DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA PRENSESİ MİKASA İLE GÖRÜŞÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa\'yı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan\'ın ardından bu sabah İstanbul\'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa\'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

2- TEM\'DE FECİ KAZA; BARİYERLERE GİREN OTOMOBİL PARÇALANDI



*Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybederek, bariyerlere çarpan sürücü Müstecep Şahin (44), feci şekilde can verdi.

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JNN 65 plakalı otomobiliyle Hadımköy yönünde seyir halinde olan Müstecep Şahin isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybetti. Sol şeritte seyreden Şahin, otomobiliyle bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta ikiye katlanmış olan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Müstecep Şahin\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Büyükçekmece Gölü mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

3- PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI TELEVİZYON İÇİN ESNAFTAN YARDIM ALDI

Haber: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da gündüz vakti kapısını levye ile kırarak girdikleri bir daireden elektronik eşyalar çalan hırsızlar ellerini ve kollarını sallayarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlardan biri çaldığı televizyonu taşıyamayınca sokakta bulunan bir esnaftan yardım aldı.

Üsküdar Fıstıkağacı\'nda 31 Ağustos\'ta meydana gelen olayda üç hırsız güpegündüz Yazmacı sokağa gelerek keşif yaptı. Hırsızlardan biri sokakta gözüne kestirdiği Güneş apartmanın önüne oturdu. İkinci hırsız ise apartman kapısının açık penceresinde elini içeri uzatıp kilidi açtı. Kapının açılmasının ardından üç hırsız binanın içerisine girdi. Hırsızlar önce 10 dairenin bulunduğu apartmanda gözüne kestirdikleri evlerin zillerine bastı. Kapıyı açan kimse olmayınca binanın boş olduğunu anlayan hırsızlar levye ile Batur Uçar\'ın evinin kapısını kırdı. İçeri giren üç hırsız evdeki dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası ve televizyonu çaldı.

ESNAF BİLMEDEN YARDIM ETMİŞ

Televizyonu yatak çarşafına sararak binadan çıkaran hırsızın zorlandığını gören bir esnaf ise bilmeden hırsıza yardım etti. Hırsız televizyonun camının kırıldığı söyleyerek esnafa yakınlarda televizyon tamircisinin olup olmadığı sordu. Hırsızlardan bir diğeri ise evden aldığı sırt çantasıyla ve elindeki bez çantayla apartmandan ayrıldı. Binaya tekrar giren hırsızlar yeni evli bir çiftin tuttuğu eve girerek henüz kutusunda duran televizyonu aldı. Hırsızlar binaya birilerinin girmesi üzerine televizyonu apartmanda bırakıp kaçtı. Binanın altında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası hırsızların binaya giriş ve çıkışlarını saniye saniye kaydetti. Güpegündüz hırsızlık yapan üç kişinin yüzlerinin açık, tavırlarının ise çok rahat olduğu gözlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kamerada yüzleri net bir şekilde gözüken üç hırsızın peşine düştü.

4- TAKSİM MEYDANI\'NDA TEKNOFEST HAZIRLIĞI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu kuruluyor. Dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı\'nda kalacak

20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliğine için Letonya\'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu etkinlik öncesi Taksim Meydanı\'nda kuruluyor. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatacak Dikey rüzgar Tüneli platformunun montajı tamamlandığında yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre olacak.

İNSANLARA SERBEST UÇUŞ DENEYİMİ YAŞATACAK

Dikey rüzgar tüneli hakkında bilgi veren Levent Kartal \"Bu aslında serbest paraşütle atlama yapanların simülatörü diyebiliriz. Yani paraşütçülük eğitiminde kullanılıyor. Bunun yanında eğlence amaçlı da kullanılıyor. Rüzgar tüneli çeşitli ülkelerde farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bu rüzgar tünelinde aynı anda 3 kişi gösteri yapabiliyor. Saatte yaklaşık 20 kişi, 3\'er dakika eğlence amaçlı uçabilecek. Bu normalde eğitim ve eğlence amaçlı 5-6 metre yüksekliğine kadar insanları havada tutuyor ama 15 metreye kadar da akrobaside yükseltilebiliyor. Yarından itibaren test çalışmasının ardından hizmete sokacağız\" dedi.

Daha önceden internet üzerinden kayıt yaptırmış kişilerin yararlanacağı dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı\'nda hizmet verecek.

5- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları duraklara sığınarak bazıları da ellerindeki eşyalarla yağmurdan korunmaya çalıştı.

