DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- BALYOZ KUMPASI DAVASI: BARANSU BU CELSE DE SAVUNMA YAPMADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA

\"Balyoz davasında kumpas\" iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur\'un yargılandıkları davanın 6\'ncı celsesi görüldü. Cezaevi yönetimi tarafından evraklarına el konulduğunu ileri süren Baransu, bu celse de savunma yapmayacağını söyledi.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu getirilirken; tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur\'u avukatları temsil etti. Mahkeme başkanı gelen evrak okuduktan sonra Mehmet Baransu\'nun avukatının istifa ettiğini yerine baro tarafından atanan avukatın duruşmada hazır bulunduğunu söyledi. Farkı gerekçelerden dolayı 5 celsedir savunması alınamayan tutuklu sanık Mehmet Baransu bu celse de savunma yapamayacağını söyleyerek, savunmasında kullanacağı evrakların cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilmediğini gerekçe gösterdi. Baransu, \"Dilekçemde belirtmiş olduğum kitaplar konusunda izin verildikten sonra savunmamı yapabilirim. Ayrıca gazete, dergi fotokopilerinin getirilmesini talep ediyorum\" dedi.

Daha sonra söz alan müşteki avukatı Hüseyin Ersöz, sanık Mehmet Baransu hakkında Bylock içerik kayıtlarının KOM şubeden getirilmesini talep ettiklerini belirterek, \"Basından takip ettiğimiz kadar firari sanık Tuncay Opçin hakkında eşi üzerine kayıtlı hattın Bylock görüşmeleri yaptığı tespit edilmiştir. Bu görüşmelerde \'Balyoz\'u, Erdoğan\'ı yıktık\' şeklinde yazışmalar ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı tüm sanıkların Bylock içerik kayıtlarının getirilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu\'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, İstanbul KOM şubesine yazı yazılarak tüm sanıkların ve eşlerinin üzerilerine kayıtlı hatlarda Bylock programının bulunup bulunmadığının sorulmasına, programın bulunması halinde varsa içerik kayıtlarının istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianamede Taraf Gazetesi\'nin eski çalışanları Gazeteciler Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur, Yasemin Çongar ve Tuncay Opçin \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar, Genelkurmay Başkanlığı\'na ait çok gizli ifade edilen \"Egemen Harekat Planı\" nı temin etmek ve yayınlamakla suçlanıyor.

BARANSU VE OPÇİN İÇİN 75 ; ÇONGAR, ALTIN VE OĞUR 52\'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Sanıklara yüklenilen suçlamalar şöyle:

\"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma\", \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme\", \"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\", \"Terör örgütü propagandası yapmak.\" Gazeteci Mehmet Baransu ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin\'in ayrıca \"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\" suçundan da cezalandırılmaları isteniyor. Gazeteci Baransu ve Opçin\'in 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenirken; Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Ahmet Altan\'ın ise 20\'şer yıldan 52 yıl 6\'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

SAVCILIĞA TESLİM ETMİŞTİ

Balyoz soruşturmasının başlatılmasına neden olan ve 365 askerin sanık olarak hakim karşısına çıktığı Balyoz Davası\'nın delilleri arasında yer alan belgeler Mehmet Baransu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim edilmişti. Bunlar içerisinde devletin güvenliği ve askeri yararları açısından Egemen Harekat Planı (1\'inci Ordu Komutanlığı tarafından Yunanistan\'a karşı Trakya bölgesinde düzenlenecek olan bir harekatta kullanılmak üzere hazırlanmış bir harekat planıdır) da bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı, \"TSK\'nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK\'yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği\" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, aralarında Emekli Orgeneral Çetin Doğan\'ın da bulunduğu 365 sanık 31 Mart 2015\'te beraat etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'da beraat eden sanıkların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşmayla ilgili arşiv görüntü

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2- (ek görüntüyle) TEKNEYE \"TOMBALA\" BASKINI

- Hasköy sahildeki gezi teknesine düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 29 kişi ile kumar oynattığı belirlenen bir kişi yakalandı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Hasköy sahilde karaya bağlı bir gezi teknesine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda tombala makinası ile kumar oynatıldığı belirlendi. Teknedeki 29 kişiye kumar oynamaktan, T.S.\'ye ise \'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama\' suçunu işlediği gerekçesiyle adli işlem yapılarak para cezası verildi.

OPERASYON KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda tekne içinde tombala makinasıyla kumar oynayanlar kameralara yansıdı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknenin hareket etmesi ihtimaline karşı denizde teknenin çevresini sararak önlem aldıkları görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-Teknenin bugün çekilen görüntüleri

(POLİS KAMERASI)

-Tekneden görüntü

-Polis ekiplerinin tekneye girmesi

-Teknede oynanan tombala

-Tombala oynayan kişiler

-Deniz polisinin önlem alması

-Genel ve detay görüntüler

04.12.2017 - 16.57 Haber Kodu : 171204144

04.12.2017 - 14.55 - Haber Kodu : 171204092

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3- FETÖ\'NÜN DOĞAN MEDYA İŞGALİ DAVASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, Doğan Medya Center\'a ikinci posta asker getiren helikopterin pilotu Mehmet Türk\'ün başka bir darbe davasında sanık olması da dikkate alınarak tanık olarak dinlenmesinden vazgeçildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 5.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirildi. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı\'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, 15 Temmuz gecesi Hürriyet Gazetesi bahçesinde askerlere müdahale eden polislerden Şener Avcı tanık olarak dinledi. Şener Avcı, Hürriyet\'in içindeki askerlerden polis aracına ateş açıldığını duyduğunu, kendisinin ise ikinci helikoptere müdahale ettiğini belirterek \"İkinci helikopter inmeye çalışıyordu, bize doğru ateş ediyordu. Biz de onlara ateş ettik. Böylece aşağı inemeden uzaklaştı\" dedi.

PİLOTU DİNLEMEKTEN VAZGEÇTILER

Mahkeme heyeti, ikinci helikopteri kullandığı tespit edilen Mehmet Türk isimli subayın tutuklandığını ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen darbe davası sanıklarından biri olduğu, maktül Vedat Bağcerci\'nin şehit edilmesinde görgüye dayalı muhtemel bilgisi dışında bir bilgisi olmayacağı gerekçesiyle tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştıran heyet, olay yeri keşfiyle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Ocak\'a erteledi.

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4- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ...

-DURUŞMADA TRABZON JANDARMA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ İFADE VERDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, Dink\'in Bakırköy\'deki ev ve işyerinde keşif yaptıkları iddia edilen dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz savunmasını yaptı. Her iki sanık da keşif iddialarını reddederek Coşkun Aydın\'ın yakalanması için çalışma yaptıklarını öne sürdüler.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıklardan eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay\'ın yer aldığı 6 sanık duruşmada hazır bulundu.

\"HİÇ ALAKAM YOK\"

Duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde görevli tutuksuz sanık Ergün Yorulmaz, Hrant Dink\'in Bakırköy\'deki evi ve işyerinde keşif yaptıkları iddiasına yönelik savunma yaptı. Trabzon\'dan İstanbul\'a Coşkun Aydın\'ın işlediği bir cinayetle ilgili çalışma yapmaları nedeniyle geldiklerini öne süren sanık Yorulmaz, Coşkun Aydın\'ın yakalanması için yardımcı olan şahıs Halit Sağlam ile 9 Ağustos\'ta Bakırköy\'de buluşup görüştüklerini anlattı. 14 Ağustos 2016\'da İstanbul\'dan Trabzon\'a dönerek göreve başladıklarını söyleyen sanık Yorulmaz, \"Kesinlikle Hrant Dink\'in iş yerine, evine gitmedik, keşifte bulunmadık. Benim uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Cinayetle ilgili yargılanan kimseyle olay öncesi ve sonrasında ne bir görüşmem, ne de bir faaliyetim söz konusudur\" dedi.

\"COŞKUN AYDIN\'IN YAKALANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPTIK\"

Daha sonra dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanık Gazi Günay savunmasını yaptı. Sanık Günay, İstanbul\'da bulundukları süre boyunca Coşkun Aydın\'ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar yaptıklarını, hiçbir şekilde Hrant Dink\'in konutuna, Beyazadam Kitabevi\'ne keşif amaçlı gitmediklerini ileri sürdü. Günay, Dink cinayetini organize etmek amaçlı İstanbul\'a gelmeleri durumunda İstanbul\'daki hiçbir kurum ile iletişime geçmeyeceklerini de iddia etti. Günay\'ın sorgusu ardından duruşma yarına ertelendi.

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5- ATATÜRK KÖPRÜSÜ BU GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Köprüsü\'nün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İBB\'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Atatürk Köprüsü\'nde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı köprü 05 Aralık Salı günü saat 00.00\'dan 04.30\'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30\'dan 03.30\'a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü\'nü kullanacak olan araç ve yayaların, 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü\'nü veya Haliç Köprüsü\'nü kullanmaları gerekiyor.\"

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6 -(GÖRÜNTÜLERLE) ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR NEDENİYLE UÇAKLAR YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da olumsuz hava koşulları ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi. CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı, havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

Uçakların inişinden görüntüler

Apronda çalışan personelden görüntüler

Detay görüntüler

04.12.2017 - 16.22 Haber Kodu : 171204128



