DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber)

1- ENİS BERBEROĞLU\'NA 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

* Berberoğlu,

\"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\"

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA

MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Enis Berberoğlu\'nu \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak\" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Enis Berberoğlu, duruşma salonunda bulunan izleyicilere, \"Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı 5 yıla kadar düştü\" dedi.

ENİS BERBEROĞLU DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen 3. duruşmaya Enis Berberoğlu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Berberoğlu\'nun avukatlarının yanı sıra, şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da duruşmada avukatları temsil etti. Saat 10.00\'da başlayan duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatları uzman bilirkişi Tevfik Koray Peksayar\'ı \" tanık\" sıfatıyla dinletti.

DAİRE, YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ 25 YIL HAPİS CEZASINI KALDIRDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, saat 14.00\'da kararını açıkladı. Daire, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan Enis Berberoğlu\'na İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen 25 yıllık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

ÖNCE 7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 2. Ceza Dairesi, sanık Enis Berberoğlu\'nun eyleminin oluş ve kabule göre \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak\" suçunu oluşturduğu takdir ve kabul olunduğunu belirtti. İstanbul 2. Ceza Dairesi kararında, sanığın geçmişi, eğitim ve bilgi düzeyi, konumu, suça konu görüntülerin ve bilgilerin içeriğinin yayınlanmasının meydana getireceği sonuçları öngörebilme durumuna rağmen bilgileri açıklamış olduğunu ifade ederek, kastının yoğunluğu, suçun işlendiği zaman, yer ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak Sanık Enis Berberoğlu\'nu Türk Ceza Kanunun (TCK) 329/1 maddesi gereğince 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HALDEN CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık Berberoğlu\'nun sübut bulan eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu\'nun 3. ve 4. maddelerinde belirtilen terör ve terör amacıyla işlenen suçlardan olmaması nedeniyle kanunen artırım yapılmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 2. Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak lehine takdiri indirim hükümlerini uyguladı ve cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü.

BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILDI

Kararda şöyle denildi: \"Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasının mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK\'nın 53/1 maddesinin uygulanması yönünden a-c-d ve e bentleri ile b bendinde yazılı seçme , seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, aynı kanunun 53/2 maddesinin uygulanması açısından 53-1 maddesinin a-c-d- ve e bentleri ile b bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. Fıkrası uyarınca c bendinde yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinin mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanılmamasına karar verildi\"

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 2. Ceza Dairesi sanık Berberoğlu\'na verilen ceza miktarı, tutuklulukta kaldığı süre, atılı suçun niteliği, hakkında devam eden başka dava dosyalarının bulunması ve buna bağlı kaçma şüphesi karşısında Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 104/3 maddesi gereğince tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar oybirliği ile alındı.

BERBEROĞLU: MORALİNİZİ BOZMAYIN

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Enis Berberoğlu, duruşma salonunda bulunan eşi Oya Berberoğlu, avukatları ve CHP Milletvekillerine seslenerek \"Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı 5 yıla kadar düştü\" dedi ve el salladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, \"MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması\" Davası\'nda 14 Haziran 2017 tarihinde \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu\'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül\'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu\'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'ne başvurdu. Berberoğlu\'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının bozulmasına 9 Ekim\'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin kararını, \"usul ve yasaya aykırı olduğu\" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, \"(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay\'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen \'görüldü\' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir\" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek \"Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir\" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle \"bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından\" karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Davayla ilgili arşiv görüntü

==========================

2- BERBEROĞLU\'NUN AVUKATI VE EŞİNDEN KARAR SONRASI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün,

\"Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun. Biz tahliye için öncelikle 3. Ceza Dairesi\'ne başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay\'a gidecek\"

\"Bugün çıkması lazım. İtiraz üzerine bugün çıkması lazım\"

* Oya Berberoğlu,

\"Adalete güveniyorum Enis\'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesinin arından adliye önünde Berberoğlu\'nun avukatı, milletvekilleri ve eşi Oya Berberoğlu açıklama yaptı.

\"CASUSLUK İDDİALARININ ÇOKTÜĞÜNÜ VURGULAMAK İSTİYORUM\"

Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek bu davayı tarihteki ünlü Yüzbaşı Dreyfus davasına benzettiklerini belirtti. Erkek, \" Yüzbaşı Dreyfus da çok haksız bir şekilde ağır ithamlarla yargılanmıştı. Ama sonuçta hakikat ortaya çıktı ve aklandı. Enis Berberoğlu suçsuzdur. Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden birisidir. Ve şu anda milletvekilidir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Bu karar ile baştaki ağır iddiaların, özellikle casusluk iddiasının çöktüğünü de özellikle de vurgulamak istiyorum. Sonuç olarak, bu yargılamaların sonucunda Enis Berberoğlu\'nun beraat edeceğini inancımız da tamdır. Her şeye rağmen yargının üzerindeki ağır baskıları bilmemize rağmen, adalete sonuna kadar güvenmek, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürmek zorundayız diyorum\" dedi.



AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün ise \"Mahkeme, Enis Berberoğlu hakkındaki, en kabul edilemez, en çok vicdanları yaralayan savcılık iddialarının tamamını reddetti. Birinci başlık bu. Ne diyordu savcılık? Enis Berberoğlu casusluk yapmıştır ve Enis Berberoğlu terör örgütüne yardım etmiştir, onun çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bugün Bölge Adliye Mahkemesi iki suçlamayı da reddetti. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla bu karar aslında tamamen vicdanları rahatlatan, adalete uygun olan ve içimize sinen bir karar olmamakla birlikte kötünün iyisidir diyebiliriz. Ne olmalıydı? Ne olsaydı adil olurdu. Olması gereken hiç kuşkusuz Enis Berberoğlu\'nun beraat etmeseydi. Şimdi dosyada karar ve dosya içeriği alenileştiği için ileride göreceksiniz yargılama aşamasında Enis Berberoğlu\'nun masumiyeti gün gibi ortaya çıkmıştır. Güneşin doğması gibi doğmuştur. Ama maalesef mahkeme beraat kararı vermemiştir. Ve doğal olarak tahliye kararı da verememiştir. Tahliye kararının da verilmemesinin gerekçeleri arasında başka bir dosyadan yargılanıyor olması var ki, o dosyada da zaten tutuksuzdur. Dolayısıyla şöyle bağlayabiliriz aslında her şey ortaya çıkmıştır. Enis Berberoğlu üzerine atılı suçları işlememiştir. Üzerine atılı olan iftiralardan, özellikle vatana-millete karşı, casusluk, terör örgütü doğrultusunda çıkarlarına hizmet etme gibi en rahatsız edici, en çok reddettiğimiz suçlamalardan aklanmıştır. Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun. Biz tahliye için öncelikle 3. Ceza Dairesi\'ne başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay\'a gidecek. Burada bir sonuç alamazsak Yargıtay\'dan da tahliye yönünde isteklerimiz devam edecek\" dedi.

Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü; \"Ancak şiddetle, sizin vasıtanızla Anayasa Mahkemesine de buradan artık bizim dosyamızın bir an önce ele alınması gerektiğini duyurmak istiyorum. Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi\'nin daha önce aldığı bir karara rağmen verilmiş bir karardır. Yani Anayasa Mahkemesi de yok sayılarak verilmiş bir karardır. Anayasa Mahkemesi\'nin daha önce Erdem Gül - Can Dündar dosyasının da verdiği hak ihlali kararı yok sayılmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi\'nin bu davranışı görmezden gelmesini anlamak mümkün değildir. Anayasanın hak ihlalini görmezden gelmesi mümkün değildir. Biz bugün tahliye olmasını istiyorduk\"

Bir gazetecinin \'itiraz edeceksiniz ama bu şartlarda ne kadar daha cezaevinde kalacak\' sorusuna avukat Ergün \"Bugün çıkması lazım. İtiraz üzerine bugün çıkması lazım\" şeklinde cevap verdi.

\"BURUK BİR SEVİNÇ OLDU\"

Oya Berberoğlu da yaptığı açıklamada, \"Buruk bir sevinç oldu. Ama tamamına en kısa süre ulaşacağına inanıyorum. Bir an önce Enis\'in tahliye edilmesini bekliyorum. En güzeli avukatımızda anlattı, o vicdanlarda yaraydı gerçekten. Enis\'in casus, terör örgütüne yardım falan suç isnatları çöktü, bitti. Yoktu öyle bir şey zaten. Ona sevindik. En azından üzerimizdeki o manevi yük kalkmış oldu. . Adalete güveniyorum Enis\'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Açıklamalar

-Genel ve detaylar

=========================================

(geniş haber)

3-ŞİŞLİ\'DE İKİ GRUP KAVGA ETTİ: 4 YARALI

- CADDENİN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay Şişli Halaskargazi Caddesi\'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi ise hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralananlar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

TAKSİDEKİ HAMİLE KADIN FENALAŞTI

Taksisiyle yoldan geçerken biranda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, \"Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Biranda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay anının cep telefonu görüntüsü

-Olay yeri görüntüsü

-Polislerden görüntü

-Yaralananlardan görüntü

-Yaralananların ambulansa binmesi

-Polislerin aldığı önlem

-Genel ve detaylar

Güvenlik Kamerası:

------------------------

-Ellerinde sopalar olan grubun koşuşturması

==================================

4- BANKADAN ÇIKAN KİŞİYİ TAKİP EDİP 276 BİN LİRASINI ÇALDILAR

\"Darbecileri çekin. Ben basit bir hırsızım\"

Haber: Ali AKSOYER- İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip edip bıçakla tehdit ederek 276 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Takip anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BANKADAN ÇIKTI, TAKİBE BAŞLADI

Olay 29 Ocak\'ta meydana geldi. İddialara göre, 24 yaşındaki Abdulsettan Y. kendisini takip eden kişiden habersiz bankaya giderek para çekti. Aldığı parayı bir çantaya koyan Abdulsettan Y. daha sonra bankadan çıktı. Bu esnada Abdulsettan Y.\'yi takip eden şüpheli diğer arkadaşına bilgi verdi. Otomobille Abdulsettan Y.\'yi bir süre takip eden şüpheli ardından aracından indi. Elindeki bıçakla Abdulsettan Y.\'yi tehdit eden şüpheli 276 bin lirayı alarak kaçtı. Yaşadığı şoku atlatan Abdulsettan Y. hemen polise haber verdi.

\"BEN BASİT BİR HIRSIZIM\"

Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek harekete geçti. Yürütülen takip sonucu 37 yaşındaki Zekeriya G. isimli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin, 11 suçtan kaydı olduğu ve 4 suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada \"Darbecileri, hakimler, savcıları çekin. Ben basit bir hırsızım\" dedi. Adliyede işlemeleri tamamlanan Zekeriya G. tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Takiple ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevki