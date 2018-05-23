DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- TAHTAKALE\'DE BAZI DÖVİZ BÜROLARI ALIM-SATIMI DURDURDU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

DOLARIN 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale\'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. Sabah 4.92\'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82\'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı, döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. Tabela kapatan bazı döviz büroları tekrar işleme başlarken bazılarının ise halen kapalı olduğu görüldü. Ayaklı borsada ise hareketli dakikalar yaşandı.

\"TABELA KAPATMAK DOĞRU BİR HAMLE\"

Dövizci Reşat Yılmaz, döviz bürolarının tabela kapatmasının döviz alım satımlarında fiyatlar arasında çok büyük farklardan kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi:

\"Açıkçası piyasaların tansiyonu çok yüksek. Dövizde alım satım arasındaki makas bayağı açıldı. Bu nedenle geçici olarak döviz büroları yani tabelalar işlem yapmıyor. Ama bu geçicidir. Piyasaların gözü Merkez Bankası\'nda ve Para Politikası Kurulu toplantısında. Merkez Bankası\'ndan bir faiz artışı gelmesi halinde tansiyon düşecek. Aksi halde bugün dolarda 5 lira seviyesi sürpriz olmaz. Dolardaki 5 lira seviyesi kırıldığı an daha sert hareketler bekliyoruz. İşi olmayanın dövizden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Örneğin ben döviz bürosuna bana geldiniz dolar sattınız, ben ona yetişemiyorum ki. Yani hareketler çok sert ve kimseye bir faydası yok. Ne alana bir faydası var ne de satana. Çünkü dolar alım satımında makas çok açık. Bu belirsizlik giderilmeli ve makas daralmalı. Yani bu nedenle döviz bürolarının tabelaları yanmaz, geçicidir, panik havası yapmamak lazım. Bu tabelalar bir saat arayla da açılabilir, bugün de açılmayabilir. Döviz alım satımındaki fiyatların makası çok açık. Satanın da lehine olmaz, alanın da olmaz. O açıdan tabela kapatmak doğru bir hamle\" diye konuştu.

\"MB\'NİN MÜSAADE ETMEMESİ LAZIM\"

Bir başka dövizci Serkan Yeşilyurt, \"Piyasalarda şu anda çok büyük bir tedirginlik var. Herkes tedirgin dövizi takip ediyorö dedi. Bir diğer dövizci Adnan Kapukaya ise doların her gün sert yükselişler gösterdiğini belirterek, \"Buna Merkez Bankası\'nın seyirci kalmasına biz şaşırıyoruz. Merkez Bankası\'nın bu dolar kuruna müsaade etmemesi lazım. Biz her gün \'müdahale olacak\' diye beklerken tam tersine yukarı gidiyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kapalı tabelalı döviz bürosu

- Döviz bürosu görüntüsü

- Tahtakale\'den görüntüler

- Ayaklı Borsa\'daki hareketlilik

- Ayaklı Borsa esnafıyla röportaj

- Para sayma makinesinden görüntüler

- Dolar sayılması

- Detaylar

23.05.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180523086

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2- CHP\'DEN İSTANBUL\'DA İNCE\'NİN KAMPANYASINA BAĞIŞ



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir araya gelen CHP\'liler, Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.

Muharrem İnce hesabına para yatırmak istediğini söyleyen Leyla Yılmaz, paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü.

TAKSİM\'DEKİ ŞUBE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş\'ın da aralarında bulunduğu CHP\'liler Muharrem İnce\'nin seçim kampanyası için Taksim\'deki banka şubesine para yatırdı. Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, \"Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var\" dedi.

YANLIŞ HESABA YATIRILDI İDDİASI

Canan Kaftancıoğlu daha sonra Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin İnce\'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, \"Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum\" diye konuştu. Leyla Yılmaz ise, \"Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce\'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın hesabına kaydedildiğini gördüm\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Banka önünde toplananlar

-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun basın açıklaması

-Bağış için sıraya giren vatandaşlar

-Leyla Yılmaz ile röportaj

-Leyla Yılmaz\'ın elindeki banka dekontu

-Para yatıranlar

23.05.2018 - 13.30 - Haber Kodu : 180523077

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3- BAKAN ARSLAN HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI\'NDAKİ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İstanbul DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı- Gebze Banliyö Hattı\'ndaki çalışmalara ilişkin, \"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere, her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz, Aralık sonu itibariyle inşallah hattın tamamını işletmeye açmak\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla yüzde 81\'i tamamlanan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı\'nda test sürüşü yapıldı.

Halkalı\'dan Kazlıçeşme\'ye hareket eden trenin test sürüşü öncesinde Bakan Arslan, makinist koltuğuna oturdu.

Tren Kazlıçeşme İstasyonu\'na geldikten sonra Ahmet Arslan burada, hattaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arslan, \"Halkalı\'dan Gebze\'ye mevcut banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle de 77 kilometrelik güzergahın hiçbir aktarma olmadan bir boydan bir boya 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olan bir projemizin bugün Avrupa Yakası\'nda 20 kilometrelik mesafeyi sizlerle birlikte test sürüşüyle geldik\" dedi.

\"HER İKİ HATTA DA YÜZDE 81\'LİK İLERLEME SAĞLANDI\"

Bakan Ahmet Arslan, Kazlıçeşme\'den Ayrılıkçeşme\'ye kadar olan mevcut sistemi denizin altından bağlandığını ve 5 yıldır da Marmaray araçlarının hizmet verdiğini aktardı. Arslan, \"Ancak gerek Anadolu Yakası\'ndaki gerek Avrupa Yakası\'ndaki banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkarılması artı metro standardında hizmet verilmesiyle ilgili süreçlerimiz devam ediyordu. Daha önce ihale süreçlerinde yüklenicilerimizden kaynaklı bir sıkıntı yaşandı ve ihaleyi tekrar yenilemek zorunda kaldığımız için de iş bugünlere kaldı. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız\" ifadelerini kullandı.

\"HEDEFİMİZ, ARALIK SONU İTİBARİYLE HATTIN TAMAMINI İŞLETMEYE AÇMAK\"

İşin tamamındaki ilerleme oranının yüzde 81 olduğunun altını çizen Bakan Arslan, \"Hedefimiz bu sene Ağustos sonu itibariyle kaba inşaatı bitirmek ve daha sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sene sonuna kadar test süreçlerini bitirerek bu yıl Aralık sonu itibariyle de inşallah hattın tamamını işletmeye açmak. Bu işte herhangi bir aksama olmadığını ifade etmek isterim\" diye konuştu.

\"1 SEFERDE TAŞIYACAĞIMIZ YOLCU 3 BİN 56 KİŞİ OLACAK\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasına şu şekilde devam etti:

\"Her iki yakada da raylar döşenmeye başlandı. Daha önce yurt dışından sipariş edilmiş raylar döşendiği gibi, son dönemlerde Karabük\'te imal edilen yerli rayları da kullanmak marifetiyle ray serim işlemini, hepsini devam ettiriyoruz. Marmaray araçları Ayrılıkçeşme\'den Kazlıçeşme\'ye 5\'li setlerle hizmet veriyor. Yaklaşık bin 530 yolcu taşıyor. İnşallah hattın tamamını açtığımızda 5\'li setlerin yanı sıra 10\'lu setler de çalıştırmış olacağız. 10\'lu setlerde de 1 seferde taşıyacağımız yolcu 3 bin 56 kişi olacak.\"

\"43 İSTASYONUN 7 TANESİ YÜKSEK HIZLI TRENLERİMİZİN DURDUĞU İSTASYON OLACAK\"

\"Marmaray\'da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini vermiştik. İmalatlarını bitirdik. 440 aracın da 300 tanesi yine Türkiye\'de imal edildi. İnşallah saatte 28 sefer yapacağız. 2 dakikalık tren aralığı demektir ki, saatte 75 bin kişiyi tek yönlü taşıyacağız. Günün tamamını düşündüğünüzde de 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız. Banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi çerçevesinde 38 yeni istasyon yapıyoruz. İstasyonlarımızda da çalışmalar gayet güzel gidiyor. 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet vereceğiz. Bu 43 istasyonun 7 tanesi aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlarımız olacak.\"

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

HAVADAN ARŞİV

-Test treninin 10 gün önce raylara indirilmesi

23.05.2018 - 12.15 - Haber Kodu : 180523061

23.05.2018 - 12.17 - Haber Kodu : 180523062

23.05.2018 - 15.24 - Haber Kodu : 180523113

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4- ACİL SERVİS ÖNÜNDEKİ SALDIRIYA 1 GÖZALTI

- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SALDIRGANIN YANINDAKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları üzerine yaptığı çalışmalarda silahlı saldırgan Feyyaz E.\'nin olay sırasında yalnız olmadığını, saldırı sırasında yanında olan kişiyle birlikte kaçtığını belirledi. Polis ekipleri Feyyaz E.\'nin yanındaki kişinin dayısı Recep S. olduğunu tespit etti . Recep S., Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak\'ta yakalayarak gözaltına alındı. Recep S. Kartal\'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

-Recep S. (telefonla konuşan kişi)

23.05.2018 - 15.14 Haber Kodu : 180523108_

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5- ACİL SERVİS ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de acil servis önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı\'nın cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Ramazan Sarı\'nın dayısı Nihat Turhan, \"Halen tehdit ediliyoruz\" diye konuştu.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki dün yaşanan olayda, Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına isabet eden 6 kurşunla, eşi Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vurularak hayatlarını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumun\'da işlemleri tamamlanan çiftin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Ramazan Sarı\'nın dayısı Nihat Turhan, \"Yapacak bir şey yok hiç beklemediğimiz bir olay. Fındık kabuğunu doldurmayacak konular. 3-5 paralık ticari işlerin neticesi bu. Daha önceden husumetleri vardı. Bir cinayet meselesi ortaya çıktı. Kimin yaptığı belli değil. İlk baştaki olayda 8 kurşunla yaralanmıştı. Bu işi yapanın kardeşi ölmüştü. Kimin vurduğu belli değil. Ramazan da silah falan yok. Halen tehdit ediliyoruz\" diye konuştu. Sarı\'nın bir başka yakını Ayhan Çelik ise, \"Okul ihalesi yüzünden aralarında çatışma olmuştu, yaralanmıştı. Yaralarının tedavisi için hastaneye gelmişti\" dedi.

Sarı çiftinin 6 yaşında bir oğulları olduğu öğrenilirken, teslim alınan cenazeler yakınları tarafından Üsküdar Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yakınları ile röportaj

-Adli Tıp\'tan görüntü

-Diğer detaylar



23.05.2018 - 15.53 - Haber Kodu : 180523079

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6- SULTANGAZİ\'DE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN SOYGUNCULARA OPERASYON

Haber- Kamera : Alper Korkmaz / İSTANBUL(DHA),

Sultangazi\'de önceki gün silahla bir markete girerek yaklaşık 9 bin lira alan şüpheliler, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Soygun anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi 1300. sokaktaki bir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı 2 gaspçı, sabah saatlerinde markete girdi. Şüpheliler silah doğrultarak etkisiz hale getirdiği çalışanları marketin depo bölümüne götürdü. Gaspçılar depo bölümünde bulunan kasayı çalışanlara açtırarak, içerisinde bulunan yaklaşık 9 bin lira çaldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek gaspçıların eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Evde yapılan aramalarda evin içerisinde 2 tabanca, pompalı tüfek, mermiler ve soygunda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler Y.Ç. (19) ve E.A.(17) gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin 10 ayrı gasp suçundan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamera görüntüleri

Polis kamerasından arama ve gözaltı anları

Diğer detaylar

23.05.2018 -15.13 Haber Kodu : 180523107

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7- İSTANBUL\'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri geçtiğimiz hafta sigara kaçakçılığına yönelik yaptıkları operasyonda yaklaşık 5 milyon lira değerinde 481 bin 415 paket sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Ambarlı Gümrüğü\'ne getirilen kaçak sigaraların piysaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı operasyonda 2 konteynera yüklenmiş 400 bin paket kaçak sigaraya el koydu. Polis ekipleri şüphelilerin getirdiği kaçak sigaraları Fatih\'te bir iş merkezindeki dükkanlarda depoladıklarını belirleyerek buraya da operasyon düzenledi. Baskın yapılan dükkanların gizli bölmelerinde toplam 81 bin 415 paket sigara, 40 bin içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 adet puro ve 570 paket sigara tütünü ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA

Polisin operasyonlar kapsamında ele geçirdiği 481 bin 415 paket kaçak sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin gizli bölmelerde arama yapması

-Ele geçirilen sigaralar

-Polis ekiplerinin ambarlı limandaki ele geçirdiği sigaralar

-Genel ve detaylar

23.05.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180523106



