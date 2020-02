DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)Antalya\'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi. Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de olayda pilot ve yanında bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Antalya Valiliği\'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"30 Ekim 2018 günü saat 15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait, saat 14.53\'te 1 saatlik kalkış izni olan Cessna tipi TC-KIM eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır.\"

2 KEZ MECBURİ İNİŞ, OTOMOBİLE ÇARPMA, HAVADA ARIZA

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017\'de Çorlu\'da, 28 Eylül 2018\'de de Manisa\'nın Kula ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağı, geçen hafta da Manavgat\'ta havada arızalanmıştı. Bugün düştüğü noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki toprak piste inmiş, ilçede faaliyet gösteren Manavgat Model Uçak Kulübü üyeleri arızalanan uçağı kanatlarından itmişti. Kulüp üyelerinin uçağı iterken çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.



KAYMAKAM: YARIN İNCELEME YAPILACAK

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

\"Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak bu alanda düştü, Ulualan mevkisinde. Burada yer alan bir pistten havalanıyor ve zaman zaman eğitim uçuşu gerçekleştiriyorlar. Yıldız Air\'e ait bir uçak. İçerisinde bulunan 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Kazanın nedenine ilişkin çok net bir bilgi bizim söylememiz mümkün değil teknik açıdan. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları inceleme yapacak, muhtemelen yarın. Şu an burada başsavcımız, 112 acil, itfaiye gerekli tedbirleri almış durumda. Buradan arkadaşlar çıkarılacak. Daha sonra da inceleme yapılacak yarın. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok.\"

CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİAntalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ve yardımcı pilot Deniz Adalı\'nın (32) cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi\'ndeki ön otopsiden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Dilici ve Adalı\'nın cenazeleri burada yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek. Serkan Dilici\'nin cenazesinin memleketi Adana\'da, Deniz Adalı\'nın cenazesi ise Antalya\'da toprağa verileceği kaydedildi. Hastane morguna gelen iki pilotun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

KALKIŞTAN ÖNCEKİ ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Serkan Dilici ve Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdikleri kazadan kısa süre önce uçakla piste gittikleri anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Serkan Dilici ve Deniz Adalı\'nın uçakla park alanına girdikleri görülüyor.

2)Yolcu otobüsü, park halindeki TIR\'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

ZONGULDAK\'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2\'si ağır 17 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi\'nde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz\'un(55) kullandığı 07 DY 262 plakalı yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 67 TY 658 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüs şoförü Recep Yavuz, sıkışarak feci şekilde can verdi. Yolcular, otobüsün camları kırılarak dışarı çıkartıldı. Yaralanan 15 kişi, muavin Mustafa Akman(35) ve TIR şoförü Cemil Can Türkoğlu, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yolculardan Ahmet Çetin ve muavin Mustafa Akman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, yolcu otobüsünün önünde seyir halinde olan TIR\'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyleyerek, \"Kaza ihbarının ardından ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Otobüste 14 yolcu, 1 şoför 2 personel varmış. Yaralılardan hayati tehlikesi olanlar var.\" dedi. Kazayı haber alarak gelen TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından otobüs ve TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

3)Bahçeden dönen çift traktörün altında kalarak öldü

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, bahçeden dönen Hüseyin (53) ve Dilek Can (47) devrilen traktörün altında kalarak öldü. Olay, Gölcük İhsaniye Sivritepe mevkiinde meydana geldi. Hüseyin ve Dilek Can çifti bahçelerine çalışmaya gitti. Hüseyin ve Dilek Can\'a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir vatandaş devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi.

Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin ediliyor. Çiftin cenazeleri traktörün altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)Ankara\'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar\'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti. Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar\'ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar\'a üç el ateş etti. Ardından tabancayı kendine doğrultan Güray Yeşilçimen, ateşleyerek olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinden bir yıl önce boşandığı öğrenilen tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar\'ın kendisinden 20 yaş küçük bir kızla ilişki yaşamaya başladığı ancak kızın ailesi tarafından defalarca kızlarının peşini bırakması yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Son olarak Mehmet Aşkar\'ın 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek ilişki yaşadığı kızın ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

5)Malatya\'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

MALATYA\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Yıldırım (26) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Dabakhane Mahallesi Bebek Sokak\'ta meydana geldi. Bir eğlence merkezinde alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa çıkan iki grup, kavgaya tutuştu, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Emrah Yıldırım, Evren Yıldırım ve Sabri Korkmaz ile vücutlarına darbeler alan Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke yaralandı.

Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Emrah Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Yıldırım\'ın kardeşi Enver Yıldırım da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri ile MOBESE kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen A.Ş., M.K. ve H.Y\'yi gözaltına aldı.

6)Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan (55), evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce ayrılan 2 çocuk sahibi olan ve polis başmüfettişlikten emekli 1\'inci sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan, evinde yalnız yaşıyordu. Özkan\'a bir süredir ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Özkan\'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri, Metin Özkan\'ın tahminen bir kaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Metin Özkan\'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

7)Ereğli\'de silahlı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kahvehane önünde içki içenlere müdahale eden işyeri işletmecisinin oğlu H.G., çıkan kavgada tabanca ile ayağından vuruldu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise kolundan yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde alkol alan grup ile işyeri işletmecisi A.G.\'nin oğlu H.G. arasında tartışma çıktı. Darp edilen İ.C., evine giderek tabancasını alıp geri döndü. İ.C., tekrar çıkan kavgada A.G.\'yi ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan M.Ö.\'yü ise kolundan vurdu. A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö. ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan İ.C., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özel hastanede tedavi altına alınan A.G.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

8)Trabzon\'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz kamerada

TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

Olay, önceki gün Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı kapının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Savcılık, dün şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Mesut T.\'yi arıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Mesut T.\'nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

9)Kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı

KAHRAMANMARAŞ\'ta kimliği belirsiz kişi, kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı. Tüm bu yaşanalar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Bir erkek, yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek, eşi olduğu tahmin edilen kadını defalarca tokatladı. Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü. Kadın, aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vücudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şazibey Mahallesi boş arazide meydana geldiği tespit edilen olayla ilgili haber görüntüsünde eşi tarafından darp edilip yere düştüğü görülen ev hanımı A.K. (24) ve şüpheli eşi Musa K.(29), Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayın 30.10.2018 günü saat 14.30\'da meydana geldiği belirlendi. Konuyla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.

10)Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladı. Olayda 2 iş yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak?ta meydana geldi. İddiaya göre, börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. İki iş yeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan patlamada, bir kadın da hafif şekilde yaralanarak İlçe Devlet Hastanesi?ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

11)Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

BOLU\'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi\'nde bulunan Recep Orakçı’ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı(35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarıya çıktı. Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda olan Recep(72) ve eşi Gülsüm Orakçı(68) da haber alıp yanan evlerinin önüne geldi. Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizleri geçirerek fenalaştı. \'\'Her şeyimiz yandı. Bittik biz\'\' diyen kadını polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da \'\'Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti\'\' diyerek gözyaşı döktü. Yaşlı çift oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, \"Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı.\" dedi.

Bu arada, yaşadığı panikle evden ayakkabı giymeden çıkan Ferhat Orakçı\'ya komşuları tarafından çizme getirildi. Polis, Ferhat Orakçı\'nın çizmeyi giymesine yardım etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

12)Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Şefik Çelikbalta (82), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt\'tan İnegöl\'e giden İsmail U. yönetimindeki 26 B 4811 plakalı otomobil, yolun bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Şefik Çelikbalta\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şefik Çelikbalta\'yı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13)Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL\'dan Samsun\'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine takip edilen 3\'ü kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Samsun\'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yakakent ilçesinde İstanbul\'dan gelen şüpheli otomobili durdurdu, arama yaptı. Aramada, 550 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan arlarında 3\'ü kadın C.D., S.D., G.B., Y. E.S., B.C.K. ve R.D gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.C. D. ise Bafra\'da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı.

14)Hakkari\'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir süre sonra terk ettiği kamyonette yapılan aramada, 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

​Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova\'nın Bağdaş köyü Dilektaşı bölgesinde kamyonetin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü bir süre ilerledikten sonra aracı terk edip gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

15)Gelin arabasını çalmaya çalışırken yakalandı

ADANA\'nın merkez Çukurova ilçesinde, düğün sonrası gelin arabasındaki süslerin sökülmesi sırasında bir anlık boşluktan yararlanan hırsız, lüks otomobili çalmaya çalıştı. Otomobil ile birkaç metre ilerleyen hırsız, araç sahipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda meydana geldi. Yakınının düğününde gelin arabası olarak kullanmak üzere lüks bir otomobil kiralayan Tevfik Pehlivan, düğünün bitmesinin ardından aracı evinin önüne getirdi. Burada arkadaşlarıyla otomobildeki süsleri söken Pehlivan\'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kendilerinden para istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli, bir anlık boşluktan yararlanıp bindiği otomobil ile kaçmak istedi. Otomobili birkaç metre ileri götürdükten sonra stop ettiren şüpheli, Pehlivan ve arkadaşları tarafından yakalandı. Şüpheli, Pehlivan\'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

16)OSMANİYE\'DE ZEYTİN HASADINA BAŞLANDI

OSMANİYE\'de yağlık ve salamuralık zeytin hasadı başladı. Merkeze bağlı Şekerdere Köyü\'nde düzenlenen hasat programına Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Vali Coşkun, daha sonra işçilerle birlikte zeytin toplama tırmığı ile ağaçlardan ilk hasadı yaptı.

REKOLTE BEKLENTİSİ 91 BİN TON

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında 139 bin dekar arazi üzerinde ekili zeytin arazilerinden yaklaşık 79 bin ton bir rekoltenin olduğunu belirterek, Bu yıl rekolte tahminimiz ise 5 bin dekar arazimizi daha ağaçlandırılarak ve 144 bin dekar alana çıkarttık. Toplamda 91 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde yağan yağışlardan dolayı kasım ayının ortalarına doğru yapılan hasatlarda biraz daha salamura değeri yüksek olan ürünler bekliyoruz. Ancak yağmurlar bir on gün önce daha yağmış olsaydı verim yüksek ürün elde edebilirdik. Son yağışlardan dolayı yine ağaçlardaki ürün hemen kendini göstermiştir. Çiftçilerimize tavsiyelerimiz şu, biraz daha hasat için beklensin. Bir 10-15 gün sonra salamura değeri yüksek olacak verimler olacak dedi.

TARIMIN YAPILAMADIĞI ARAZİLERE ZEYTİN EKİLECEK

Zeytinin pazarlanmasında herhangi bir sıkıntının yaşamadığını kaydeden Sağlam, ağaçların genç olduğunu ve 144 bin dekarda 4 milyona yakın ağaç kapasitesinin bulunduğunu ifade etti. 3 milyona yakın zeytin ağacının verimde olduğunu söyleyen Sağlam, Daha ileriki yıllarda, yaklaşık bir 5 yıl içerisinde 100 bin ton rekolte hedefimiz var. Buna üçüncü yılın sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Daha da ekim devam ediyor. Yaklaşık 120 bin dekar arazimiz daha tarımın yapılamadığı, biçerlerin giremediği yerlerde zeytin ağaçları ile toprağın buluşmasını sağlayacağız. Ormanlarımıza yakın yerlerde, özellikle anızlardan ve arazide çıkan yangınlardan dolayı orman yangınlarına sıçramaması için, bu alanların zeytin bahçelerine dönüştürülmesi noktasında Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapıyoruz. Bizler fidan talep ettik onlar verilirse, orman ile engebeli arazilerde, marjinal diye tabir ettiğimiz arazileri de zeytinle buluşturmaya çalışacağız diye konuşu.

BİYOTEKNİK ÇALIŞMA YAPILACAK

Bu yılki zeytinde hasadından elde edilen verimden çiftçinin memnun olduğunu belirten İbrahim Sağlam şöyle devam etti:

Verim ufak tefek biyolojik mücadele ile bundan sonraki yıllarda daha da iyiye gidecektir. Bundan sonraki yıllarda narenciyede yapmış olduğumuz biyo teknik veya biyoljik mücadele kapsamında, bunu zeytin sineğine karşı 2019 yılı içerisinde bir çalışma yapacağız. Gerek görüldüğünde de zeytinde de bu mücadeleyi başlatacağız. Çiftçilerimize bereketli bol verimli bir sezon diliyorum.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, hasat programının ardından, yakınlarda bulunan bir zeytin fabrikasında incelemelerde bulundu.

