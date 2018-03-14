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DHA YURT - Şehit Astsubay, yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) cenazesi  memleketi Konya'nın A

14 Mart 2018 20:31

DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK\'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık\'ın (28) cenazesi  memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde,  yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 

Şehit Ümmet Ufacık\'ın cenazesi bugün Diyarbakır\'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya\'da oradan da karayoluyla Akşehir\'e getirildi. Cenaze helallik alınmak için baba evine getirildiğinde 3 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta durabilen anne Gülay Ufacık\'a da kadın astsubay yardımcı oldu. Baba Bahattin Ufacık da, oğlunun cenazesini görünce ağladı. Şehit Ufacık\'ın cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı\'na götürüldü. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.  Şehit Ufacık\'ın cenazesi kılanın namazın ardından Akşehir Şehitliğine defnedildi. 
Bekar olan şehit Ufacık\'ın, 1\'i üniversite de olmak üzere 2 kız kardeşinin okul masraflarını karşılayıp, onların da eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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- Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi 
- Cenaze töreninden detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA,(DHA)
 

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