DHA İSTANBUL- TÜGVA'DAN ARAKAN PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup Üsküdar\'da bulunan Mihrimah Sultan Camii\'nde Arakan\'da yaşanan olayları protesto etti. Myanmar\'ın Arakan eyaletinde Müslüman halka yönelik saldırılar nedeniyle TÜGVA üyesi bir grup akşam ezanından sonra Mihrimah Sultan Camii\'nde bir basın açıklaması yaptı. Grup üyesi Ömer Yasir Karadeniz\'in okuduğu metinde şu ifadeler yer aldı, \"Myanmar\'ın Arakan eyaletinde cereyan eden ve şiddeti giderek artan zulmün artık dayanılacak hali kalmamıştır. Son bir asırdır Batı dünyası tarafından merhamet ve aydınlanma felsefesi olarak lanse edilen Budizm dinine mensup eli kanlı teröristler geçtiğimiz beş gün içerisinde 3 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlıyı herhangi bir ayrım gözetmeksizin masum, Müslüman bir halkı hunharca katlettiler. Neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize sağır, dilsiz kalacak, yaşadıklarını görmezden geleceksiniz? Celladınızdan diz çöküp, af dileme gafletinden kurtulunuz. Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah yolunda mücadele etmekten alıkoyuyorsa bilin ki Allah\'ın razı olduğu bir şey değildir. Gün gelip, ateş çemberi sizi de sarmadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep ayrımını bir kenara bırakıp, Allah yolunda birleşiniz.\" Yapılan basın açıklamasının ardından grup cami önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Namaz kılanlar

-Toplanan grup

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

