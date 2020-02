DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BORÇLU VE ALACAKLININ FİDYE PLANI POLİSE TAKILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Sultangazi\'de kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu bir kişi, 30 bin lira borç aldığı kağıt toplayıcısına borcunu ödeyemeyince, başka bir arkadaşını kaçırtıp, alınacak fidye parasıyla borcunun bir bölümünü sildirmek istedi. Borç alan ve borç verenin beraber yaptığı planla kaçırılan kişinin ailesinden 20 bin lira fidye istendi. Pakistan Başkonsolosluğu\'nun ihbarı sonucu genç, polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 6 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Sultangazi\'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Muhtap H., kendi gibi kağıt toplayıcılığı yapan arkadaşı Zebunullah M.\'den 30 bin lira borç aldı. Bir süre sonra Zebunullah M., Muhtap H.\'den verdiği borcu geri istedi. Ancak Muhtap H., parası olmadığını söyleyerek borcunu ödemedi. Bunun yerine Muhtap H., borcunu ödemek için Zebunullah M.\'ye, arkadaşı olan Pakistan uyruklu Azeem A.\'yı (25) hedef göstererek, \"Bunun ailesi zengin, bunu kaçırın fidye isteyin\" dedi. Muhtap H., Azeem A.\'yı kağıt toplamak için götürdüğü bir sokakta \'sigara almaya gidiyorum\' diyerek yalnız bıraktı. Azeem A. yanına gelen 5 kişi tarafından kaçırıldı.

BORÇ ALAN DA VEREN DE TUTUKLANDI

Kaçırdıkları genci kağıt deposuna getiren zanlılar ona burada günlerce işkence etti. Yaptıkları işkenceyi videoya çeken şüpheliler, videoyu ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Şüpheliler fidyeyi beklediği esnada gencin ailesi Pakistan Başkonsolosluğu aracılığıyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi şüphelilerden Zebunullah M.\'nin yerini tespit etti. Zebunullah M\'yi yakalayarak gözaltına alan tim, şubeye götürüp sorguladı. Yapılan sorguda planı itiraf eden Zebunullah M.\'nin ifadeleri doğrultusunda diğer 5 şüpheli de yakalandı. Bu sırada yaklanacaklarını anlayan şüphelilerin serbest bıraktığı Azeem A. da polise sığındı.

Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

17.05.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180517071_

=================================

2- SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VOLKAN RENÇBER GÖZALTINDA



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

SUÇ örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy\'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber\'in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber\'in Kadıköy Moda\'da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi\'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Rençber\'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül\'de, \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber\'in grubuna yönelik 20 Ocak\'ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber\'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek\'e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Çağlayan\'da yaşananlarla ilgili arşiv görüntüler

17.05.2018 - 12.18 Haber Kodu : 180517050_

===========================

3- SARIYER\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER\'de bir fabrikanın bölge müdürlüğü binasında nakliye şoförlüğü yapan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Zekeriyaköy Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın bölge müdürlüğü binasında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın nakliye bölümünde şoför olarak çalışan Atilla T., ile aynı şirkette şoför olan arkadaşı Ercüment Aksu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla T., , Ercüment Aksu\'ya ateş etti. Aksu vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştiren Atilla T, ise kaçtı. Fabrika çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aksu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-İnceleme yapan ekipler

-Genel ve detaylar

17.05.2018 - 13.37 Haber Kodu : 180517066_

==============================

4- İNTİHAR GİRİŞİMİNİ DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde 15 katlı binanın 14\'üncü katındaki yangın merdivenlerinde intihar girişiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye çalışırken çevredeki bazı kişiler dürbünle izledi.

Beylikdüzü\'nde adının Hayrettin olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç, yetkililerden kağıt toplama arabası istediği ancak talebinin kabul edilmediği gerekçesi ile intihar girişiminde bulundu. 15 katlı binanın 14\'üncü katındaki yangın merdivenine tırmanan genci gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 1 saatten fazla merdivenlerde duran genç, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bu arada intihar etmek isteyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, olayı izleyenler arasındaki iki kişi dikkat çekti. Yol kenarındaki banklara oturan bir kadın ve bir erkek intihar girişimini dürbünle izledi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Merdivenlerindeki adam

-Dürbünle izleyenler

-Polis ve itfaiye ekipleri

17.05.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180517051_

==========================

5- 59. ADALET NÖBETİ\'NE SANATÇILARDAN DESTEK

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukatlar için başlatılan ve daha sonra tutuklu bulunan diğer avukatlar için her hafta gerçekleştirilmeye devam eden Adalet Nöbeti\'nin 59\'uncusu gerçekleştirildi. haftası yapıldı. Bu haftaki nöbete katılarak destek veren sanatçılar Edip Akbayram, Suavi, Menderes Samancılar, Hüseyin Turan ve avukat-yazar Eşber Yağmurdereli \"Güzel günler göreceğiz çocuklar\" şarkısını okudu.

Her hafta Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda gerçekleştirilen Adalet Nöbeti\'nin 59\'uncusu için Themis heykellerinin altında bir süre nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin C kapısı önünde biraraya geldi. \"Filistin Halkının Yanındayız\" pankartı açılan nöbette, Cumhuriyet Gazetesi İcra kurulu Başkanı avukat Akın Atalay ve Bülent Utku ile sanatçılar Edip Akbayram, Suavi, Menderes Samancılar, Hüseyin Turan ve avukat-yazar Eşber Yağmurdereli de yer aldı.

\"ADALET TALEP EDİYORUZ\"

Basın açıklaması yapan avukat Eşber Yağmurdereli, Türkiye\'nin önde gelen aydınları, politikacıları ve her türlü tavırlarını ortaya koyanların hapishanelerde olduğunu belirterek ciddi demokrasi ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Yağmurdereli, demokrasi mücadelesinin şartlara bakılmaksızın herkesin ortaya koyması gereken bir mücadele olduğunu ifade ederek \"Adalet talep ediyoruz. Eşitlikçi ve adil bir gelecek toplumu için mücadelemizi yükseltmeyi ifade ediyoruz\" dedi.

\"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ, KENDİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ\"

Menderes Samancılar da \"Adaletten, haksızlıktan endişemiz varsa burada olmak zorundayız. Ülkenin sanatçıları, hukukçuların yanında yer alıyorsak demek ki gelecekten bugün de endişemiz var. Biz artık endişe duyduğumuz karanlık günlerde yaşamak istemiyoruz. Evet, biz sözde sanatçılar bugün buradayız, ama her zaman haksızlığın karşısında olacağımızı duyurmak için buradayız. Ülkemizde çocuklar tecavüze uğruyorsa, kadınlar sokakta öldürülüyorsa, politikacılar gereksiz yere cezaevinde tutuluyorsa demek ki bizim adalet nöbetimiz sonsuza kadar devam edecek. Filistin halkının yanıdayız, kendi çocuklarımızın yanındayız\" dedi. Samancılar daha sonra bir şiir okudu.

HEP BİRLİKTE ŞARKI OKUDULAR

Hüseyin Turan ise \"Bu saraya bugün bir nebze de olsa sanat girdi. Umuyorum damarlarından girer ve iyileştirici gücü her alanda bizlerin önüne çıkar. Artık o kadar çok özlem duyuyoruz ki demokrasi olması anlamında, bu dayanışma sürdükçe onun da olacağına inanıyorum\" diye konuştu. Suavi ise \"En çok gereksinim duyduğumuz şeydir, su, hava. Ancak bir açlığı daha buna ilave ediyoruz bugün; adalet. Ekmek gibi, su gibi, aç gibi oksijen gibi gereksinmemiz şu an. Çünkü adaletin gerçekten tarafsız, gerçekten önkoşulsuz, gerçekten en ufak bir tereddütümüz olmaksızın inşa edilemeyen yerlerde bizim nefes alma hakkımız sıfırlanır\" dedi. Konuşmaların ardından Suavi, Edip Akbayram, Hüseyin Turan \"Güzel günler göreceğiz\" çocuklar şarkısını okudu. Avukatlarda şarkıya alkışlarla eşlik etti. Grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Eşber Yağmurdereli

-Menderes Samancılar

-Hüseyin Turan

-Suavi

-Şarkı okumaları

-Genel ve detaylar



============================