DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ŞENOL GÜNEŞ\'İ YARALAYAN TARAFTAR: ELİMDEKİ ÇAKMAĞI ATTIM

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda Şenol Güneş\'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.\'nin ilk ifadesinde ,\"Elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim\" dediği öğrenildi.

Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.\'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor. S.D\'nin ilk ifadesinde \"Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim\" dediği öğrenildi.

S.D.\'nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

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2- LİSELİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da otomobil hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 kişinin Küçükçekmece\'de iki grubun silahlı çatışması sırasında ortada kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün öldürülmesiyle ilgili arandığı belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı cinayetle ilgili daha önceden 10 kişi tutuklanmıştı.

REZİDANSA OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler üzerine sahte plaka takılan bir cipi takibe aldı. Cipin Esenyurt\'ta bulunan bir rezidansa girdiğinin tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu cipte bulunanların site içinde kaldığı daire tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sabaha karşı daireye yapılan baskında içerde bulunan Rıdvan E.(28), Alican Ş.(21), Serkan K.(18) ile Sami A.(18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada dolabın altına saklanmış seri numaraları silinmiş 3 tabanca ile sahte plakalar, çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ele geçirildi. Sahte plaka takılı aracın ise 22 Mart 2018 tarihinde Kartaltepe\'den Serdar Ö. adlı kişinin evinde meydana gelen hırsızlığın ardından çalındığı tespit edildi.

LİSELİ CİNAYETİ NEDENİYLE ARANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Rıdvan E., Alican Ş. ve Serkan K.\'nin Küçükçekmece\'de 16 yaşındaki Lise öğrencisi Emircan Açıkgöz\'ün öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı öğrenildi. Şüphelilerin yaptıkları oto hırsızlığı ve ruhsatsız silahlarla ilgili çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi. Savcılığın cinayetle ilgili şüphelilerin cezaevinden ifadelerini alacağı öğrenildi.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALMIŞTI

Küçükçekmece\'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında Demiroklar-Erenler adlı iki grup arasında halı saha maçının ardından çıkan ve yaklaşık 10 dakika süren silahlı çatışma olayında yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz 7 yerinden vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra harekete geçen polis yaptığı soruşturmada bugüne kadar 10 kişiyi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.



Görüntü Dökümü;

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-Şüphelilerin yakalandığı operasyon

-Adliyeye sevkleri

-Cinayetle ilgili arşiv görüntü

20.04.2018 - 13.01 Haber Kodu : 180420074

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3- FATİH\'TE TUR OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 19 ÖĞRENCİ YARALANDI

* İçişleri Bakanlığı\'nın düzenlediği \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında Hakkari\'den İstanbul\' a geziye gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsleri çarpıştı.

*Otobüste bulunan 19 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Fatih\'te gezi için Hakkari\'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı. Kazada 19 öğrenci yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Kennedy caddesi Florya istikameti Çatladıkapı Mevkii\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı\'nın düzenlediği \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında Hakkari\'den İstanbul\' a geziye gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsleri kaza yaptı. Kırmızı ışıkta duran otobüse yine aynı geziye katılan öğrencileri taşıyan diğer otobüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde savrulan öğrenciler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle çoğu kafasını ön koltuğa çarparak yaralanan 19 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanılan kazayı anlatan Sinan Çapa isimli öğrenci, \"Yolda gidiyorduk fren mi tutmadı ne oldu bilmiyorum. Sonra çarptı. Yaralılar var. Onları hastaneye götürdüler. Panik olduk, korktuk\" dedi. Olayı anlatan otobüs sürücüsü ise ,\"Aniden ışıkta durunca yerlerde ıslak; duramadı çarptı. Eyüp\'ten aldık çocukları. Sultanahmet\'e geziye gidiyorduk. Bu öğrenciler Hakkari\'den geliyordu\" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı öğrencilerden görüntü

-Kaza yapan otobüslerden görüntü

-Öğrenci ve sürücü ile röportaj

-Öğrencilerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

20.04.2018 - 11.25 Haber Kodu : 180420049

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4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE GECEKONDUDA YANGIN :1 ÖLÜ

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece\'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sefaköy Gültepe Mahallesi, Mor Sokak\'taki gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 75 yaşındaki Nuri ve 73 yaşındaki Yeter Gürece çiftinin yaşadığı gecekonduyu bir anda alevler sardı. Yaşlı kadın, çevredekiler tarafından dışarı çıkarken, eşi Nuri Gürece içeride kaldı. Kısa sürede tüm evi saran alevlerin arasında kalan Nuri Gülece hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak kısa sürede söndürürken, evin içinde yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Gülece\'nin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, eşi Yeter Gülece ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yükselene dumanlardan cep telefonu görüntüsü

itfaiye ekiplerinden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Yanan gecekondudan görüntü

Diğer detaylar

20.04.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180420067

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5- HASTANEDEKİ YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

- İtfaiye raporundan:

\"Yangının bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturması ile yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır\"

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 5 Nisan\'da çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Raporda, ekiplerin yangın ihbarının ardından 4 dakika sonra olay yerine ulaştığı, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği belirtildi. 300 kişinin kurtarıldığı, söndürme işlemi için 240 ton su kullanıldığı belirtilen raporda, binada zarar gören bölümler de ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan 11 Nisan tarihli rapora göre; saat 17.16\'da yapılan ihbarın ardından 9 araç ve 29 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin 17.20\'de olay yerine ulaşarak müdahaleye başladığı belirtildi. Ekiplerin yangını saat 19.50\'de söndürdüğü ve ertesi gün saat 20.00\'de olay yerinden döndüğü kaydedildi.

YANGININ ÇATIYA SİRAYET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Müdahaleden önce yangının durumuna ilişkin bilgi verilen raporda, \"Olay yerine varıldığında hastanenin dış cephesinin alevli ve yoğun dumanla birlikte yandığı, yangının çatıya sirayet ettiği, hastanenin tahliye edilmekte olduğu görülmüştür\" denildi.



YANGININ SEBEBİ ÇÖPLERE ATILAN VEYA DÜŞÜRÜLEN BİR ATEŞ

Raporun \"Olayın çıkış sebebi nedir?\" başlıklı bölümünde, \"Yangının bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturması ile yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır\" ifadeleri kullanıldı.

Söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılan incelemede yangının yoğun olarak morg girişi bölgesindeki A-C ve D blokların cephelerinde meydana geldiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

\"Hastane yetkilileri ve çalışanları, morg girişi karşısındaki evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarasının yanmaya başladığını, müdahale etmek için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını tarafımıza beyan etmişlerdir. Yangının başlangıç merkezi olarak tahmin edilen bölgede yoğun deformasyon ve tahribat olduğu gözlenmiş olup, elektriksel herhangi bir kablo veya tesisata rastlanılmamıştır. Elde edilen bilgi ve gözlem sonuçları ile birlikte değerlendirilerek yangının yukarıda belirtilen noktada bulunan atık cam şişe kumbarasının etrafında toplanan çöplerin (kağıt, karton ve mukavvaların vb.) tutuşmasıyla başladığı, binanın dış cephe izolasyonları ve kaplama malzemelerine sirayet ederek, binanın bu bölüme bakan bloklarının tüm dış cephesine, kısmen iç kısımlarına ve çatısına yayıldığı anlaşılmıştır. Bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturmasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır.\"

300 KİŞİ KURTARILDI, 240 TON SU HARCANDI

İtfaiye ekiplerinin tam takım müdahale ettiği yangın söndürme işlemleri için 240 ton su, 429 litre mazot, 80 litre benzin harcandı. İsimleri tespit edilemeyen halktan 300 kişinin kurtarıldığı belirtilen raporda, yanan bina ve eşyaların sigortalı olup olmadığı da tespit edilemedi. Olayda meydana gelen zararın, bilirkişiler tarafından tespit edilmesi uygun görüldü.

HASTA ODALARI, KORİDORLAR VE MALZEMELER ZARAR GÖRDÜ

Yangında zarar gören itfaiyeye ait eşyalar arasında; hortumlar, itfaiyeci kaskları, el fenerleri, baltalı kazmalar ile elbise, projektör ve balyoz bulunduğu belirtildi. Hastanede zarar görenler eşyalara da değinilen raporda, \"Yanan şeyin son durumu\" başlıklı bölümde şu ifadeler yer aldı:

\"Hastane binasının C, D bloklarının çatısı kısmen, A,C,D bloklarının dış cephe izolasyon kaplamasının zemininden çatıya kadar, bu cephelere bakan 2. bodrum kat ile 9. kat arası katların dahili ofisleri, hasta odaları, koridorlar, bu odalardaki ofis malzemeleri, tıbbi cihazlar, medikal malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, muhtelif dokümanlar yanmak, deforme olmak, müdahale esnasında kapılar kırılmak, hastane dahili islenmek, ve ıslanmak suretiyle zarar görmüştür.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yangınla ilgili görüntüler

20.04.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180420065

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6- SAVCILIK YAZISINDA ZİNDASHTİ\'NİN BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ

* Zekeriya Öz, Metin Topuz ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklanan Naji Sharifi Zindashti ile ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Zindashti\'nin bağlantılarına ilişkin detaylar dikkat çekti.

Sevk yazısında, Naji Sharifi Zindashti\'nin 2007-2013 yılları arasında FETÖ\'den tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile 30\'un üzerinde telefonlarının aynı baz noktalarından sinyal verdiği belirtildi. Zindashti\'nin FETÖ iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz\'e \"Terazi\" kod adıyla gizli tanık verdiği ifadesi sonrasında ülke gündeminde uzun süre yer aldığı da sevk yazısında belirtildi.

FİRARİ SAVCI ÖZ İLE 44 KEZ BİRAYA GELMİŞ

Zindashti\'nin, eski savcı Zekeriya Öz ile 8 Ağustos 2010-5 Mart 2012 tarihleri arasında 44 kez baz sinyal bilgilerinin örtüştüğü ifade edildi. Zindashti\'nin verdiği ifadelerle kumpas olduğu ortaya çıkan Ergenekon soruşturmasının hukuk ayağı olan ve kamuoyunda \"Adil yargılamayı etkileme davası\" olarak bilinen davaya esas olan yargılamalara esas alınan operasyonların başlatılmasına vesile olduğu, böylece FETÖ / PDY silahlı terör örgütünün hedefleri doğrultusunda karar çıkarma gayesiyle kamuoyunda Balyoz ve Hrant Dink davaları olarak bilinen davaların hakimlerinin değiştirildiği ve yerlerine FETÖ / PDY\'ye mensup hakim ve savcıların atandıkları, Zindashti\'nin soruşturmayı yürüten Zekeriya Öz\'ün yönlendirmesiyle ve FETÖ\'nün işine gelecek şekilde ifadeler verdiği, bu ifadeler sayesinde cezaevinden sahte kimlikle çıktığı ve yasadışı faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Zindashti\'nin uzun süre hasımlarından gizlenebilmek için rahatlıkla sahte kimlik edinebildiği, örgüt mensupları ile PGP denilen kriptolu mesajlaşma programlarıyla irtibat kurduğu ve talimatlarını yine bu programla ilettiği, emniyet bağlantıları sayesinde soruşturmalardan sıyrıldığı anlatıldı.

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7- TANEM SİVAR\'IN KÖPEKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

*Olaydan sonra ilk kez karşı karşıya geldiler

*Sanık, ifadesinde suçlamaları reddetti

*Tanem Sivar,

\"İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık\"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Marmaris\'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana\'nın \"Django\" ve \"Pamuk\" isimli labrador cinsi iki köpeğini zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açılan davada sanık K.Ü.\'nün talimatla ifadesi alındı. Sanık K.Ü. hakkındaki suçlamayı redderek, \"Köpekleri zehirleyerek öldüreceğimi söylemedim. Evim de yapılan aramada da zehir bulunmadı\" dedi. Tanem Sivar Dirvana ve eşi, olaydan sonra ilk kez sanık ile duruşmada yüz yüze geldiler.

TALİMAT İLE İFADE VERDİ

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen talimat duruşmasında ifade veren K.Ü. \"Benim bir şeyden haberim yokken Marmaris

Jandarma Karakolu\'ndan çağrıldım. Orada köpekleri zehirlemekle suçlandım. Tevfik Edhem Dirvana benim komşum olur. Eskiden de dostluğumuz vardı. Bir süre tesislerinde kaldım, konakladım. Karakola çağırıldıktan sonra arazimde Edhem\'in gezdiğini gördüm.

Kafasını gözünü sardığı için başta tanımamıştım. Elindeki telefonuyla görüntülerimi çekerek bana küfür ederek kaçtı. Ben de sinirlendiğim için içeride oyuncak tüfeği havaya boş olarak sıktım. Tüfeğin içinde mermi yoktu. Bundan sonra Edhem Divana

ile eşi olayı basına kamuoyuna haksız bir şekilde yansıtarak beni suçladı. Bununla ilgili yalancı tanık getirip dinlettiler. Güya köpekleri zehir verirken videomu çekmişler. Daha sonra avukatımla \'Varsa o görüntüler ortaya çıkarın\' dedik. Olmadığı için çıkaramadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

\"KÖPEKLERİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEMEDİM\"

Köpekleri zehirleyerek öldüreceğini söylemediğini belirten Sanık K.Ü. \"Olay sırasında evimde yapılan aramada zehir bulunmadı\" dedi.

Mahkeme, talimat dosyasının Muğla\'ya gönderilmesine karar verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: OLAYDAN SONRA KENDİSİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTIK

Tanem Sivar ve Edhem Dirvana avukatlarıyla birlikte davanın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Sivar,

\"Verdiğimiz mücadeleden hiçbir şekilde yorulmadan devam edeceğiz. Bugün salonda yaşananlar başta ailemiz ve toplum için ne kadar saldırgan, ne kadar şiddete meyilli bir insan olduğunun aslında bir nevi özeti oldu. O yüzden diliyorum, en doğru en yerinde karar zaten verilecektir. Biz de bekleyeceğiz. İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık\" dedi. Edhem Dirvana da \"Adaletin yerini bulması için sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avukat hanım arkadaşlarımızın da desteğiyle adaletin sağlanacağına eminiz. Devletimize ve adalet sistemimize güveniyoruz. Bizi bu adamın saldırılarına karşı koruyacağını ümit ediyoruz\" dedi. Şikayetçilerin Avukatları Beliz Özkan ve Harika Kocacık da duruşmada yaşananları anlattı.

İSTANBUL HAYVAN HAKLARI BAROSU DA DURUŞMAYA KATILDI

Öte yandan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına Yasemin Babayiğit ve Deniz Tavşancı da duruşmaya müdahil olarak katıldı. Avukat Babayiğit, yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Tanem Sivar\'ın konuşması

-Avukatların konuşması

-Genel ve detaylar

20.04.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180420068

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8- İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 268 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Helenistik dönemine ait 19 sunu kabı ve kraliyet ailesinin gündelik eşyaları ile Sultan Abdülmecit döneminde Grekçe yazılmış fermanın da aralarında bulunduğu 268 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal\'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Ç.Ç., M.O.Y.,A.R.G., S.G., A.G. ve İ.G. gözaltına alındı.



PAHA BİÇİLEMEYEN SİKKELER

Kaçakçılık polislerinin ele geçirdiği eseler arasında M.Ö. 2500 yıllarında ilk medeniyet olan Lidya uygarlığı Kroisos dönemine ait 11 tarihi sikke bulunuyor. Bu sikkelerin altın ve gümüş karışımı olduğu, üzerinde aslan boğa figürlü elektrum bulunduğu öğrenildi.



KRALİYET AİLESİNİN EŞYALARI

Polis ekiplerinin ele geçirdiği önemli parçalardan biri de, Helenistik döneme ait 2200 yıllık 19 sunu kabı, kraliyet ailesi gündelik eşyaları, mezar hediyesi kozmetik şişeleri..



ASKERLERE ÖDEME YAPILAN SİKKELER

M.Ö.2000 yılına ait Roma ve Bizans dönemlerine ait, askerlere ödeme yapmak için kullanılan 140 bronz sikke de ele geçirilen nadide eserler arasında bulunuyor.



SELÇUKLU YÖNETECİLERİNİN ZIRH VE MİĞFERİ

Selçuklu dönemine ait üzeri İslami motifler bulunan 87 bronz kazan, Selçuklu yöneticilerinin olduğu değerlendirilen üzeri altın yaldız olduğu değerlendirilen zırh ve miğfer dikkat çekti.



ABDÜLMECİT\'İN RUM GAZETESİ ÇIKARTILMASI FERMANI

Sultan Abdulmecit\'in ilk Rum gazetesinin çıkarılması için hazırlattığı Grekçe yazılmış 110x80 santimetre ebatlarında 10 santimetre kalınlığında mermer ferman da ele geçirilenler arasında bulunuyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bazı işyerlerinde aramalar yapması ve bazı tarihi eserlere el koyması görüntülere yansıdı.



ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler\'den S.G. ve A.G. tutuklanırken, Ç.Ç., M.O.Y., A.R.G., İ.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri Müzelerine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon

-Ekiplerin arama yapması

-Polislerin tarihi eserleri ele geçirmesi

(SERGİDEN GÖRÜNTÜ)

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-Tarihi sikkeler

-Sunu kapları

-Migfer ve zırh

-Kazanlar

-Mermer ferman

-Kapı tokmakları

-Genel ve detay görüntüler



