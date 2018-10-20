DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- SUUDİ ARABİSTAN\'DAN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

\"Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi\"

\"Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı\'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul\'a gittiği tespit edilmiştir\"

\"Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı\'nın vefat etmesine neden olmuştur\"

\"18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir\"

Haber: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Büyükelçiliği\'nden Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.

\"Suudi Arabistan Krallığı yetkili kaynaklarının açıklaması\" şeklinde belirtilen yazılı açıklama şu şekilde:

\"Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolması davasını Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Makamları yakından takip etmiş, konu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen krallık, 6 Ekim\'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye\'ye güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan krallığı ile kardeş Türkiye arasında ortam güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin başkonsolosluk ile başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir. Bu bağlamda, Kral Salman Bin Abdülaziz\'in talimatı doğrultusunda başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olay ile ilgili bilgilerin veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır ki bu arada daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi\"

\"KAŞIKÇI\'NIN VEFAT ETMESİNE NEDEN OLMUŞTUR\"

\"Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla başsavcılığın başlattığı ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı\'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul\'a gittiği tespit edilmiştir. Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu\'nda bulunduğu sırada kendisiyle şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı\'nın vefat etmesine neden olmuştur\"

\"SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR\"

\"Bu olayın şüpheliler akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmıştır bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan\'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular\"



Görüntü Dökümü:

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-Açıklama metni

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2- ARA GÜLER İÇİN GALATASARAY MEYDANI\'NDA TÖREN (2)

- ARA GÜLER\'İN FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI TABUTUN BAŞINA KONULDU.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı\'nda tören düzenlendi.

Galatasaray Meydanı\'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi\'nce bir platform kuruldu. Ara Güler\'in fotoğrafları ile Güler\'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.Alana Ara Güler\'in \"Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.\" şeklindeki sözlerinin yer aldığı poster asıldı. Ara Güler\'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma konuldu. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve sevenleri tabutun başında bir süre nöbet tuttu. Törende dostları Ara Güler\'i anlattı. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, \"Dle yaman\", \"Sarı Gelin\" ve \"Grunk\" türkülerini, seslendirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

İstanbul Valisi Vasip Şahin , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan da katıldı

\"ARA GÜLER, AYNI ZAMANDA BİR KAŞİFTİR\"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, \"Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak

tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı. Anı yakalamanın peşinde dünyayı gezmiş, dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip

Erdoğan\'ı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleriyle hafızalardan silinmeyecektir.\" diye konuştu.

Oktay, \"Ara Güler, aynı zamanda bir kaşiftir. Afrodisias Antik Kenti\'ni ve Nuh\'un Gemisi\'nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırmakla kalmamış, bölgemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamıştır.

Özellikle İstanbul\'un gözü olmuş, tarihini kaydetmiştir. Tarih deyince aklımıza yazılı belgeler gelir ama aslında fotoğraf, zamanın ruhunu anlatmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Özellikle sanatçımızın şehir fotoğrafları da yine işte bu özellikteki eserlerinden oluşuyor. Kendisi de İstanbullu olan usta sanatçımızın siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları, derin

anlamlar içeren portreleri hem bizler hem de gelecek nesiller için çok değerli bir birikim ve hazinedir\" dedi.

\"İSTANBUL\'UN GÖZÜYDÜ\"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler\'in \"İstanbul\'un gözü\" olarak bilindiğini ancak Güler\'in aynı zamanda bir dünya vatandaşı, dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi.

Kalın, \"Fotoğraf sanatçısı değilim ben bir foto muhabiriyim derken sadece tevazu yapmıyordu. Mesleğiyle ilgili çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyordu. Fotoğraf sanatçılığını çok yapay, kurgusal, bir stüdyoda bir mekanda kurgulanmış bir şey olarak görüyordu ama foto muhabirliği o anı yakalayan insanın yapabileceği bir işti. O anı yakalamada onun üstüne hakikaten başka bir isim yoktu. O anlar birikti, 70 küsur yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktı. Son mülakatlarından birinde \'Ben milletin kokusunu almışım, benim zenginliğim budur.\' demişti. Hakikaten o kokuyu bütün dünyaya tattırabilen, hissettirebilen büyük bir ustaydı\" dedi.

Ara Güler\'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne götürüldü. Güler\'in cenazesi, buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü;

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-Törenden görüntüler

-Konuşmalar

-Detaylar

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3 - ARA GÜLER İÇİN BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ\'NDE TÖREN

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Duayen foto muhabiri Ara Güler, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'nde tören düzenlendi.

Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı\'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Ara Güler\'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne getirildi.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ara Güler\'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler\'in tabutu, cenaze aracına taşındı. Ara Güler\'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Öte yandan Ara Güler\'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar\'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin getirilmesi

-Törenden görüntüler

-Cenazenin kiliseden çıkarılması

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( ek kurtarma görüntüleri)

4- FATİH\'TE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI



Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih\'te 5 katlı bir binada çıkan yangın çıktı, üst katlarda mahsur kalan 4\'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sararken, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Fatih itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı.

4\'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 4\'ü çocuk 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılanlar arasında \"gonzalez\" adlı kedisiyle Valerya Zaharova adlı bir de kadın vardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Büyük korku yaşayan ve kedisiyle birlikte üst katlarda mahsur kaldıklarını söyleyen yabancı uyruklu kadın iyi olduklarını söyledi. Bir diğer apartman sakini ise \" Giriş katında oturuyorduk, prizden birden alev çıktı. Biz kendimiz hızlıca dışarı çıktı. Diğerlerini itfaiye ekipleri kurtardı\" diye konuştu Çıkan yangında binada mahsur kalan 4 çocuğu kurtaran ekip arasında yer alan Fatih Bölgesi İtfaiye Ekip Amiri Hakan Kara, çocukların yanına giderek onlarla sohbet etti ve sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurtarma anından ek görüntüler

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Yangından ve kurtarma anları cep telefonu görüntüsü

Olay yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Kedisiyle kurtarılan kadından görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

Amirin çocukların konuşması

Diğer detaylar



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5- İSTANBUL BARO BAŞKANI SEÇİMLERİ ROTESTOYLA BAŞLADI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Barosu Genel Kurulu\'ndan mevcut başkan Mehmet Durakoğlu konuşması sırasında protesto edildi.

Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılan genel kurulu yeterli imzanın toplanması üzerine saat 11.30 sıralarında başladı. Genel kurulda ilk olarak Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Divan Başkanlığı\'na Şeref Kısacık oy birliği ile seçildi. Ardından Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile açıldı.

10 adayın başkan olmak için yarıştığı genel kurulda mevcut baro başkanı Mehmet Durakoğlu üyelere seslendi. Durakoğlu konuşmasına yarın yapılacak seçimlerde adaylara başarılar dileyerek başladı. Bu sırada \"Özgürlükçü Demokrat Avukatlar\" grubu üyeleri ellerinde \"Savunmada Taviz Çok. Çünkü Siz Varsınız\" yazılı dövizlerle salona girdi. Bu sırada bazı avukatlar alkışlarla protestoya tepki gösterdi.

Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılan başkanlık yarışında baro tarihinde ilk kez 10 aday yarışacak. Yarın yapılacak seçimlerde yarışacak isimler şöyle;

Özgürlükçü Hukukçular Platformu\'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu\'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi\'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu\'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi\'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlat Grubu\'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu\'ndan Cem Kaya Karatün ile Bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.



Görüntü dökümü

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-Haliç Kongre Merkezi önündeki hareketlilik

-Adayların ve grupların propaganda çalışmaları

-Divan üyelerinin seçimi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu\'nun konuşması

-Durakoğlu\'nun protesto edilmesi

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

6- ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL-DHA

Sultanbeyli\'de, özel halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren bir kadın yolcuyu hastaneye götürerek kurtardı. Kadının fenalaştığı fark edilince şoför, korna çalıp selektör yaparak en yakın bir hastaneye kısa sürede gitmeyi başardı. Yaşanan bu anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 132V Yenidoğan -Kartal hatlı özel halk otobüsüne binen, adı öğrenilemeyen orta yaşlarda bir kadın, hareket halinde olan araçta oturduğu yerde bir anda fenalaşarak kendinden geçti. Kadının fenalaştığını gören diğer yolcular, durumu hemen şoföre bildirdi. Olayı gören şoför otobüsü yol kenarına çekti, ardından sağlık ekiplerine haber verdi.



HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Durumun ciddiyetini anlayan otobüs şoförü, soğukkanlılığını koruyarak hemen direksiyona geçip hastaneye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüste bulunan yolcular bir an olsun kalp krizi geçiren kadını yalnız bırakmadı. Adeta zamanla yarışan şoför, güzergah değiştirdikten sonra selektör yapıp kornalar çalarak kısa bir sürede fenalaşan kadını en yakın hastaneye yetiştirdi.

Hastaneye ulaşan şoför, otobüsten inerek yardım istedi. Yapılan müdahale sonrası kadın tekerlekli sandalyeye konularak yolcuların yardımıyla hastaneye taşındı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMAN ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

Özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Polat o anları anlattı. Polat \"Otobüste kalp krize geçiren bir yolcunun olduğunu görünce aracı durdurarak ambulans çağırdık. Olayı amirlerime bildirdikten sonra işin ciddiyetini anlayarak en yakın hastaneye doğru hareket ettim. Eğitimi aldığımız için güvenli bir şeklide hastaneye yetiştirdim. Kalp krizi olduğu için araçta bir panik oldu ama hastaneye yetiştirmeyi başardım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün seyir halinde giderken görüntüsü

-Kalp krizi geçiren kadın(pembe başörtülü)

-Otobüsteki yaşanan panik

-Şoförün kornalar çalarak ilerlemesi

-Hastane önüne gelmesi

-Hastane çalışanların otobüse binmesi

-Tekerlekli sandalye ile kadının hastaneye götürülmesi

-Şoför ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

