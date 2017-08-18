DHA YURT - FETÖ, özel yetiştirdiği 5 kardeşi orduya sızdırmış

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada FETÖ\'nün önemli kripto elemanlarından MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay ifade verdi.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden başlandı. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarına bugün de devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak sanık askerlerden MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay ifade verdi. Marmaris\'e giden helikopterde makineli tüfekçi olarak görev alan Hasan Aslanbay, kendilerinden önce yaşanan çatışmanın 112 kayıtlarının silindiğini ileri sürüp şunları söyledi: \"Toplam 3 bin 482 kayıt silinmiş. Biz yaklaşık 20 dakika olay yerinde kaldık. Ateş etmekle suçlanıyorum ama ben ateş etmedim, silahımı arızalı hale getirdim. Ateş etmedim. Göreve sözleşmeli subay olarak başladım. Muvazzaflık sınavını ilk önce kazanamadım. Üzerime atılan çamura dönüşmüş olan FETÖ üyesi olsaydım, her halde bu örgüt bütün soruları çalıp üyelerine verdiği sırada muvazzaflık sınavında bana da verirdi diye düşünüyorum. Örgüte ait hiçbir ideolojiyi savunmuyorum. Evimdeki üç aramada örgüte ait malzeme doküman bulunmadı, bulunamaz. Başkalarının evinde bulunduğu gibi benim evimde bağış makbuzları bulunmaz.\"

\'DARBEYE DEĞİL ASKERİ GÖREVE KATILDIM\'

Benliklerini satmış kişiler gibi sivil imamlardan, cemaat abilerinden değil amirlerinden emir aldığını ileri süren Hasan Aslanbay, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kanunlara uyduğum için buradayım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. 15 Temmuz günü darbe girişimine iştirakle suçlanıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişime katılmadım. Ben bir askeri göreve katıldım. Benim katıldığım görev darbe girişiminin en önemli bölümü gösteriliyor. Evet baktığımız zaman öyleydi. Ama ben askeri bir göreve katıldım. Bilmeden istemeden bu göreve katıldım, arama kurtarmacı olduğum için katıldım. Hiç üstümden suç teşkil eden emir almadım, astlarıma da emir vermedim. Görevimde cebir ve şiddet yapmadım, askeri tabirle sadece gece uçuşu yaptım. Helikoptere bindiğim yerde indim. Sadece helikoptere bindiğim için bu suçum oluşmamıştır. Hata içerisinde bu göreve katıldığım için anayasayı ihlal suçlarını kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesini alacağımız düşüncesiyle katıldım. Kimse bana Cumhurbaşkanımızın alınacağını söylemedi. Bunu ben de sezinleseydim, ne amaçla gittiğimizi sorardım. Şehitlerimiz olduğunu da 19 Temmuz günü Muğla\'ya geldiğim zaman öğrendim. Ateş etmem için silahımın bozuk olduğunu ifade ettim. Kimseye saldırmadım, darp etmedim, ateş etmedim.\" Aslan Aslanbay ifadesinin sonunda ise \"13 aydır tutuklu kalmak gücüme gidiyor, kızımı ayda bir 45 dakika görmek, büyüdüğünü görmemek gücüme gidiyor\" dedi.

\'FETÖ\'NÜN EN SADIK KRİPTO KARDEŞLERİ\'

Bu arada ifadesinde suçlamaları ve örgüt bağlantısını kabul etmeyen Üsteğmen Hasan Aslanbay ile kardeşlerine dair önemli ayrıntılar bulunduğu belirtildi. FETÖ\'nün Hasan Aslanbay ve 4 kardeşini \'özel kripto eleman\' olarak yetiştirip TSK\'nın önemli noktalarına sızdırdığı kaydedildi. Tutuklu bulundukları mahkemelerde FETÖ bağlantılarını inkar eden subayların soy bağlarını inceledi. Tespitlere göre FETÖ, Karadenizli olan Aslanbay ailesine mensup kardeşler Hasan Aslanbay, Hüseyin Aslanbay, Furkan Aslanbay, Rıdvan Aslanbay ve Enes Aslanbay\'ı küçük yaştan itibaren yetiştirip askeri sınav sorularını verdi. Örgüt, askeri okullardan mezun olan kardeşleri orduda kritik noktalarda görevlendirdi. FETÖ\'nün TSK\'ya sızdırdığı 5 kardeşten Hasan Aslanbay İzmir\'deki MAK filosunda, Furkan Aslanbay Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda, Hüseyin Aslanbay ise Konya\'daki MAK timinde görev aldı. Diğer kardeşlerden Rıdvan Aslanbay Hava İstihbarat Astsubay Çavuş olarak görev yaptı. Enes Aslanbay da Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'nda okumaya başladı. FETÖ\'nün kripto elemanları olan kardeşler, 15 Temmuz gecesi kiritik noktalarda görevlendirildi. Buna göre örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullanmayıp kripto olarak gizlenen kardeşlerden İzmir 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay, Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik suikast timinde bulundu. Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli Astsubay Furkan Aslanhbay, Ankara\'da darbeci general Semih Terzi\'yle birlikte hareket etti, aralarında olduğu tim, 15 Temmuz gecesi kahraman Astsubay Ömer Halisdemir\'i şehit etti. Konya 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndaki MAK timlerinde görevli Üsteğmen Hüseyin Aslanbay da İstanbul\'da Moda Deniz Kulübüne baskın yapıp Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte 8 generali rehin alan timi yönetti. Hasan, Furkan ve Hüseyin Aslanbay darbe girişiminin ardından tutuklandı, diğer 2 kardeşleri de TSK\'dan ihraç edildi.



Haber: Taylan YILDIRIM / MUĞLA (DHA)