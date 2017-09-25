T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Gece vakti apartmanda korkutan yangın

ADANA'da bir apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı

25 Eylül 2017 06:10

ADANA\'da bir apartmanın 14\'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangında evde mahsur kalan Zeytin isimli Papillon cinsi köpek ise itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki 15 katlı Kardelen Apartmanı\'nın 14\'üncü katında evin balkonunda çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden apartmanın güvenlik görevlisi, ev sahibi Meltem Ersoy\'u ve apartman sakinleri uyandırıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede binayı boşaltan apartman sakinleri, korkuyla balkonun yanışını izledi. İtfaiye erlerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, evin diğer bölümlerine sıçramadığı öğrenildi.
İTFAİYE ERLERİ ZEYTİN\'İ KURTARDI
Meltem Ersoy\'un, Zeytin isimli Papillon cinsi köpeğinin mahsur kaldığını söylemesi üzerine itfaiye erleri, soğutma çalışmalarıyla birlikte evin içinde köpeği aradı. Korkudan koltuğun altına saklanan Zeytin\'i bulan itfaiye erleri, köpeği sahibine teslim etti. Soğutma çalışmasının ardından İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
- Sokaktaki itfaiye araçları ve kalabalık
- Evin balkonundaki alevler
- İtfaiye erlerinin apartmana girişi
- Ağlayarak çalışmayı izleyen ev sahibi Meltem Ersoy (Siyah elbiseli)
- İtfaiye erlerinin çalışmasını izleyen apartman sakinleri
- Balkonun yanışı ve binanın genel görüntüsü
- Kucağındaki çocuğunu battaniyeye sarıp çalışmanın bitmesini bekleyen apartman sakini bir karın
- Kucağındaki bebeğini battaniyeye sarıp çalışmaları izleyen bir apartman sakini
- İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesi
- Yangının sönmesinin ardından apartman sakinlerinin evlerine gidişi
- İtfaiye erinin yangından kurtardığı Zeytin isimli köpekten görüntü
- İtfaiye erinin kucağında köpeği tutup, nasıl bulduklarını anlatması
- Meltem Ersoy ile köpeği Zeytin\'den görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 02\'47\" - Boyut: 170 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAYangındaZeytinPapillonYangınSeyhanCemalpaşa MahallesiKardelen ApartmanıBalkondanMeltem ErsoyKısaERLERİ ZEYTİN KURTARDI Meltem Ersoy ZeytinKorkudanSoğutmaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ SokaktakiEvinAğlayarakMeltem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24