DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- BAŞBAKAN YILDIRIM ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞÜYOR...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)

Başbakan Binali Yıldırım Ankara\'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul\'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı\'nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Yıldırım ve Mirziyoyev kapıda basın mensuplarına poz verdi. İki ülke heyetleri basına kapalı olarak toplantıya geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan Yıldırım ve beraberindekilerin gelişi

- Özbek Cumhurbaşkanı ve heyetinin gelişi

- İkilinin tokalaşması

- Detaylar

DHA FEED

26.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171026184

26.10.2017 - 16.56 Haber Kodu : 171026183

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2- (ÖZEL)- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA İFADE VERDİ

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün savcıya ifade verdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: KONU YARGIDA

Gazeteci İsmail Küçükkaya, öğleden sonra avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek\'in bulunduğu 4. kata çıktı. Basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından ifadesi alınan İsmail Küçükkaya, ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı. İsmail Küçükkaya, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine savcıya ifadesini verdiğini, konunun yargıda olduğunu belirtti.

FİDEL OKAN\'IN DA TALİMATLA İFADESİ ALINDI

Öte yandan aynı konu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Avukat Fidel Okan\'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 18 Ekim\'de ifade vermeye gelen İsmail Küçükkaya program kayıtlarının henüz savcılığa ulaşmaması nedeniyle ifadesi alınamamıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Küçükkaya\'dan görüntü

-Adliyeden ayrılması

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 16.00 Haber Kodu : 171026164

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3- SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN \"CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET\" DAVASI…

*SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİR SONRAKİ DURUŞMADA MAHKEMEDE HAZIR BULUNARAK SAVUNMASINI VERECEK

* MAHKEME, DEMİERTAŞ\'IN AVUKATLARININ TALEPLERİNİ DE REDDETTİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Mahkeme, Demirtaş\'ın avukatlarının yasama dokunulmazlığı kapsamında davanın derhal beraat, düşme ve durma taleplerinin reddetti. Sanık Demirtaş\'ın gelecek duruşmada savunmasının alınması için mahkemede hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti. Demirtaş\'ın avukatı Bilal Kalkan müvekkilinin savunmasını duruşmada vermek istediğini buna ilişkin de 15 sayfalık dilekçesini mahkemeye gönderdiğini söyledi. Avukat Kalkan, \"Müvekkilimizin suçlamaya konu edilen konuşmaları ile Anayasa\'nın 83/1. Maddesine göre yasama sorumsuzluğu bağlamında konuşmalar mevcuttur. Müvekkilimizin sorgusu yapılmadan Anayasa\'nın 83/1 maddesine göre (yasama dokunulmazlığı) dava şartları oluşmadığından öncelikle davanın düşürülmesine, mahkeme aksi kanaatteyse esasa ilişkin derhal beraat kararı verilmesini istiyoruz\" dedi.

DÜŞME KARARINI MAHKEMEYE SUNDU

Demirtaş\'ın aynı konuşmasının 3 ayrı suçlamaya konu edildiğini ifade eden Avukat Kalkan, Demirtaş\'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'na hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada düşme kararı verildiğini söyledi. Bu kararı mahkemeye sunan Avukat Kalkan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca da yine aynı konuşma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI\'NIN AVUKATI: ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatı Ferah Yıldız da \"Şikayetimiz devam etmektedir. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin düşme kararı verilen dosyasında taraf değiliz. O dosyayı inceleyip beyanda bulunmak istiyoruz\" diye konuştu.

DEMİRTAŞ\'IN GELECEK DURUŞMADA MAHKEMEDE SAVUNMASI ALINACAK

Derhal beraat, düşme ve durma taleplerinin reddine karar veren mahkeme Demirtaş\'ın gelecek duruşmada mahkemede hazır bulundurularak savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtilmişti. Demirtaş\'ın \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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4- PENDİK\'TE ARAÇ YAMAÇTAN YUVARLANDI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Pendik\'te kontrolden çıkan otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıları görerek yardım etmek için duran kamyonete de arkadan TIR çarptı.

Kaza, Pendik Kavakpınar Mahallesi Kuleli Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 34UZ3216 plakalı otomobil virajı dönerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkıp yamaçtan yuvarlanmaya başlayan araçta bulunan Belil Altun, Emin Bitkaya, Ramazan Boğazkaya ve Ömer Karatay yaralandı. İhbar üzerine bölgele polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEMDE KOLTUKTA BEKLEDİ

Bu sırada Kurtköy bağlantı yolunda seyir halinde olan 54 YY 568 plakalı eşya taşıyan kamyonetin sürücüsü yan yoldaki kazayı görüp yardım etmek üzere araçtan indi. Aynı yönde ilerleyen 34 ZM 9206 plakalı TIR duramayarak yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Bu kazada yaralanan olmazken kamyonetteki eşyalar otoyola saçıldı. Eşya sahibi olduğu öğrenilen kadın da kaza nedeniyle şoka girdi. Yol kenarındaki koltuğa oturan kadına bir vatandaş su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada yaralılar da kaza yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çerveye dağılan eşyalar ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yamaçtan yuvarlanan aracın görüntüsü

-Vatandaşların aracın içine baklması

-Bir görgü tanığı ile röp

-Temde kazaya karışan kamyonetin ve tırın görüntüsü

-Yola saçın eşyaların görüntüsü

-Koltukta oturan kadının görüntüsü

-Bir vatandaşın kadına su vererek sakinleştirmeye çalışması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler



26.10.2017 - 15.59 Haber Kodu : 171026163

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5-ATİLLA TAŞ VE MURAT AKSOY\'UN TAHLİYE GEREKÇESİ...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün medya yapılanması davasında önceki gün tahliye olan Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın\'ın tahliye gerekçeleri ortaya çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara kararda, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy\'un \"tutuklulukta geçirdiği süreler ve suç vasfının değişme ihtimali\"nin dikkate alındığı belirtildi. Her iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan kararda, ayda iki kez karakola giderek imza atmaları şartı getirildi.

Öğretmen Davut Aydın hakkında ise atılı eylemleri gerçekleştirdiği ve tutuklama sebeplerinde bir değişiklik bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, \"Dosyaya yansıyan raporlar ve mahkemece görülen fiziksel sağlık durumu itibariyle bazı hastalıklara sahip olduğu, kilosunun 42 olduğu, mevcut durumu itibariyle tutukluluk halinin devamının sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan zarar ve sonuçlar doğurma ihtimali bulunduğu hususunda mahkemece kanaat oluşması nedeniyle tahliyesine karar verildiği\" ifadesine yer verildi.

Kararda diğer tutuklu sanıklar için ise, \"Dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından teşebbüs edilen kanlı darbe girişimi nedeniyle işin arzettiği önem ve isnat olunan suç sebebiyle verilmesi beklenen cezanın miktarı nazara alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına...\" denildi.

Kararda, daha önce duruşmalara çağrılan ancak gelmeyen 3 tanığın ise zorla getirilmesine karar verildiği belirtildi.

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6- ŞIRNAKLI ÇOCUKLAR İSTANBUL\'DA



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR -İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen \"Biz Anadoluyuz Projesi\" kapsamında Şırnaklı 183 öğrenci İstanbul\'a getirildi. İlk kez uçağa binme heyecanı yaşayan çocukları, Atatürk Havalimanı\'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı.

Çocuklar 3 gün boyunca İstanbul Valiliği tarafından ağırlanacak. Çocuklarla kısa bir süre sohbet eden Vali Şahin, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Vasip Şahin, İstanbul\'un çeşitli yerlerinin gösterilerek çocukların iyi vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Vali Şahin, çocukların ayrı bir mutluluk yaşaması için \"Biz Anadoluyuz Projesi\"nin tasarlandığını da sözlerine ekledi.

İlk defa uçağa bindiğini ve heyecanlı olduğunu dile getiren ilköğretim öğrencisi Dilus Ertuç, \"Çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa bindim. İlk defa deniz göreceğim. Çok mutluyum. Yukarından daha iyi seyredebilmek için cam kenarına oturdum. İstanbul da 3 gün gezip tatilin tadını çıkartacağız\" dedi. Rukiye Bayram ise Şırnak\'tan geldiğini ve İstanbul\'un tarihi yerlerine gezeceklerini, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği Proje kapsamında farklı şehirlerden gelen 3 bin çocuğu İstanbul\'da ağırlayacak.



Görüntü Dökümü

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Çocuklardan görüntü, pankartlar

Vali Şahin ve çocuklar

Vali Vasip Şahin\'in çocuklarla konuşması

Çocuklarla röportajlar

Detaylar

26.10.2017 - 15.49 Haber Kodu : 171026155

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7- \"7 KOCALI HÜRMÜZ\" MÜZİKALİ MÜJDAT GEZEN\'İN YORUMUYLA YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞTU

Hakime TORUN / İSTANBUL DHA

Usta oyuncu Müjdat Gezen\'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinin, özel konukların davetli olduğu genel provası yapıldı. \"7 Kocalı Hürmüz\", 28 Ekim 2017, Cumartesi akşamı saat 20.30\'da TİM Show Center\'da gerçekleşecek prömiyerinin ardından; 3, 11, 18 Kasım 2017 tarihlerinde saat 20.30\'da ve 26 Kasım 2017 tarihinde saat 15.30\'da TİM Show Center\'da sahnelenmeye devam edecek.

TİM Show Center\'da dün akşam gerçekleşen gösterime Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ eşi Sevil Başbuğ, gazeteci Yılmaz Özdil ve eşi Hülya Özdil, Mustafa Alabora, Ayşegül Dinçkök, Hamdi Alkan, Selen Görgüzel Alkan, Şevket Çoruh, Emre Kongar, Orhan Topçuoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Güçlü Mete, Betül Demir, Halit Kıvanç, Alp Navruz, Nurseli İdiz, Selen Koçer, Bilgün Dereli, Ayça Erturan, gibi televizyon, sinema, tiyatro ve basın dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

OYUNCU KADROSU

Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen \"7 Kocalı Hürmüz\" oyunu aynı zamanda sinemaya da uyarlandı. Farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz\'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan müzikal, iddialı bir kadroyla ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen\'in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu\'nun ünlü bestesi \"Yalnız Kullar (Tanrım)\" parçasının yanı sıra Sadık Şendil\'in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla öne çıkan \"7 Kocalı Hürmüz\"ün oyuncu kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel\'in, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan\'ın, koreografisini Pınar Ataer\'in üstlendiği, müziklerini Emirhan Cengiz hazırladığı müzikalin sahne fotoğrafları Ayşegül Dinçkök\'ün, afiş fotoğrafları ise Mehmet Turgut\'un imzasını taşıyor.

Görüntü dökümü:

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-Oyundan görüntüler

-Detaylar

26.10.2017 - 16.37 Haber Kodu : 171026177