DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ek bilgi ve görüntülerle)

1- YEŞİLKÖY\'DE VİNÇ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yeşilköy\'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi\'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Vinci kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vİnç üst geçite sürterek ilerleyebildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy istikametine seyir halinde olan vinç sürücüsü üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmadan geçmeye çalışınca üst geçide çarptı. Çarpma sonucu vinç devrildi. Devrilen vinç arkasından gelen Bakırköy Belediyesi\'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan vinç ve otobüs şoförünü hastaneye kaldırırken polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfayi ekipleri yetersiz kalınca büyük vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken karşı şeritten gelen başka bir vinç daha üst geçite takıldı. Vinç sürücüsü manevralar yaparak üst geçitten güçlükle geçebildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen vinç kurtarılırken çalışmalar devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-Vincin kurtarılması

-Kapalı yol

-Trafikten görüntü

CEP TELEFONU

-Kurtarma çalışması

-Üst geçite takılan vinç

-Manevra yaparak ilerlemesi

-Otobüsten görüntü

-Detaylar

16.03.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180316061

16.03.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180316070

============================

2- BAKAN ARSLAN: GEBZE\'DEN HALKALI\'YA MARMARAY ARAÇLARIYLA 77 KİLOMETREYİ KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ

* Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz\"

\"Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız\"

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz\" dedi.

Bakan Ahmet Arslan\'a Maltepe Üniversitesi tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı\'nın planlanması, inşası ve sonuçlandırılmasındaki sürecindeki gayretleri ve katkısı nedeniyle fahri doktora tevdi edildi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu kapsamında Maltepe Üniversitesi\'nde gerçekleştirilen fahri doktora tevdi törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı.

Törende Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyyit Muhammed Purmuhammedi, Bakü Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdulla, Gürcistan Gori Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giorgi Sosiaşvli ve Rusya Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dimitri Vasiliyev yanı sıra birçok üniversite rektörü, öğretim üyeleri ile öğrenciler de yer aldı.

\"TÜRKİYE\'DEN 3-4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE ERİŞEBİLDİĞİMİZ NÜFUS 1,5 MİLYAR\"

Törende konuşan Arslan, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve senato üyelerine teşekkür ederek, bu unvanın kendini hem gururlandırdığını hem de mahcup ettiğini belirtti. Bakan Arslan, \"Türkiye\'den 3-4 saatlik uçuş mesafesinde erişebildiğimiz nüfus 1,5 milyar. Bu nüfusun bulunduğu ülkelerdeki toplam GSYH\'sinin 35 trilyon dolar. Bu rakamın olması içinde ham maddenin bir yerden bir yere ulaştırılması lazım. Bunun için yıllık pazar 75 milyar dolar. Biz avantajlı konumumuzu Türkiye adına katma değere dönüştürmek için çalışıyoruz\" dedi.

\"EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ KATINA ÇIKACAK\"

Asya\'yı Avrupa\'ya, Kafkasları Ortadoğu\'ya, Balkanları Kafkaslara bağlamak adına çok yönlü ulaşım ağlarını geliştirmek için adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, \"Ülkemizi de sadece doğu-batı aksında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da ulaşım koridorlarına kavuşturuyoruz. Gelecek dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerimizin dönemi. İnanıyoruz ki Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına çıkacak. Bu nedenle coğrafyamızın, ulaşımın her modunda tercih edilen uluslararası bir koridor haline getirilmesi bizim bir zorunluluğumuzdur\" diye konuştu.

\"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI ÇOK ÖNEMLİ\"

30 Ekim\'de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı açıldığını söyleyen Arslan, \"Çin\'den Avrupa\'ya kadar kesintisiz yük taşıma imkanı tanıdı, bu çok çok önemli. Yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran hattını da yaparak bu koridoru hem İran\'a oradan Pakistan\'a kadar bağlayabilme şansına sahip olacağız\" şeklinde konuştu.

\"MARMARAY ARAÇLARIYLA 77 KİLOMETREYİ KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ\"

Marmaray\'ın İstanbulluların yaşamını kolaylaştırdığını belirten Arslan, \"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız\" dedi.

BAKAN YILMAZ: 2018 YILINDA 27 MİLYAR 760 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYNAK AYIRDIK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, 2018 yılında yükseköğretim kurulu ve üniversiteler için 27 milyar 760 milyonun üzerinde kaynak ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, \"Bu miktarın toplam eğitim içindeki oranı yüzde 20\'den fazladır. Bugün itibariyle yükseköğretim kurulu çatısı altında 112\'si devlet, 68\'i vakıf üniversitesi ve 5\'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz vardır. Erkeklerde yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 40, kızlarda okullaşma oranı yüzde 44. Bu oranla yükseköğretimde en fazla okullaşma oranına sahip ülke Türkiye\'dir. Öğrenci bakımından da Avrupa\'da, Rusya\'dan sonra ikinci sıradayız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Bakan Arslan kürsü konuşması

-Bakan Yılmaz kürsü konuşması

-Töreden detay görüntüler

-Fahri doktora ünvanını verilirken detay görüntüler

==========================

3- BAKAN ÖZLÜ: YAPAY ZEKA KONUSUNDA, ÇOK HIZLI DAVRANMALIYIZ



Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile İstanbul\'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi\'ne katıldı. Özlü, demir medeniyetinin yerini data medeniyetine bıraktığını söyledi. Bakan Özlü, \"Data medeniyetinin en önemli iki teknolojisi, yapay zeka ve büyük veridir. Yapay zeka konusunda, çok hızlı davranmalıyız. Nitelikli yazılımcılarımızı; hiçbir ülkeye kaptırmadan, çok büyük projelerle himaye etmeliyiz\" dedi.

\"KATMA DEĞER OLUŞTURMAYAN KODLAMA ANLAYIŞINA SON VERMELİYİZ\"

\"Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız\" diyen Bakan Özlü, \"Ortaya ticari bir ürün çıkarmayan, kalıcılığı olmayan, katma değer oluşturmayan kodlama anlayışına son vermeliyiz. Ülkemizin cari açık verdiği mühendislik yazılımları, güvenlik yazılımları gibi kritik alanlarda ciddi ürünler ortaya koymalıyız. Altını çizerek yeniden ifade etmek istiyorum: Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamayı esas almalıyız\" diye konuştu.

\" SİBER GÜVENLİK ARTIK BİR SANAYİ KOLUDUR\"

Bakan Özlü, \"Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü niyetli yazılım üretilmektedir. 2017 yılında, siber saldırılar sonucu dünyaya oluşan kayıp, yaklaşık 500 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Bu rakamın, 2020 yılında, 2 trilyon doları aşması beklenmekte. Bu nedenle, siber güvenlik artık bir sanayi koludur. Son 5 yılda ülkemizin siber güvenlik harcaması, 340 milyon dolar civarındadır\" dedi.

\"SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARINA ÖZEL BİR PARAGRAF AÇACAĞIZ\"

\"Bu harcamadan, yerli ürünlerimizin aldığı pay sadece 45 milyon dolardır\" diyen Özlü, \"Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda; bilişim ve siber güvenlik alanında, kimseye bel bağlamadan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Sayın başbakanımızın imzasıyla oluşturulan Yerlileştirme Kurulu\'nda, yerli bilişime ve siber güvenlik yatırımlarına özel bir paragraf açacağız. Mühendislik ve güvenlik yazılımları gibi kritik alanlarda, çok özel gayret göstereceğiz. Milli ve yerli duruşumuzu, ortaya koyacağımız yerli bilişim ürünleriyle, ticarileşen yazılımlarımızla güçlendireceğiz. Endüstri alanındaki veri güvenliğinin sağlanması için, milli siber güvenlik teknoloji altyapısı ve sanayi ekosisteminin geliştirilmesine, büyük önem vereceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Özlü\'nün açıklamaları

-Detaylar

16.03.2018 - 12.55 Haber Kodu : 180316052

==========================

4- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SÜRÜNEN HIRSIZLAR AÇIĞA ALINAN İKİ POLİS ÇIKTI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Bayrampaşa\'da girdikleri bir tekstil şirketinde çelik kasayı açarak soygun yapan iki kişinin açığa alınan polisler olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz ekip ayında adam kaçırma olayının ardından açığa alınan polis memurları, yakalanarak gözaltına alındı. Polis memurları tutuklanırken, soygunu birlikte yaptıkları belirtelene 3 kişiyi yakalamak için operasyonlar sürüyor.

SOYGUNUN ARDINDAN POLİS ALARMA GEÇMİŞTİ

Bayrampaşa\'da 11 Şubat\'ta saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir tekstil şirketine giren şüpheliler çelik kasayı açarak 50 bin lira, 10 bin dolar ve 9 bin Euro ile birlikte çok sayıda çek ve senet çalarak kaçtı. Şüphelilerin şirkete ait olan 5 otomobilin de kontak anahtarlarını çaldığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ AÇIKTAKİ POLİS ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Sürünerek girdikleri tekstil şirketine ait çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli M.Y. (29) ve H.O.B. (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçtiğimiz yıl ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları öğrenildi.

AÇIKTAKİ POLİS MEMURLARI YAKALANDI 3 KİŞİ ARANIYOR

Polis, soyguna katılan iki polis memurunu Bahçelievler\'de saklandıkları evde yakaladı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 3 suç ortağı ile birlikte soygunu yaptıkları tespit edildi. Polis memurları tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firarda olan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri

16.03.2018 - 12.54 Haber Kodu : 180316051

=====================

4- \" BALYOZLU\" HIRSIZLIK ÇETESİ KAMERADA

* Balyozla camları kırarak işyerlerine giren 9 kişi gözaltına alındı.

* Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

* Bazı şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunları oynadıkları bazılarının da düğün salonu tutarak evlendiği tespit edildi.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da balyozlu hırsızlık çetesine yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Daha önce tutuklanan 9 kişi ile birlikte 18 kişilik şebeke tamamen çökertilmiş oldu. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yaklaşık 2 milyon TL\'si ziynet eşyasından olmak üzere 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunlarında harcayarak bitirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde Güngören\'de bir işyerine girilerek içerde bulunan kasadaki yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve paranın çalınması üzerine soruşturma açılmıştı. Yaklaşık 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan birinci dalga operasyonda olaylara karıştıkları tespit edilen 9 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 9 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü operasyonda balyozla camları kırarak işyerlerine giren şebeke elemanlarının firari üyeleri 9 kişi geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polisin baskın yaptığı evlerde aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar ziynet eşyası, uyuşturucu maddeler, kar maskeleri, demir kesme makasları ele geçirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin özellikle telefon bayilerini kendilerine hedef seçtikleri, balyozla camlarını kırarak içeri girdikten sonra içerde bulunan para ve elektronik eşyaları çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda bir arkadaşlarını omuzlayarak binaya girmesini sağladıkları, daha sonra bu kişinin sarkıttığı iple binalara tırmandıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları paraları şans oyunlarında harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis şüphelilerden ikisinin ise büyük soygunlardan sonra düğün salonu tutarak evlendiğini tespit etti.

5 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin hırsızlık yaptıkları 36 işyerinden toplam 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Liderliğini Ö.S. ve H.D.\'nin yaptığı daha önceden hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni tutuklamalarla 18 şebeke üyesi cezaevine girmiş oldu.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-İki iş yerine girmeleri

-Balyozla camı kırmaları

-Hırsızlık anları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Baskın anı

-Özel harekat polisleri

-Evlere girmeleri

-Aramalardan görüntü

-Yere yatırılan zanlılar

-Evde bulunan silah

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

16.03.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180316054_

==========================

(ek bilgilerle)

5- 30 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU : 34 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün \'Çalışma Evleri\' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. 34 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün hukuk fakültesini bitiren örgüt mensuplarından hakim ve savcı yetiştirmek için \'Çalışma evleri\' oluşturduğunu tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde çalışma evleri olarak adlandırılan evlerde kalarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavlarına giren kişileri belirleyerek hakim savcı adaylarının bilgilerine ulaştı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 34 KİŞİ ARANIYOR

Ekipler aralarında Ankara, Adana, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Trabzon, İzmir, Kırklareli, Diyarbakır ve Erzurum\'un da bulunduğu 30 ilde 76 adreste 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı. Polis yaptığı baskınlarda 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalaması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMLERİ YOK

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma evlerinde kalan hakim ve savcı adaylarının cep telefonu kullanmadığını, dış dünyayla irtibatlarını keserek 6 aylık eğitimden sonra hakim savcı sınavlarına girdiklerini tespit etti.

ÇALIŞMA EVLERİNİN ÇOĞU İSTANBUL VE ANKARA\'DA

Polis ekipleri, çoğu Ankara ve İstanbul\'da bulunan evlere kod isimler verildiğini, her evden sorumlu örgütün \"abi\"-\"abla\" konumundaki kişilerin bulunduğunu belirledi.

SINAV SORULARI EZBERLETİLMİŞ

Polis bu kişilerin hakim ve savcı adaylarına sınav dönemlerinde geçmiş sınavlarda çıkan soruları ezberlettiğini ve girdikleri sınavlarında çıkan soruları da gelecek dönem sınava girecekler için çalışma evi yöneticisine bildirdiklerini tespit etti.

=======================

OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU VE NARGİLE TÜTÜNÜ SATANLARA OPERASYON



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine Esenyurt\'ta bazı kişilerin okul önlerinde uyuşturucu madde ve nargile tütünleri sattığı yönünde 1 Mart\'ta ihbar yapıldı. Polis ekipleri şüphelileri kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.E.A. ve H.M. isimli şüphelileri bir süre takip eden polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt\'ta bir rezidansta daire kiraladığını belirleyerek operasyon kararı aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.E.A. ve H.M.\'nin kiraladıkları rezidans daire, otomobillerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 980 kilo nargile tütünü, 1 tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ SAVCININ TALİMATIYLA SERBEST

Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Üsküdar\'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.E.A. ve H.M. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında ruhsatsız silah ve 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen 980 kilo nargile tütünü Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaçak nargile tütünlerinden görüntü

-Tütünlerden detalar

-Genel ve detay görüntüler

=================



6- VODAFONE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI\'NA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI-Alper KOKMAZ-İSTANBUL DHA

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı\'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao\'nun otomobiline Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında 14 Mart Çarşamba günü ateş açılmış, araca 3 kurşun isabet etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün düzenlediği operasyonda ateş açan Ş.S. ile aynı adreste bulunan Y.Ç. ve Y.A.\'yı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Y.Ç. ve Y.A. Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Şüpheli Ş.S.\'nin emniyette verdiği ifadede, şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone\'un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao\'nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını söylediği öğrenilmişti.

Görüntü Dökümü:(dün geçilen görüntü)

-Zanlının kaçarken çekilen fotoğrafı

16.03.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180316087_

========================

7- OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU VE NARGİLE TÜTÜNÜ SATANLARA OPERASYON



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine Esenyurt\'ta bazı kişilerin okul önlerinde uyuşturucu madde ve nargile tütünleri sattığı yönünde 1 Mart\'ta ihbar yapıldı. Polis ekipleri şüphelileri kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.E.A. ve H.M. isimli şüphelileri bir süre takip eden polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt\'ta bir rezidansta daire kiraladığını belirleyerek operasyon kararı aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.E.A. ve H.M.\'nin kiraladıkları rezidans daire, otomobillerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 980 kilo nargile tütünü, 1 tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ SAVCININ TALİMATIYLA SERBEST

Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Üsküdar\'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.E.A. ve H.M. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında ruhsatsız silah ve 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen 980 kilo nargile tütünü Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaçak nargile tütünlerinden görüntü

-Tütünlerden detalar

-Genel ve detay görüntüler



16.03.2018 - 12.13 Haber Kodu : 180316041

