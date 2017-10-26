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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

      16

26 Ekim 2017 14:26

 

 

 

16.00
-Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı\'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşecek.

10.00
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eminönü Yeni Camii önünde, Türk Kızılayı ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği Arakan için yardım kermesinin açılışına katılacak.

10.00
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Özbekistan İş Forumu\'na katılacak. Swissotel The Bosphorus

10.00
-FETÖ iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 4. duruşması Silivri\'de görülecek. 

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