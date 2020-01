DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bolu\'daki orman yangını nedeniyle 1 mahalle boşaltıldı

Vali Aydın Baruş: 150 hektar alan tahrip oldu

Bolu´nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi´ne yaklaştı. Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR

80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Gündüz saatlerinde alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

VALİ: 150 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU

Vali Aydın Baruş, önceki gün başlayan ve gece kontrol altına alındıktan sonra dün öğle saatlerinde yeniden alevlenen orman yangınında şimdiye kadar 150 hektar kadar alanın tahrip olduğunu açıkladı. Vali Baruş, \"Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz\" dedi.

Vali Aydın Baruş, Bolu\'nun Göynük İlçesi İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde sarıçam ağaçlarıyla kaplı alanda etkili olan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı, inceleme yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, yangının önceki gün itibariyle geniş bir alanı kapsamadığını söyleyerek, \"Dün gece saatlerinde de tehlikeli olmaktan çıkarılmış gibiydi. Buradaki arazi, orman yapısı çok yanmaya müsait. Kozalaklar tutuştuğu zaman rüzgarla birlikte kontrol altında olan bölgelere sıçradı. Şu anda maalesef tahmin ettiğimiz kadarıyla 150 hektar kadar bir alan tahrip oldu. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri akşam olması nedeniyle çalışamıyor. Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz. Ama rüzgar durumundan başka alanlara sıçrayabilir. Bu nedenle soğutma çalışmaları devam edecek\" dedi.

\'GÜNLERCE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRECEKTİR\'

Vali Baruş, 40 itfaiye ve arazözün yanında 11 civarında iş makinesi ile yangına müdahale edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bu gece ümidimiz olumsuz bir gelişme olmaması. Günlerce soğutma çalışmaları sürecektir. Burada çevrede yerleşim yerleri de var. Şimdiye kadar herhangi bir eve ya da kümes hayvancılığı tesislerine yangın sıçramadan önlendi. Umarım vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu yangın olayını atlatırız. Bu geceki duruma göre yangının sıçrama ihtimali belirirse sabah itibariyle Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı uçaklardan yardım alacağız. Bütün amacımız burada yangının 150 hektar alanın dışına taşmaması.\"

YANGIN NEDENİ SİGARA İZMARİTİ

Yoldan geçen bir vatandaşın attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Vali Baruş, \"Maalesef gördüğünüz gibi ufak bir ihmalkarlık nelere mal oluyor. Kesinlikle arazide yanıcı bir madde bırakmamamız gerekiyor. Bir ihmalkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Buranın içerisinde bu kadar emek var. Yetiştirilen ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor.\" diye konuştu.

Tokat\'ta orman yangını



TOKAT\'ın Niksar ilçesinde Kelkik Çayı yamacında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan kül oldu.

Niksar-Reşadiye ilçesi arasındaki Yeşilçam mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Niksar ve Reşadiye Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangını 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Yaklaşık 10 dönümlük alan yangında zarar gördü.

Ardahan’da orman yangını



ARDAHAN\'ın merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak İlçesine bağlı Altaş köyü arasında orman yangını çıktı.

Ölçek Köyü Komlar mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyerek devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının yaklaşık 10 dekarlık bir alan üzerinde etkili olduğunu belirten yetkililer, kontrol altına almak için çevre illerden de yardım ve helikopter talep ettiklerini söylediler. Takviye ekiplerle yangına müdahalenin sürdürüldüğünü belirtilirken, alevlerin bölgede herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi.

Sivas\'ta örtü yangını



SİVAS\'ın Divriği ilçesinde önceki gün çıkan örtü yangınında alevler yerleşim yerini tendit etmeye başladı.

Sivas\'ın Divriği ilçesine bağlı Dumluca Köyü, Dumluca Dağı\'nda önceki gün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip araçları sarp arazide yol bulunmadığı için yangının tamamına müdahale edemedi. Dünden beri süren örtü yangınında alevler Erşün Köyü ve Odur Köyü civarına kadar ulaştı. İtfaiyenin ulaşamadığı bölgelere çevre köylerdeki vatandaşların müdahale ettiği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam etti

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yoğunluk devam ediyor. Bekirdere rampasında oluşan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik konvoyda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Gültepe ve Korutepe Tünel geçişlerinde araçlar yaklaşık 10-15 kilometre hızla ilerleyebildi. Trafikte yaşanan yoğunlukta yol verme nedeniyle zaman zaman sürücüler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde ise ulaşımda sorun yaşanmadı.

Tekirdağ\'da tatilcilerin trafikte gece yoğunluğu

TEKİRDAĞ\'da Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle özellikle İstanbul\'a dönüş için son günü terci edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarında 10 günlük Kurban Bayramı tatillerine geçirenler özellikle İstanbul\'a dönüşe geçerken Tekirdağ\'da gece yarısı uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul D-110 karayolu, Malkara Tekirdağ girişi ve Çevre yolunda yoğunluk yaşandı. Dönüş nedeni ile oluşan yoğunluk devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu trafiği durma noktasına getirdi. Öte yandan zaman zaman maddi ve hafif yaralanmalı kazalar da meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürdüğü görüldü.

Şanlıurfa\'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



ŞANLIURFA\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 11\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 VV 103 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi\'ne kontrolsüz dönmeye çalışan 63 UB 439 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahvehane sahibi alkollü müşteriye kurşun yağdırdı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, kahvehane sahibi tartıştığı alkollü müşteriye kurşun yağdırdı. İki bacağından yaralanan Hakan C. hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karıştığı belirlenen kahvehane çalışanı Murat S. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl\'ün Mahmudiye mahallesindeki Güneş sokaktaki kahvehane önünde meydana geldi. Kahvehaneye alkollü gelen 42 yaşındaki Hakan C., garson Murat S. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında maden suyu şişesini yere çarpıp kıran Hakan C., Murat S.\'nin üzerine yürümeye başladı. O sırada işyerine giren kahvehane sahibi 55 yaşındaki Zihni Ç.\'de kavgaya karıştı. Kavganın büyümesi üzerine işyeri sahibi Zihni Ç. üzerindeki silahla Hakan C.\'ye ateş etme etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Hakan C., yere yığıldı. Kavganın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Hakan C. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

İşyeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karışan garson Murat S., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde tarla sürdüğü sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, altında kalan sürücü 43 yaşındaki Seydi Mintaş hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Konurlar mahallesinde meydana geldi. Seydi Mintaş, traktörle hasadı yapılmış ayçekirdeği tarlasını sürmeye giderken, engebeli yolda aracın kontrolünü yitirdi. Devrilerek şarampole yuvarlanan traktörün altından güçlükle çıkan Mintaş, sürünerek yola çıktı. Yaklaşık 50 metre sürünen sürücü Mintaş, hayatını kaybetti.

20 SAAT SONRA MERAK ETTİLER

Talihsiz çiftçinin yakınları, yaklaşık 20 saat sonra Seydi Mintaş\'ın evine dönmediğini ve telefonlarını açmamasından endişelenerek aramaya çıktı. Yakınları tarla yolu üzerinde karayoluna yakın bir yerde Mintaş\'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Yapılan incelemenin ardından Mintaş\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı.

9 katlı inşaata çıkan hamile kadın intihara kalkıştı

SİVAS\'ta resmi nikahsız olarak birlikte yaşadığı kişiyle iş konusunda tartışan 23 yaşındaki bir aylık hamile R.K. 9 katlı bir inşaatın çatısında intihara kalkıştı. Güçlükle ikna edilen R.K. kontrol için hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi\'ndeki 9 katlı bir inşaatta yaşandı. Daha önceki eşinden boşanarak işsiz olduğu öğrenilen S.A. ile birlikte yaşamaya başlayan 1 çocuk annesi R.K. bunalıma girdi. Nikahsız yaşadığı S.A.\'yla iş bulup çalışması konusunda tartıştığı öne sürülen ve bir aylık hamile olan R.K. inşatta intihara kalkıştı. İnşaatın çatısına çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaatın girişine şişme branda açarak önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri de kadını ikna etmek için bir süre uğraştı. R.K. polislerden birlikte yaşadığı S.A.\'nın yanına getirilmesini istedi. Bu isteğin yerine getirilmesinin ardından bir süre daha yukarıda bekledi. İnşaatın tepesinde ağladığı görülen R.K., daha sonra yapılan ikna çalışmaları sonucunda kendi isteği ile inşaattan indi. Bir süre sakinleşmesi beklenen R.K. ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yakınları genç kadının birlikte yaşadığı S.A. ile sorunlar yaşadığını öne sürdü.

Kaybolan bisikletçileri AFAD buldu



ANTALYA\'nın Döşemealtı İlçesi Güver Uçurumu mevkiinde bisiklet turuna çıkan 3 kişi rotayı şaşırıp, karanlığa kalınca ihbar üzerine 6 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya Turkuaz Bisiklet Grubu\'na üye 3 bisikletçi, dün saat 09.00\'da kent merkezinden yola çıkarak Güver Uçurumu\'na geldi. Ormanın derinliklerine inen grup, öğleden sonra dönüşe geçti. Saat 17.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan Cengiz Enç, Sena Tekgül ve Osman Karaca cep telefonu ile önce ailelerini aradı, ardından polis ve AFAD\'a kaybolduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından AFAD ekipleri saat 23.00 sıralarında 3 bisikletçiye ulaşarak kurtardı.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden attıktan sonra AFAD ekiplerine teşekkür eden bisikletçiler, yaşadıklarını anlattı. Antalya\'da birçok amatör bisiklet grubundan biri olduklarını söyleyen Cengiz Enç, \"Bayramın son gününde eğlenmeye çıktık ama eğlencemiz kötü sonuçlandı. Normalde sürekli geldiğimiz bir rota ama birbirine benzeyen orman yolunu karıştırınca böyle zor duruma düştük. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, AFAD ve polis geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sabah saat 08.30 civarında Antalya merkezden yola çıkmıştık. Saat 17.00-17.30 gibi yolumuzu şaşırdık. Kaybolduğumuzu anladığımız an ailelerimizi, polisi ve AFAD\'ı aradık. Yaklaşık 5-6 saat sonra bize ulaştılar\" dedi.

Kaybolduklarını anladıkları zaman paniğe kapıldıklarını belirten Cengiz Enç, \"Ama sonuçta telefonumuzun çekmesi bizi fazlasıyla rahatlattı. İnternet çekmedi ama telefon sayesinde döndük. Yoksa bu gece dönme şansımız yoktu. Sürekli geldiğimiz yer ama karanlığa kalınca yapacak bir şey yok. Allah\'tan telefon var\" dedi.

Sena Tekgül ise çok yorgun olduğunu ve biran önce eve gidip dinlenmek istediğini söyledi.

Osman Karaca da 10 numara macera yaşadıklarını belirterek, \"Arayıp da bulamadığımız bir macera oldu. Keşke olmasaydı. Bu saate kadar rezil olduk\" dedi.

