DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(GENİŞ HABER)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖNCE TRUMP\'IN BUNU MASAYA YATIRMASI LAZIM

Haber: Gülseli KENARLI -Hakime TORUN- Kamera: Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştirerek, \"Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Şu anda Amerika\'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkum edilmişse Amerika\'da bir sorun var demektir. Trump\'ın bunu masaya yatırması gerekir. Şu anda oradaki gidiş sıkıntıyadır. İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika\'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara \'terörist\' ifadesini kullanıyor. \'Bak böyle bir şey yok\' dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur, Myanmar\'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı, yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, yok. Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz, olamaz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi\'nde Uluslararası Medeniyet Şurası\'nın açılışında konuştu. Erdoğan, \"Bir çok insanlar türedi. Bu türedi tipler, sünneti ciddi manada tartışır hale geldi. Bunun özellikle ülkemizde yapılması üzüntü vericidir. Hoca olmak ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Kendileri böyle bir tarzı siyasetin içine giremezler girerlerse de onlar da bedelini ağır öderler. Medeniyet mücadelesi içiresindeyiz. Batı ile İslam medeniyetinin üslubu ve ölçüleri farklıdır. Bizim medeniyetimiz var olan bir medeniyettir. İslam\'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin özelliği; kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. 40 kat binalar yapmak sizi medeni yapmaz ama biz de bu tuzağın içine düştük\" diye konuştu.

\"TRUMP BANA GÖRE MEDENİYET OLAYINI ŞEKİL OLARAK DEĞERLENDİREN BİR TİPOLOJİDİR\"

ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Şu anda Amerika\'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkum edilmişse Amerika\'da bir sorun var demektir. Trump\'ın bunu masaya yatırması gerekir. Şu anda oradaki gidiş sıkıntıyadır. Amerika\'ya demokrasinin beşiği deniyor. Amerika\'da korumalarım hakkında haklarında daha görmeden gözaltı kararı çıkıyorsa kimse kusura bakmasınlar ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin yanında korumalarım. Teröristlere adete bizi orada dövdürme ile tehdit ile karşı karşıya bırakacaksın. Korumalarım tedbir alacak. Savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet, merhamet olur mu? O da yok. İki dünya saadetini onlar için zaten konuşmaya hiç gerek yok. Müslümanlar olarak bizler kendi medeniyetimizin derinliğinin ne derece farkındayız? Üzerimizde nasıl oyunlar oynanıyor bilmemiz lazım. Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. Bugün İslam dünyasının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de budur\" dedi.



TRUMP BAKIYORSUNUZ MÜSLÜMANLARA \'TERÖRİST\' İFADESİNİ KULLANIYOR

Erdoğan, \"İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika\'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara \'terörist\' ifadesini kullanıyor. \'Bak böyle bir şey yok\' dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur, Myanmar\'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı, yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, yok. Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz, olamaz\" şeklinde konuştu.



\"DÜNYA 5\'TEN BÜYÜKTÜR İTİRAZIMIZ BİR ADALET ÇAĞRISI VE AYNI ZAMANDA BİR MEDENİYET ÇIĞLIĞIDIR\"

Erdoğan, \"Dünya 5\'ten büyüktür itirazımız bir adalet çağrısı ve aynı zamanda bir medeniyet çığlığıdır. 5 ülke ne derse o. Ne demek ya böyle bir şey olamaz böyle bir şey. O beş ülke arasında bir Müslüman ülke yok. Beş ülke dünyanın kaderini belirliyor, onların dudaklarından ne dökülürse netice o. Niçin Irak-Suriye çözülmüyor? Böyle bir şey olamaz. İkinci Dünya Savaşı geride kaldı, bugün başka bir dünya var. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin bu noktadaki kaderinin güncellenmesi gerekir\" dedi.

\"MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA BUNLAR KIRDIRIYOR. ÜCRETSİZ SİLAHLARI DA VERİYORLAR\"

Erdoğan, \"DEAŞ\'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülke biziz. Ve bu mücadelemizi verirken de DEAŞ\'ın İslam\'la alakası olmadığını söylüyoruz. Bunu çok açık, net tüm uluslararası toplantılarda, İslam ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde DEAŞ\'ın İslam\'la alakası olmadığını söylüyoruz. Ama bunlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana bunlar kırdırıyor. Ücretsiz silahları da veriyorlar. Biz savunmak için paramızla silah istiyoruz, bize silah vermiyorlar. Böyle garip bir dünyanın içerisindeyiz. Ben de adalet arıyorum yok. Merhamet bunlar da hiç yok. Gittiğimiz her yerde çok büyük itibar görüyoruz halktan idarecilerden değil. bizim için de önemli olan o\" diye konuştu.

\"YÜZLERİNDEKİ MAKYAJ DÖKÜLÜYOR VE GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Avrupa\'da yeniden hortlayan ırkçılığı, yükselen yabancı düşmanlığı, artan benciliği bu sürecin ayak sesleri olarak görüyorum. Sömürgecilik üzerine kurulan, insanları görünmez zincirlerle köleleştiren, sınırsız tüketime dayalı, insanı metalaştıran bir düzenin ilanihaye devam etmesi düşünülemez. Dün sanayileşme adına kurdukları sömürge düzenini bugün demokrasi adına sürdürenlerin yüzlerindeki makyaj dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Halbuki İslam medeniyeti, köklerinin derinliği ve beslendiği kaynaklar itibarıyla ilelebet ayakta kalacak bir medeniyettir. Tüm saldırılara rağmen medeniyetimizin çelik çekirdeği sağlamdır\" ifadelerini kullandı.



\"DÜNYAYI İNSANİ ÇİZGİDE TUTABİLECEK YEGANE GÜÇ, İSLAM MEDENİYETİDİR\"

Erdoğan, \"Dünyayı insani çizgide tutabilecek yegane güç, İslam medeniyetidir. Bu hakikati ne DEAŞ gibi ne El Kaide gibi ne Boko Haram gibi terör örgütleri ne de kendi toplumlarını inim inim inleten kifayetsiz yöneticilerin zulümleri değiştiremez. Mücevher çamura bulanmakla değerinden bir şey kaybetmez. Bize düşen bu kıymetli hazineyi üzerindeki çamurlardan arındırıp insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunun için de tek yapmamız gereken, kendimizi sürekli geliştirmek, ikmal etmek, çalışmak, mücadele etmektir\" açıklamasında bulundu.



\"MÜSLÜMANLAR DİĞER MEDENİYETLERİN, İNANÇLARIN DOLGU MALZEMESİ DENEME SAHASI ASLA DEĞİLDİR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Müslümanlar diğer medeniyetlerin, kültürlerin, inançların dolgu malzemesi, tüketim pazarı, deneme sahası asla değildir. Eğer bugün böyle bir manzara varsa, İslam dünyası terörle, geri kalmışlıkla, mezhep kavgalarıyla, siyasi çekişmelerle harap haldeyse bizlere bir anımızı bile huzurlu geçirmek haramdır. Bugün Suriye\'deki, Irak\'taki, Libya\'daki, Yemen\'deki, Somali\'deki, yakın geçmişte Balkanlar\'daki, Kafkaslardaki, daha da gerilere gidecek olursak tüm Asya coğrafyasındaki yaşanan acıların müsebbibi Müslümanlar olarak bizleriz. Medeniyetimizin gereği olan duruşu sergileyemediğimiz için birileri kadim tarihimizin nadide eserlerini yerle yeksan edebiliyor. Birileri, kolayca kardeşli kardeşe kırdırabiliyor. Müslüman feraseti ile bakamadığımız için fitne, çatışma, yoksulluk coğrafyamızda kol geziyor. Irak, Suriye\'de olanlar. Kim kimi öldürüyor? Yine Müslümanlar değil mi? Bomba yağdırılıyor. Davet edenler sözde Müslüman\" diye konuştu.



\"11 EYLÜL\'DE İKİZ KULELER TERÖR SALDIRISI İLE YIKILDI DİYE DÜNYAYI KANA VE ATEŞE BOĞDULAR\"

Erdoğan, \"11 Eylül\'de Amerika\'da batı medeniyetinin sembollerinden olarak gördükleri ikiz kuleler terör saldırısı ile yıkıldı diye dünyayı kana ve ateşe boğdular. Oysa bizim coğrafyamızda neredeyse yıkılmamış eserimiz, mabedimiz kalmadı. Irak diye bir şey kalmadı. Halep, İdlib ne halde?Bütün tarihi eserler yıkıldı. Yani medeniyet çöktü. Daha ne kadar yıkabiliriz onun için geliyorlar\" dedi.

\"YANİ BU ASRIN HÜLAGÜLARI DA VAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yani bu asrın hülagüları da var. O nasıl bütün kütüphaneleri yakıp yıktıysa aynı şekilde gelip buraları yakıp yıkanlar var. Kendi Rönesanslarını bize borçlu olduklarını söyleyenler karşısında ortaya koyacak neyimiz var? Kaynaklarımız sağlam yerinde. Ama değerlendiremiyorsak hayatınız zayıf kalır. Bugün tüm Müslümanlar İslam medeniyetini boynu bükük bıraktıkları için kayıpta, ziyandadır. Dinimizin isminin terör örgütlerinin istismar malzemesi haline getirilmesini dahi önleyemiyorsak vah bize. Mücadelesini veremiyorsak yazık bize. Kararalı mücadelesini vermemiz lazım. İslam medeniyetini yeniden ayağa kaldırmak bizlerin, İslam dünyasının, Müslümanların elinde. İstanbul\'a Mimar Sinan\'nın eserlerinin teknik ve estetik boyutunu aşacak bir abide kazandırdığımız gün medeniyetimizi yeniden kaldırdığımız gün olacaktır\" diye konuştu.

HAT TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Buarada toplantıya Erdoğan\'ın yanı sıra, Malezya Başbakan Yardımcısı Dr. Ahmad Zahit Hamidi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da katıldı.

Toplantının sonunda Erdoğan\'a Gündüz, Bilal Erdoğan ve Şantürk bir hat tablosu hediye etti.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

- Erdoğan\'ın konuşması

- Hediye verilmesi

- Detaylar

21.10.2017 - 14.16 Haber Kodu : 171021092

21.10.2017 - 14.22 Haber Kodu : 171021095_

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2- TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZLARIN CENAZELERİ ADLİ TIP\'TAN ALINDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA

Başakşehir\'de trafik kazası sonucu ölen üniversiteli 2 genç kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün içinde bulundukları otomobilin TIR\'a çarpması sonucu hayatını kaybeden Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete\'nin cenazeleri otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Genç öğrencilerin, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Alkan Dikmen ve Aylin Alkan ile birlikte okuldan çıkıp, eve gitmek için aynı otomobile bindikleri öğrenildi. Merve Oruç\'un cenazesi, İkitelli Cemevi\'ndeki cenaze töreninin ardından memleketi Tokat Reşadiye\'ye gönderileceği öğrenildi. Ezgi Teomete\'nin cenazesi ise Küçükçekmece Mezarlığı\'ndaki gasilhaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu\'ndan detay görüntü

-Merce ve Ezgi\'nin yakınlarından görüntü

-Ezgi\'nin gözyaşı döken yakınları

-Cenaze araçlarının çıkışlarından detaylar

-Merve ve Ezgi\'nin yakınlarıyla röportajlar

-Merve ve Ezgi\'nin fotoğrafları

-Genel görüntüler

21.10.2017 - 12.21 Haber Kodu : 171021051_

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3- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU : FETÖ\'NÜN 2 NUMARALI İSMİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve FETÖ\'nün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Mustafa Özcan\'ın oğlu Enes Özcan\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 16 Ekim\'de İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ\'nün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Mustafa Özcan\'ın oğlu Enes Özcan\'ı ve FETÖ\'nün Kolombiya sorumlusu olduğu kaydedilen Mahmut Eyüp Günel\'in kardeşi Mehmet Akif Günel\'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin \'Bylock\' kullanıcısı olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin, örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evlerinde gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet\'teki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Günel ve Enes Özcan\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BABASINI \'BAŞYÜCELER ŞURASI BAŞKANI\' DİYE KAYDETMİŞ

TEM ekipleri şüphelilerin cep telefonları ve dijital verilerini incelemeye yolladı. Ekipler yaptıkları siber incelemede gözaltına alınan Enes Özcan\'ın, babası Mustafa Özcan\'ı telefonuna \"Başyüceler Şurası Başkanı\" olarak kaydettiğini tespit etti.

RÜYA TABİRLERİ YAPIYOR

FETÖ\'nün kapatılan okullarında fizik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Enes Özcan\'ın Orta Asya\'dan getirilen öğrencilerinin, barınma ihtiyaçları ve eğitim işlerini organize ettiği belirlendi. TEM ekipleri, Özcan\'ın ayrıca tutuklu FETÖ üyelerinin rüyalarını tabir eden ve yayan kişi olduğu ileri sürdü.

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(ÖZEL)

4- PİLOTUN MİNİBÜS ŞİKAYETİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin en büyüğü olan Atatürk Havalimanı\'nda yer hizmetleri veren araçların sayısı da uçak sayısı ile birlikte çoğaldı. Hız sınırları ve diğer bir çok kuralın uygulandığı bu araçlar ile uçaklar bazen karşı karşıya gelebiliyor. Bu sabah saatlerinde bir pilot, kuleye kural ihlali yapan bir minibüs yüzünden taksi (uçağın yer hareketlerinin yapıldığı, park yerinden piste gidene kadar kattettiği yol) yolunda durmak zorunda kaldığını şikayette bulundu. Minibüsün kural ihlalini pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'nde bulunan kontrolöre şöyle bildirdi:



Pilot : Efendim Golf Kule\'de taksi yapacağız ama Çelebi\'nin aracı ihlal ediyordu. Şu anda taksiyi durdurmak zorunda kaldık. Numarası 29.

Kule : Anladım şu en öndeki minibüs gibi arkasında brandalı şeyi tarif ediyorsunuz değil mi ?

Pilot : Negatif. Normal minibüs. Kırmızı çizgiyi geçmişti. Onun yüzünden taksiyi durdurmak zorunda kaldık.

Kule : Mutabık. Gördüm. Konuşamadım. 234 numaralı minibüs.Anladım. Teşekkür ediyorum. Bunu ilgililere ileteceğim. İyi uçuşlar

Pilot :Teşekkürler



GENİŞ GÖVDELİ ZORLANIR

Atatürk Havalimanı\'nda operasyonların hızlı bir şekilde yapılabilmesi için apronda uçaklar kanat kanada verilen izin dahilinde ilerleyerek piste ya da park pozisyonuna gidebiliyor. Yine bu sabah saatlerinde yoğunluğu gören bir pilot kuleyi uyararak belirttiği noktada geniş gövdeli uçakların geçmekte zorlanacağını dar gövdeli uçaklar için mümkün olabileceğini söyledi. Pilotun uyarısı da ses kayıtlarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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// SES KAYDI ÜZERİNE GÖRÜNTÜ

-Atatürk Havalimanı apronu ve uçaklar

-Uçakar ve kuleden görüntü

-Apronda görev yapan araçlar ve uçaklarla görüntüleri

21.10.2017 - 12.26 Haber Kodu : 171021053

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- ÇAMLICA KULESİNİN ÇELİK BÖLÜMÜ YÜKSELMEYE BAŞLADI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

ÇAMLICA\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. 165 metre uzunluğundaki çelik konsüksiyon bölüm kulenin 200 metrelik betonarme kısmının üzerinde yükselmeye başladı. 170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreye ulaşacak.

Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konsüksiyon bölümünün yapımına başlandı. Betonarme bölümün üzerinde yükselme başlayan çelik konsüksiyon bölüm 165 metre uzunluğunda olacak. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtiltdi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca\'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. İstanbul\'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176\'ncı ve 180\'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Kulenin havadan görüntüleri