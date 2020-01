DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ\'NDE YANGIN PANİĞİ



DİYARBAKIR\'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde dün akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. 2\'üncü katta elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangınla birlikte dumanlar hastaneyi sararken, personel yoğun bir çalışma sonucu 235 hasta ile yakınlarını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kısa sürede tahliye etti. Hastalar yaş gruplarına göre diğer hastanelere sevk edilirken, yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Dün saat 17.30 sıralarında Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri ek binasının 2\'üncü katında, iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilen yangınla birlikte yayılan duman nedeniyle hastanede bulunan 235 hasta ve yakını panik yaşadı. Alarma geçen hastane personeli itfaiyeye haber verirken, izinli olan tüm personel de çalışmalara katılmak üzere hastaneye çağrıldı.

Hastane personelin yoğun çabası sonucu hasta ve yakınları kısa sürede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hastaneden tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri de yangına lüdahale etti. Sevk edilen ambulanslarla hastalardan 181\'i yaş gruplarına göre diğer hastanele sevk edilirken, 54 54 yeni doğan yoğun bakım hastası ise hizmet binasında tedavi altına alındı. Sağlık Müdürü Sait Avar, hastanede bulunan tüm hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere nakil edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avar, kısa bir süre sonra hastaneye yeniden enerji verileceğini ve hastanenin çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.

YANGIN İÇ TESİSAT VE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI

Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'nden yapılan yazılı açıklamada ise saat 17.30\'da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerin ek binasının 2\'nci katında iç tesisat ve elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktığı belirtilerek şöyle denildi: \"Yangın kısa devreden kaynaklı kabloların yanması sonucu çıkmıştır. Çıkan alev dağılmadan hemen söndürülmüştür. Ancak, bina içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle bina içerisinde havalandırma çalışmaları başlatılmıştır, Hastanede toplam 235 hasta tedave edilmekteydi. yaşanan durumdan dolayı hiç bir anne, bebek, hasta yakına ve personel etkilenmemiştir. Olay anında toplam 181 hasta il merkezindeki diğer hastanelere kısa bir sürede başarılı bir şekilde transferi sağlanarak tedavilerinin sürdürülmesi sağlanmıştır. 54 yeni doğan yoğun bakım hastamızın tedavisi hizmet binamızda sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Tedbiren 112, AFAD ve TEDAŞ ekipleri hastanemizde hazır bulunmaktadır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bütün etsikliklerin giderilerek, 9 Ekip Pazartesi günü mesai saatleri içinde hasta kabulune devam edilmesi planlanmaktadır.\"

-Ambulansların gelişi

-Hastane binası

-Hastaların taşınması

-İtfaiye ekipleri

-Polislerin güvenlik önlemi

-Hastane önünde bekleyenler

-Hasta yakınları ile röportaj

-Ambulansların hareket etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

2)ALANYA\'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda yollar su altında kaldı. D400 karayolu üzerinde bir battı- çıktı ise suyla dolarken, bazı araç sürücüleri araçlarıyla birlikte fark edemedikleri suya gömüldü. Alanya\'da dün saat 19.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı.

Saat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte D400 karayolu üzerinde bulunan battı- çıktı yağmur suyuyla doldu. Suyu fark edemeyerek battı- çıktıya giren sürücüler otomobilleriyle su altında kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, suya gömülen araçlar ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çıkarıldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Güneyden saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın da yer yer etkisini sürdürdüğü yağışlı hava bugün sabaha kadar devam etti.

3)ANTALYA\'DA 3 METRUK BİNA YANDI

ANTALYA\'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2\'şer katlı 3 metruk bina yandı.

Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 49\'uncu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk binada, dün saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler bir yandan müdahale ederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, alevler bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı. Yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında zarar gören 3 metruk binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

4)AYDIN\'DA YOLCU TRENİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ,3 YARALI

AYDIN\'IN Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaraıların 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Moralı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 09 PM 354 plakalı otomobil, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Kaza 2\'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİBELİRLENDİ

Aydın\'ın Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve Mustafa Alkan yönetimindeki 32351 sefer sayılı İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile Gürhan Karaca (27) yönetimindeki 09 PM 854 plakalı otomobilin bariyersiz hemzemin geçitte çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca (20), Erçin Karaca (9 aylık) ve Sudenaz Eroğlu (37) yaşamını yitirdi. Sürücü Karaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu (37) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, sürücü Karaca ile Aysun Eroğlu\'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Trenin makanisti Alkan ise, yapılan alkoy kontrolü sonrasında jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLCULAR ŞOK YAŞADI

Kaza anında büyük bir gürültü duyduklarını belirten tren yolcuları, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları söylediler. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten yolcular, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini ifade belirttiler. Bazı yolcuların, olay yerine çağırdıkları yakınlarının otomnobilleriyle gittikleri görüldü.

KAZADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Aydın\'ın Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin de aracınilin arka koltuğunda oturduğu öğrenildi. Trenin otomobile arkadan çarpmasından dolayı, otomobilin ön bölümünde oturan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

5)OTOMOBİL, ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde ana yola kontrolsüz çıkış yapan elektrik bisiklete otomobil çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücü 59 yaşındaki Şükrü Tunalı ile arkasında yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Yücel Tunalı olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, Çorlu-Tekirdağ yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Çorlu\'ya gitmekte olan Recep Özdağ, yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobiliyle Karatepe mevkiine geldiği sırada ana yola kontrolsüz çıkış yapan Şükrü Tunalı yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Şükrü Tunalı ve arkasında yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ilgili olarak otomobil sürücüsü Recep Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

6)MAHALLELİ, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA SONRASI YOLU KAPATIP EYLEM YAPTI



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Çiftçi öldü. Kaza sonrası yolu kapatan mahalleli, kazaların sık yaşandığı bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı\'nda meydana geldi. Mahalleden bulvara çıkan Hüseyin Çiftçi yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SM 691 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çiftçi, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çiftçi\'nin cesedi otopsi için morga konuldu.

MAHALLELİ YOLU KAPATTI

Kaza sonrası bulvarı taş ve at arabalarıyla çift yönlü trafiğe kapatan mahalle sakinleri eylem yapıp kazaların sıklıkla yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alınmasını istedi. Çevik kuvvet polisleri ile TOMA\'nın sevk edildiği olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül\'ün görüşüp sorunu yetkililere ileteceği sözünü vermesinin ardından kalabalık eyleme son verdi.

7)BURSA\'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Banbal (40) hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, N.D.(27) idaresindeki 16 STR 18 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek, Heykel Caddesi istikametinde seyir halinde olan karşı şeritteki 59 YB 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde yolun kenarındaki kaldırıma savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 59 YB 519 plakalı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Osman Banbal, ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Banbal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZAYA SEBEP OLAN OTOMOBİLDEKİLER KAÇTI

Banbal\'ın otomobiline çarpan diğer sürücü N.D. kazada hafif yaralandı. N.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan N.D.\'nin kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi ise kazanın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan iki kişiyi ararken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ



İZMİR\'İN Karşıyaka İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Songül Çoban hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Taşkın T. (39) yönetimindeki 34 MEY 33 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Çoban\'a çarptı ardından da yol kenarında park halinde olan 35 S 71160 plakalı servise çarparak durabildi. Çoban, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çoban\'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Taşkın T., ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

9)ZONGULDAK\'TA KAZA: 2 YARALI

ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasta olan babasını Bartın\'dan Zonguldak\'taki hastaneye götüren 59 yaşındaki Mehmet Özyurt yönetimindeki 74 BL 724 plakalı otomobil, Fındıkduyu Sokak mevkiinden geçtiği sırada kontrol çıktı. Otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Özyurt ile yanında bulunan babası 70 yaşındaki Tahsin Özyurt yaralandı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

10)ARTVİN\'DE OFF-ROAD HEYECANI



ARTVİN\'de 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası\'nda organize edilen 4\'üncü Uluslararası Off- Road yarışları nefes kesti.

Artvin Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü organize edilen Uluslararası Off-Road yarışlarına Türkiye\'nin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran\'dan da ekipler katıldı. Motor gücüne göre 3 klasmanda toplam 48 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlarda bin 400 metre uzunluğundaki parkurda çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalışan yarışmacılar da zor anlar yaşadı. Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği yarışlarda parkuru tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi.

ŞENLİKLER SÜRECEK

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Artvin\'deki etkinliklerin Off-Road\'la sınırlı kalmayacağını da kaydeden Kocatepe \"Kafkaslardan gelen kuşların Adana üzerinden güneye açıldı güzergâh üzerindeyiz. Önümüzdeki hafta sonunda da Artvin\'de ilk kez kuş gözetleme şenliği yapacağız. Bir başka zamanda başka şenlikle Artvin hareketliliği devam edecekö dedi.

TECRÜBE KAZANILDI

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Murat Yılmaz da düzenlenen yarışlarda her geçen yıl tecrübe kazandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu yıl katılım çok yüksek, ülkemizin birçok ilçesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerden katılımlar gerçekleşti. 1400 metre uzunluğundaki parkurumuzda 40 engelden oluşan kapı var, bu sene bir değişiklik yaparak orman etabını ekledik. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yarışlarımız çok güzel görüntülere sahne oldu. Herkesin buradan mutlu ayrılacağına eminim.\"

Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

OFF ROAD YARIŞLARINDA KAZA

Artvin Off Rood Kulübü\'nün organize ettiği ve Artvin Belediyesi\'nin desteklediği Off Road yarışları sırasında yaşanan kaza izleyenleri korkuttu. Gürcistan\'ın Ajara Kulübü adına yarışan Nıkolaz Guehua\'nın son parkurda kullandığı cip takla attı. Çevredekilerin müdahalesi ile cipten çıkarılan sürücü ambulansla Artvin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yarışçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Off Road yarışlarında S1 Klasmanında Azerbaycan kulübünden Suat Çelik, S2 klasmanında İran kulübünden Ali Khezri ve S3 klasmanında Gürcistan\'ın Ajara kulübünden Miza Makaşvili birincilikleri elde etti. Dereceye girenlere kupaları verildi.

Yozgat\'taki dehşetin kurbanlarına otopsi yapıldı (EK)

11)YOZGAT\'TAKİ DEHŞETİN KURBANI 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yozgat\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde, önceki gün ayrı yaşadığı eşi Sıddık Gököz tarafından öldürülen Özlem Gököz (23), babası İsmail (59) ve annesi Zeynep Özçay\'ın (56) cenazeleri Yozgat Adli Tıp Kurumu\'ndan yakınları tarafından akşam geç saatlerde Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'ne götürüldü. Burada yatsı namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından, Özlem Gököz, babası İsmail ve annesi Zeynep Özçay\'ın cansız bedenleri köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar.

DEVLET KORUYABİLİRDİ

Cenaze namazı öncesinde, açıklamalarda bulunan Dereçiftlik Köyü Muhtarı Sabit Özçay, yaşanan acı olayı anlatarak, üzüntülerini dile getirdi. Köy muhtarı Özçay, \"Eşinden boşanma aşamasına gelen Özlem, mahkemeye müracaat ederek koruma talebinde bulunmuştu. Ama durumun bu noktaya geleceğini kimse hesaplayamadı. Devlet koruyabilirdi, koruyamadı. Sıddık Gököz\'ün, 2 yaşındaki oğluna kötü davrandığını biliyoruz. Karnında sigara söndürdüğü, eşine karşı şiddet uyguladığı için ayrılmışlardı. 2 yaşındaki Umut şu anda, devlet korumasında ve o şekilde devletin himayesinde kalmasını istiyoruz. Kesinlikle karşı tarafa verilmesini istemiyoruz\" dedi.

Köy muhtarı Sabit Özçay, Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi devam eden 24 yaşındaki Sıddık Gököz\'ün ise bugün Dereçiftlik köyünde defnedileceğini söyledi.

12)RUS CASUS GEMİSİ \'YANTAR\' ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ



RUS donanmasına ait \'Yantar\' isimli casus gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Gemi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na dün saat 17.00\'de giriş yapan Rus donanmasına ait, sofistike elektronik istihbarat donanımına sahip 105 metre uzunluğundaki casus gemisi Yantar, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu döndükten sonra, saat 18.40\'ta, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus casus gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yoluna devam etti. Gemiye, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Hızlı hareket kabiliyetine sahip, 105 metre uzunluğunda Balzam sınıfı bir araştırma gemisi olan Yantar\'ın donanımları arasında orta frekans sonar, yüksek frekans daldırma sonarı, sinyal bozucular dahil çeşitli elektronik harp aygıtları, önleyici aygıtlar ve şifre kırıcı yazılımlar bulunuyor.

13)DBP BİNASINDA POLİS ARAMA YAPTI, ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın arama kararı üzerine DBP Diyarbakır il binasında dün öğlen saatlerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Zırhlı araçların konuşlandırıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık bir saat aramanın yapıldığı binada, polisler çok sayıda poster ve afişi alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Aramanın yapıldığını öğrenen partililer ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp\'de binaya geldi. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Binan aranmasına teapki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP ve DBP\'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu, vekaleti verenin ise seçmenlerin olduğunu söyledi. Yiğitalp,\"Biz hesabımızı seçmenlere veririz. Buradayız ve siyaset yapmaya da devam edeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından bina önünde güvenlik önlemi alan polisler ayrıldı.

14)CHP\'Lİ KADINLAR MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİNİ PROTESTO ETTİ



MERSİN\'de CHP İl Kadın Kolları üyeleri, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesini basın açıklaması yaparak portesto etti.

Forum Alışveriş Merkezi havuzbaşında toplanan kadınlara, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve bir grup erkek de destek verdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafıdan kabul edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine tepki gösteren kadınlar, kanun tasarısını eleştirdi. \'Türkiye laiktir laik kalacak\' sloganları atıp, \'Gücünün farkında ol\', \'Müftü resmi nikah kıyamaz\' yazılı dövizler taşıyan kadınlar adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Pakize Güler, amacın laikliğin içini boşaltmak olduğunu öne sürdü. Bu gibi düzenlemelerle amaçlananın, Medeni Kanun\'un düzenlediği tüm alanları dini kurallara dayanan bir sisteme dönüştürmek olduğu savunan Güler, \"Bu yapılanlar din devletine giden yolda döşenen taşlardır. Herhangi bir iyi niyet yoktur. İktidar Türkiye Cumhuriyeti\'ni dini kurallar tarafından belirlenen bir Türkiye\'ye dönüştürmeye çalışmaktadır\" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Çamak ise, tasarının gündeme geldiği günden bu yana geri çekilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Açıklamaların ardından bir süre slogan atan kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

15)\'İSOT FESTİVALİ\'NDE ÇİF KÖFTE USTALARI YARIŞTI



ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında yöreselliği ve sunumu ile jüri karşısına çıkan çiğköfteler yarıştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğköfte yarışmasında 13 usta hünerlerini sergiledi. Hasan Hayırlı\'nın komisyon başkanlığını yaptığı jüride ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu ile Halil Balıkçıoğlu, Reşit Pehlivan, Ayşe Açanal ve İsmail Dörtkardeş yer aldı. Dört kişilik gruplar halinde 10 dakika arayla 3 kez start verilen yarışma sonunda yoğurulan çiğköftelere jüri üyeleri 100 üzerinden puan verdi. Yarışma sonunda yapılan derecelendirmenin ardından yoğrulan çiğköfteler davetlilere ikram edildi. Yapılan çiğköfte yarışmasında Mehmet Keskin, birinci, Şükrü Elmas ikinci oldu. 3\'üncülüğü ise Ali Teker ile Ömer Faruk Polat paylaşırken, mansiyon ödülünü de Halil Dindar kazandı. Dereceye girenlere ödüllerinin törenle verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Yıllardır Şanlıurfa mutfağında yer alan ve her zaman baştacı yapılan çiğköftenin birincisini belirlemek için yarışma düzenledik. Şanlıurfa\'nın evlerinde yoğrulan köftenin hepsi birinciliği hak eder. Şanlıurfalı gençler hep bu tat ve lezzetle büyüdüler. Coğrafyamızın kendine has kültürel bir özelliğidir. Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. Şanlıurfa\'da baharat ayrı bir güzeldir ama isotun yeri başkadır. İsot çiğköftenin olmazsa olmazıdır. Amacımız Şanlıurfa\'nın kültürünü yaşatmaktır, gelenekten alıp geleceğe taşımaktır\" dedi.

Başkan Çiftçi, isot ve çiğköfte yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu\'na plaket verdi. Sicimoğlu, yapılan yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Münevver Özdemir, Mahmut Tuncer ve Aşık Sefai sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

