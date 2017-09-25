DHA YURT - Gece vakti apartmanda korkutan yangın

ADANA\'da bir apartmanın 14\'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangında evde mahsur kalan Zeytin isimli Papillon cinsi köpek ise itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki 15 katlı Kardelen Apartmanı\'nın 14\'üncü katında evin balkonunda çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden apartmanın güvenlik görevlisi, ev sahibi Meltem Ersoy\'u ve apartman sakinleri uyandırıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede binayı boşaltan apartman sakinleri, korkuyla balkonun yanışını izledi. İtfaiye erlerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, evin diğer bölümlerine sıçramadığı öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ ZEYTİN\'İ KURTARDI

Meltem Ersoy\'un, Zeytin isimli Papillon cinsi köpeğinin mahsur kaldığını söylemesi üzerine itfaiye erleri, soğutma çalışmalarıyla birlikte evin içinde köpeği aradı. Korkudan koltuğun altına saklanan Zeytin\'i bulan itfaiye erleri, köpeği sahibine teslim etti. Soğutma çalışmasının ardından İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Sokaktaki itfaiye araçları ve kalabalık

- Evin balkonundaki alevler

- İtfaiye erlerinin apartmana girişi

- Ağlayarak çalışmayı izleyen ev sahibi Meltem Ersoy (Siyah elbiseli)

- İtfaiye erlerinin çalışmasını izleyen apartman sakinleri

- Balkonun yanışı ve binanın genel görüntüsü

- Kucağındaki çocuğunu battaniyeye sarıp çalışmanın bitmesini bekleyen apartman sakini bir karın

- Kucağındaki bebeğini battaniyeye sarıp çalışmaları izleyen bir apartman sakini

- İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesi

- Yangının sönmesinin ardından apartman sakinlerinin evlerine gidişi

- İtfaiye erinin yangından kurtardığı Zeytin isimli köpekten görüntü

- İtfaiye erinin kucağında köpeği tutup, nasıl bulduklarını anlatması

- Meltem Ersoy ile köpeği Zeytin\'den görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'47\" - Boyut: 170 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)