DHA YURT BÜLTENİ - 1

TSK: HAKURK\'TA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

TSK\'dan, Irak\'ta Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekâtına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

GENELKURMAY: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli\'de 1, Zeytin Dalı Harekatı\'nda ise 1 olmak üzere 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

BURSA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



AFRİN\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında görev yaparken dün ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in acı haberi akşam saatlerinde Bursa\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Şahin\'in kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından beri görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin, bu sabah operasyonda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki evli bir kız çocuğu babası Astsubay Kıdemli Uzman Çavuş Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber bu akşam Göksu Şahin\'in Bursa\'da Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi\'nde yaşayan annesi Reyhan ve babası Mustafa Şahin\'e doktor kontrolünde bildirildi. Reyhan ve Mustafa Şahin daha sonra Türk bayrakları ile donatılan evlerinde taziyeleri kabul etti.

Henüz 6 aylık Reyhan Öykü adında kızı bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in bugün Samsun\'un Havza ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verileceği öğrenildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU\'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'de şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in ailesine ziyarette bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi\'ndeki baba evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Mustafa Şahin\'e başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, daha sonra taziye ziyaretine oturdu. Burada Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Çavuşoğlu, daha sonra mahalleden ayrıldı. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğluyla en son önceki akşam konuştuklarını ifade etti. Şehidin kardeşi Yunus Şahin ise, \"Operasyon sırasında konuştuk. Sıradan şeylerden bahsettik. Ağabeyim o kadar kafasına takmıyordu. Biz daha çok takıyordukö dedi.

ÇORUM\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in memleketi Çorum\'a, ateş düştü.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in Ankara\'da yaşayan babası Hasan Eker\'e acı haber verildi. Baba Eker, acı haberi aldıktan sonra Çorum\'a doğru yola çıktı.

Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Eker\'in 4 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Eker\'in bugün Çorum Merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi\'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

BAKAN TÜFENKCİ\'DEN AFRİN\'DE GÖREVLİ ASKER AİLELERİNE ZİYARET

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ ASKERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Malatyalı uzman çavuş Hamza Özarslan\'ın Karakavak Mahallesi\'nde oturan babası Osman ve annesi Elif Özarslan\'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin başlattığı asker ailelerini ziyarete, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal de katıldı.

Anne Özarslan, gururlu ve onurlu olduğunu söyleyerek, kendisinin de harekata katılmak istediğini söyledi.

Bakan Tüfenkci de tüm Türkiye\'nin harekata katılmak istediğini belirterek, \"Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız\" dedi. Elif Özarslan, harekatta görevli askerler için Kürtçe dua etti.

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ ASKERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Bakan Tüfenkci, harekatta görevli uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış\'ın babası Metin ile annesi Nadire Kayış\'ı da evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ahmet Fethi Kayış ile cep telefonuyla görüntülü konuşan Bakan Tüfenkci, \"Bütün Türk milleti sizin arkanızdan dua ediyor. Malatya\'da herkes \'Bizi de Afrin\'e götürün\' diyor ama Afrin bir avuç yer. Herkes gelse hareket edilecek yer kalmaz\" diye konuştu.

Kayış da kendilerinden yana sıkıntı olmadığını belirterek, \"Biraz geç olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı biraz yavaş ilerleme sağlıyoruz. Ama Allah\'ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya duyuracağız\" dedi.

Bakan Tüfenkci, iki aileye de Türk bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim hediye etti.

BAKAN SARIEROĞLU, ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker Akpınar\'a dün açılışını gerçekleştirdikleri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasına Şehit Ömer Bilal Akpınar ismini verdiklerini söyleyerek, \"İllerimizde yaptığımız bir uygulama değil. İlk kez bunu yaptık\" dedi. Oğlunun adının verilmesinden dolayı ağlayan Ülker Akpınar ise, \"Elhamdülillah şerefli geldi, şerefli de gitti. Bir ve birlik olacağız. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizim milletimizi kimse bölemeyecek. Herkes iman gücüyle, küçük çocuklar bile \'anneciğim biz de gideceğiz askere\' diyor Ömer abilerini görünce. Üzülürüm ağlarım, anneyim ben ama elhamdülillah vatanım ve bayrağım için dedelerimiz ve ninelerimiz nasıl gittiyse bizim evlatlarımız da gidecek ki, bizden sonra gelenler de rahat yaşasın. Çocuğum bilinçli gittiği için çok gururluyum. Allah öyle Ömerlerin sayısını çoğaltsın, vatan ve bayrak sevgisi versin. İstiklal Marşı\'nı Mehmet Akif Ersoy boşuna mı yazdı. Şiirler boşuna mı yazıldı. Bu vatan bizim. Biz başka ırktan olanları kabul ederiz, gücümüz var. Bizi kim kabul eder vatansız kalırsak. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapacak ki, Türkiye Cumhuriyeti ahirete kadar bizim kalacak. Dili, dini, mezhebi, ırkı her gruptan insan var. Herkes vatanına sahip çıkacak aklını başına alacak. Biz kafirlere yem olmayacağız, olamayız\" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker ve baba İsmail Akpınar\'a oğullarının cenaze töreninde Kent Meydanı dolduran 10 binlerin oluşturduğu Türkiye siluetinin bulunduğu ve üzerinde \'Türkiye Uğurladı\' yazan fotoğrafı hediye etti.

CİNSEL İSTİSMAR OLAYI İLE İLGİLİ ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Hatay\'da ailesi ile birlikte yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Olay, 10 Şubat\'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser\'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser\'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser\'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tacize uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu\'ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay\'da yaşamaya devam etmektedir. \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir\" denildi.

Tutuklanan Sedat Keser\'in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi.

BAKANLIK\'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; \"Adana’da gerçekleşen menfur olaya ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Kadim değerleriyle dünyaya örnek olan bir millet olarak, insanlık dışı bu olayı anlayabilmemiz bile mümkün değil. Aziz Milletimizin her bir ferdini dehşete düşüren bu menfur olay hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Menfur olayın meydana geldiği andan itibaren, sağlık, adalet ve diğer ilgili makamlarla birlikte gereken tüm işlemler yapılmıştır. Bakanlık olarak, adli süreci yakından takip ediyoruz. Çocuğumuz Bakanlığımız ekiplerinin yakın takibinde ailesi ile birlikte evindedir. Çocuğumuz ve ailesine Bakanlığımızın uzman psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gereken her türlü destek sağlanmaktadır. Böylesi müessif olaylar, toplumda inanç ve değerlerin güçlü kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından da anlamlı ve ibretliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun her ferdi olarak dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.\"

MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA: 2 POLİS YARALI

MALATYA Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yeşiltepe\'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün mühimmat deposunda meydana geldi. Mühimmat deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu. Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün silah temizleme odasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Patlamanın, silah bakım ve temizleme sırasında, mermideki barutun reaksiyon tepkileşmesiyle meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir.\"



KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 3 ÖLÜ

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mithat Memiş, kız kardeşi ve eniştesini av tüfeğiyle vurup öldürürken, bir eniştesini de yaralayıp aynı silahla kendisini de vurup intihar etti.

Olay saat 23.00 sıralarında, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşi ve enişteleri ile kavga etti. Yaşadığı evden av tüfeğini alarak geri dönen Mithat Memiş, kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş\'e doğru defalarca ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eniştesi Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş daha sonra olayın yaşandığı evin yanındaki evine giderek kendisini de aynı silahla vurup intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Memiş\'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri her iki evde incelemelerde bulundu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları olay yerine gelirken, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SANDIKLI\'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ



AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, önce aynı yönde ilerleyen otomobille ardından da park halindeki traktör römorkuyla çarpışan otomobildeki Namık Kemal Kılınç (65) ile Fadime Akın (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68\'inci kilometresinde, Sandıklı\'ya bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Öncü idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Namık Kemal Kılınç idaresindeki 35 AF 1317 plakalı otomobil çarpıştı. Kılınç\'ın otomobili savrularak yol kenarında patates satan Hüseyin Ünal\'a ait park halindeki 03 L 3554 plakalı traktörün römorkuna da çarptı. Sürüklenen römork ve otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Namık Kemal Kılınç ile aynı araçtaki Fadime Akın\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Namık Kemal Kılınç ve Fadime Akın\'ın cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

MALKARA\'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, yörede pat pat adı verilen araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerindeki Çöplük mevkiinde bu gece meydana geldi. Şevki Egi (45), yönetimindeki otomobil, 59 SE 130 plakalı aynı yönde ilerleyen ve yörede pat pat adı verilen Yılmaz Say\'ın (39) kullandığı kömür yüklü araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Aydın Dinçer (61) olay yerinde hayatını kaybederken, Şevki Egi ile pat pattaki Yılmaz Say ve Özgür Çekiç (10), yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Aydın Dinçer\'in cesedi jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAÇAK BİNMEK İSTEMİŞLER, GÖREVLİLERE BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR

İzmir Banliyö Treni\'ne (İZBAN) ücret ödemeden kaçak binmek isteyen A.Ö. ve M.Ö. kendilerini durdurmak isteyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.

İddiaya göre, İzmir Banliyö Treni\'ne (İZBAN) ücret ödemeden kaçak binmek isteyen A.Ö. ve M.Ö. kendilerini durdurmak isteyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Olayda, Alsancak İstasyonu Operatörü Çağatay Ülger (27) boynundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan saldırganlar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu\'nda meydana geldi. İddiaya göre turnikelerden ücret ödemeden geçmeye çalışan ve alkollü oldukları belirtilen A.Ö. ve M.Ö. kendilerine engel olmak isteyen istasyon operatörü Çağatay Ülger ve güvenlik görevlilerine küfrederek bıçakla saldırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İfadeleri alınmak Alsancak Polis Merkezi\'ne götürülen saldırganlar, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede \'Kasten adam yaralama\' suçundan tutuklandı.

BEBEK KIYAFETLERİNİN ARASINDAN 23 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI



ŞANLIURFA\'dan Suudi Arabistan\'a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Suudi Arabistan\'a bir kolide uyuşturucu gönderileceğini belirledi. Savcılık talimatıyla kargoya baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurtdışı kargo bölümünde Suudi Arabistan\'a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş 23 bin 55 uyuşturucu hap buldu. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KALE SURLARINDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMCİSİNE \'ATLA\' DEDİLER



KAYSERİ\'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.\'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar \"Atla\" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.\'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

50 BİN LİRA BAHİSLE KÖPEK DÖVÜŞTÜREN 2 KİŞİ YAKALANDI



GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde 50 bin liralık bahisle köpek dövüştüren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde bulunan 9\'u yavru, 19 köpek ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Oğuzeli\'nde 50 bin lira bahisle köpek dövüştüren kişilerin çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen hayvanseverler, jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, çalışmanın ardından bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, bahis karşılığında dövüştürüldükleri belirlenen 9\'u yavru ve çoğu yaralı 19 köpek bulundu. Köpekler Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne teslim edilirken, jandarma Ş.Ö. ve H.İ.Ö.\'yü gözaltına aldı.

Tedavileri yapılan köpekler, barınaklara yerleştirilirken, sosyal medyadan paylaşılan köpeklerin dövüştürüldüğü görüntülere tepki gösteren hayvanseverler, para karşılığında hayvanlara eziyet edenlerin cezalandırılmasını istedi.

BAKAN SARIEROĞLU: ESNAFIMIZ GENCİ İŞE ALDIĞINDA BİR AY MAAŞINI BİZ ÖDEYECEĞİZ



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 18-25 arasında gençleri alacak esnaflara destek vereceklerini belirterek, \"Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Karabük\'te SGK İl Müdürlüğü\'nün yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Bina önünde bekleyen maden kazalarında hayatlarını kaybeden işçilerin eşleri, Bakan Sarıeroğlu\'na, \"Lütfen bizi yetim bırakmayın\" diyerek istihdamla ilgili olarak yardım istedi. Bakan Sarıeroğlu işçi eşlerine, \"Soma\'da büyük bir kaza yaşadık ve 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. İstihdam konusunda bir dizi sıkıntılar vardı. Ermenek ve Soma\'daki ailelerin istihdam hakkı vardı ve kanunda bir tarih kısıtı vardı. Daha önce bir yönetmelik var, özellikle Zonguldak\'ta yönetmelik gereği hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden birer istihdam sağlanmış. Bu 2004 yılından önce olmuş. İstihdam hakkında 2003-2014 yılları arasında eksik kalan istihdam hakkını verelim istedik. Bu mecliste görüşülüyor\" dedi.

Törende konuşan bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak birinci önceliklerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, \"Biz bir çılgınlık yaptık. Şu anda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış, incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Ama birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direkt tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık\" dedi.

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığına vurgu yapan Bakan Sarıeroğlu, \"Esnafımıza \'bir senden bir benden\' diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz\" dedi.

Bilişim konusunda gençlere de çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, \"Afrin\'de nasıl mücadele veriyoruz kendi İHA\'mız, silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, özellikle savunma sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. Türkiye\'de olanlar iş arayan kardeşlerimizin de bu seferberliği özel sektörde işe girme konusunda katkı ve destek sağladıklarını önemsediğimi belirtmek isterim\" diye konuştu.

BİNAYA ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Bakan Sarıeroğlu, ülke genelinde kurum il müdürlüklerine isim verme uygulamalarının söz konusu olmadığını hatırlatırken, \"Ama şehidimizin vasiyeti hepimizin gönlüne işlenmiş durumda. Karabük Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet verecek\" diyerek, binaya Afrin şehidinin adını verdiğini açıkladıktan sonra binanın açılışını yaptı.

KARDEMİR\'İ ZİYARET ETTİ

Bakan Sarıeroğlu daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları\'nı (Kardemir) ziyaret etti. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve Genel Müdür Ercüment Ündal\'dan brifing alan Bakan Sarıeroğlu, yönetimden yeni istihdam noktasında bin kişilik daha alım yapılmasını talep etti. Kardemir\'in üretilen ilk demiri hediye edilen Bakan Eroğlu daha sonra fabrikanın yemekhanesine geçerek işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Sarıeroğlu daha sonra partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen Gençlik Kolları İl Kongresine katıldı.

\'AVUKATIN YAPMIŞ OLDUĞU HADSİZLİK\'

Sarıeroğlu, Afrin\'de şehit olan Musa Özalkan\'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatan avukatı eleştirerek, \"Çok tatsız bir olay oldu. Musa kardeşimizin maaşını haciz koymayla alakalı. Aslında biz Çalışma Bakanlığı olarak, SGK olarak ilk andan itibaren müdahale ettik. Buna izin vermedik. Kanunlarımızla bu konuyla ilgili düzenleme söz konusu. Bu konuyla ilgili borcun talibi olan vatandaşımızın da hassasiyeti ortada. Ama maalesef ki işte vatan millet sevdalısı ne demek, evlat kaybı ne demek, şehadet ne demek bilmeyen bir avukatın yapmış olduğu hadsizlik, hem mesleğine de ihanet diye değerlendiriyorum. Bütün hepimizin vicdanlarını yaraladı. Bunlar çok şu anda biliyorsunuz. Yaşadığımız bu süreci anlamayan, bu süreci okuyamayan, bu mücadelenin Türkiye\'nin geleceği açısından ne demek olduğunu bir türlü idrak etmemekte direnenlerle de bir yandan mücadele ediyoruz. Olsun biz mücadeleye alışığız\" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesini ve gazi olan uzman çavuş Yasin Yalçın\'ı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

BİNGÖL\'DEKİ KAYAK FESTİVALİNE 60 ÜLKEDEN YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

BİNGÖL\'de buyıl 3\'üncüsü düzenlenen Haserek Kayak Festivali\'ne 60 ülkeden ve Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı festivale katılanlar; Kürtçe, Türkçe ve Zazaca şarkılar eşliğinde eğlenirken, yumurta taşıma, çuval, kızak çekme yarışı yaparak, kar kayağı yapmanın keyfini yaşadı. Kayak alanında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, gençlerin dağlarda huzur ortamı içerisinde eğlenmesini istediklerini belirterek, \"Huzur içerisinde olmamızı Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz sağlıyor. Buradan onlara selamlarımızı gönderiyoruz\" dedi.

Geleneksel olarak düzenlenen 3\'üncü Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haserek kayak merkezinde, \"Dünya Renkleri Bingöl\'de Buluşuyor\" sloganı ile düzenlenen festivale, 60 ülkeden 140 kişinin yanısıra, merkez ve çevre illerden binlerce vatandaş katıldı. Mahalli sanatçıların Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla başlayan etkinlikte, yumurta taşıma, çuval ve kızak çekme yarışı yapıldı. Vatandaşların doyasıya kayarak eğlendiği festival, kardeşlik ateşi ve meşale gösterisi ile sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, \"Bu Allah\'ın bir nimeti. Hesarek dağı ve çok şükür bu nimeti değerlendirmeye başladık. Kış aylarında çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Doğru bir yatırım olduğunu buradaki kalabalıktan bi zati görmüş oluyoruz. Ben bu tesiste emeği geçen hükümetimize Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivallerle burası daha çok iyi canlanıyor. İnşallah şehir merkezine yapacağımız beş yıldızlı termal tesislerle de burayı bütünleştireceğiz. Çok daha güzel bir yer haline gelmiş olacak. Özellikle gençlerimiz için. Bizim için birinci öncelik gençler, ikinci öncelik gençler ve üçüncü öncelik yine gençlerdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bundan sonra da bir üniversite şehri olan Bingöllümüz\'de gençlerimiz için sosyal faaliyetleri, sanatsal faaliyetleri artırmak için gayretlerimize devam edeceğiz, Burada tabi kayakla, sporla birlikte sosyal aktiviteler, insanların bir araya gelmesi, değişik ilerden gelen insanların burada buluşması çok güzel. Araç plakalarına baktım gelirken, 23 plaka, 44 plaka, 06 plaka, 62 plaka ve Trabzon\'dan gelenler var. İşte ülkemizin birliği, beraberliği için de çok güzel bir tablo\" dedi.

\'GENÇLERİMİZİN DAĞLARDA HUZUR İÇERİSİNDE EĞLENMESİNİ İSTİYORUZ\'

Gençlerin dağlarda huzur içerisinde eğlenmesini istediklerini, bunu da Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğin sağladığını ifade eden Yılmaz, \"Biz bu dağların işte böyle olmasını istiyoruz. Huzur içinde olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, insanlarımızın, ülkemizin, dört bir yanından, Dünyanın dört bir yanından 60 ülkeden insanların geldiği festivaller olsun istiyoruz. Bunlar ülkemizde huzur ortamınında, ne kadar ileri bir noktaya geldiğini, pekiştiğini gösteriyor aynı zamanda. İşte bizim özlediğimiz tablo bu. Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz, bizim bu huzurumuzu sağlıyor. Buradan onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Allah ordumuzun, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin, onların bu çabalarının sonucunda da, hem ülkemizdeki insanlarımız sınırlarımızda güvenli hale gelsin, hem de o bölgelerde Suriye\'de yaşayan kardeşlerimiz de daha huzurlu bir ortamda yaşasınlar inşallah\" diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi\'nde eğitim görürken Bingöl\'e gelen Kamerunlu öğrencilerden Mustafa, \"Trabzon Üniversitesi İstatistik 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Biz Karadeniz Üniversitesi Derneği olarak 60 farklı ülkeden, bugün Bingöl\'de bu şenliğe katıldık. Gerçekten çok memnun kaldık, Tiyatrodan, kayağa bir sürü şeyler yaptık. Allah razı olsun, Bingöl gerçekten güzel bir yer. Trabzon\'da kar görmediğimiz için buraya geldik ve kaymayı becerebildik. Ben kayak yapabileceğimi hiç düşünmemiştim\" şeklinde konuştu.

