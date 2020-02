DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- ERDOĞAN: BİZ YÜZDE 48,6 İLE SANDIKLARDAN ÇIKMAMALIYDIK

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk\"

\"Seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6\'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız\"

\"Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul\'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık\"

\"Çok bölmeye çalıştılar. Hendekler kazdılar, onlarla beraber kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler. Kimlerle? Bu teröristlerle teröristlerin temsilcileriyle. 24 Haziran, sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır\"

\"Şimdi bunlar modernite, modernizm, medeni olmak diyorlar. Ya sizin medeni olmakla ne işiniz var ya. Lafla medeni, modern olunmaz. İcraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Yok. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demektir\"

\"İkide bir bana diktatör diyor, diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Çünkü bu parlamentonun içinde böyle milletvekilleri olamaz. Ne yapsın garibim. Genel Başkanları emretti onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,\"İstanbul\'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kongresi\'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki kongreye Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yarımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde, Haliç Kongre Merkezi önünde toplananlara parti otobüsü üzerinde hitap etti. Erdoğan, \"Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye\'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6\'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız\" dedi.

\"AYRIMA ASLA MÜSAADE ETMEDİK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Benim sizden ricam şudur; bizim bir rabiamız var. Ama rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millette ne var? 81 milyon var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Romanıyla, Gürcüsüyle, Boşnakıyla, Arnavutuyla 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı ve biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrıma asla müsaade etmedik. Yok bilmem şu Kürtlerin partisiymiş, şu şunların, yok böyle bir şey biz de. Bu ülkede 81 milyon, bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Bunun tek temsilcisi de AK Parti\'dir\" diye konuştu.

\"ADINI DA ADALET YÜRÜYÜŞÜ KOYDULAR\"

\"780 bin kilometrekareyle bu vatanı böldürmeyeceğiz. 780 bin kilometrekare bizim. 81 milyon milletimizin. Bunu bilme gayreti içinde olanlar var, bilmeme gayreti içinde olanlar varö diyen Erdoğan, \"Çok bölmeye çalıştılar. Hendekler kazdılar, onlarla beraber kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler. Kimlerle? Bu teröristlerle, teröristlerin temsilcileriyle. 24 Haziran, sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır. 780 bin kilometrekarelik bu vatanımızı çok daha müreffeh muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Şu ana kadar geldiğimiz bir nokta, bundan sonra gideceğimiz bir hedef var\" şeklinde konuştu.

\"BİLETLERİNİ DE ALIRIZ, YETER Kİ GİTSİNLER\"

FETÖ/PDY\'ye yönelik konuşan Erdoğan, \"Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. İşte o Pensilvanya\'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz\" dedi

\"YÜZDE 48,6 İLE SANDIKLARDAN ÇIKMAMALIYDIK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, partisinin kadın kolları kongresinin yapılacağı salona geçti. Salonda bulunan partililer Erdoğan\'ı büyük ilgiyle, sloganlarla karşıladı.

İstanbul\'un 24 Haziran seçimlerinde önemine dikkat çeken Erdoğan, \"İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul\'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul\'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul\'u çok seviyoruz. İstanbul\'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu\" dedi.

\"CUMHUR İTTİFAKI, PARLAMENTODA ÖNEMLİ\"

Erdoğan, \"Sadece başkanlığı almayacağız. Aynı zamanda da parlamentonun kahir ekseriyetini de AK Parti olarak bizim almamız, \'Cumhurun İttifakı\' olarak bizim almamız gerekiyor. Cumhur İttifakı, parlamentoda önemli, bunu başarmamız lazım ve kahir ekseriyetiyle başarmamız lazım ki birilerine, özellikle de bu ana muhalefete ve terör destekli olan malum partiye, bunlara gerekli dersi inşallah 24 Haziran\'da vereceğiz\" şeklinde konuştu.

\"EY BAY KEMAL, SENİN DİKİLİ AĞACIN VAR MI YA?\"

CHP\'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, \"Kentsel dönüşüm\' diyoruz. Hemen karşımıza ana muhalefet çıkıyor. Niye? Rahatsız, rahatsız. Malum teferruatına girmeyeyim, siz anlıyorsunuz. Çünkü bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Ama biz istiyoruz ki, bir şeyler ortaya konsun, bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz. Adam kalkıyor, yürüyüş yapıyor. Nerede? Gezi\'de. Ne diyor? \'Bunlar ağaç söktü\' diyor. Ya biz ağaç söker miyiz? Biz milyonlarca, milyarlarca fidan, ağaç diktik bu ülkede. Ey bay Kemal, senin dikili ağacın var mı ya? Kaç tane var onu söyle. Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle. Ama biz geldiğimizde bu Türkiye\'nin geneline fidanlarımız, ağaçlarımızla tarihi yazdık ve yeşil Türkiye\'yi bu şekilde inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz\" ifadelerini kullandı.



KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesinin İstanbul\'un en büyük projesi olacağını söyleyen Erdoğan, \"Bu bir dünya projesi. Yani bir yerde Süveyş olabilir, bir yerde Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul. Bununla dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde ilk işlerimizden biri Kanal İstanbul\'un inşasını başlatmak olacaktır. İstanbul büyüklüğünde bir şehrin ulaşımını ancak raylı sistemler üzerinden çözmek mümkündür. Bunun için de İstanbul\'umuzu raylı sistemlerle donattık, donatıyoruz\" dedi.

\"CHP DEMEK AYNI ZAMANDA TEZEK DEMEKTİR\"

CHP\'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, suyun abıhayat olduğunu belirterek, \"İstanbul\'u abıhayata kavuşturduğumuza göre evet ben de halkımdan bir şeyler istiyorum. Ben inanıyorum ki benim halkım da bunun gereğini yapacaktır. Çünkü CHP, susuzluk demektir. O zaman İstanbul\'da CHP iktidarı vardı. Onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye\'de çöplük patladı, 39 vatandaşım benim Ümraniye\'de öldü. CHP, çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. Oralarda spor tesislerini kurduk ama bunlar asla bunları yapamadı. CHP demek hava kirliliği demektir. Yine o dönemde gazeteler maske dağıtıyordu, hava kirliliğinden dolayı, unutmayalım bunları. Aynı zamanda yine CHP demek işte bu dönemlerde yaşadığımız bu sıkıntılarda olduğu gibi biz doğal gazı İstanbul\'a getirdik. Teslim aldığımız CHP yönetimi o dönemde İstanbul\'daki ne kadar eve doğal gaz getirmişti biliyor musunuz? 50 bin. Ben İstanbul\'dan ayrılırken İstanbul\'a bizim getirmiş olduğumuz doğal gaz miktarı, 1 milyon 250 bin eve biz doğal gaz getirdik. Biz öyle çalıştık, çalışıyoruz. Ama şimdi zaten elhamdülillah 2 ilimizin dışında doğal gazın gitmediği il, bu yıl sonu itibarıyla o 2 il de halloluyor ve böylece 81 ilimizin tamamına doğal gazı götürmüş oluyoruz. Şimdi bunlar modernite, modernizm, medeni olmak diyorlar. Ya sizin medeni olmakla ne işiniz var ya. Lafla medeni, modern olunmaz. İcraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Yok. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demektir. Evet, onlar tarih oldu ya\" şeklinde konuştu.

\"MESAİMİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ İSTANBUL\'A VERMEMDEN DAHA TABİİ BİR ŞEY OLAMAZ\"

Erdoğan, \"Karnemiz gayet dolu. Gayet iyi durumdayız. Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı ve belediyeler olarak, el ele vererek İstanbul\'u çok daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Unutmayın İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin önemli bir bölümünü İstanbul\'a vermemden daha tabii bir şey olamaz. Bizim İstanbul\'a sevdamız son nefesimize kadar bitmeyecek. Böyle bir sevdadır\" dedi.

\"SOROSLARI BİTİRMEYE VAR MIYIZ?\"

24 Haziran\'daki seçimlere değinen Erdoğan, \"24 Haziran\'da sandıklarda Sorosları bitirmeye var mıyız? Çok önemli bu. Ne tezgahlar, ne tezgahlar... İçerideki Soroslar, dışarıdaki Soroslar, hepsi birleşmişler, sadece AK Parti\'yi nasıl bitiririz. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah\'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Kardeşlerim, siyasi hayatımda, hep hanım kardeşlerime güvendim. En verimli çalışmaları hep hanım kardeşlerimle birlikte yürüttüm. Sizler bugün burada \'tamam\' diyorsanız, 24 Haziran\'da zaferimiz tamamdır inşallah. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. O da sizinle olur. Dünyada kadınların isteyip de başaramadığı bir iş var mıdır? Ben bilmiyorum. Güçlü kadınlarla güçlü yarınlara. Bugün burada sizlerin gönlünde ve gözünde 24 Haziran başarısının azmini, heyecanını, kararlılığını görüyorum. İnşallah o gece zaferimizi de sizlerle birlikte kutlayacağız\" şeklinde konuştu.

\"İKİDE BİR BANA DİKTATÖR DİYOR, DİKTATÖRÜN TA KENDİSİ SENSİN\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Mesela; 2007\'deki Anayasa değişikliğinin ülkemizi bugünlere getireceğini o zaman çok az kişi kavrayabilmişti. Aynı şekilde birilerinin hala 24 Haziran\'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Eğer anlasalardı 18 Nisan\'dan bugüne kadar geçen süreyi, saçma sapan, milletvekili transferleriyle, adaylık tartışmalarıyla, polemiklerle heba etmezlerdi. Ne yazık değil mi? Hale bakın. 15 tane milletvekilini kalkıyorsun, bir tane partiye, sözde bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 tane milletvekiline saygısızlıktır. Onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Onlara demokratik haklarını kullanmak suretiyle bir milletvekili payesini verenlere saygısızlıktır ama hani bu diktatör var ya, ikide bir bana diktatör diyor, diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Çünkü bu parlamentonun içinde böyle milletvekilleri olamaz. Ne yapsın garibim. Genel Başkanları emretti onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti. Gitti de parlamentoda o sözde, yeni adım atan partinin sıralarına oturmadılar. Yine nerede kaldılar? Mevcut partisinin sırasında, koltuklarında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir politika olur mu? Böyle bir siyaset olur mu ama bu ana muhalefet işte bu ülkeye bunu da kazandırdı. Ben de diyorum ki asıl belirleyici sen değilsin, asıl belirleyici milletimdir 24 Haziran\'da bunu sana gösterecek\" diye konuştu.

\"4 BİN 305 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Erdoğan, \"Şu anda Afrin\'de son geldiğimiz sayıyı da sizlere vereyim, Afrin\'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak\'ta 372 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Cudi\'de, Gabar\'da 281 teröristi etkisiz hale getirdik\" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye takdiminde bulundu. Erdoğan da katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANCAR\'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar\'ı kabul etti.

3-YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZI YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇECEĞİZ

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kongresi\'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'ndeki kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yarımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker de katıldı.

Haliç Kongre Merkezi\'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan önce gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak kongre merkezinin önünde bulunan otobüsten, dışarıda toplananlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, \"AK Parti\'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul\'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?\" dedi.

Başbakan Yıldırım, bugün AK Parti 6. Olağan İzmir Kongresi\'ni yapacaklarını belirterek, \"İzmir\'de de yol arkadaşlarımızla, AK Parti sevdalılarıyla bir araya geleceğiz. İnşallah bundan böyle Anadolu kazan, biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz, vatandaşlarımızla hemhal olacağız. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah\'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah\'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum\" şeklinde konuştu.

\"AK KADINLAR SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ\"

Başbakan Yıldırım daha sonra kongrenin yapıldığı salona geldi. Burada da bir konuşma yapan Yıldırım salonda bulunanlara seslenerek, \"AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz\" dedi.

\"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILANIYOR\"

Yıldırım, \"82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye\'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede \'dünya beşten büyüktür\' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti\'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti\'nin kurucu ruhu asla değişmez\" şeklinde konuştu.

\"AK PARTİ UMUDUNU YEŞERTEN KADINLARIMIZDIR\"

Yıldırım, \"Bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40\'ı, hakim ve savcıların yüzde 31\'i, avukatların yüzde 43\'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50\'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42\'den yüzde 82\'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12\'den 44\'e çıktığı Türkiye\'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye\'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti\'dir, AK kadınlarımızdır\" diye konuştu.

\"AK PARTİ UMUDUNU YEŞERTEN KADINLARIMIZDIR\"

Yıldırım, \"İstanbul\'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyemiz var. Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar \'Yapılamaz\' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bakınız neler oluyor? Türkiye\'de mesele, Türkiye\'nin geleceği değil, Türkiye\'nin istikrarı değil, Türkiye\'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan \'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti\'yi iktidardan indirelim\' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz\" dedi.

4- ABDULLAH GÜL: ADAYLIĞIMLA İLGİLİ BİR SÜREÇ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

* 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

\" Çok geniş mutabakat olursa üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir\"

\" Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\"

\" Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Sıkıntım da yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonuyla ilgileniyorum\"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\" dedi.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıyer\'deki ofisi önünde açıklamalarda bulunan Gül, \"Türkiye olağanüstü bir dönemde vaktinden önce bir erken seçime gidiyor. Seçimlerin, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İç ve dış şartlar itibariyle ülkemiz büyük zorluklarla karşı karşıya. İçeride daha çok huzura, güvene, barışa, uzlaşmaya ihtiyaç varken maalesef daha çok kutuplaşma, ayrışma, korku ve kaygı ortamı var. Dışarıda ise, tarihimizin çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlarımız ile karşı karşıyayız. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz. Hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını da maalesef görüyoruz. Türkiye için neyin iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları, birçok yorumlarla meşgulüz. Türkiye maalesef pozitif bir gündem içinde değil. Böyle bir ortam içinde Türkiye seçimlere gidiyor. Benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde\" diye konuştu.

\"NE BEN NE AİLEM HERHANGİ BİR BEKLENTİ, ARZU İÇİNDE DEĞİLİZ\"

Kendisinin ve ailesini herhangi bir beklenti, arzu içinde olmadığını belirten Gül, \"Bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara, mevkilere ben ulaştım ve bütün bunlar benim gerimde kalmış şeyler. Bu yolların hepsini yürüdüm. Yeri geldiğinde şerefle temsil ettim. Ne ben ne ailem herhangi bir beklenti, arzu içinde değiliz. Bütün beklentimiz memleketin huzurlu, istikrarlı geleceğimizin güçlü olması. Çocuklarımızın daha güçlü, barış, huzur içinde yaşayabilecekleri bir Türkiye olması. Bunun dışında hiç bir arzum beklentim olamaz. Her şeyi geride bıraktım. Bir çok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeyler benim için mazi olmuştur. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İnsanlar şeffaftır. Söylediklerine baktığınızda doğru mu, yanlış mı söylüyor. İnanırsınız veya inanmazsınız. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif bir siyaset içinde olmayacağımı bir çok vesile ile söyledim ve öyle de yaptım. Öyle ki arkadaşlarımın düğün davetlerine bile gidemedim. İllerde herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Buna özellikle dikkat ettim. Ama bu şu anlama gelemezdi; bilgilerimi, tecrübelerimi bütün bunları kendime saklayacağım. Ülkem, insanlık, memleketim ile kayıtsız kalacağım. Hayati gördüğüm konularla ilgili fikirlerimi, sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşme fırsatım oldu. Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstüme düşenleri yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlükler ile ilgili yanlış uygulamaları gördüğümde basın hürriyeti, adaletsizlikler, haksızlıklar bütün bunlarla ilgili düşüncelerimi de kamuoyu ile paylaşmaktan geri kalmadım\" ifadelerini kullandı.

\"SP GENEL BAŞKANIN İSMİMİ ZİKRETMESİ İLE BAŞLAYAN HAREKETLİLİK TAMAMEN BENİM DIŞIMDA GELİŞMİŞTİR\"

Saadet Partisi(SP) Genel Başkanın ismini zikretmesi ile tartışmaların başladığına işaret eden Gül, \"Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine SP Genel Başkanı sayın Temel Karamollaoğlu\'nun ismimi zikretmesi ile başlayan hareketlilik tamamen benim dışımda gelişmiştir. Benim organizem, talebim veya organize ettiğim bir süreç değildir. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin bir talebi ile ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da bir çok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır\" açıklamasında bulundu.

\"ADAYLIĞIM İLE İLGİLİ BİR SÜREÇ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Gül, \"Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla birlikte yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Toplumun büyük bir kesimden de böyle bir talep ve sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi de ifade etmişimdir. Hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyaseti ile tanınan Temel beyin diyalog ve uzlaşı çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel beyin yaptığı temaslar sonrasında böyle bir geniş bir mutabakatın ve arzunun olmadığı gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığım ile ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\" diye konuştu.

\"TARİH KARŞISINDA VİCDANEN SORUMLUYUM. BÖYLE BİR TALEP VE GELİŞME SÖZ KONUSU DEĞİLDİ\"

Gül, \"Tarih önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitli görüşleri olan bazılarının \'risk alamaz\' bazılarının \'hep geride durur\' gibi seviyeli seviyesiz bir çok eleştirileri karşısında bir şey söylemek istemiyorum. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildi. Yine hakkımda söylenen bir çok şeylerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Zaten seçim kampanyası, polemikler bunlar benim siyaset anlayışıma da pek yakışmaz\" dedi.

\"AK PARTİ\'DEN BAZI ARKADAŞLARIMIN BENİMLE İLGİLİ İLERİ GERİ KONUŞMALARI...\"

Gül, \"Ben siyaseti ilkeli, dürüst yaptım. Bilmeyenler bazen kasıtlı bazen de çeşitli manipülasyonlar ile benimle ilgili bir çok şey söylemiştir. Bunların hepsini geri bırakıyorum ama AK Parti\'den bazı arkadaşlarımın benimle ilgili ileri geri konuşmaları karşısında da şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim; AK Parti\'nin kuruluşuna öncülük etmiş, prensiplerini, ilkelerini o günkü bütün erdemli değerlerini, programlarını hazırlayanlardan bir kişi olarak ben bugün de bu değerleri, prensipleri aynı şekilde onaylıyorum. Görüşlerim de aynıdır. Bu ilkeleri, prensipleri destekliyorum\" dedi.

\"KİMSEYLE HERHANGİ BİR ŞAHSİ MESELEM YOK. SIKINTIM DA YOK\"

Gül, \"Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok. Sıkıntım da yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonuyla ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman çok saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyen arkadaşlara şunu söylem isterim; başlarını iki ellerini arasına alıp söylediklerini, bugünkü olup bitenleri ve konumlarını şöyle bir muhasebe etsinler, gözden geçirsinler. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Bütün arzum bu seçim döneminin Türkiye\'yi daha çok kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir atmosferde geçmemesi bunun yerine daha pozitif bir gündemle herkesin ortaya çıkması. Unutmayalım ki seçimler bir gün biter kendi gerçeğimiz ile karşı karşıya kalırız. Daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmesini herkese öneririm. Tüm birikimimle şuna inanıyorum ki Türkiye\'nin geleceği güçlü bir demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığı prensibinin gerçekleşmesinden temel hak ve özgürlüklerin, evrensel nitelikli standartların uygulanmasından, liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hakim olduğu bir düzenden ve sistemden geçtiğidir\" açıklamasında bulundu.

\"AYRILIKLAR, ÇOĞULCULUK HİÇ BİR ZAMAN DÜŞMANCILIK ANLAMINA GELMEZ\"

Gül, \"Ümit ederim ki Türkiye bu seçimden sonra bütün bunları gerçekleştirir. Bunun dışındaki çabalar beyhude ve boşa enerji harcamadır. Bütün arzum, Türkiye\'nin geleceğinin bu ilkler çerçevesinde parlak olması, enerjimizi negatif meselelerle değil pozitif gündemlerle doldurmak gelecek nesillere yaşanabilir huzurlu barış içerisinde bir ülke bırakmak olmalıdır. Ayrılıklar şüphesiz demokrasinin gereğidir. Ama ayrılıklar, çoğulculuk hiç bir zaman düşmancılık anlamına gelmez. Farklı farklı düşüncelere saygı gösteren bir anlayış içerisinde doğrularımızı savunmalıyız. Hepimiz bütün çiçeklerin birleştiği bir demet gibi olmalıyız. Ümit ederim ki bu seçimler böyle bir Türkiye\'ye götürür. Hepimiz çocuklarımız daha güzel bir Türkiye\'de yaşarız. Cami kapılarında falan sordunuz. Oralarda açıklamak istemedim buraya davet ettim sizleri. Seçimlerin başarılı geçmesini diliyorum. Soru sormak istersiniz ama seçim kampanyası başlamış ve ben şu an pozisyonumu ilan ettikten sonra polemik konusu olacak. Onu bunu eleştirecek bu tip şeylerden de uzak kalıp sorularınızı almayacağım\" diye konuştu.

5- 1 MAYIS 1977\'DE HAYATINI KAYBEDENLER KAZANCI YOKUŞU\'NDA ANILDI

78\'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu\'nda anıldı.

Kazancı Yokuşu\'nda buluşan grup, \'1 Mayıs Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankartı açtı. Anma töreninin yapılacağı alanda polis güvenlik önlemi alırken, grup polis bariyerleriyle kapatılan alanda önce saygı duruşu ardından da basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Yunus Bircan, 41 yıl önce 1 Mayıs\'ta yaşanan olaylara hatırlatarak, \"41 yıl önce bu meydanda 500 bin işçi, emekçi, kadın genç, silahlı bombalı saldırıya uğradı. Taksim Kazancı Yokuşu\'nda 8\'i kadın 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı\" diye konuştu. Bircan, konuşmasında Taksim Meydanı\'nın aynı zamanda kamusal alan olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün de Taksim\'de kutlanması gerektiği söyledi Grup basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler adına ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu\'na bıraktı. Grup daha sonra alandan ayrıldı.

6- TAKSİM\'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı\'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

(ÖZEL)

7- İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK PROJEDE SONA DOĞRU

* 2014\'te yapımına başlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sona yaklaşıldı.

* Bu yılın sonunda faaliyete geçeceği belirtilen hatta ilk rayları döşendi.

* Hattın ayrıntılara ve son durumu DHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların yüzde 90\'ı tamamlandı. Sürücüsüz olarak çalışması ve yıl sonunda hizmete girmesi planlanan metroda ilk raylar döşendi. Mecidiyeköy ve Alibeyköy istasyonları yer altından ve havadan da görüntülendi.

İlk rayların döşendiği ve çalışmaların yüzde 90\'ının tamamlandığı Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, yıl sonuna kadar açılması bekliyor.

2014\'te temeli atılan M7 olarak adlandırılan metro hattı açıldığında, Mecidiyeköy istasyonu aktarma merkezi olacak. Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapabilecek.

MECİDİYEKÖY İSTASYONU YER ALTI MEYDANI OLUYOR

Çalışmalar tamamlandığında, Mecidiyeköy istasyonu yer altı meydanına dönüşecek. Metrobüs ile Yenikapı-Hacıosman metro hattının aktarma noktası olan istasyonda 2 bin metrekarelik bir yer altı meydanı da oluşturulacak. Metrobüsten metroya geçiş koridorları ise 25 metre genişliğinde olacak.

PERONLARDAN DÜŞME TEHLİKESİ ORTADAN KALKACAK

Sürücüsüz metronun geçtiği yeni hatların duraklarında tekerlekli sandalyeler için şarj noktaları, peron ayırıcı kapı sistemi, mescitler, görme engelli yolcular için \"braille\" alfabesi ile yönlendirme ve tren bilgisine ait sesli bilgilendirme yapılacak. Tren beklenen peronları ve gelen trenleri ayıran \"peron ayırıcı otomatik kapı sistemi\" sayesinde, yolcuların sürücüsüz trenlerin geldiği raylara düşme, eşya, çanta ve puset düşürme, intihar gibi istenmeyen olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

METROYU GÜNDE 300 BİN KİŞİ KULLANACAK

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı açıldığında, Yenikapı-Hacıosman ve metrobüs hatları ile entegrasyon sağlanacak. İlk açılışta günde yaklaşık 300 bin kişinin Mecidiyeköy istasyonundan geçmesi beklenirken, 240 bin kişinin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ile Yenikapı-Hacıosman arasında seyahat etmesi bekleniyor. 30 bin kişinin metrobüse, 30 bin kişinin de Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılması tahmin ediliyor.

ASANSÖRLERİN İÇLERİ KAMERAYLA İZLENECEK

Tüm istasyonların dolaşım alanları, peronlar, trenlerin içleri, yürüyen merdivenler, asansör içleri ve çıkışları dahil tüm metro alanları kapalı devre kamera sistemiyle kör nokta kalmayacak şekilde izlenecek. Yolcular istasyon girişlerinde güvenlik birimleri tarafından X-Ray cihazları ve detektörler ile taranacak. 4K çözünürlükte, 360 derece dönebilen ve hareketli zoom yapabilen kameralar ile şüpheli durumlar anbean görüntülebilecek. Şüpheli paket, kargaşa, yasak bölge ihlal girişimleri, şüpheli kişi analizleri yapılarak anında kumanda merkezi operatörlerine sesli ve görsel uyarı verilecek.

MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY ARASI 26 DAKİKAYA DÜŞECEK

Metronun yıl sonunda hizmete girmesiyle, ilçeler arasındaki mesafeler de kısalacak. Bazı mesafelerin dakika aralığı şöyle:

Bağcılar-Mecidiyeköy: 41 dk.

Kağıthane-Mecidiyeköy: 4,5 dk.

Tekstilkent-Mecidiyeköy: 20,5 dk.

Beşiktaş-Mecidiyeköy: 5,5 dk.

Başakşehir-Mecidiyeköy: 35,5 dk.

Sancaktepe-Mecidiyeköy:55 dk.

Mecidiyeköy-Mahmutbey: 26 dk.

110,8 KİLOMETRELİK 5 HAT AÇILACAK

Öte yandan 2018\'in sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılması hedeflenen 47,8 kilometre uzunluğunda 4 adet metro hattı bulunuyor. Raylı sistemler arasında; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun ikinci etabı olan Ümraniye (Yamanevler)-Çekmeköy bölümü, Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Mahmutbey metrosu, Dudullu-Kayışdağı,İçerenköy-Bostancı metrosunun Bostancı İDO\'dan İMES\'e kadar olan 10,2 kilometrelik kısmı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvayı yer alıyor.

Yıl sonunda açılması beklenen diğer bir raylı sistem ise, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın 63 kilometrelik Gebze-Halkalı banliyö hatlarının yüzeysel metroya dönüştürülmesini içeren Marmaray hattı olarak planlanıyor.

