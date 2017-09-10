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DHA YURT - Başbakan Yıldırım: Türkiye hakkında olumsuz propaganda yapanlara kulak asmayın, karamsarlığa gerek yok (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Her gün Türkiye hakkında olumsuz propagandalar yapanlara kulak asmayın

10 Eylül 2017 19:38

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Her gün Türkiye hakkında olumsuz propagandalar yapanlara kulak asmayın. Karamsarlığa gerek yok. 2017\'nin ilk çeyreğinde büyüme, yüzde 5. İkinci çeyrek bundan da yüksek olacak, merak etmeyin. Yıl sonunu, hedefimiz yüzde 4.4\'tür, ama 5\'in üzerinde kapatacağız\" dedi. 
Başbakan Yıldırım, Eskişehir\'de sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, karamsarlığa gerek olmadığını vurguladı. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde, yurt içinde ve yurt dışında aynı anda üç terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Siz, her gün Türkiye hakkında olumsuz propagandalar yapanlara kulak asmayın. Karamsarlığa gerek yok. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehditlerin hepsini biliyoruz. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda, yurt içinde ve yurt dışında üç terör örgütüyle mücadele eden bir ülke yok. Buna bir de darbe koyun. Eğer bu işlerle başka bir ülke karşı karşıya kalsaydı yerle bir olurdu. Açık konuşuyorum; ama fark, nerede? Fark, millette. Bu millet; istiklaline, istikbaline toz kondurmayan; bu uğurda her şeyi göze alan bir millettir. Ülkemizin geleceği parlaktır, yarınımız aydınlıktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok yatırım yapacağız. Ülkemize daha çok güveneceğiz\" diye konuştu. 

\"YIL SONUNU YÜZDE 5\'İN ÜZERİNDE KAPATACAĞIZ\"
Ekonomide, yılın ikinci çeyreğindeki büyümenin ilk çeyrekten daha fazla olacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"Yokluk, yoksunluk içinde kurduğumuz cumhuriyet, 2002 yılına kadar üst üste ortalama yüzde 4.5 büyüdü. 2002 sonrası, günümüze kadar daha doğrusu 2010\'a kadar 5,7 oranında büyümeyi başardık. 2010-2016 arası daha da artırdık. Yüzde 6.7\'ye çıktık. İç ve dış ekonomik krizlere, şoklara rağmen sağladığımız bu başarı şunu gösteriyor. Türkiye\'nin ekonomisinin temeli sağlam. Şoklara ve depremlere karşı dayanıklı. Üzerimizden bir darbe geçti. Buna rağmen 2016\'yı yüzde 2.9\'la tamamladık. Avrupa\'dan daha fazla büyüdük. \'Türkiye, belini doğrultamaz\' dediler. Bütün felaket tellalları sokağa çıktı. Türkiye karşısında her türlü aracı ve imkanı kullandı. 2017\'nin ilk çeyreği yüzde 5 büyüme. İkinci çeyrek bundan da yüksek olacak, merak etmeyin. Yıl sonunu, hedefimiz yüzde 4.4\'tür, ama 5\'in üzerinde kapatacağız\"

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması
-Detaylar

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Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)
 

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