DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASKERİMİZ KANDİL’E İLERLEDİKÇE MUHARREM’İ EFKAR BASIYOR



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa\'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Kandil\'e düzenlenen hava saldırısına değinen Erdoğan, \"Yahu siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Yahu siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi? Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan buna sadece Amerika’dan değil, Kandil’den de ‘bizi kurtar’ diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da, Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine gecikmeden dolayı vatandaşlardan helallik isteyerek başlayan Erdoğan, \"Osmanlı\'ya başkentlik yapan, cumhuriyetin kuruluşuna destek veren demokrasimize ve kalkınmamıza öncülük eden Bursa’yı gönülden selamlıyorum. Önce sizden bir helallik istiyorum, anonsu erken yapmış dolayısıyla Niğde\'den buraya gelişim gecikmeli oldu. Sizi beklettim, hakkınızı helal edin. Sağolun varolun\" dedi.

\'16 YILDA BURSA\'YA 44.5 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık AK Parti iktidarında Bursa yapılan yatırımlara değinerek, \"Türkiye\'yi Bursa ile birlikte büyüttük. 2023 hedeflerimize de birlikte ulaşacağız. Biz öyle hizmetin projenin yatırımın sadece vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraat ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Son 16 yılda Bursa\'ya 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Bunun içinde eğitimde 7 bin 886 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Bay Muharrem öğretmenmiş ya, öğrensin. Birkaç yıla kadar Bursa\'ya, Nilüfer\'e, Mustafa Kemal Paşa\'ya toplamda 7 bin 250 kişilik yeni yurtlar açıyoruz. 43 bin seyirci kapasiteli stadı yaptık. O buraya ayrı yakıştı. Eski stadın yerine de inşallah \'Millet Bahçesi\' yapıyoruz. Burası yeşil Bursa\'nın güzel bir örneği olacak. Bir çok şehrimize tematik müzeler kazandıracağız. Bunlardan birisi de Bursa\'ya olacak. Bursa\'ya bir Türk İslam Eserleri Müzesi kazandıracağız\" diye konuştu.

\'BUNU BAY KEMAL\'E SORAYIM MI ?\'

Sağlıkta 24\'ü hastane olmak üzere toplam 59 adet tesisi Bursa\'ya kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, \"Şimdi de Bursa\'ya bir şehir hastanesi yapıyoruz. Yatak kapasitesi 1355 olan şehir hastanesini önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Bunu ben Bay Kemal\'e sorayım mı? SSK müdürlüğü yaptı ya. Bir gösterelim başarılı SSK müdürünü\" ifadesini kullanarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun SSK\'da Genel Müdürlük yaptığı yıllara ait bir videoyu vatandaşlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, izlettiği videonun ardından ise \"Hastane deyince akla ne gelir hijyen gelir. Bay Kemal\'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu. Bay Kemal siz busunuz\" dedi.

\'ÇIRAĞI DA USTASINA ÇEKMİŞ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul Bursa arası 2.5 saatten 1 saate iniyor. Bay Kemal, Bay Muharrem bunları biz yaptık sizlerin geçmişinde bunlar var mı ya? Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa\'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. Bursa\'ya 18 baraj, 15 gölet yaptık. İznik Barajı\'nın yapımına başladık. Uludağ ülkemizin en güzel milli parklarından biri. Uludağ\'ı 4 mevsim turizmin yapılacağı merkez haline getireceğiz\" dedi.

\'BAY KEMAL SENİN EKONOMİ DERSİ ALMAN GEREK\'

Erdoğan, \"Kılıçdaroğlu çıkmış Malatya\'da \'7.4 büyüme, çiftçi kardeşim, esnaflar size bu yansıdı mı?\' diyor. Bay Kemal, senin ekonomi dersi alman gerek. Bu derslikler, bu yurtlar, bu yollar bunlar neyle yapılıyor? Büyüyen ülke yapabilir, büyümeyen ülke bunları yapabilir mi? Ama anlamaz. Öbürü ustasına çekmiş, çırak. Büyüyen Türkiye olmasa bu yapılır mıydı?\" diye konuştu.

\'BİZ ONLARA YIKIM EKİBİ DİYORUZ\'

Erdoğan, \"Muhalefetin kötü bir huyu var. Bunlar istiyor ki emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.Bu çolpa herifler milletimizin kazanımlarına göz dikmişler. Getir, göster makbuz ne oldu hepsi yalan. Yok böyle bir şey çünkü hayatın yalan\" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mega endistri kurduklarını ve bunun Kılıçdaroğlu ile İnce\'nin anlayamayacağını belirterek şöyle konuştu:

\'BUNLAR KAYDA GİRİYOR, SONRA ARŞİVDE\'

\"Ama Bursa çok iyi anlar. Bursa da bu projenin içerisinde yer alıyor. Ne diyor \'gel bakalım buraya Muharrem\' ifadesini kullanıp bu kez Muharrem İnce\'ye ait bir video izletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce\'ye ait videoyu izlettikten sonra, \"Evet doğru diyor. Bay Muharrem 24 Haziran\'da sen birinci olamazsan çekip gidecek misin? Bunlar aynı ya, aynı. Bunlar kayda giriyor bunlar arşivde. Türkiye bunların aslından ne gördü ki, çakmasından onu görsün. Hık mık ediyor. Çık delikanlıca bırakırım de. Derdi cumhurbaşkanlığı değil, tek derdi CHP\'ye dönüp orada mevzi tutmak. Ortaya dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Dün sakın ha Afrin\'e girmeyin diyorlardı, bugün sakin ha Kandil\'e girmeyin diyorlar. Bunlar biliyor çocuklarımız gelişirse, okursa bunların geçmişini öğrenir. Bay Muharrem, istersen çorba da verirler. Kıraathane demek okuma evi demek. Öğren. Kıraathane demek okuma evi demek. Kıraat arapça okuma, hane ev. Şimdi bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Derdimiz gençliğimizi buralara çekelim, 24 saat açık olsun. Aynen Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz gibi. Gelsin orada dersini çalışsın. Herhangi bir ücret de vermeyeceksin. Orada dersini çalışacaksın.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör konusunda da Kılıçdaroğlu ile İnce\'yi eleştirdirdi, mitinglerde bu konuya değinmediklerini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

\"Geçen gün Afrin ve Kuzey Irak harekatlarının komutanı Metin Temel paşamızı apoletlerini sökmekle tehdit etmişti. Şimdi de askerimizin moraline kafayı takmış. Ben Malatya’daydım, mitingimizi yaptık. Akşam iftara gittik. Aynı masada oturuyoruz. Tabii Metin Temel Paşa protokolde. Çünkü 2. Ordu Komutanlığı orada, o da iftarda bizimle beraber ve konuşmamızı yapıyoruz, bu esnada öyle bir heyecan verici yer oldu ki o da alkışladı, salonun hepsi alkışladı. Şimdi bu alkış bay Muharrem’in moralini bozmuş. Bay Muharrem, yahu sen Afrin’e girme demedin mi? Peki bu ordu bu komutan Afrin’e girdi mi? Şu anda bunlar iç terörle mücadele ediyor mu? Yahu siz bugüne kadar terörle mücadeleye yönelik meydanlarda bir cümle kullandınız mı? Yahu siz zaten teröristlerle beraber yürüyorsunuz. Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleriyle beraber yürümediniz mi, şimdi Allah aşkına bu CHP’ye terörle mücadelede biz güvenebilir miyiz? Bakın biz şu ana kadar sadece Afrin’de 4 bin 600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Devam ediyoruz, niye? Benim halkımın, benim milletimin huzuru için gereken neyse bunu yapacağız. Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan buna sadece Amerika’dan değil, Kandil’den de ‘bizi kurtar’ diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü. Kılıçdaroğlu’nun Afrin’e girmeyin feryadlarını düşününce Muharrem İnce’nin efkarına şaşırmamak gerekiyor. Aslı neyse, çakması da o. Bu işler öyle mikrofonu eline alıp da, dinlemediği, dinlese de anlamadığı, anlasa da gönlüne sığdıramadığı işlerle güya kendince dalga geçmeye benzemez. Bu millet moralini sandıkta öyle bir bozar ki insan içine çıkmaya yüzün kalmaz. Milletimizden tek ricamız oylarınıza sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, demokrasiye sahip çıkın, kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat tanımayın. Sakın öyle bayram tatiline gidip de dönmemezlik etmeyin. Tatilin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz.\"

2)İNCE: TÜRKLERİN KAYGILARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ, KÜRTLERİ ONURE EDECEĞİZ



CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorununun çözümü konusundaki çözüm önerilerini anlatırken, \"Kürtler onure edilmek istiyor, Türklerin de kaygıları var. O halde biz Kürtleri onure edeceğiz, Türkler\'in de kaygılarını ortadan kaldıracağız. Samimi olacağız, gizli saklımız olmayacak. Kürt sorunun çözüm yeri Meclis\'tir, başka bir yer değil\" dedi. Miting için Diyarbakır\'a gelen CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı\'ndaki caddeye seçim otobüsü ile geldi. Bazı milletvekilleri ve CHP Grup Başkenvekili Engin Altay\'ın eşlik ettiği Muharrem İnce, miting alanında seçim otobüsünden inerken bir partili eşi Ülkü İnce\'nin boynuna barışı temsil eden beyaz tülbent taktı. Eşi ile sahneye çıkan Muharrem İnce, mitinge katılanları selamladı.

İnce konuşmasına başlamadan önce mitinge katılanlar Edirne Cezaevi\'nde bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş\'ı kastederek, \"Selo\'ya özgürlük\" sloganları attı. Eşi Ülkü İnce platformdan inerken, Muharrem İnce konuşmasına başladı. Sözlerine Diyarbakırlı şairler Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmed Arif\'in şiirleri ile başlayan Muharrem İnce, 15 yaşında Yalova\'da liseye giderken Ahmed Arif\'in, \'Hasretinden Prangalar Eskittim\' adlı kitabını, o yaşında ezberlediğini söyledi. Şiiri şimdi 40 yıl sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak Diyarbakırlılara okuduğunu söyleyen Muharrem İnce, \"Bugün buraya sizi kandırmaya, sizi aldatmaya ya da baldıran şerbeti içmeye gelmedim. Bugün buraya Ramazan meyan şerbeti içmeye geldim. Türkiye\'nin çok ciddi sorunları var. Cari açık 55 milyar dolar, 250 milyarlık ithalatı var, gençlerin yüzde 20\'si işsiz ve Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti\'ni yönetenler Ankara\'dan değil, Brüksel\'den Washington\'dan yönetiyor\" dedi.

Başından beri \'3B\' formülünü önerdiğini belirten Muharrem İnce, \"1; \'Barışacağız\' dedim, \'barışacağız, barışacağız, hemen barışacağız ama hemen\'. 2; \'Büyüyeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz, yani üretim ekonomisine geçeceğiz\'. Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittin, çay kek beleş, gündüz kekle geçiştirdin, akşam eve gittin yemek ne olacak? Onun için tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen alanları ekeceğiz, meraları atıl olmaktan kurtaracağız. Benim derdim gençler. Benim derdim nufüs ortalaması. Yani siyasetçi numarası değil, kalabalığın sonunu göremiyorum. Sanayimizin yüzde 25\'i atıl, onu işlevsel hale getireceğiz ve refahımızı artıracağız, zenginleşeceğiz, sonra bölüşeceğiz. Nasıl olacak? Adil bölüşeceğiz\" diye konuştu.

\"Bu kardeşiniz ilkeli bir siyasetçidir. Zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür\" diye konuşmasını sürdüren İnce, şunları kaydetti:

\"4 Mayıs\'ta aday oldum. 4 Mayıs\'ta 6 Ok\'u çıkardım, sadece CHP değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sonra Sayın Akşener\'e gittim, kutladım başarılar diledim. Karamollaoğlu, Demirtaş\'a gittim, başarılar diledim. Sonra Sayın Erdoğan\'a gittim, başarılar diledim. Türkiye\'de siyaseti uzlaştıracağım, barıştıracağım, siyaseti normalleştireceğim. Yani Allah\'ın izni milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda 3 bin koruma ile gezmeyeceğim. Her şey normal olacak. 4 adayı da ziyaret ettim. Sonra da gittim adaylara, rakiplerime 500\'er lira da para yatırdım hesaplarına. Amacım siyaseti yumuşatmak, amacım gönüller arasında köprü kurmak, amacım milleti barıştırmak, amacım 81 milyonu bir şemsiye altında toplamak. Sonra 4 adayı da ziyaret ettikten sonra Hakkari\'ye gittim. Orada miting yaptım. Orada dedim ki; \'Sevgili Hakkarililer Sayın Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş\'ın ve Erdoğan\'ın size selamları var\' dedim. Erdoğan, benim \'4 adayın da size selamı var\' videomu almış, sadece Demirtaş bölümünü kesmiş almış. Şimdi bakın videoya bakın, şunu bi izletelim arkadaşlar. Yani 4 adayın da \'selamları var\' diyorum. Erdoğan, sadece Demirtaş bölümünü alıp, batıda seyrettiriyor \'bak bak Demirtaş\'a da gitti\' diyor. Saklım gizlim yok, birini ziyaret edeceğim zaman Erdoğan\'dan da izin alacak halim yok. Millete yalan söylemiyorum, her şey milletin gözü önünde, ziyaret ediyorum. Erdoğan seni bile ziyaret ettim.\"

\'BUGÜN YİNE OLSA DOKUNULMAZLIĞIN KALKMASINA \'HAYIR\' DERİM\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milleti kucaklaştırmak ve barıştırmak için yola çıktığını, yapamayacağı sözleri vermeyeceğine dair kendine söz verdiğini de belirterek, \"Dokunulmazlık geldi gündeme. Dokunulmazlık konusunda mensubu olduğum parti \'Biz kaldırılmasına biz \'Evet\' diyeceğiz\' dedi. Ben dedim ki \'Yanlış yapıyorsunuz\'. Televizyonlara çıktım, \'Parti yönetiminin tavrını doğru bulmuyorum\' dedim \'dokunulmazlıklara \'Hayır\' oyu vereceğim\' dedim. Bugün olsa yine aynı yapacağım. Siyaseti ilkeli yapacağız, kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Derdim, 81 milyonun mutlu olması\" dedi.

\'BEN OY DEĞİL, SORUNU ÇÖZMEK İSTİYORUM\'

\'Kürt sorunu\' ile ilgili de konuşan İnce, şöyle devam etti:

\"Bu sorunu nasıl çözeceğiz. Kürt sorunu, adını da koyalım bunu nasıl çözeceğiz? 1; Kürtler diyor ki, onure edilmek istiyor. Türklerin kaygıları var. Türklerin kaygılarını gideceğiz, Kürtleri onure edeceğiz. 2; Samimi olacağız, gizli saklı yok. Çözüm yeri TBMM, başka bir yer değil. 3; Cumhurbaşkanı olduğumda TRT\'nin kanallarından birini bu işe ayıracağım. Tartışma programı olacak. Herkes gelecek, 24 saat yayın yapacak. Ne istiyor, neyi tartışacak? Ben biliyorum ki; içinizde muhafazakâr, solcular, esnaf var, anlaştığınız bir yer meselesi, kendi aranızda da anlaşamıyorsunuz. Anlaştığınız yerlere beni de yazın. Ben de ordayım. Anlaşamadığınız yerleri de çözeceğiz. Sorunu çözmek mi istiyoruz, oy mu istiyoruz, ben oy değil sorunu çözmek istiyorum. Az önceki Erdoğan\'ın yaptığını yapan oy istiyor. O oy istiyor. Ben barış istiyorum, huzur istiyorum. Dil ve din konusunu nasıl çözeceğiz. Din eğitimi nasıl olacak? Muhafazakâr var Türkiye Cumhuriyeti\'nde. Bana diyorlar ki, \'Bana, çocuğuma haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi kültürü yetmez. Fıkıh, hadis, siyer dersi istiyorum\'. Hay hay kardeşim. Emin olun, seçmeli olarak kaç saat istiyorsa, din dersi vereceğiz. Diğeri diyor ki; \'Zorunlu olanı da almak istemiyorum\'. Hay hay kardeşim almayabilirsin. Sen de alma. 40 senedir bunu tartışıyor Türkiye. İsteyene istediği kadar seçmeli din dersi, istemeyene yok, bu kadar basit. Devletin dindar ve kindar nesil yetiştirme gibi görevi yok. Dindar nesile karşı değilim. Ama, kindar nesil yetiştirmek gibi devletin görevi değil. Aile nasıl isterse öyle yetişir. Ben sizin cocuklarınıza matematik öğretmek istiyorum, kuantum öğretmek istiyorum, endüstri 4.0 öğretmek istiyorum. Yani din eğitimini böyle yapacağız.\"

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çocuklara 3 dil öğreteceklerini, resmi dil olarak Türkçeyi öğreteceklerini, anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dili de öğreteceklerini ifade ederek, \"Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, Çerkezce ise Çerkezce. Yani çocuğun evinde konuştuğu, anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Bu da yetmez dünya vatandaşı yapacağız. Yani çocuklarımıza İngilizce öğreteceğiz, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusca, Çince öğreteceğiz\" dedi.

ERDOĞAN\'IN YUHALANMASINA İZİN VERMEDİ

Mitinge katılanların zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı yuhalamalarına tepki gösteren Muharrem İnce, \"Sayın Erdoğan dün aynı şöyle konuşuyor, \'Bana bak Muharrem\' diyor. Ben bu uslüba cevap vermek istemiyorum. Ama arkadaşlar \'ver\' dedi. Diyarbakır\'dan, \'E sana baktım Recep söyle\'. Ya ben sana dedim, \'Her kuşun eti yenmez. Ben senin yanındakilere benzemem\' dedim. Bunları bırakalım. Diyarbakır\'dan sesleniyorum Sayın Erdoğan\'a. Sayın Erdoğan ben bir meydanda konuşuyorum. Bursa\'da saat 3.30\'da konuşacaktın, toplamayamadın kalabalığı 6\'ya aldın. Ama ben senin o toplayamadığın meydanı hıncahınç doldurdum. Ama sen bana \'Bak Muharrem\' diyorsun ya. Ama sen de bak şu garibana, gel beraber televizyonlara çıkalım. Gelir mi? Emin misiniz? Gelecek gelecek; gelmeyecek mi? Ben istiyorum, diyorum ki \'Televizyona çıkalım\" diye konuştu.

\'HEM BARIŞACAĞIZ HEM BÜYÜYECEĞİZ\'

\"Kürt sorununu çözmek istiyor mu istemiyor mu? Ben istiyorum. Çünkü ekonomik, kültürel, demokratikleşme sorunu olduğu gibi, siyasi ahlak sorunudur\" ifadelerini kullanan İnce, şöyle dedi:

\"Diyarbakır\'da farklı, Edirne ve Trabzon\'da farklı konuşuyor. Ben size asla yalan konuşmayacağım. Burada size ne konuşuyorsam Edirne\'de onu konuşacağım. Bazen siz de kızacaksınız bana. Çünkü, mesela dokunulmazlıklar konusunda ben bir partinin üyesiyim, vekiliyim, baktım partim yanlış yapıyor, dedim \'kusura bakmayın\'. Yönetimin yaptığı yanlışı yapmayacağım. Doğru yolu birlikte bulacağız, barışcağız, hemen barışacağız, büyüyeceğiz, hızlı büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz adil. 37\'nci günüm. 84\'üncü mitingim. Bu meydanlarda \'Mazot, emekli asgari ücret, gençlerin yurt sorununu 2 yılda çözeceğim, tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacaksınız\' dedim. \'Her yıl 10 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz\' dedim. \'Merkez Bankası müdürü bağımsız olacak. Ekonomi ile ilgili kurullar yetkin insanlardan oluşacak\' dedim. Projeler anlattım, \'turizm\' dedim, \'60 milyon turist, 60 milyar gelir\' dedim. Erdoğan da \'3 proje\' dedi. \'Kıraathane\' dedi, iki; \'stadyum\' dedi, üç; \'park\' dedi. Be mübarek sen belediye başkanı mısın, cumhurbaşkanı mısın? \'Gelin kahveye; iskambil yok\' E iskambil yoksa millet de gelmez, sana mı soracak? \'Ustayım\' diyor, meğerse kek ustasıymış. Diyarbakırlı kardeşim sana söylüyorum; gündüz bedeva kek yemek isteyen Erdoğan\'a, iş aş isteyen bana oy versin. Yine Erdoğan\'la aramda fark ne, onu anlatayım. Şimdi Erdoğan kilosu 4.5, beyaz çay içiyor. Bense bildiğiniz siyah çay içiyorum. Erdoğan sarayda bıldırcın ile besleniyor, ben sizin bakkaldan aldığınız yumurtaları yiyiyorum. Erdoğan, 7 yıldızlı sarayında, ben yeryüzü sofralarında iftar açıyorum. Yani Erdoğan \'Beyaz Türk\', ben bu ülkenin zencisiyim. O Ankara\'da sarayı var, yetmedi 5 saray da İstanbul\'da var. Şimdi Marmaris\'e yazlık yaptırıyor. Size sözüm olsun; Allah\'ın izni, milletin isteğiyle Cumharbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Türk, Kürt yok; Alevi, Sünni yok; sağcı, solcu yok; kadın, erkek yok; başörtülü başörtüsüz yok; bütün engelli çocuklar birer hafta arayla orada tatil yapacaklar aileleriyle birlikte. Benim de size projem bu.\"

3)AKŞENER: \'TİKA\'YI KAPATACAĞIM\' DEMEDİM



KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, son zamanlarda bir TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kavgası olduğunu belirterek, \"Ben \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Bunun 6,5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye\'den verilen, onlara tahsis edilen para bu\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Elbistan teşkilatının Mevlana Caddesi\'nde düzenlediği mitingde konuştu. Malatya\'dan otobüsle miting alanına gelen Akşener, okunan İstiklal Marşı\'nın ardından kürsüye çıktı. Kadınların büyük ilgisiyle karşılaşan Akşener, uzattıkları tülbentleri aldı. Bir çocukla da hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, aralarında Elbistan Şeker Fabrikası\'nın da olduğu ve bir süre önce özelleştirilen şeker fabrikalarının anlaşmalarının Cumhurbaşkanı olduğu gün iptal edileceğini belirtti. Akşener, açıkladığı vaatlerle ilgili iktidarın \'Kaynak nerede?\' diye sorduğunu söyledi. Kaynağın çok olduğunu belirten Akşener, Suriyelileri ülkelerine göndermeleri durumunda onlara harcanan paranın kaynak olacağını ifade ederek, \"Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Suriye\'nin içine elini soktu, 4 milyon mültecimiz oldu. 150 milyar lira para harcamışız. Önce Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkilerimizi düzelteceğiz. Herkes vatanında mutludur. Dolayısıyla bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim geri göndereceğiz ve seneye inşallah 81 ilden temsilcilerle 2019 Ramazan\'ın da Halep\'te iftar edeceğiz\" diye konuştu.

\'FETÖ BANA TALİMAT VERDİYSE GEREĞİNİ YAP\'

Son zamanlarda Türkiye\'de bir TİKA kavgası olduğunu ifade eden Meral Akşener şöyle devam etti:

\"Ben \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim. Birdenbire Sayın Başbakan Yıldırım, acayip celallendi işte \'TİKA\'yı kapatacakmış, öyle olacak, böyle olacakmış, FETO kendisine talimat vermiş\' gibi bir cümle kurdu. Ben de şimdi her gittiğim yerde kendisine sesleniyorum. Sayın Başbakan, bu ülkenin başbakanısın. Şimdi, elinize Adalet Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, yargı emrinizde, herkes emrinizde. Kardeşim, eğer FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yap gereğini. Sen orada dedikodu yapmaya durmuyorsun, sen orada icraat yapmak için varsın. FETÖ bu ülkeyi ele geçirirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Bir kere daha diyorum; \'Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz\'. İftira atıp gereğini yapmayan şerefsizdir. Gelelim şu TİKA meselesine. Hiç ilgilenmemiştim TİKA ile. Tabii \'Başbakan niye böyle hopladı?\' deyince hemen baktık TİKA\'ya. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Belli yerler var; Kamboçya\'ya okul yapmışlar, Mogadişu\'ya 25 kilometrelik otoban yapmışlar. Bilmem nereye ne yapmışlar ve 8 milyar dolar harcanmış. Bunun 6.5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye\'den verilen, onlara tahsis edilen para bu.\"

MİTİNGDE GERGİNLİK

Mitingin sonuna doğru milletvekili adaylarını sahneye davet eden Meral Akşener, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen özel harekât polisi Sinan Türkoğlu için de ailesine başsağlığı dileyerek, \"Elbistan\'ın evladı bir kardeşimiz. Şehitlere \'Mekanın cennet olsun\' denilmez ama ben yine de anasına, babasına, milletimize, Elbistanlılara sabır diliyorum\" diye konuştu.

Bu sırada kalabalıktan Salim Ü. adlı kişi, şehit yakını olduğunu belirterek, \"Bu ülkenin ekonomik sorunundan daha önemli sorunu, terör sorunu. Keşke, saraydan önce terör sorununu çözeceğinizi anlatsaydınız bu ülkede\" dedi.

Salim Ü.\'nün bu sözlerine Akşener, \"Ben terör sorununu çözdüm oğlum çözdüm. Bak şimdi sizin patron beni nelerle suçluyor bir bilsen. Çözdüğüm için nelerle suçluyor. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemesi açmadım. Barzani\'yi öpmedim. Megri megri ağlamadım ve Oslo\'da cıvık cıvık konuşmadım. Peşmerge geçerken 2 günde, 29 Ekim\'de davulla zurnayla peşmergeyi bu ülkeden ben geçirmedim\" yanıtını verdi.

Akşener bunları söylerken, kalabalık Salim Ü.\'ye saldırı girişiminde bulundu. Akşener kalabalığı, \"Bir şey yapmayın. Herhangi bir şey yapmayın; soru sordu, cevap verdik\" diyerek uyardı. Polis, kalabalığın elinden güçlükle aldığı Salim Ü.\'yü miting alanından çıkartıp, emniyete götürdü. Burada ifadesi alınan Salim Ü., İYİ Partili olduğunu ve daha önce sosyal medyadan da oyunu Meral Akşner\'e vereceğini açıkladığını, mitingdeki amacının ise Akşener şehit hakkında konuşurken ülkenin en büyük sorunlarından birinin terör sorunu olduğunu ve bununla ilgili de konuşması gerektiğini söylemek istediğini belirtti. Salim Ü., Akşener\'in ve kalabalığın kendisini yanlış anladığını söyledi.

\'ÜZERİNE İNSAN DİKİLSE, İNSAN OLACAK TOPRAK\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener, Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesindeki mitingin ardından karayoluyla Adıyaman\' geçti. Sakarya Caddesi\'nde düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçim vaatlerini anlatıp destek istedi. Adıyaman\'a 4\'üncü kez geldiğini söyleyen Akşener, \"Toprak aynı toprak, aynıdüz tabak gibi bir toprak. Üzerine insan dikilse, insan olacak bir toprak. Yılda 2 ürün alınması mümkün bir toprak ama sulama yok. Peki Atatürk Barajı, rahmetli Özal devrinde yapıldı. Siz şimdi Atatürk Barajı\'na, Kahta\'dan ve Samsat\'tan 83 köyü terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Samsat ilçesini terk ettiniz mi? Terk ettiniz. Peki Adıyaman bu fedakarlığının karşısında bir şey aldı mı? Peki tarlalarınız toprağınız sulanıyor mu? Biz Adıyaman\'ın sulama işlemini, topraklarının sulanmasını en kısa sürede sağlayacağız inşallah ve çiftçimiz tarlasıyla barışacak. Nemrut\'a doğan güneş bambaşkadır ya, inşallah 24 Haziran\'da Türkiye\'ye güneş doğacak. Elektriği sizin topraklarınız üzerinden oluşan bir baraj\" dedi.

\'81 İLDEN İNSANLARIMIZLA HALEP\'TE İFTAR AÇACAĞIZ\'

Atatürk Barajı\'nda elektrik üretildiğini hatırlatan Akşener, bölge insanına bu konuda pozitif ayrım yapacaklarını belirterek, \"Elektriği sizin topraklarınız üzerinden üretiyorsak eğer biz, o zaman Adıyamanlı çiftçiye elektrik konusunda ayrımcılık uygulamak zorundayız. Bu toprakların elbette böyle bir hakkı var\" diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, \"Suriye\'nin içine elini soktu bizimki, tam 4 milyon insan Türkiye\'ye geldi. 150 milyar Türk Lirası para harcandı. Ben Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye\'de istikrarı sağlayacağız. 4 milyon kardeşimizi memleketlerine göndereceğiz ve Sayın Erdoğan, Şam Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz birlikte 81 ilden insanlarımızla birlikte inşallah seneye Ramazan\'da, Halep\'te, memleketlerine dönmüş mülteci kardeşlerimizle iftar açacağız\" dedi.

\'KARDEŞİM VER TALİMATI, GEREĞİNİ YAP\'

TİKA\'yı kapatmakla ilgili herhangi sözü olmadığını yineleyen Akşener, şöyle konuştu:

\"İcranın başı, bir, yalan söylüyor, iki, iftira atıyor. Bana milletimin dışında bana talimat verecek kişi anasından doğmadı. Ben Binali Yıldırım\'a diyorum şimdi bakanlıklar, yargı, MİT emrinde. Kardeşim ver talimatı, gereğini yap. Böyle bir ciddiyetsiz Başbakanlık olur mu? Bu iftirayı ispatlamıyorsan bugüne kadar bana \'FETÖCÜ, FETÖCÜ\' dediler, hepsine söylediğim bir söz oldu; ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Neyse sektirdik iftirayı sektirdik yalanı ama Türkiye Cumhuriyeti\'nin Başbakanı\'na yakışmıyor kardeşim. FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş hepsi bunların. Bunun üzerine TİKA\'yı araştırdık. TİKA, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar doları sizin cebinizden ve yaptığı işleri yapmışlar Kamboçya\'ya okul, Mogadişu\'ya 25 kilometre otoban yapılmış. Toplam 8 milyar dolar yıllık harcaması var. Buna da bakacağız tabiki. Kimin yandaşı kazanmış. Sonuç olarak her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu ülkede. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika sattılar ve arkasından 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi topladılar. Hesaplayın 2 buçuk trilyon dolar. Adıyaman\'a bu 2 buçuk trilyon dolardan bir şey geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlerin iş bulacağı alanlar ortaya çıktı mı? Peki kardeşim bu 2 buçuk trilyon dolarla sen ne yaptın? Ben bunun peşinden gideceğim. Çünkü bu ülkede sadece yandaş zengin edildi. Bu ülkede inşaatı öne koydular; köprü yapıldı, müşteri garantili. İnsan bir ihale birimi haline getirildi. Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi, günahtır. \'Bunları gözden geçireceğim\' dediğim için herkes bana çemkiriyor. Vız gelir, tırıs gider.\"

\'GÜNEŞ DOĞACAK AMPUL GİDECEK\'

Meral Akşener, konuşması sırasında korumasından \'Benim nüfus cüzdanım sen de mi?\' diye sorup aldığı kimliğini göstererek, şöyle devam etti:

\"Güneş doğacak, ampul gidecek. 81 milyonun elinde bulunan nüfus kağıdı, Türkiye\'nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir ve 81 milyonun bu ülkedeki tapu kaydıdır. Bir ülkenin, bir devletin devlet olabilmesi için 3 kağıt söz konusudur. Biri nüfus kağıdı, ikincisi parası, üçüncüsü de yaşlılar bilir tapu kağıdıdır. Tapunun Türkiye\'ye ait kısmını deldirmeyiz, vatandaşın tapusuna da el sürdürmeyiz. Paramızın kıymeti kalmadı.\"

Meral Akşener\'e bir partili tarafından yazma hediye edildi. Akşener, \"Ben şimdi bunu usulüne uygun bağlayayım\" diyerek örtündüktün sonra 2 çocuğun biriktirdiği paranın bulunduğu kendisine hediye ettiği kumbarayı gösterip, \"Bunu benim hesabıma yatıracağım. Çok teşekkür ediyorum. Allah\'a emanet olun\" diyerek konuşmasını tamamladı.

4)PERİNÇEK: SEÇİLİRSEM ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ\'YE YARDIMCILIK TEKLİF EDECEĞİM



VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek; Cumhurbaşkanı seçilirse Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli\'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) Akra Otel\'de düzenlediği toplantının konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Türkiye\'nin borç batağında olduğunu söyleyen Perinçek, borç batağında çırpınmasından dolayı da bir çözüm çıkmadığını söyledi. Atatürk gibi düşünmek zorunda olunan bir dönemden geçildiğini kaydeden Doğu Perinçek, devrimle çıkış yapılabilecek noktaya gelindiği belirtti. 2014 yılında Silivri duvarını yıkarak yeni bir devrimin başlangıcını yaptıklarını ifade eden Doğu Perinçek, önderliğindeki Vatan Partisi\'nin bunu başlattığını aktardı.

HDP\'YE ELEŞTİRİ

HDP\'ye eleştirilerde bulunan Perinçek, \"HDP Meclis\'e, hükümete sokulduğunda Türkiye\'nin önünde bir barış yok. Demirtaş\'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bir çözüm yoktur. Ana dilde eğitim diye Kürtçeyi getirerek, öyle bir çözüm yok. Hukuk okutamazsınız Kürtçe. Bunlar yalandır. Türk ordusu Afrin\'e girdiği zaman HDP\'nin oyları 2 puan düşmüştü. HDP, siyasette yıldız şimdi. Ülkenin gözüne kül atılıyor. PKK, HDP, ABD ve İsrail ile bir çözüm yok\" diye konuştu.

BİRLİKTE YÖNETME TEKLİFİ

HDP\'nin PKK\'nın bir parçası olduğunu söyleyen Perinçek, HDP\'nin kapatılması gerektiğini kaydetti. Katılımcılardan yetki isteyerek Türkiye\'yi birlikte yönetme teklifinde bulunan Doğu Perinçek, \"Vatan Partisi zorlukları yenmenin ustasıdır. Sizden yetki istiyorum. Türkiye\'yi yönetirim. Vatan Partisi\'ni keşfedeceksiniz ama bugün ya da yarın\" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Bedelli askerlik konusunda da görüşlerini açıklayan Doğu Perinçek, \"Bedelli askerden Mehmetçik olmaz. Mehmetçik temel kavramlardan birisidir. Mehmetçik ile oynamak çok yanlış, Mehmetçik demokrasinin güvencesi için önemlidir. Bütçe açığı kapatılabilir ama vatan açığı kapatılamaz. Bedelli askerliğe hayır, herkes Mehmetçik olacak. Herkes Mehmetçik olarak adam olmayı öğrenmiştir. Bedelli askerlik kültürel ve ideolojik bir tahribattır\" diye konuştu.

İNCE\'YE; \'DÜĞMELERİ BİLE SÖKEMEZSİN\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Malatya\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözlerini alkışlayan 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \'Apoletlerini sökeceğim\' sözlerini eleştiren Perinçek, şöyle devam etti:

\"Kimin apoletlerini sökeceksin, düğmeyi bile sökemezsin. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında bir subayın rütbesini alma yetkisi bile yoktur. Türk ordusuna karşı bir hınç, kin kusma var. Bunu eskiden Tayyip Erdoğan yapardı ama bu kadar küstah değillerdi. CHP\'nin eskiden en önemli özellikleri arasında ordu ve bürokrasi vardı. Devlet adamı apolet sökmez, bu devlet adamı olmayacağım anlamına gelen sözlerdir.\"

3 LİDERE YARDIMCILIK TEKLİFİ

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli\'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi. Perinçek, \"Ben parti genel başkanlarını saydım. O siyasi parti tabanlarının parti yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Türkiye\'nin önünde geniş tabanlı hükümetler zorunlu. Ben onları yönetecek kabiliyetimi biliyorum\" dedi.

5)BAŞBAKAN YILDIRIM: KANDİL\'DEKİ İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için gittiği Uşak\'ta terör operasyonlarına değinerek \"Ne diyor? \'Külliye\'yi yıkacağım\'. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz, nereye giderlerse gitsinler kahraman Mehmetlerimiz sınır ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i, El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet, muhalefet ittifakını sandığa gömecek\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, hava yoluyla Uşak\'a geldi. Yıldırım, burada 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda halka seslendi. Başbakan\'ın konuşma yapacağı alana, büyük boyutlarda Türk bayrağı ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterleri asıldı. Meydandaki pankartlardan üzerinde, \'Başbakan ile engellere vurduk ket, amacımız tek bayrak, tek devlet, vur mührünü yıkılsın vesayet Ak Gençliğin durumu daima net\' yazılı olanı dikkat çekti. Yağmur yağdığı için mitinge gelenlere yağmurluk dağıtıldı. Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, eski başbakanlardan Adnan Menderes\'i anarak başladı ve şöyle dedi:

\"Menderes, Uşak\'a geldi. O geldiğinde Uşaklılara nasıl seslenmiş biliyor musunuz? \'Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim\' demiş. Millete hizmete yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950, milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış, iki yol arkadaşıyla idam edilmiş. Menderes, milleti için yola çıkığında yoluna çıkanlar, bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi iş başındaydı. Dertleri; büyüyen, güçlenen Türkiye\'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar? Adaylardan biri ayağını kaldırıyor, öbürü aynı yere basıyor; \'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz\'. Peki biz bunu niye değiştirdik Uşak? Madem eskiye dönecektik niye bu değişikliği yaptık, bu zahmeti çektik? Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz kabul eder misiniz? Türkiye\'yi kavgaların, siyasi, ekonomik kaos içerisine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur. Milletimiz bu boş lafa kulak asmıyor. Millet, Ak Parti\'nin icraatlarını biliyor. Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka bir şey yapmıyor. Türkiye\'yi 15 yılda 3 kat büyüten parti kim? Ekonomik krizlere karşı, siyasi oyunlara karşı milletiyle el ele Türkiye\'yi bugünlere getiren partinin adı Ak Parti. İhracatı 36 milyardan 162 milyara çıkaran iktidarın adı ne? Aktif havaalanı sayısını 26\'dan 55\'e çıkaran iktidarın adı ne? Biz göreve geldiğimizde dünyanın marka firması THY kapanma noktasına gelmişti. 55 ülkede 103 noktaya ancak sefer yapıyordu, 59 uçağı vardı. Bugün 121 ülke, 307 noktaya uçuş yapıyor, 400\'den fazla da uçağı var. Dünya markası oldu. Üniversite sayımızı 76\'dan 207\'ye çıkardık mı? 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmete getirdik mi? 817 bin vatandaşımızı konut sahibi yaptık. Şimdi gelirken gördüm, Türkiye\'de tek örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini Uşak\'a kazandırdık mı? 80 yılda Türkiye\'de 6 bin kilometre yol vardı. Ak Parti iktidarı 15 yılda, bunun üzerine 20 bin kilometre koydu. İşte fark bu. Yolları böldük; hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Bir şeyi unutmayın; yolları böleriz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz. 15 yılda tam 525 tane baraj yaptık. 528 tane elektrik santrali yaptık. 107 içme suylu tesisi 1232 sulama tesisi açtık.\"

\'YALAN DOLAN BUNLARDA HER ŞEY VAR\'

Emeklilere bayram öncesinde 1000 lira verdiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bunun muhalefet tarafından çarpıtıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Emeklilere \'her bayram öncesi 1000 lira vereceğiz\' dedik. emeklilerimiz her şeyin daha iyisine layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar, çabaladılar. Onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar? Yok 1000 TL vermiyormuşuz, yok 750 TL, 500 TL veriyormuşuz. Yalan dolan bunlarda her şey var. Biliyorsunuz Muharrem İnce, Merak Akşener, Temel Karamollaoğlu ve diğerleri ne diyorlar? Bunlar şimdi bir vaatte bulanacaklar, \'yol yapacağız\' diyecekler hemen akıllarına geliyor her taraftan yol geçiyor. \'Neyse bu olmadı\' diyorlar. \'Acaba hastane mi yapsak\' diyorlar tam söyleyecekler ama hastanaler yapılmış, bitmiş. Oradan da ekmek yok. Hızlı tren, o da yapılmış, OSB\'lerin sayısı artmış, barajlar yapılmış, memleketin ihtiyacı olan her şey yapılmış. İyi ki Ak Parti var. Bu sefer buradan iş çıkmayınca yapacak iş bulamayınca bu sefer diyorlar ki \'Biz bunların yaptıklarını yıkalım\'. Başlıyorlar yıkım ekibi gibi çalışmaya. \'Yolları kapatacağız, yerli araba yaptırmayacağız\'. Ne yapacağız yerli araba yaptırmayıp, hep dışarıdan mı alacağız? Bunlarını ufku yok.\"

\'TEK DERTLERİ; ERDOĞAN GİTSİN DE MEMLEKET ÖNEMLİ DEĞİL\'

Muhalefetin \'Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun\' anlayışına kilitlendiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor; \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin\'. İçeridekiler de bunlarla aynı şarkıyı söylüyor. Bu aklınıza bir şey getiriyor mu? Söz birliği yapmışlar FETÖ\'sü, Kandil\'i, içerideki sponsorlar, \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de memleket önemli değil\'. Peki Uşak buna geçit verir mi? Bunların vaatleri arasında, konuşmaları arasında hiç teröre değindiklerini duydunuz mu, terörle nasıl mücadele edeceklerini? Kuzey Irak\'ta, Kuzey Suriye\'de ülkemizin başına bela olan YPG, PKK terör örgütlerine karşı hangi stratejileri, eylem planları var? Bunları duyan oldu mu? Olmaz. Çünkü bunların öyle bir derdi yok. Türkiye ciddi bir tehdit altında\" dedi.

\'ATATÜRK\'ÜN PARTİSİ TERÖRE DESTEK VERENDEN MEDET UMUYOR\'

Başbakan Yıldırım, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Edirne\'de HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirerek, \"Adaylar belli oldu. Hatırlayın Muharrem İnce, koşa koşa Edirne\'ye gitti. Biz de zannettik ki çok özlediği Edirnelilerle buluşacak, Selimiye\'yi ziyaret edecek. Ama doğru Edirne Cezaevi\'ne gitti, Selahattin Demirtaş\'ın yanına gitti. Ey CHP, koca CHP! Atatürk\'ün partisi teröre destek verenden medet umuyor. Yakışır mı bu CHP\'ye. CHP\'lilere sesleniyorum; bu konu çok önemli, Türkiye\'nin beka meselesinde bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP\'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum\" dedi.

Uşak\'taki konuşmasında terör operasyonlarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Ne diyor? \'Külliye\'yi yıkacağım\'. Milletin gücü seni yıkar, Külliye\'yi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil\'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderlerse gitsinler, kahraman Mehmetlerimiz sınırı ötesinde destan yazıyor. Oradaki inlerini başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin\'i, El Bab\'ı hatırlasın. Şehitlerin hesabını tek tek soracağız. Ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek. Millet, muhalefet ittifakını sandığa gömecek. Uluslararası finans kuruluşları, 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında en cazip ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye yine rekor kırdı. Yüzde 7,4 büyüdü. Bütün bunlar olurken muhalefet ne yapıyor? Dışarıdakilere Türkiye\'yi şikayet ediyor. O söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye\'ye geliyor. İlk dört ayda geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, senin söylediğine içeride inanan zaten yok da dışarıda inanan yok artık. Haberini olsun.\"

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak milletvekili adaylarını tanıtırken bir vatandaşın kız çocuğunu omuzlarına alarak poz verdi.

İZMİR\'DE 35 PROJEDEN BİRİSİNİ DAHA AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday olduğu sırada açıkladığı 35 projenin en önemlilerinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri\'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde \'İzmir Türkiye\'nin gözbebeğidir\' diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir refahı, Türkiye\'nin refahıdır. Ege\'nin mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir\'e Manisa\'ya hatta İstanbul\'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak. Ege\'nin insanlarına büyük kolaylık rahatlık getirecek. İzmir Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak\" dedi.

Başbakan Yıldırım\'ın ardından kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise tünelle ilgili teknik bilgiler verdi.

\"EVLİYA ÇELEBİ\'NİN HAYALİYDİ\"

Hem İzmir-Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek hem de en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan, bir tüp uzunluğu 4 bin 65 metre olan, tünelin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Evliya Çelebi\'nin dört yüz yıl önce hayal ettiği korkunç Sabuncubeli dediği Sabuncubeli tünellerini açıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünellerin açılışıyla beraber değişik yerde 5 tane canlı bağlantımız olacak. Orada da açılışlar yapacağız. Türkiye\'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli tüneli hayırlı uğurlu olsun. İzmir\'in, Manisa\'nın güzel insanları, İzmir\'in milletvekili olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum\" dedi.

\"İZMİR TÜRKİYE\'NİN GÖZBEBEĞİDİR\"

İzmir Türkiye\'nin gözbebeğidir diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir refahı, Türkiye\'nin refahıdır. Ege\'nin mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir\'e, Manisa\'ya hatta İstanbul\'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak Ege\'nin insanlarına büyük kolaylık, rahatlık getirecek. İzmir-Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak. Hizmet aşkıyla dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. 16 yıldır ilk günkü heyecanımızdan milim şaşmadan Türkiye\'nin dört bir yanına hizmetler götürüyoruz. Hedef Türkiye\'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile başaracağız. Milletin adamıyla başaracağız. İnşallah bu ay iki tane bayramımız var. Sevgili İzmirliler, birisi Ramazan Bayramı biri de 24 Haziran bayramıdır. Bayramı kutlamaya hazır mısınız? Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Maşallah size yakışan da bu\" dedi.

\'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR\'

Geçen 16 yıl içinde yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu çok iyi biliyorsunuz diyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Milletin hayallerini yine milletten aldığımız güçle gerçeğe dönüştürdük. Yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Tünel hayata geçen yüzlerce projeden sadece bir tanesi. Çarşamba günü Türkiye\'nin en uzun tünellerini, Ovit tünellerini, cumhurbaşkanımız açacak. Bir hayal daha gerçek olacak. Bu tünel hayat kurtaracak, rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçilecek ve böylece trafik kazaları azalmış olacak. Yuvalar yıkılmayacak, insanlarımızın hayatı sönmeyecek. Bazıları orada burada iş yapamazlar. Yapılan işe de karşı çıkıyorlar. Tüneli yaptık. Artık bunu gözden kaçırmanın imkanı yok artık. Bu kez de \'Yaptılar ama paralı\' diyorlar. Bu tüneller paralı olmayacak, bedava olacak.\"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra 5 projenin açılışını bu yerlerle canlı bağlantı kurarak yaptı.

KLASİK ARABALARLA TÜNELİ GEÇTİ

Törenden sonra Başbakan Binali Yıldırım, 1957 model Playmouth Sowoy marka gümüş renkli aracı kullanarak tüneli geçtikten sonra iftarın yapılacağı alana hareket etti.

ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, ikinci ihaleden sonra kamu kaynaklarıyla tamamlandı. Projede 4 bin 65 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projeyle birlikte Sabuncubeli\'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5\'e indi, 14 viraj da ortadan kaldırıldı. Ramazan Bayramı\'nda da kullanılacak olan tünellerin, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişlerde sanılanın aksine sürücülerden para alınmayacağı açıklandı.

Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (EK)

6)AKÇADAĞ VE DOĞANŞEHİR\'DE DE MİTİNG YAPTI

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya\'nın Akçadağ ilçesinde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, oy kullanamayacak olan çocuklara söz verdiğini belirterek, \"Onlara nitelikli okul sözü veriyorum. İyi bir okul sözü veriyorum. Demokrasi sözü veriyorum. Çiftçinin bankalara olan borçlarından faizini değil, tamamını sileceğiz. Bunun sözünü veriyorum\" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, Doğanşehir\'e geçti. İlçe meydanından seslenen Kılıçdaroğlu, katılanlara namus sözü vererek, \"Neyi ön gördüysek, neyi yaptıysak hepsini yerine getireceğiz. Buralar kayısının başkenti. Kayısıyı sadece siz yemiyorsunuz. Bütün dünya yiyor. Kayısıyı siz sadece özlemiyorsunuz bütün dünya özlüyor. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Alan bazlı teşvik sistemi getireceğiz. Kayısı üreticisi para kazanırsa esnaf para kazanır, berberi para kazanır, lokantacısı para kazanır, kahvecisi para kazanır yani gelirinden hepimiz kazanmış oluruz. Çiftçinin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler\" diye konuştu.

Malatya\'daki ziyaretini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erhaç Havaalanı\'ndan İstanbul\'a geçti.

7)BAKAN SOYLU: SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun seçim bürosu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakanlar Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu, ilk olarak seçim otobüsüyle Adana turu yapıp, vatandaşlara hediyeler dağıttı. Daha sonra Bakan Soylu, Bakan Sarıeroğlu’nun Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldır bir yandan hizmet etmek için mücadele ettiklerini, diğer yandan da önlerine çıkan engelleri aştıklarını kaydetti. \'Teröristlerin inlerine gireceğiz\' dedikten sonra bunu Allah’ın izniyle başardıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Biz terörden bahsederken, yine diğer adaylara bakıyoruz terörle mücadelenin \'T\'sini ağızlarına almıyorlar. Yıkma düşüncesinde olanlara inat biz hem birlik beraberliğimizin pekişmesi için, hem ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirmek için, daha fazla yatırım, üretim, istihdam için, bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz için yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Büyüme rakamları açıklandı; ilk çeyrekte 7,4. Büyümeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle gazamız mübarek olsun, Kandil’e operasyon başlattıkö dedi.

PKK\'YA DAĞLARA DAR ETTİK

Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı yatırımları anlatan Bakan Soylu ise şöyle konuştu:

“Her şeyi inkar etsinler ama bir şeyi inkar edemezler. Allah’a yemin olsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslime etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bu PKK’ya dağları dar ettik. Sadece son 6-7 günde güvenlik güçlerimiz Şırnak’ta 21 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Peki gençlerimizi zehirlemek isteyen, zihinlerini köreltmek isteyen uyuşturucu? Okul etrafında uyuşturucu satanı ne yapın dedim? O çok bilmişler aşağı vurdular, yukarı vurdular. Ama biz dediğimizi yaptık; yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bu uyuşturucu bir terör saldırısı gibidir ve ülkemizin insanını ve gençlerimizi hedef almaktadır. Kökeni Avrupa. Danimarka, Avusturya, Belçika’da üretip Türkiye’ye gönderiyorlar. Nasıl PKK’ya finans sağlıyorlarsa, nasıl FETÖ’yü muhafaza ediyorlarsa aynen uyuşturucu konusunda da bu ülkeyi hedef almış durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır, bu ülkede tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah.ö

8)AYDIN\'DAKİ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç ederken, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi\'ndeki alt geçitte sulara gömülen bir minibüste mahsur kalan 1\'i çocuk toplam 3 kişiyi çevredekiler ve zabıta ekipleri kurtardı.

Nazilli\'de dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç ederken, evleri ve işyerlerini su bastı. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi\'ndeki alt geçitten geçmek isteyen Hasan Göksu idaresindeki 09 M 7104 plakalı yolcu minibüsü, yolun çökmesi sonucu sulara gömüldü. Minibüsteki 1\'i çocuk toplam 3 kişiyi çevredeki vatandaşlar ve zabıta ekipleri kurtardı. Ayrıca, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın devrilmesi sonucu Nazilli-Ödemiş Karayolu da çift yönlü trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, her yağan sağanak yağışlar sonrasında aynı manzaraların meydana geldiğini, ASKİ ekiplerinin bu duruma köklü bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

9)İZMİR\'DEKİ ŞİDDETLİ RÜZGAR PAZAR TEZGAHLARINI ALTÜST ETTİ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tezgahları ve çadırları yıkılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ödemiş Pazarı\'nda meydana geldi. Aniden çıkan şiddetli rüzgar bayram için tezgah kuran pazarcıları vurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle çadırların ipleri koparken, pazarcıların tezgahları da savrularak yerle bir oldu. Çadır direklerinin yıkıldığı pazarda şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli rüzgarda devrilen direkler ve tezgahlar nedeniyle maddi hasar oluştu.

DOLU MAHSULLERE ZARAR VERDİ

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım alanlarındaki ürünlere zarar verdi.

Ödemiş\'te dün saat 19.00 sıralarında aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu Konaklı Mahallesi\'ndeki tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Altınmekik, \"Akşam başlayan sağanak yağış ve dolu tarlalarımızda ekili olan mahsullerimize zarar verdi. 15 dakika süren dolu yağışı zeytin ve erikleri dallarından döktü. Bostan ve salatalık tarlalarına zarar verdi. Sabah gidip tarlaları gezeceğiz. Şimdi ne desek boş. Asıl zarar ziyan sabah gün ışığıyla ortaya çıkacak\" dedi.

Konaklı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan ve tarlasındaki ekinlerde büyük zarar oluşan 28 yaşındaki Devrim Türker ise, \"15 dakikalık yağan yağmur ve dolu bütün ürünlerimizi bitirdi. Mısırlık silajlarımız bitti. Mahsullerimiz bitti. Zeytinlerimiz bitti. Zararımız çok. Her şeyimiz bitti. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz\" dedi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi\'ndeki ve Ceylin Atik Parkı\'ndaki 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı. Ekipleri kopan telleri onarmak için çalışma başlatırken, devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

10)DENİZLİ\'DEKİ SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Denizli\'de, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Denizli\'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağmur özellikle kent merkezinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi\'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ, TRAFOSU PATLADI

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, yıldırım düştü. Caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıkarken, itfaiye söndürdü.

Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak\'taki Ertuğrul Gazi Camii\'nin minaresine, gök gürültü sağanak yağmur sırasında, dün saat 17.00\'de, yıldırım isabet etti. Minarede bulunan paratoner, yüksek voltajlı elektriği toprağa iletti. Bu sırada caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, caminin bodrum bölümüne dolan dumanda tahliye edildi. Yıldırım düşmesi sonucu camide elektrik hatları da zarar gördü.

11)YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

KONYA\'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi\'nde bazı araçlar selde sürüklendi. İhsaniye Mahallesi İhsaniye alt geçitine giren bir belediye otobüsünün içini su bastı. Otobüs şoförü alt geçitte mahsur kalmamak için yoluna devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

12)SANDIKLI\'DA DOLU VE YAĞMUR TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı bahçelere zarar verdi. Kiraz, vişne ve erik ağaçlarının yanı sıra sebze fideleri de telef oldu.

Sandıklı\'ya bağlı Karacaören köyünde dün akşam üzeri yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaş zor anlar yaşarken, yağmur ve dolu bahçelerdeki ürünlere zarar verdi. Özellikle kiraz, vişne ve erik ağaçları başta olmak üzere domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin fideleri zarar gördü. Köy sakinlerinden Ahmet Özcan(60), \"Akşamüzeri yağmur başladı. Arkasından dolu başladı. 5- 6 dakika sürdü. Bütün mahsullere hasar verdi. Bahçelerimizde çok kaybımız var. Mağduruz. Allah\'tan gelene bir şey diyemeyiz. Bütün kirazlara, eriklere, elmalara, domates, biber, patlıcan hepsinin zararı varö dedi.

13)AYDIN\'DA OTOBÜSLER ÇARPIŞTI: 12 YARALI



AYDIN\'da, şehir içi yolcu taşıyan 2 otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Malazgirt Meydanı\'nda meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi yönünden şehir merkezine doğru giden Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı yolcu otobüsü ile Anadolu Bulvarı\'ndan meydana giren Yalçın Ceylan yönetimindeki 09 M 0222 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Tutuş yönetimindeki otobüsün devrildiği kazada, 12 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Aydın Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

14)OTOMOBİL TIR\'A ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ



ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesi yakınlarında önünde giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İnönü -Kütahya karayolu, Oklubalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Süleyman Oral (41) yönetimindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil önünde gitmekte olan Murat Masat\'ın (57) kullandığı 42 Y 5218 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Savaşçı (25) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Süleyman Oral ise kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Jandarma ekipleri TIR\'ın şoförü Murat Masat\'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

15)KAMYONET MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 GENÇ ÖLDÜ



ZONGULDAK\'ta, kamyonetin çarptığı motosikletteki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (17) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Zonguldak-Kozlu Karayolu\'nda meydana geldi. Sadi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Emre Çiller\'in kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre Çiller ile arkasında yolcu olarak bulunan Kerem Keloğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Çiller\'i Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, Kerem Keloğlu\'nu ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırdı. Çiller ve Keloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Gençlerin ölüm haberini alan yakınları hastanede gözyaşlarını tutamadı. Kamyonet sürücüsü Sadi Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16)TIR’LA MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde TIR’la çarpışan minibüste İlhami Taş yaşamını yitirirken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Alanya- Manavgat sınırında bulunan D-400 karayolu üzerindeki Örenşehir Mahallesi Boztepe Kavşağında meydana geldi. Antalya’dan Alanya istikametine giden Ercan Temir’in kullandığı 07 ABM 648 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada, iddiaya göre kontrolsüz dönüş yapan Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan İlhami Taş ağır yaralanırken, diğer yolcular Ukrayna uyruklu Svitlana Baranovska (39), Kosova uyruklu Neriman Mullafetah (57) ile adı öğrenilemeyen Moldova uyruklu bir yolcu yaralandı. Ağır yaralı İlhami Taş, Manavgat’ta götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Alanya’daki diğer hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki aracın sürücüsünü de ifade için karakola götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

17)DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, POLİSLERE KAZA YAPTIRDI



SİVAS\'ta polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı takip eden polis ekip otosunun başka bir otomobille çarpışması sonucu 2\'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Toptancılar Sitesi\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Hasan Hüseyin D. (24) yönetimindeki 58 AAF 740 plakalı otomobili şüphe üzerine Sivas-Ankara karayolunun Galericiler Sitesi Kavşağı\'nda durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin D. aracıyla ara sokaklara kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü takibe başlayan polis memuru A.B\'nin kullandığı 58 A 4866 plakalı ekip otosu, Gültepe Mahallesi 15\'inci Sokak\'ta Aytek D.\'nin kullandığı 58 AS 085 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Yunus P. yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise takip sonucu Gültepe Mahallesi 1\'inci Sokak üzerinde yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D.\'nin ehliyetinin olmadığı, aracında ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D.\'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin \'Dur\' ihtarına uymamak, abartı egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.

18)\'Kız kardeşimi neden kaçırıp bıraktın\' diyerek ateş etti



BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Emrullah B. (23), geçen yıl kız kardeşini kaçırdıktan bin süre sonra ayrılan ve bunedenle aralarında husumet bulunan Erhan Çalışkan’ı (32), oturduğu kahvenin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı genç ise olaydan sonra babası ile birlikte kayıplara karıştı.

Olay, dün öğleden sonra Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bir kahvenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah B. yaklaşık 1 yıl önce kız kardeşini kaçırdığı sonra da ayrıldığı için aralarında husumet oluşan Erhan Çalışkan’ın bulunduğu kahvenin önüne geldi. Erhan Çalışkan’ı kahvenin dışına çağıran Emrullah B., görgü tanıklarının ifadesine göre neden kız kardeşini kraçırdıktan sonra ayrıldığını sordu. Çıkan tartışmanın ardından Emrullah B., üzerindeki tabancayı çekip, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Çalışkan\'a art arda ateş etti. Erhan Çalışkan, vücuduna isabet eden 5 kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Erhan Çalışkan\'a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürüldüğü belirtilen Çalışkan, daha sonra ambulansla götürüldüğü Bandırma Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çalışkan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Emrullah B. ise olayından ardından 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir otomobile, babası Ş.B. ile birlikte binerek, kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

19)BARTIN\'DA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN ÇOCUK ÖLDÜ



BARTIN\'da, Mikail Gençarslan (14) piknik alanında rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çağlayan mesire alanında meydana geldi. Ortaokuldan mezun olan Mikail Gençarslan, tanıdıkları olan Muzaffer Kanbur\'a ait motosikleti alarak, piknik alanına geldi. Irmak kenarındaki yolda ilerleyen Mikail Gençarslan\'ın üzerine, rüzgarın etkisiyle söğüt ağacı devrildi. Çocuğun ağacın altında kaldığını görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekibi ağacı motorlu testere ile keserek çocuğun cenazesini ağacın altından çıkardı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mikail Gençarslan\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Mikail Gençarslan çocuğun öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20)KENDİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERDİ



ÇORUM\'da Oğuzhan K., (19) ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen genci kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak güçlükle dışırı çıkardı.

Olay bu akşam Çorum’un Karakeçili Mahallesi\'ndeki Emir Ahmet Sokak\'ta meydana geldi. Oğuzhan K., henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı evin oturma odasına giderek kapıyı kilitleyip odayı ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak Oğuzhan K\'yi evden çıkardı. Daha sonra alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşananlardan dolayı fenalık geçiren anne Fadime K\'ye de olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Oğuzhan K.\'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

