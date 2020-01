DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)10 ÖĞRENCİ, PASTADAN ZEHİRLENDİKLERİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



KONYA\'da ilkokul öğrencisi 10 çocuk, okulda yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'ndeki Karatay İzzet Bezirci İlkokulu\'nda aynı sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, ders arasında yedikleri pastanın ardından rahatsızlandı. Okul yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Mide bulantısı şikayeti görülen öğrenciler, ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere pastadan numune aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Okuldan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

2)7 KİŞİLİK AİLE YANGINDAN KURTARILDI

GAZİANTEP\'te 3 katlı bir binanın 2\'inci katında meydana gelen yangında mahsur kalan Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtartarıldı.

Şenyurt Mahallesindeki 3 katlı binanın ikiinci katında gece saatlerinde soba bacasından düşen kıvılcımla çıkan yangın, Sema ailesinin evinin yanmasına neden oldu. Alevlerin sardığı binada Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da alevlerin arasında kalan ve dumandan etkilenen aile fertlerini kurtarmayı başardı. 3 araç ve 11 personel ile müdahale edilen yangın 7 ton su kullanılarak söndürülebildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Olay yeri

- Yangın çıkan ev

- Yanan eşyalar

- Suriyeli alile

- Aile ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa: KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

3)EVDE ÇIKAN YANGINDA, YAŞAMINI YİTİRDİ



KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde Ahmet Öztürk (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 24. Sokak\'taki 2 katlı bir evin üst katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan Tolunay Öztürk kendisini dışarı atarken, dedesi Ahmet Öztürk ise mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Ahmet Öztürk\'ün cesediyle karşılaştı. Öztürk\'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin eden yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiye detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

4)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ



DÜZCE\'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ayten Kocabaş (56), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bülent E. yönetimindeki 81 ER 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Kocabaş\'a çarptı. Ağır yaralanan Kocabaş, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayten Kocabaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Otomobilden görüntü

-Yerdeki kadından görüntü

-112 Acil ekibinin ilk müdahalesi, ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5)8\'İNCİ KATTAN DÜŞÜP, ÖLDÜ



ADANA\'da 8\'inci kattaki evinin balkonundan düşen Önder Yıldız (39), hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi\'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 8\'inci katında ailesiyle yaşayan Önder Sarı, çıktığı balkondan, dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sarı\'nın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Yaralı Önder Sarı\'ya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Sarı\'nın ağlayan yakınından görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polisinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

6)KAYIP ALZHEİMER HASTASI 4 GÜNDÜR ARANIYOR



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar (74), AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 4 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Havadar\'ın ilçe merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler, çalışmaları bu bölgeye kaydırdı. Bozahane mevkiindeki balıkçı barınakları, tekneler ve çalılıklar arandı, terminal içi katlı otopark pazar yeri kontrol edildi, ancak Havadar\'ın izine rastlanmadı.

Kandilli beldesi merkez mahalle muhtarı Tahsin Arslan, Nizamettin Havadar\'ı aramaya devam ettiklerini belirterek, \"Biz ilk gün arkadaşlarla birlikte çıktık ve arama yaptık. Aramadan sonuç alamayınca jandarma ekiplerine haber verdik. Daha sonra da AFAD ekipleri geldi. Gidebileceği her yeri didik didik aradık, ama bulamadık. En son Ereğli\'de görüldüğüne dair dün akşam bilgi geldi. Akşam saatlerinde karakol komutanımız bizi aradı. Yeniden geri geldik. Bir kez daha gören olmuş. Tekrar aramaya devam ediyoruz. Ama inşallah sağdır ve hayattadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Jandarma, polis ve vatandaşların arama çalışması

-Sandalların ve tezgahların arasına içine bakılması

-Sahil bandının taranması

-Muhtar Tahsin Arslan ile röp.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

7)KAR MASKELİ SOYGUN KAMERADA

BURSA\'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde pompalı tüfeklerle giren kar maskeli 2 soyguncu bin 500 lirayı alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eyül Bulvarında bulunan Fatih Konçak\'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 BV 1469 plakalı otomobille ellerinde pompalı tüfeklerle gelen kar maskeli iki kişi, tüfeği istasyon görevlisi 29 yaşındaki Semih Yıldızarslan\'a doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paniğe kapılan Yıldızarslan\'ın, kasada bulunan bin 500 lirayı vermesi üzerine soyguncular olay yerinden kaçtı. Semih Yıldızarslan\'ın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Bursa Çevre Yolu\'ndan Kayapa Mahallesi\'ne doğru ilerlediği tespit etti. Ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca esnasında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 16 NAN 01 plakalı çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yol kenarındaki toprağa saplanırken, araçtan inen soyguncular, çevredeki ağaçlık alana doğru kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı çalışmada, 2 pompalı tüfek, 500 lira, pompalı tüfeklere ait 3 fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede, araçta 16 NRC 09 plakası da olduğu görüldü.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada benzin istasyonundaki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli iki kişinin beyaz bir otomobille geldiği, şüphelilerden birinin istasyon görevlisinden pompalı tüfek zoruyla paraları aldığı, diğerinin de dışarıda beklediği görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Silahlı soygun anı güvenlik kamera görüntüsü

-Aracın terk edildiği yerden görüntüler

-Ekipler ağaçlık alanda arama yaparken

-Aracın incelenmesi

-Pompalı tüfeklerden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

8)BOLU\'DA TÜRK METAL SENDİKASI ÜYESİ İŞÇİLERDEN PROTESTO



BOLU\'da, Türk Metal Sendikası üyesi yaklaşık 500 işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın (MESS) önerdiği yüzde 6.4\'lük zam oranını protesto etti.

Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, MESS tarafından teklif edilen yüzde 6.4\'lük zam oranını protesto etti. Uğur Mumcu Parkı\'nda toplanan yaklaşık 500 işçi yağmurlu havaya rağmen İzzet Baysal Caddesi\'ne kadar yürüdü. İşçiler, \'Zafer direnen emekçinin olacak\', \'Direne direne kazanacağız\' sloganları attı. Demokrasi Meydanı\'nda toplanan işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, \"Sabrımızın sonundayız ama mücadele azmimiz her geçen gün bileniyor. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta, bu kışta burada olmak bizim tercihimiz değil. Fakat eğer gerekirse, hakkımızı alana kadar da bu meydanları MESS\'e dar edeceğimizi herkes bilsin. MESS\'in çağrısına uyarak yeniden bir araya geldik. Peki ne oldu? Haklı taleplerimiz masada kaldı. Bir sonuca ulaşamadık. Hatta yakınlaşamadık bile. Bu beyefendiler bize ne diyor biliyor musunuz? \'Siz üretmeye devam edin ama iş emeğinizin, alın terinizin karşılığına gelince sesinizi çıkarmayın, susun. Ne verirsek onunla idare edin\' Peki biz susacak mıyız? Evet susmayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İşçilerin yürüyüşü

-Sloganlar

-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

9)METAL İŞÇİLERİ İZMİR\'DE EYLEM YAPTI



TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen, 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İzmir\'de işçiler eylem yaptı.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. MESS yüzde 3.2\'lik teklifini yüzde 6.4\'e yükseltip sosyal yardımlarda yüzde 12.8 oranında artış teklif etse de, yüzde 38.2 artış talebiyle masaya oturan Türk Metal Sendikası teklifi kabul etmedi.

Gelişmeler üzerine Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak\'tan gelen \"Bu rakamlar bizi kesmez\" açıklamasının ardından, Türkiye\'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir\'de de eylem yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen yaklaşık bin metal işçisi, \'Direne direne kazanacağız\', \'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma\', \'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz\' sloganları attı.

Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, Türkiye\'deki metal işçilerinin kalitesi ve çalışkanlıklarıyla tüm dünyaya örnek olduğu belirterek, \"Hakkımız olanı alacağından şüphemiz yok, artık bıçak kemiğe dayandı. Biz, çok şey istemiyoruz, hakkımız olmayanı istemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını istiyoruz. Asla taviz vermeyeceğiz\" dedi.

Öcal\'ın açıklamasının ardından, işçiler davul ve zurna eşliğinde eğlenip olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İşçilerden görüntü

- Mürsel Öcal\'ın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

10)İŞÇİLERDEN DAVULLU- ZURNALI EYLEM



TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile ücret artışı konusunda uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, eylem yaptı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük teklifini protesto eden işçiler, davullu- zurnalı eylemde halay çekip, slogan attı.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşı yüzde 38 zam isteyen Türk Metal Sendikası işçileri, Manisa Cumhuriyet Meydanı\'nda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, sendika bayrakları ve dövizlerle alana gelen yaklaşık bin işçi, slogan atarak MESS\'i protesto etti. İşçiler ellerinde, \'Türk metal işçisinin sabrını sınama\', \'Anayasa yasa dediler, işçi, emekçi hakkı yediler\', \'Direne direne kazanacağız\', \'İş, ekmek yoksa, barış da yok\' yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı.

Eylemde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, \"Bıçak kemiği kesti, meydanlar ısındı. Çalıştık, canımızı dişimize taktık. İşyerimizi evimiz bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Gece demeden, gündüz demeden üreten biziz. Biz çok şey istemiyoruz, hakkımız olandan başka bir şey istemiyoruz. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alınterimizin karşılığını istiyoruz. MESS\'le yürütülen toplu iş sözleşmelerinde sözün bittiği yere geldik. Ancak eylemin başladığı yerdeyiz. Sesimizi çığlığımızı her yerde duyuracağız. Bugüne kadar toplu sözleşme masasında kendimizi anlattık. Bundan sonra yollarda, meydanlarda olacağız. Eylem kararları alındı. Mücadelemizin yol haritası ortaya çıktı. Kırmadan, dökmeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Meydanlardan sokaklardan MESS\'i uyarıyoruz.Taleplerimizi ve tepkimizi hafife almayın\" diye konuştu.

İşçilerin her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyen Dereli, \"Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikaya iletilmeden grev kararı alınamaz. Ancak arabulucu raporu alındığı anda grev kararı zaman geçirmeden alınacaktır. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta burada olmak bizim tercihimiz değil. Gerekirse hakkımızı alana kadar bu meydanları MESS\'e dar edeceğiz. Haklı taleplerimiz masada kaldı. Sonuca yakınlaşamadık bile. Siz üretmeye devam edin diyorlar, ama ekmeğinizi karşılığını almaya gelince sesinizi çıkarmayın diyorlar. \'Ne verirsek onunla idare edin\' diyorlar\" dedi.

Açıklamanın ardından işçiler, duval zurna eşliğinde halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İşçilerden genel görüntü

- İşçilerin slogan atması

- Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli\'nin konuşması

- İşçilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

11)SAKARYA\'DA TÜRK METAL SENDİKASI\'NA ÜYE İŞÇİLER EYLEM YAPTI

ADAPAZARI\'nda, Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın (MESS) yüzde 6.4\'lük zam teklifine tepki gösterdi.

Türk Metal Sendikası\'na üyesi yaklaşık 3 bin işçi, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda bir araya gelerek, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın yüzde 6.4\'lük zam teklifini protesto etti. İşçiler, \'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma\' ve \'Metale şekil verenler, meydanları ısıtıyor\' yazılı pankartlar taşıdı.

Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, işçiler için bıçağın kemiğe dayandığını ifade ederek, \"Bu meydanları MESS\'e dar edeceğimizi herkes bilsin. Yine haklı taleplerimiz masada kaldı. Siz üretmeye devam edin, ama iş emeğinizin alın terinizin karşılığını almaya gelince susun diyorlar. Bıçak kemiğe dayandı, eylemse eylem, grevse grev, sonunda zafer mutlaka bizim olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-İşçilerden görüntüler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

12)FETHİYE\'DE ÖLÜ CARETTA BULUNDU



FETHİYE\'de balıkçılar tarafından ölü \'caretta caretta\' bulundu. Olta yuttuğu belirlenen caretta caretta\'nın suda boğularak öldüğü belirlendi.

Dün saat 15.30 sıralarında Fethiye Körfezi\'nde balıkçılar tarafından ölü careta caretta bulundu. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek, yetiştin deniz kaplumbağası, çapa yardımıyla balıkçılar tarafından sudan çıkartılarak tekneye alındı. Balıkçılar, misina yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağasını karaya götürüp, durumu merkezi Ortaca İlçesi\'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) bildirdi. DEMAMER görevlileri, 70 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki, 1 ay önce öldüğü sanılan deniz kaplumbağasını incelenmek üzere teslim alıp götürdü. Deniz kaplumbağasının ilk belirlemelere göre olta yuttuğu, kollarına dolanan misina nedeniyle boğularak telef olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ölü deniz kaplumbağasının görüntüü

-DEKAMER görevlilerinin ölü deniz kaplumbağasını incelenmek üzere götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: FETHİYE(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

13)MAHSUR KALAN KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, otomobilin motor kısmında ve telefon direğinin tepesinde mahsur kalan iki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Turgutlar Mahallesi Üzüm Sokak\'ta bulunan bir telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri telefon direğine çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. Mahalle sakini Batu Altın \"İşten çıkıp eve geldim. Direk üstünde miyavlayan kediyi görünce içim sızladı ve itfaiye haber verdim\" dedi. Ardından Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki bir otoparkta bulunan Aşkın Tireli\'ye ait 35 KF 1673 plakalı otomobilin motor kısmına bir kedinin sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Otomobil sahibinin kaputu açmasıyla mahsur kalan kedi kurtarıldı. Otomobil sürücü Aşkın Tireli ise, \"Arkadaşı ziyaret etmek için otomobilimi park ettim. Dönüşte bir vatandaş araba içinde kedinin olduğu belirtince durumu bende itfaiyeye haber verdim. Allah razı olsun itfaiye görevlilerinden\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Telefon direğinde mahsur kalan kedinin kurtarılmasından görüntü

- Otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedinin kurtarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

14)YARALI KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR



ANTALYA’da itfaiye ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, sığındığı düşünülen kayaların arasından çıkarabilmek için uzun süre uğraş verildi. Kediye ulaşamayan ekipler, hayvanın başka bir çıkış yolu bulduğu ihtimalini gözönünde bulundurarak çalışmayı sonlandırdı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak\'ta dün saat 22.00 sıralarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola fırlayan kediye çarptı. Yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayaların arasına girdi. Olayı gören çevre sakinleri, polisten yardım istedi. Gelen polis ekipleri, kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasına sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından kediye ulaşamayınca, hayvanın başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.

Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, “Otomobil çarptı, durup biraz bekledi, sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşkeö dedi.

Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kepçenin çalışmasından detay

- İtfaiye erlerinin çalışmasından

- Kazdıkları yerden

- Kediyi arama çalışmalarından

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

AKŞENER\'DEN ERDOĞAN\'A: BU MİLLET \'HAYIR\' DİYOR; İNATLAŞMA (3)

15)ERDOĞAN\'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'2019\'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak\' açıklamasına tepki göstererek, \"Çözüm süreci dedin, TSK\'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan\" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak\'ın ardından Afyonkarahisar\'da da partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Akşener\'i, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş\'ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Açılış öncesi vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'2019\'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak\' açıklamalarına tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu:

\"Şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. İyi, güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başında bulunan Sayın Erdoğan\'ın yerli ve milliliği; ağabeyimiz BOP eş başkanı. BOP ne? BOP, bu bölgedeki 36 ülkenin sınırlarının değişeceği bir proje. Sayın Erdoğan\'da İsrail tarafından verilen cesaret madalyası var. O madalya kime veriliyor biliyor musunuz? İsrail\'e hizmet eden kişilere veriliyor. Yerli ve milli mutabakatın başında bu ağabey var. Hepimizin de yerli ve milli olup olmadığını da kontrol ediyor. Elinde tartı, tartıyor. Biliyorsunuz bu ağabey başta Türk milliyetçiliği olmak üzere tüm milliyetçilikleri ayağının altına almıştı. Yerli ve milli ağabey bunu yaptı. Bu muhterem BOP eş başkanı oldu, madalya aldı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldı. Kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da \'Kafatasçısınız, kandan besleniyorsunuz, Fatiha bilmezsiniz\' dedi. Bu muhterem yerli milli, burayı şereflendirenler gayrı milli. Hadi oradan be. Çözüm süreci dedin, TSK\'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan.\"

\'MİLLETİN AVUKATI OLMAK İÇİN YOLA DÜŞTÜK\'

İYİ Parti\'nin milletin isteğiyle kurulduğunu belirten Meral Akşener, milletin avukatı olmak için yola düştüklerini söyledi. Yer bulmakta, bina bulmakta problem yaşadıklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

\"İnsanlar bu meydanları doldururken korkutuluyor. \'Eğer buraya gelirsen fişlenirsin\' diyorlar. Ve sonuç itibarıyla kaldığımız otelleri bakanlar arayıp, \'Meral Akşener o otelde kalıyorsa çıkarın yoksa iş yapamazsınız\' diyor. Benim anlamadığım şu: Dünün mağdurunun yanındaydık, dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasından üzüntülüyüm. Dün nasıl devrin güçlüleri bu kardeşimize \'Muhtar olamazsın\' demelerine rağmen Cumhurbaşkanı olduysa, bununla da yetinmeyip hepimizin başında tek adam olmak istiyorsa bu aziz millet \'hayır\' diyor duy be kardeşim.\"

ET İTHALATI ELEŞTİRİSİ

Uşak\'tan Afyonkarahisar\'a geldiğini aktaran İYİ Parti Lideri Meral Akşener, iki kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Sudan ziyaretine de değinen Akşener, sözlerini şöyle dedi:

\"El Beşir\'e bir kıyak yaptı, 4 dolara et alıyor. Peki Afyon\'da neden hayvan geliştiriciliğini daha iyi hale getirmiyorsun? Fransa\'ya gitti, Macron\'a teşekkür etti. Oradan da et ithal etti. Bir ara sen Fransa\'ya gittin, o zaman belediye başkanıydın. \'Ben Fransız eti yemem, peynir ekmek yerim\' dedin. Fransız eti yemedin. E şimdi bu millete neden yediriyorsun? Dostu Macron\'dan 5 bin 700 ton et aldı. Macron, \'Sevgili Erdoğan, Fransız çiftçileri adına teşekkür ederim\' dedi. ABD\'den, Fransa\'dan, Rusya\'dan her yerden bir şeyler aldı. Bunları kendi cebinden mi alıyorsun? Afyonluların cebinden alıyorsun.\"

Akşener konuşmasının ardından partisinin Afyonkarahisar il binasının açılışını gerçekleştirdi. Partililerle bir süre il binasında sohbet eden Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

CANLI VERİLDİ

Haber: Sait KARADUMAN /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

================================

16)KADEM GENEL BAŞKANI YILMAZ: KADININ İLERLEMESİ ADALET MESELESİDİR

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, yeni Türkiye\'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktıklarını belirterek, \"Kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değil, aynı zamanda bir adalet meselesidir\" dedi.

KADEM Hatay İl Temsilciliğinin açılışı İskenderun Ramada Otel\'de iş, siyaset, STK temsilcileri bürokratlar, belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. KADEM Hatay İl Temsilcisi Selma Tunç misyonları doğrultusunda ve farklı birikimlere sahip, üreten, haklarını bilen, bilmeyene rehber olan, milli değerleri taşıyan kadınların ulusal ve uluslararası platformda bir bütünlük halinde uyum sağlayabilen, dünya kadınlarıyla rekabet edebilecek düzeye getirebilen bir vizyonla bu yolculuğa çıktıklarını söyledi. KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz da, KADEM olarak kadın sorunlarıyla ilgilenmek, yerel sonlara çözüm ve politikalar üretmek, meseleleri saha içinde ele alabilmek için yola çıktıklarını kaydetti. Dünyanın değiştiğini, kitle iletişim araçlarıyla birlikte her geçen gün daha küçük köye dönüştüğünü savunan Yılmaz, şunları söyledi: \"Bugün burada konuştuğunuz, bir saniye sonra dünyanın başka bir ucunda başka bir meseleye dönüşebiliyor. Ya da burada yaptığınız bir hareket kar topu gibi devasa problem yumağına dönüşebiliyor. Çocuklarımızı kitle iletişim araçlarından, küreselleşmenin, kapitalizmin çıkmazlarından koruyabilmek için önce ailemizi korumamız lazım. Biz güçlü olacaksak da, bizi yönetmek isteyen dış mihraklara, kültürel emperyalizme karşı, kendi kimliğimizle ayakta duracaksak, kendimiz için değil toplumumuzla, ailemizle, çevremizle özgürleşmeliyiz. Şunu unutmayacağız, fikirler eylemlere dönüştükçe, daha anlamlı ve daha kalıcı bir hal alır. Biz bu fikirleri kalıcı kılmak için Türkiye\'nin her yerinde örgütleniyoruz. Hatay\'da bu örgütlenmemizin bir parçasıdır. KADEM olarak bu fikirleri hayata geçirmek üzere, yeni Türkiye\'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktık. Nitekim kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değildir. Kadının ilerlemesi aynı zamanda bir adalet meselesidir.\" nAK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz , Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı\'nın eşi Sibel Tosyalı, Atakaş Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş\'ın eşi Nihal Atakaş birlikte açılış kurdelesini kestiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- KADEM Hatay İl Temsilcisi Selma Tunç konuşması

- KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz?ın konuşması

- AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar?ın konuşması

- İlçe Müftüsünün duası ile açılış kurdelesinin kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

17)SURİYELİ 5 BİN 850 ÇOCUĞA ÇİZME DAĞITILDI

ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir dernekleri tarafından başlatılan \'Çizmeli Çocuk Kampanyası\' kapsamında Suriye\'nin Azez kentindeki kamplarda kalan 5 bin 850 çocuğa çizmeleri dağıtıldı.

Suriye\'nin Azez kentindeki çadır kentlerde barınan çocuklara düzenlenen kampanya kapsamında çizmeleri dağıtıldı. Terliğini çıkararak kendisine hediye edilen çizmeyi giyen babasını savaşta hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rava Ahmetulfevvaz, Ben ve 5 kardeşim Mukaveme Kampı\'nda mülteciyiz. Burada kış olunca bizim için terliklerimizle yürümek çok zor. Ben 2\'inci sınıfa gidiyorum. Yağmur yağdığında bazen yollar o kadar çok çamur oluyor ki okula dahi gidemiyorum. Ama artık yağmur yağınca korkmama gerek yok, çizmelerimle okul yolunda çamura saplanmayacağım diye konuştu.

\'Çizmeli Çocuk\' kampanyasının halen devam ettiğini söyleyen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sorumlularından Neslihan Önder, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak yaklaşık 1 ay önce başlattığımız Çizmeli Çocuk Kampanyası\'nın ilk etabını tamamladık. Bugün Azez\'de bulunan Mukaveme Kampı\'ndaki 5 bin 850 çocuğa hayırseverlerin destekleri sayesinde alınan çizmeleri ulaştırdık. Kampanyamız hala devam ediyor. Azez\'de bulunan 36 tane kamp bulunuyor. Kamplardaki çocukların bu kışı üşüyerek geçirmesini istemiyoruz. Kampanyamıza destek olan, onların yüzünü güldüren tüm halkımıza-hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kamptaki Suriyeli çocuklar

- Ayaklarında terlik olan çocuklar

- Çocuklara çizme dağıtılması

- Dernek görevlisinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================