iddiaya göre evin yakınındaki sokak lambalarının takılı olduğu elektrik direğinin yanında otlanırken, bir anda akıma kapıldı. Akıma kapılan ineklerden biri uzaklaşıp kurtulurken, 2 aylık gebe olduğu belirtilen diğer inek ise telef oldu. Olay yerine gelen Sayıner, telef olan hayvanı için gözyaşı döktü. Yaşanan olayla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile VEDAŞ\'a bağlı ekiplere haber verildi.

Ethem Sayıner, bu konuda önlem almayan VEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve kanuni hakkını kullanacağını belirterek,\"Büyükbaş hayvanım, elektrik firmasının ihmali yüzünden telef oldu. Bu inek benim ve çocuklarımın tek geçim kaynağıydı. 12 bin TL değerindeki ineğimin ve karnındaki yavrusunun telef olması nedeniyle ilgili elektrik firması hakkında kanuni haklarımı sonuna kadar arayacağım\" dedi.

Bu arada olay yerine gelen VEDAŞ arıza ekibinin yaptığı çalışmada, arızanın elektrik direğinin üzerindeki fincanın kırılmasında kaynaklı olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Telef olan inekten detaylar

-İnek sahibi Ethem Sayıner ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL /ERCİŞ(Van),(DHA)

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11)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAVRU DOMUZ TELEF OLDU

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde otomobilin çarptığı yavru domuz telef oldu.

Kaza, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, 4 Eylül Kültür Merkezi inşaatı önünde meydana geldi. Tıbbi ilaç mümessili Ömer Albayrak\'ın (30) kullandığı 34 AIY 546 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz yavrusuna çarptı. Yolun kenarına savrulan yavru domuz telef oldu. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü Albayrak kazayı yara almadan atlattı. Yavru domuzun, üniversite yakınlarındaki Kardeşler Ormanı\'ndan kampüse indiği sanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

-Telef olan domuzun görnütüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

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12)KÖPEĞİ ARACA BAĞLAYIP, BU HALDE TRAFİKTE İLERLEDİ

BURSA\'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından yürütmesi bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi idaresindeki 16 AY 584 plakalı otomobile iple bağlanan köpek, dakikalarca otomobille beraber yürümek zorunda kaldı. Trafikteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda seyrederken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki şahısların kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobil yol kenarına çekerek durdu.

E-posta ihbarı alan polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Vatandaş kamerası)

- Trafikte ilerleyen araç ve araca bağlı köpek

Haber-Kamera: BURSA,(DHA)

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13)MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANAN ZONGULDAK VALİSİ ÇINAR\'DAN KARARNAME TEPKİSİ



İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, veda yemeğinde Valiler Kararnamesini eleştirerek, \"Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece Vali Kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik, atamalardan bahsediyorum. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı, depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı\" dedi.

Valiler Kararnamesi ile 16 ay Valilik görevinde bulunduğu Zonguldak\'tan mülkiye başmüfettişliğine atanan Ahmet Çınar için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş tarafından bir otelde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı. Vali Ahmet Çınar, yemek sonunda yaptığı konuşmada katılanlara teşekkür etti. Vedaları ve karşılanmaları hiçbir zaman sevmediğini söyleyen Çınar, \"Ben kaymakamlığımdan itibaren atandığım zaman gece karanlığında şehre gidiyordum, sabah da makama gidip insanlarla müşerref oluyordum. Bu bir yöntemdir. Bir merasim olmasın diye davullu zurnalı karşılama olmasın diye böyle yapardım. Gideceğim zamanda \'ne zaman gideceksiniz?\' diye sorarlardı. Ben size haber vereceğim deyip sabah erken çaktırmadan çekip gidiyordum. Burada da bu vardı işin aslı. Bu yemekler anlamlı ama herkesi çağıramıyorsunuz, unuttuklarınız oluyor. Gönül kırıklığı oluyor. Dolayısıyla çok haz almadığım bir iştir ve sabah çekip gitmek benim aklımdaydı. Sonra belediye başkanı, özel idare genel sekreterimizi kırmadık. Bu yemeği tertip etmek için çok ısrar ettiler\" diye konuştu.

\'KARARNAMELERDEN DEVLET VE MİLLET ZARAR GÖRÜR\'

Vali Çınar, konuşmasının son bölümünde ise valiler kararnamesini eleştirdi. Kararnamenin yapılacak hizmet ve projeleri sekteye uğrattığını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

\"Bu kararname Türkiye\'nin olağan işlerinden, rutin işlerinden. Çok yaşanan işlerinden. Her valinin yaşanan işlerinden. Bu böyle ama doğru işlerinden değil. Beni almalarından asla konuşmuyorum. Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece vali kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik atamalardan bahsediyorum. Bir vali şehre gelince zaten 2-3 ay hoş geldin gibi merasimlerle geçiyor. Nefes alamıyor. Sonra sanayi etrafı tanıyacak derken 8 ay gidiyor. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı daha depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı. Bunu lütfen kendimle ilgili algılamayın. Ben her meydanda rahat konuşan bir adamım. Şu an mevzu bu olduğu için bunu söylüyorum.\"

Kendisini yerel siyasetin görevden aldırdığına dair söylemler olduğunu hatırlatan Vali Çınar, \"Bu adam niye merkeze alındı? Herkesin aklına şu da gelir. Yerel siyaset. Tabi oklar iktidar partisine gider. Fitne ve fesatla görevden bunu mu aldırdılar diye insanın aklına gelir. Bunu net söylüyorum. İktidar partisinin il başkanı da burada. Ben il başkanımız ve milletvekillerimizden en ufak nezaketsizlik görmedim. CHP milletvekillerimizden öyle. Son derece nazikler. Benim burada kalmam için ilgili makamlara ilettiklerini de ben biliyorum. Bu yüzden hak geçmemesi için bunu burada söyleme ihtiyacı duydum\" diye konuştu. Vali Çınar, konuşması sonunda emekliye ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Ahmet Çınar\'ın salona gelişi

-Konuşması

-Salondakilerle vedalaşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

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14)TİCARET BAKANI PEKCAN\'DAN DEMİR ÇELİK İHRACATÇILARINA MÜJDE

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Pekcan, bu kararla Türkiye\'nin haklılığının tescil edildiğini söyledi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bir otelde düzenlenen \'Ekonomi ve Kadın Zirvesi\'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamı ve girişimcilikleri konusunda Bakanlık olarak verdikleri desteğe dikkat çekti. Bakan Pekcan, bugüne kadar 172 kadın kooperatifine destek verdiklerini belirterek, kooperatif kurmak isteyen kadınlardan Ticaret İl Müdürlüklerini ziyaret etmelerini istedi. Bakan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

\'KADINLARIN EĞİTİMİNE DE, GİRİŞİMCİLİĞİNE DE ÖNEM VERİYORUZ\'

\"Kadınların iş hayatına katılım oranı Avrupa\'da yüzde 52\'lerde, dünya ortalaması yüzde 50\'lilerde, Türkiye\'de son Temmuz 2018 verisi yüzde 34.7, Bu da son 5-10 senede yüzde 54 artışla buraya gelmişiz. Ama, bu rakamlar yeterli değil, bu arttırmamız lazım, bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmak için teknolojiye yatırım yapmamız lazım, ihracatı arttırmamız lazım. İhracatı, kobileri, esnafa yaymamız lazım ve kadın girişimci sayımızı, dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız çok yol var ve yapacağımız çok şey var. Bu doğrultuda kadınların eğitimine de, girişimciliğine de son derece önem veriyoruz.\"

DEMİR-ÇELİK İHRACAKÇILARINA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri haksız bir şekilde uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, \"Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas\'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Pekcan\'ın konuşması

-Plaketlerin verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR /DİYARBAKIR,(DHA)

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15)TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAZ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'nin içinden geçtiği durumla ilgili asla karamsar olmadığını belirterek, \"Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralımö dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yaptırılan hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törene Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, diğer oda ve borsa başkanlarıyla siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

\'BU DÖNEM, ELDEKİNİ MUHAFAZA ETME DÖNEMİ\'

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu günlerde herkesin merak ettiği, konuştuğu asıl konunun piyasaların durumu olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, \"Bir süredir ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Türk iş dünyası olarak zor günlerden geçiyoruz. TOBB olarak oda ve borsalarımız vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin nabzını ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra tüm bunları, hükümetimize iletiyor ve acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. 2 gün önce yine Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlarımızla bir araya geldik. Her 2 bakanımıza da gündemde olan hal yasası ile ilgili özel sektörün görüşlerinin mutlaka alınması gerektiğini ilettik. Yaptığımız tüm toplantılarda ayrıntılı şekilde sizlerden gelen tüm talep ve çözüm önerilerini bakanlarımıza ilettik. Her bir bakanımıza şunu özellikle vurguladık. Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdırö dedi.

\'YETER Kİ BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM\'

Bu dönemde devletten tek istediklerinin kendilerini yalnız bırakmamak olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, \"Dün ekonomimiz açısından 2 önemli gelişme oldu. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı açıklandı. İşte el ele verince, kamu- özel sektör birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız şey yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelimö diye konuştu.

\'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAZ\'

İçinden geçilen süreçle ilgili asla karamsar olmadığını, son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin de üstesinden gelindiğine dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, \"Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralım. İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü olarak, hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye\'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini istiyoruz\" dedi.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da KUTSO\'nun gücünü bölgenin tüm dinamiklerini oluşturan 5 bin üyesinden aldığını ve açılışı yapılan görkemli binanın da bu gücü simgelediğini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

- KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay\'ın konuşması

- Kurdele kesimi ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI /KUMLUCA(Antalya),(DHA)

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16)ANTALYA EKONOMİSİNİN EN\'LERİNE ÖDÜL

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) geleneksel ödül töreninde Antalya\'ya toplamda 1 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayan 12 firma, Türkiye\'nin en büyük 1000 şirketi listesinde yer alan 7 firmanın da aralarında bulunduğu 25 firmaya ödül verildi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa, bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985\'ten bu tarafa KDV alacağımızı ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL\" dedi.

ATSO\'nun 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni Hotel Su\'da yapıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ATSO üyesi iş insanları katıldı. Törende Antalya\'ya en çok döviz kazandıran 12 firma, Türkiye\'nin en büyük 500 ve ikinci 500 listesinde Antalya\'dan yer alan 7 firma, inovasyon alanında 5 firma ve bir firmaya özel ödül olmak üzere toplam 25 ödül verildi.

3 MİLYAR TL CİRO, 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Antalya\'nın en büyük firmalarından Adopen Plastik, AGT Ağaç Sanayi ve Eti Elektrometalurji ikişer ödülle en çok ödül alan firmalar oldu. Antalya\'ya en çok döviz girdisi sağladığı için ödüllendirilen 12 firmanın toplam döviz girdisi miktarı 1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye\'nin en büyük 1000 firması arasında olduğu için ödüllendirilen 7 firmanın toplam cirosunun ise 3 milyar TL\'yi aştığı kaydedildi. Bu yıl vergi barışı nedeniyle listeler halen açıklanamadığı için vergi ve istihdam ödülleri verilemedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iş insanlarının ödüllendirilmesinin vefa örneği olduğunu söyledi. Türkiye\'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden birinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, \"2016 yılında Antalya krizin en ağırını yaşadıktan sonra turizmde öyle muhteşem çıkış yaptı ki yılın bitimine 2 ay kala bütün zamanların rekorunu kırdı. Yeniden kurulan şirket sayıları, ihracat sayıları bunları gösteriyor. Türkiye\'de kamu olarak bizler reel sektörünün içinde yokuz. Bizler sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla görevliyiz. İhtiyacınız olan yolları, yeni havaalanlarını, işinizi kolaylaştıracak işleri yapmak bizim görevimiz. Siz de üretmeye değer verip alın teri akıtmaya devam edeceksiniz\" dedi.

ANTALYA NEW YORK\'LA YARIŞACAK

Antalya\'nın bütün turizmcilerinin, çalışanlarının ve tüm esnafının büyük bir teşekkürü hak ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bu yıl dışarıda gördüğü kadar yabancı turisti önceki senelerde hiç görmediğini söyledi. Turizmde yeni rekorlar göreceklerini de ifade eden Türel, \"Antalya halkının ve iş insanlarının başarısıdır bu durum. Turizmdeki başarı bir sanayi fabrikasının başarısına benzemez. Fabrikada üretim yaparsınız önemlidir ama turizmde iş, dış politikanızdan başlar şehirdeki yollara kadar, oda görevlisine kadar herkesle devam eder. Halkadan birisi koptuğunda olmaz. Turizmde 13 milyon rakamı kayıtlara girmedi ama yakında girecek. Antalya, New York\'la yarışacak duruma gelecektir. Yerli turistle birlikte 20 milyonu bulacağız bu yıl\" diye konuştu.

ANTALYA MORAL VERİYOR

17 yıldır düzenlenen ödül törenlerine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Antalya\'dan moral aldığı ve bu morali de Anadolu\'nun dört bir köşesine dağıttığını söyledi. Zor bir dönem olduğu ve insanlara moral gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Antalya\'nın resmi rakamlarına bakıldığında açılan şirket, sigortalı çalışan, kurumlar vergisi mükellef sayısı ve ihracatta Antalya\'daki artış oralarının Türkiye ortalamaların çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, \"Bu rakamlara bakıp ta moral bulmamak mümkün değil. Turizmde dünya çapında bir başarı hikayesi yazdınız, 35 sene önce Antalya\'nın esamesi okunmuyordu. Ama bugün Antalya gelen turist sayısı açısından Avrupa\'nın 4\'üncüsü, dünyanın 11\'inci şehri. Antalya Türkiye ekonomisinde çok önemli\" dedi.

DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haziran ayından itibaren hükümet ve bakanlara sorunların anlatıldığını belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 milyon istihdam eden 1.5 milyon TOBB üyesi nezdinde asgari ücret desteğinin devam etmesi, SGK primlerinin sıkıntılı olan devrede belli süre ertelenmesi ve işletme sermayesi olarak kullanılması taleplerinin hükümete iletildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, \"Sıkıntıda olan üyelerimizin işçi maaşlarının işsizlik sigortasından ödenerek, kısa çalışma ödeneğinin aktifleşmesi ki, bununla ilgili kanunumuz yürürlükte ve devreye girmesini istedik\" diye konuştu.

KREDİLERE YAPILANDIRMA

Sıkıntılı dönemde bir yıl işçisini çıkarmayıp, istihdamı devam ettirene teşvik verilmesini istediklerini belirten Hisacıklıoğlu, finansman sıkıntılarında, özellikle bankalara borçlu olan üyelerin kredilerinin yeniden yapılandırılmasının 100 milyon TL\'nin üzerindeki üyelere çıktığını anlattı. Bu yapılandırmayı KOBİ\'ler için talep ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 milyon TL üzeri ciro yapanlara kredilerinin yeniden yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

Oda ve borsaların imkanlarıyla yeniden \'Nefes Kredisi\' başlatıldığını da kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki komisyon ve işlem ücretlerinin afaki artması nedeniyle belirli oranda eskiye dönüşün talep edildiğini söyledi.

\'160 MİLYAR TL ALACAĞIMIZI ÖDEYİN\'

Bir önemli talep olarak da 1985 tarihinde KDV Kanunu\'nun çıktığını, o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, \"Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985\'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL\'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz\" dedi.

HÜKÜMETTEN TALEPLER

Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR

Tarım ve hayvancılık için düşük faizli kredi talebinde de bulunulduğunu vurgulayan Hisacıklıoğlu, \"Ticaret, istihdam ve ihracatta yüksek pay sahibi sektörlere destek verilmesini talep ettik. Bakanımız dün açıkladı ve vergiler indirildi. Özellikle konut, beyaz eşya, mobilya ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi ki bu talepler nedeniyle oda ve borsa başkanlarımıza ve bu işe çözümleyen başta sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye bakanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

50 YILDIR DÜZENLENİYOR

ATSO\'nun 50 yıldan bu yana geleneksel ödül töreniyle Antalya ekonomisinin şampiyonlarını belirlediğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin de ödül alan üyeleri kutladı, başarılarının devamını diledi. 45 bin üye içinde ilk 3\'e girmenin önemli başarı olduğunu belirten Çetin, \"İlk sıralara giren şirketlerimizin Türkiye ve dünya ligine yükselmesini, markalaşmasını arzu ediyor, ödüllerimizin bu yönde teşvik edici olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'ANTALYA TÜRKİYE\'DEN DAHA İYİ\'

Ekonomide bu yıla ilişkin değerlendirmede yapan Çetin, 2018\'in atılım yılı olmasını beklerken, olumlu ve olumsuz gelişmelerin birlikte yaşandığını söyledi. Turizmde son günlere kadar otellerde yer olmadığını, turist sayısında yüzde 28 artışla rekor kırıldığını kaydeden Çetin, \"Paket tur gelirimiz yüzde 40 arttı. Bu yıl kayıtlı çalışan sayımızı yüzde 8, vergi tahsilatımızı yüzde 28 artırdık. Eylül ayında yabancılara 1038 konut satışı gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğimizi bu veriler göstermektedir\" dedi.

\'DÖVİZ ŞOKU OLUMSUZ ETKİLEDİ\'

Döviz şokunun Antalya ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Çetin, \"Maliyet artışı, faiz artışı, piyasada durgunluk finansman dengelerini bozdu. Son dönemde konkordato ilanları Antalya\'da da başlamıştır. Durgunluk nedeniyle inşaat sektörümüzde yatırımlar çok azaldı. Tarımda maliyet yüksekliği ve finansman sorunları yanında domates güvesi gibi sorunlar yaşadık. Maliyetlerini fiyata yansıtamayan sektörlerimiz de sıkıntı yaşamaktadır. Bu sorunlar turizmde elde ettiğimiz rekorun etkisini zayıflatmıştır\" diye konuştu.

ANTALYA 4.0 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Davut Çetin, ATSO\'nun Antalya 4.0 projesi ve hedeflerini de açıkladı. Çetin, \"Dijital dönüşümünün merkezinde Antalya Büyük Veri ve Yapay Zeka Merkezi olmalıdır. Bu merkezin kuruluşuna valiliğimiz öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu merkez dijital turizmde akıllı destinasyon projelerini yönlendirmelidir. Yapay zekayla tanıtım, havalimanına inen turiste akıllı kart sunulması, mobil Antalya uygulamaları bu merkez tarafından yapılmalıdır. Tarımda büyük veri analiziyle üreticilerin yönlendirilmesi, gıda güvenliği takibi bu merkez tarafından yönetilmelidir. Antalya 4.0 sadece ekonomiden ibaret değildir. Çünkü dijital ekonomiye geçiş, akıllı kent ve akıllı toplum olmadan başarılamaz\" dedi.

ÖDÜLLER

2017 yılı döviz kazandırıcı hizmetlerde seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, genel ihracat ve tarım ihracatı olarak dört kategoride 12 firma ödül aldı. Bu firmalar ve ihracat gelirleri şöyle;

SEYAHAT ACENTALARI: Antalya Pegas Otelcilik 312 milyon dolar. MP Turkey Turizm Antalya Şubesi 278 milyon dolar. Kilit Global Turizm 68 milyon dolar.

KONAKLAMA TESİSLERİ: Özaltın Otel İşletmeleri 26.6 milyon dolar. Cömertoğlu Otelcilik 15.8 milyon dolar. Sertaş Turizm Royal Wings Hotel 5 milyon dolar.

GENEL İHRACAT: Adopen Plastik 92.8 milyon dolar. Eti Elektrometalurji 78.4 milyon dolar. AGT Dış Ticaret 65 milyon dolar.

TARIM İHRACATI: Koç Zirai Ürünler 11.9 milyon dolar. Dilbaz Tarım Ürünleri 10.8 milyon dolar. Beyazkule Tarım Ürünleri 9.1 milyon dolar.

Türkiye\'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya\'dan 5 firma da ödüllendirildi. Bu firmalar ve üretimden elde edilen satış rakamları şöyle;

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 886 milyon 76 bin TL. Adopen Plastik ve İnşaat A.Ş. 600 milyon 800 bin TL. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 382 milyon 399 bin TL. Eti Elektrometalurji A.Ş. 332 milyon 541 bin TL. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri A.Ş. 325 milyon 650 bin TL.

Türkiye\'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan iki Antalya firması da ödüllendirildi. Bu firmalar ise Ankutsan Antalya Kutu Sanayi 308 milyon 90 bin TL ve Ekiciler Süt Gıda 237 milyon 727 bin TL.

Antalya İnovasyon ödüllerinde ise 5 firma ve kişiye ödül verildi. Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler, Roadmark Motorlu Araçlar ve Elektronik, Artin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri, Antalya Orbit Sağlık hizmetleri ile Dr. Ömer Çayırlı ödül aldı. Ayrıca turizm alanında yeni bir hizmeti dış pazara açmasından dolayı da Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. Rixos Park Hotel Şubesi\'ne ait The Land of Legends Theme Park\'a özel ödül verildi.

Görüntü Dökümü

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Protokolün görüntüsü

Katılımcılardan görüntü

TOBB Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu\'nun konuşması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun konuşması

Belediye başkanı Menderes Türel\'in konuşması

ATSO başkanı Davut Çetin\'in konuşması

Ödül töreninden görüntü

(851 MB -- 07.41 // HD)

Haber: Alparslan ÇINAR-Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

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