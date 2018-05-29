DHA YURT - Sevgilisinin evden atıp kendini eve kilitleyen şüpheli polis baskınıyla yakalandı

ADANA\'da kız arkadaşının evine girip, daha sonra genç kızı evinden atarak kapıyı kilitleyen ve silahlı olduğu öne sürülen Abdullah Y., polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayınca, özel harekat polislerinin yaptığı baskınla gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2237 Sokak\'taki bir apartmanın 5\'inci katında meydana geldi. Gece bir kadının sokağa atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İddiaya göre, apartmana gelen polisi gören ve ismi açıklanmayan genç kız, erkek arkadaşı Abdullah Y.\'nin kendisini evden attığını ve kapıyı açmadığını, üzerinde de silah bulundurduğunu söyledi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda Abdullah Y.\'nin eşkalini belirleyen polis, bundan bir kaç saat önce aynı mahallede tabanca ile bir otomobile zarar veren ve sürekli havaya ateş ederek gezen kişi olduğunu saptadı. Polisin uyarılarına rağmen şüpheli, kapıyı açmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Genç kızı da yanına alan özel harekat timi, apartmanın 5\'inci katına çıkıp, Abdullah Y.\'den kapıyı açmasını istedi. Bir süre uyarıda bulanan özel harekat polisleri, şüphelinin kapıyı açmaması üzerine demir kapıyı koçbaşı ile kırıp, içeri girdi. Evin balkonunda gözaltına alınan Abdullah Y., daha sonra sorgulanmak üzere Akıncılar Polis Merkezi\'ne götürüldü, Alkollü olduğu belirtilen zanlının, polis aracına bindirilirken sürekli olarak \"Ben bir şey yapmadım\" dediği görüldü. Zanlının üzerinde ve evde yapılan aramada ise söz konusu tabancaya rastlanmadı. Tabancayı evden dışarı atmış olabileceğini değerlendiren polis, bina çevresinde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Apartmanın önündeki polislerden görüntü

- Evin dış görüntüsü

- Özel harekat polislerinin genç kız ile apartmana girişi

- Apartmanın içindeki özel harekat polisleri

- Özel harekat polislerinin kapıyı açması için uyarması

- Koçbaşı ile kapının kırılma anın sesi

- Özel harekat polislerinin Abdullah Y.\'yi balkonda yakalaması

- Özel harekat polislerinin apartmandan çıkışı

- Kelepçelenen zanlının polis eşliğinde dışarı çıkartılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)