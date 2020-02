DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(GENİŞ HABER)

1-KILIÇDAROĞLU\'NDAN DİSK ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat\'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili olarak, \"Türkiye, Ortadoğu\'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşıda Türkiye\'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Türkiye\'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir\" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, \"Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan\" dedi. Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreciyle ilgili olarak da \"Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul\'u Allah\'ın izniyle alacağız ve İstanbul\'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz\" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 13.30\'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'nu Beşiktaş\'taki DİSK\'in genel merkezinde ziyaret etti. Kapıda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu daha sonra DİSK binasına geçerek Çerkezoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından çıkışta Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU: ANKARA\'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERE RAHMET YARALILARA ŞİFA DİLİYORUM

Konuşmasına Ankara\'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Ankara da yaşanan tren kazası dolayısıyla üzüntülerimi ifade etmek isterim. 9 vatandaşımız hayatını yitirdi. Çok sayıda yaralılar var. Başta meclis başkan vekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemelerini yaptılar, sabah telefonda bazı bilgiler aktardılar. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum\" dedi.

BÜTÜN BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRETLER 2 BİN 200 LİRA OLARCAK

DİSK Genel Başkanı ile yaptığı görüşmede asgari ücreti ve Türkiye\'nin sorunlarını konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP\'nin bütün belediyelerinde 1 Ocak\'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, \"DİSK\'in Genel Başkanı seçildikten sonra ziyaret edememiştim. Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı bu süreçte kendilerini ziyaret ettim. Türkiye\'nin sorunlarını, işçilerin, sendikaların sorunlarını, bir şekliyle konuştuk. Gerçekten de asgari ücret konusunda sendikaların özellikle DİSK\'in gösterdiği duyarlılıkları biz de aynen yaşıyoruz. 2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019\'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Aynı şekilde yeni kazanacağımız belediyelerde ise Ocak ile Mart arasındaki asgari ücret farkını da yine nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Bir üçüncüsü de yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Çünkü emeğin ne kadar değerli olduğunu, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten çalışan alın teri döken herkesin yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk

Partisi olarak bu toplumun ezilen kesimleri varsa onların yanındayız\" dedi.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYOR

Kılıçdaroğlu, \"Biz bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama 1 milyon 700 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Bunlar bir aile geçindiriyorlar. Dolayısıyla yaşanan ciddi bir kriz var. Krizin faturasının da bu kesimlere yansıdığını gayet iyi biliyoruz. Umarım bunları hep birlikte aşacağız. Aşmak zorundayız, bu açıdan mart ayında yapılacak seçimler bizim için çok önemli\" dedi.

HER ZİYARET BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİDİR

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, \" Süreç gayet güzel işliyor İstanbul\'u Allahın izniyle alacağız ve İstanbul\'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul\'a ihanet edildi. İstanbul\'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız. İstanbul\'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Her ziyaret önemlidir bizim açımızdanö dedi.

TÜRKİYE ÇIKARLARI GEREKTİRİYORSA ELBETTE HER TÜRLÜ OPERASYONU YAPMA HAKKINA SAHİPTİR

Fırat\'ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Fırat\'\'n Doğusuna yapılacak operasyon biz Türkiye\'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğini bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Ortadoğu\'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye\'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım eğer Türkiye\'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biridir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmalarına asla izin vermemelidir\" dedi.

GEZİ OLAYLARI AYRI FRANSA\'DAKİ SARI YELEKLİLER AYRI

\"Fransa\'daki sarı yelekliler ve gezi olayları\" ile ilgil bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, \"Gezi olayları ayrı, Fransa\'daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var. İkisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa\'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa\'da eylem yapanlarla Türkiye\'de eylem yapanların da içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım. Fransa\'da varoşlarda yaşanan olaylar var, Fransa\'da ciddi bir yoksul kesim var. Özellikle Paris\'in banliyölerinde yaşayan yoksullar var onların isyanı bu. Biz elbette ki her hak talebinin yasalara uygun çerçeve içerisinde yapılmasını isteriz. Çünkü yasalar hak talebinde bulunmanın ölçülerini koymuştur. Gösteriler var, yürüyüşler var, medyanın gücü var. Fransa\'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye\'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansızö dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin belirlenme sürecinin devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğunu belirterek, \"Bugün Türkiye\'de işçi sınıfı emekçiler gerçekten zor çalışma ve yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışanların değil, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüt o nedenle biz asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme en büyük toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi\'\'in bu konudaki politikalarını ve önerilerine bu asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açısında önemli bir katkı oluğunu belirtmek isterimö dedi

2- KILIÇDAROĞLU, EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu\'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

3- ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT (3)



*Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin tatbikatına 300 polis katıldı

*Ekiplerinin uçakta, gemide ve bir metroda rehin alma ve kaçırma olaylarına ilişkin yaptığı eğitim tatbikatları polis kameralarında.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği \'Hektor\' da destek verdi. Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.

UÇAKTA, GEMİDE, METRODA TATBİKAT

Öte yandan eğitim tatbikatında Atatürk Havalimanı\'nda uçaktan, Yenikapı\'da bulunan bir gemiden ve bir metroda yaptığı tatbikat polis kameraları tarafından görüntülendi.

2018\'TE BİN 431 OPERASYON

İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonel şubelere 2018 yılının Aralık ayına kadar verdiği desteklerle birlikte bin 431 operasyona katıldı. Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan Özel Harekat polisleri yıl boyunca eğitimleri aralıksız olarak sürdürüyor.

İŞTE O EĞİTİMLERDEN BAZILARI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polislerin 2018 yılında aldığı eğitimlerin şu şekilde olduğu öğrenildi. Eğitimlerde uçak operasyonu tatbikatı, gemi Operasyonu tatbikatı, helikopterle takviye kuvvetlerinin araziye indirilmesi, hava destekli keşif ve gözleme faaliyetleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli kurbağa adamların zodyak botlardan göle atlaması ve suda ilerleyerek hedef noktadan çıkması, arazide bulunan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, yakın savunma eğitimleri, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme, canlı bomba olduğu varsayılan şüphelinin Özel Harekat polisleri ve Özel Harekat köpeği \'Hektor\' ile etkisiz hale getirilmesi, otobüs operasyonu, Ejder ve Kirpi tipi zırhlı araçlarla hedef atışları yapıldı.

UÇAKTA REHİNE EĞİTİMİ

Polis kameraları tarafından çekilen uçaktan rehine kurtarma tatbikatı nefes kesti. Görüntülerde özel harekat ekiplerinin uçakta bulunan rehin alma olayı canlandırmasında öncelikle uçağa merdiven dayayarak giriş yaptıkları ve uçakta bulunan saldırganları etkisiz hale getirmeleri görülüyor.

GEMİ TATBİKATI

Gemi tatbikatında ise gemiye kaçırmak isteyen saldırganlar kaptan köşkünü ele geçirerek geminin rotasını değiştirmek istedikleri sırada Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gemiye giriş yapılarak kaptan köşküne ulaşmaları ve şüphelileri etkisiz hale getirmeleri görüntülere yansıdı.

METRO TATBİKATI

Metro tatbikatında ise metroyu ele geçiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda özel harekat polislerin raylarda yürüyerek metroya ulaşmaları görüldü. Daha sonra ise durakta ve raylardan ilerleyen polis ekiplerinin eş zamanlı olarak metroya girdikleri kameralara yansıdı. Özel harekat polislerinin metroyu kaçırmak isteyen şüphelileri etkisiz hale getirerek yer yatırdıktan sonra üst aramalarını yaparak gözaltına almaları canlandırıldı.

5- DİSK: ASGARİ ÜCRET NET 2800 LİRA OLMALIDIR

*DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,

\"Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2800 lira olmalıdır\"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, kendi asgari ücret görüş ve taleplerini sıraladı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko\'nun da bulunduğu grup Beyoğlu Tophane\'de bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yanındaki parkta toplandı. \"Yaşanabilir ücret, asgari ücret 2800 TL, yaşanabilir memleket\" yazılı pankart taşıyan grup il müdürlüğü önüne geldi. Polisin Çalışma ve İl Müdürlüğü önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Grup, \"İnsanca yaşamak istiyoruz\" şeklinde slogan attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK\'in taleplerini sıraladığı basın açıklamasını okudu.

Çerkezoğlu, \"Asgari ücret hesaplanırken işçinin ailesi de hesaba katılmalı. İşçi ve memurlar için tek bir asgari ücret hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin belirlenmesinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır ve asgari ücret ulusal ölçekte bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için asgari ücretin ürettiğimiz milli gelirden ve milli gelir artışından payını alması için, geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2800 lira olmalıdır\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

6- \"BÜYÜK TAŞINMA\"YA SAYILI GÜNLER KALDI; 5 BİN TIR\'LIK YÜK TAŞINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı\'na yapılacak büyük taşınmaya sayılı günler kaldı. THY\'nin Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na gerçekleştireceği yük taşınması sorumluluğunu üstlenen lojistik firma Arkas, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Firmanın Genel Müdürü Onur Göçmez, 8 ay boyunca taşınma projesi ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Taşıma işlemi 30 Aralık saat üçte başlayacak 31 Aralık gece 12\'de de bitirmiş olacağız\" dedi.

TAŞINMADA GÖREV YAPACAK PERSONEL EĞİTİMDEN GEÇECEK

Havacılık alanında dünyanın en büyük göçü olarak konuşulan bu projede Türk Hava Yolları\'nın yol arkadaşı olduklarını belirten Göçmez, \"Projeyi duyduğumuz anda heyecanla kurgulamaya başladık. Bu bir lojistik mühendisliği gerektiriyor ve \'bizden daha iyi yapan olamaz\' diye düşündük. 8 ay boyunca bu proje ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttük. Uçağa binerken yerde gördüğünüz merdivenlerden, bavul hizmetleri veren arabalara kadar THY\'nin yer ekipmanlarını biz taşıyacağız. Toplamda 5 bin TIR\'a denk gelen bir yük söz konusu. İşte bu noktada Arkas Lojistik devreye giriyor. Amacımız bu malzemeleri çok daha az bir elleçleme ile hızlı bir şekilde götürmek. Taşınmada yaklaşık bin civarında kişi görev alacak bu projede ve eğitimden geçecekler\" dedi.

TAŞINMA ONLİNE TAKİP EDİLECEK

Arkas Lojistik Genel Müdürü Göçmez, şunları söyledi: \"Taşıma işlemi 30 Aralık saat üçte başlayacak 31 Aralık gece 12\'de de bitirmiş olacağız. İşte bu noktada \"lojistik mühendisliğiö devreye giriyor. Önemli olan az önce de bahsettiğim gibi söz konusu yükü zamanında ulaştırabilmek. O nedenle özel bir yazılım geliştirdik. Araçlarımızı online olarak içindeki yükle takip edebileceğiz. Yani saat saat ne kadar yük taşınıyor görebileceğiz. Saat kaçta ne kadar yük taşınmış olduğuna dair mesaj gelecek. Örneğin gece saat 12:00\'da taşımanın yüzde 50\'sinin ardından da saat 02:00\'da yüzde yüzde 100\'ünün tamamlandığına dair mesaj gelecek size. Diğer yandan mesela bir uçağın çok önemli bir maddesi var. Yüklendi ve çıktı. Mücbir bir sebep gerçekleşirse sistem hemen alarm verecek. Yahut tır yavaşladı ve durdu. oldu. Ekiplerimiz hemen oraya gidiyo. Sırtında vinç olan kamyonlarımız var. O konteyneri alıyor kendi üzerine koyuyor ve devam ediyor. Herhangi bir aksama yaşanmıyor. Bizi öne çıkaran iki olgudan biri lojistik mühendisliği ve Arkas\'ın gücü, ikincisi de her şeyi online takip ediyor olmamız.\"

7- ENERJİ-İŞ BAŞKANI, TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ENERJİ-İŞ Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında, Atalay\'ın, asgari ücret ve Fransa\'daki gösterilere ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Şikayete konu sözleri ile hükümeti asgari ücret üzerinden tehdit ettiğini iddia edilen Atalay hakkında, \"Suç işlemeye tahrik\", \"Suç ve suçluyu övme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" ve \"Kanunlara uymamaya tahrik\" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay\'ın, asgari ücrete ilişkin açıklama yaparken Fransa\'daki gösterilere atıfta bulunmasına ilişkin sözleri suç duyurusuna konu oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na şikayet dilekçesi sunan Hak-İş Konfederasyonu\'na bağlı Enerji-İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay\'ın şikayete konu sözleri ile hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit ettiğini savunarak, \"Fransa\'da olanları burada da yaparız demek istemiştir\" iddiasında bulundu.

Hak-İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Avukat Burak Bayar ve bazı sendikacılar ile bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na geldi. Altunsoy, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı. Ergün Atalay\'ın 7 Aralık 2018 tarihinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın basında ve sosyal medyada çokça tepki çektiğini savunan Altunsoy, \"Ergün Atalay bir genel başkana yakışmayacak talihsizlikte açıklamalarda bulunmuştur. \'Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa\'da gitmediğini. Atalay, \'üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı\' demiştir. Ergün Atalay uluslararası terör baronlarının ve radikal örgütlerin fonladığı bu teröristleri örnek göstererek, ülkemizin uluslararası bir ekonomik operasyona maruz kaldığı şu günlerde ve yerel seçimlere aylar kala hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit etmiş, \'bize bağlı\' diyerek talepler karşılanmazsa Fransa\'da olanları burada yaparız demek istemiştir\" dedi.

Altunsoy, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkça \'terör eylemi\' olarak tanımladığı Fransa\'daki olayları örnek gösteren Atalay\'ın, TCK\'nın 216 - 215 ve 214. maddelerine göre suç işlediği kanaatindeyiz\" dedi.

ATALAY HAKKINDA 4 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

Avukat Burak Bayar da, Atalay\'ın söz konusu açıklaması nedeni ile hakkında, \"Suç işlemeye tahrik\", \"Suçu ve suçluyu övme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\", \"Kanunlara uymamaya tahrik\" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

