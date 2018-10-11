DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- D-100\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 OTOBÜS 1 KAMYONET 2 OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Çalışmalardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Detaylar

11.10.2018 - 11.54 Haber Kodu : 181011058

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2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nun önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na sabah saatlerinde evrak işlemleri için gelen Suudi vatandaşlar, üst araması yapıldıktan sonra binaya alınmaya başlandı. Etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları yağmura karşı çadır altında bekleyişi sürdürüyor.

Görüntü dökümü

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-Suudi vatandaşların başkonsolosluğa girişi ve üst araması

-Basın mensuplarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

11.10.2018 - 12.10 Haber Kodu : 181011065

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3- ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YAMAN TÜZCET VEFAT ETTİ

Haber: İSTANBUL, (DHA)

TÜRK tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya\'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yaman Tüzcet\'in ölümünü eşi Günnur Tüzcet, \"Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki Sevgili esim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı. Onu Istanbul\'a getiriyorum. Istediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılmasi için\" diyerek duyurdu.

Oyuncular Sendikası da Twitter hesabında \"Usta oyuncu Yaman Tüzcet\'i kaybettik, çok üzgünüz. Başımız sağolsun\" derken, çok sayıda sanatçı dostu da sosyal medyada ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı. Tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu da \"Dost,adam, sanatçı Yaman Tüzcet\'i yitirdik... Avustralya\'da yaşıyordu.Yavaş yavaş güzel insanları bitirdik!\" diye yazdı.

HAYATI

1942 yılında İstanbul\'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda \"Tiyatroö okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72\'de TRT İstanbul Radyosu\'nda \"Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları\"nı sundu. TRT için, 1976\'da \"Dolmuş Show\" (4 bölüm) ve 1978\'de \"Minik Dünya\"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979\'da Avustralya\'ya gitti. Melbourne\'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown\'un \"The Jury\" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987\'de Türkiye\'ye döndü ve TRT 2\'ye \"Apti ile Fatoş\" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992\'ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2\'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton\'un Türkiye\'de çekilen \"Time Line\" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli\'nin ödüllü \"Karartma Geceleri\" önemli filmlerinden biridir.

Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 \"Hafta Sonu Programıönın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998\'de Orhan Oğuz\'un yönettiği \"Delikanlı\" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet\'in \"Sosyete Şaban\"ı, Tunç Başaran\'ın \"Abuzer Kadayıf\" gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999\'da Steve Barron\'un \"Arabian Nights\" adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.

2000 yılında İstanbul\'da Müjdat Gezen\'in sahneye koyduğu \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinde \'Laz Koca\' karakterini canlandırdı. 2001\'de Haldun Dormen\'in \"Bir Kış Öyküsü\" müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2\'de \"Satırarası\" programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya\'ya döndü. 2002\'de \"Ekrandaki Mürkçemiz\" (Bilge Karınca); 2009\'da \"Bir Aktörün Serüvenleri\" ve \"Ay Mandalina\" (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda \"Yaşasın Deliler!\" adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy\'de Müjdat Gezen Tiyatrosu\'nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon \"Geniş Aile\" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer\'in \"Berlin Kaplanı\"\'da rol aldı.

Görüntü Dökümü:

-Tüzcet\'in fotoğrafları

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4- GENÇ TÜRKÜCÜNÜN SIR ÖLÜMÜ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER / İSTANBUL , (DHA)

İstanbul\'da bir çok mekanda sahne alan 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul\'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel\'in Avcılar Ambarlı Mahallesi\'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tuba Ergüzel\'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün yaşadığını belirledi. Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, \" Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı\" diye konuştular.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Tuba Ergüzel\'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Komşuları ile röportaj

-Kadının fotoğrafları

-Genel ve detaylar

-Türkü söylemesi



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5- ARDA TURAN VE ŞARKICI BERKAY ARASINDAKİ KAVGAYA SORUŞTURMA

Özden ATİK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgayla ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturmanın şarkıcı Berkay\'ın eşinin şikayetçi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tarafların ifadeye çağrılması bekleniyor.

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6- ARDA TURAN\'A BİR ŞOK DA ESKİ ŞOFÖRÜNDEN

Hayati ARIGAN/İSTANBUL-(DHA)

Başakşehirli futbolcu Arda Turan\'a eski şoförü Aşkın Yıldırım tarafından kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla açılan \'belirsiz alacak\' davasında mahkeme taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre verdi.

7 yıl boyunca Arda Turan\'ın şoförlüğünü yapan 51 yaşındaki Aşkın Yıldırım, ünlü futbolcunun kendisini haksız yere 20 Nisan 2017 tarihinde işten çıkardığını ileri sürerek, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde \'belirsiz alacak\' davası açtı. Dava dilekçesinde 2 bin 400 TL net maaş aldığını, şoförlük dışında her zaman Arda Turan\'ın yanında bulunduğunu kaydeden Yıldırım ancak başka bir şirket üzerinden sigortalı gösterildiğini ileri sürdü. Maaşını elden aldığını belirten Yıldırım, Turan\'ın ev işlerine yardım ettiğini, evcil hayvanlarının bakımına destek olduğunu iddia etti. Şoförlüğün yanı sıra Arda Turan\'a koruma görevi de yaptığını belirten Aşkın Yıldırım, aile yakınlarının ulaşım ihtiyaçlarını de kendisinin karşıladığını iddia etti. Arda Turan ise cevap dilekçesinde Aşkın Yıldırım\'ın herhangi bir hak kaybına uğramadığı belirtilerek, davanın reddini istedi.



TANIKLARINI BİLDİRECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde bugün görülen davaya Aşkım Yıldırım avukatı ile birlikte geldi. Arda Turan\'ı ise avukatı temsil etti. Mahkeme hakimi, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı erteledi. Arda Turan\'dan şimdilik bin 700 TL isteyen Yıldırım\'ın dosyası tanıkların dinlenmesinin ardından bilirkişiye gönderilecek.

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7- İSTANBUL\'DA HAVADAN TRAFİK DENETİMİ



Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri Bölge Trafik ekipleri, D100 karayolu Edirne istikametinde \'Drone\' ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Silivri Bölge Trafik ekipleri ,Silivri D-100 karayolu Işıklar mevkiinde Drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan çekilen görüntülerle trafik ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi. İhlal yapan sürücülere ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone\'un uçurulması

-Durdurulan sürücüler

-Ceza kesilmesi

11.10.2018 - 12.42 Haber Kodu : 181011080

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8- TARİHİ YARIMADANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Birçok eseri barındıran İstanbul\'un incisi tarihi yarımada havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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//HAVADAN//

-Sultanahmet meydanı

-Ayasofya

-Yeni Cami

-Topkapı sarayı

11.10.2018 - 12.25 Haber Kodu : 181011070_