DHA YURT - Kırıkhan'da binlerce kişi askere destek için yürüdü

HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde binlerce vatandaş, Zeytin Dalı Operasyonuna katılan askerlere destek olmak amacıyla mehter takımı eşliğinde \'Askere Destek Yürüyüşü\' düzenlendi.

Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Demokrasi Meydanında başladı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan binlerce vatandaş, Bursa Ertuğrulgazi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Kanatlı caddesi boyunca devam eden yürüyüşe Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Kaymakam Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı. Protokol üyeleri kol kola girip yürüyerek birlik mesajları verdi. \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları atarak güzergah boyunca yürüyen vatandaşlar, ellerinde harekatın sembolü olan zeytin dalı taşıdı. Kanatlı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanındaki işyerleri ve ev sahipleri de Türk bayrakları asarak yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün son bulduğu Cumhuriyet Meydanında kalabalığa seslenen Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, \'\'Biz yaklaşık 40 senedir malum terör örgütünün sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları bugün onların direkt yanında yer alıyor. Onlara silah ve eğitim desteği, psikolojik destek veriyor. Fakat bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında. Allaha lafla değil, kan vererek ibadet ediyor\'\' dedi.

Elindeki kılıcı göstererek konuşan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, \'\'Biz yediden yetmişe askeriz. Bizim için Afrin 2 günlük bir süreç ama oradaki olay dünyaya ders verecek nitelikte. Dünyada biz demokrasinin ve insan haklarının sembolüyüz diyenlere ders verecek nitelikte bir operasyon yapıyoruz. Sivillere zarar vermemek için Mehmetçik göğsünü siper ediyor. Tüm Türkiye\'nin gönlü rahat olsun. Mehmetçik elinden gelenin ötesini yapıyor. Tüm hatay evlatlarınıza dua ediyor. Aslanlar gibi Türk ordusunun arkasındalar\'\' diye konuştu.

Kalabalık, yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Murat SOLAK/ KIRIKHAN, (HATAY), (DHA) -