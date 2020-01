DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: IRAK HÜKÜMETİNİN ATTIĞI ADIMLAR YERİNDEDİR VE DESTEKLİYORUZ

* Başbakan Yıldırım,

\"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz.\"

\"Dünyada terörün ve savaşların yaygınlaştığını görmekteyiz. Radikalleşmenin yanı sıra yabancı düşmanlığı gibi akımların da özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya başladığına şahit oluyoruz. Üstelik bu radikalleşme dalgasının demokrasilerinin gelişmiş olduğunu düşündüğümüz Avrupa\'da başlamış olması yarı bir endişe kaynağıdır\"

Haber: Özgür ALTUNCU - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş\'ta bir otelde gerçekleştirilen TRT World Forum\'un açılış oturumunda konuştu.

Başbakan Yıldırım\'ın gündeminde Irak\'taki son gelişmeler vardı. Yıldırım, \"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen, Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz\" dedi.

MUSUL VE KERKÜK\'ÜN DEMOGRAFİK YAPISI ESKİ HALİNE DÖNMELİ

Merkezi yönetim tarafından geri alınan bölgelerde başta Musul ve Kerkük\'te, IKBY tarafından baskıyla değiştirilen demografik yapının eski haline döndürülmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, \"Bu konuda da merkezi Irak yönetiminin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Musul da, Kerkük de özel statüye sahip bölgelerdir. Bu bölgelerin demografik yapısında üç etnik unsur vardır. Türkmen, Arap ve Kürtler. Bölgede barış ve istikrar olacaksa, bu etnik yapının korunması, burada adil bir yönetişimin hayata geçirilmesi hayati öneme sahiptir\" diye konuştu.

AVRUPA\'DAKİ YABANCI DÜŞMANLIĞI

Özellikle Avrupa\'da yükselen ve siyasi alanda da karşılık bulan ırkçılık, yabancı düşmanlığının toplumları kırılgan hale getirdiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \" Bu tür eğilimlere karşı saygı ve hoşgörüyü temel alan, kapsayıcı bir dilin geliştirilmesine ihtiyaç var\" dedi. Radikal ideolojileri besleyen eğilimlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım,\" Avrupa\'da yabancı düşmanlığının siyasi alanı da etki altına aldığını görüyoruz. Bu dile getirdiğimiz endişeleri doğruluyor. Türkiye, kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürüyor\" diye konuştu.

İDLİP OPERASYONU

Suriye\'de 7 yıldır yaşanan iç savaşa rağmen, siyasi bir çözüm ve çatışmasızlığın sağlanamadığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye olarak Suriyeli komşularımıza kapımızı açtık hep destek olduk. Sorunun çözümü için insani gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizde 3 Milyon Suriyeli var. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İran ve Rusya ile Astana sürecini başlattık. Bu girişimlerimizi Cenevre sürecine de taşımış bulunmaktayız. Son olarak İdlip bölgesinin güvenliğinin sağlanması ve oradaki çatışmaların sonlanması için biz, İran ve Rusya\'dan oluşan güvenlik çemberi oluşturmaya başladık. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için atılacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

4500 DEAŞ MENSUBU TUTUKLADIK

\"Nerede hangi isimle karşımıza çıkarsa çıksın terörü insanlığın düşmanı olarak görüyoruz\" diyen Yıldırım, \" Terör her yerde lanetlenmelidir. Ülkemiz, DEAŞ\'la mücadeleye aktif destek vermeye devam ediyor. 4 bin 500 DEAŞ terör örgütü elemanını tutukladık. Cezaevine koyduk. 50 bine yakın yabancı savaşcının ülkemiz üzerinden bölgeye geçmesine engel olduk\" ifadesini kullandı.

\"Yabancı savaşçılar gelişmiş ülkelerden geliyor\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \" Orada insanlar, o rahatı bırakıp Suriye\'ye, Irak\'a geliyor. Kendine göre Cihad yapıyor. sadece Müslüman değil, Hıristiyan değil, Ateist de geliyor. Küresel adaleti sağlayamadık. Abilik yapan ülkeler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiremedi. Bugün BM, yıllardan beri devam eden Afganistan, Filistin, Kıbrıs gibi birçok bölgedeki sorunlara çözüm üretemiyor. Çünkü taraf tutuyor\" ifadelerini kullandı.

BM\'NİN REFORMDAN GEÇMESİ LAZIM

\"BM Güvenlik Konseyi\'in 5 biraderi var\" diyen Yıldırım eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: Bu 5 biraderin bir tanesi birilerinden yana oluyor. Çözümü tıkıyor. Sorunlar çözülmüyor. Sorunların torunlara havalesi sürüyor. Onun için Cumhurbaşkanımız ısrarla söylüyor. \'BM reforma tabi tutulmalıdır\'. Veto sisteminin gözden geçirilmesi lazım...

GANNUŞİ VE MALCOM X\'İN KIZI DA KATILIYOR

Başbakan Binali Yıldırım açılış konuşmasının ardından Ankara\'ya hareket etti. TRT Worl Forum\'a Tunus Nahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi ile Ünlü ABD\'li aktivist Malcom X\'in kızı Ilyasah Shabazz gibi isimler katılıyor. Forumun kapanışı yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

- Detaylar

18.10.2017 - 11:35- Haber Kodu : 171018049

18.10.2017 - 11:42 - Haber Kodu : 171018051

18.10.2017 - 11:43 - Haber Kodu : 171018052

=================================

(gasp ve soygun anları görüntüleriyle)

2- GASP ETTİKLERİ PARALARLA TEFECİLİK DE YAPMIŞLAR

- Şüphelilerin yaptığı gasp ve soygunlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da gece yarısından sonra girdikleri alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, 10 ayda toplam 6 milyon liralık soygun yapan 11 kişilik gasp çetesi polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin 5 ayrı AVM\'de 5 kuyumcuyu soyduğu ayrıca 11 mağazanın kasalarını açtığı, her biri 150 bin lira olan 7 saati çaldığı belirtildi. Ayrıca çetenin soygunlardan elde ettikleri parayla tefecilik yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul\'un Hadımköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Polisin yaptığı çalışmada geceyarısından sonra AVM\'lere gelen maskeli ve silahlı soyguncuların kapı camını kırarak içeri girdiğini daha sonra özel güvenlik görevlilerini bağlayarak etkisiz hale getirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra AVM içinde rahatça dolaşarak önce kuyumcuları daha sonra bazı mağazaların kasalarını soyduğu tespit edildi.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları otomobillerin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3-4 araç değiştirerek yakalanmaktan kurtulmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kimliklerinin ardından adresleri de tespit edilerek Küçükçekmece\'de 9 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı.

22 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda liderliğini Olcay T. (31)\'in yaptığı 11 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturmasında şüphelilerin 5 ayrı alışveriş merkezine girerek gasp yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu AVM\'lerde bulunan 5 ayrı kuyumcudan toplam 22 kilogram altın çaldıkları öğrenildi. Yakalanan gasp çetesinin ayrıca 11 mağazada bulunan işyeri kasalarını da açtıkları içinde bulunan paraları aldıkları öğrenildi. 6 milyon liralık soygunun 4 milyonu 5 kuyumcudan çalınan ziynet eşyalar ve değerli saatler, 2 milyon lirası da mağazaların kasalarından alınan nakit paralar oldu.

GASP ETTİKLERİ PARAYLA TEFECİLİK YAPMIŞLAR

Öte yandan gasp ettikleri altınları kuyumculara satan şebeke elemanlarının elde ettikleri parayla tefecilik yaptıkları, çevrelerine yıllık yüzde 50 faizle para verdikleri öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şebeke elemanlarıyla birlikte çalınan her biri 150 bin lira olan 7 saatten 1\'i bulundu, yüzlerce altın ve pırlanta yüzük, biri kuru sıkı 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Gasp ve soygun anları

- Ele geçirilenler

- Şüphelilerin adliyeye sevki

==============================

3- CİNAYETTEN YARGILANMAYA BAŞLAYAN HÜSEYİN MERT SARAL: BABAMIN ÖLÜMÜ VE İNTİKAM ARZUSU İLE YAPMADIM

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz\'da bir restoranda silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Mert Saral\'ın yargılanmasına başlandı. Sorgusunda cinayeti işlemek için restorana gitmediğini söyleyen Hüseyin Mert Saral, maktül ile tesadüfen karşılaşınca kendisine bir şey yapılacağı kaygısı ile silahını çekerek ona 4-5 el ateş ettiğini söyledi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Beykoz\'da bir restoranda 30 Ocak tarihinde silahla Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nu (58) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Mert Saral (24) ile avukatı katıldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma komandodan oluşan 5 kişilik ekip de duruşma salonunun önünde alınan güvenlik önlemlerine katıldı.

Müşteki tarafın katılmadığı duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Hüseyin Mert Saral, aylık gelirinin sorulması üzerine asgari ücretli olduğunu beyan etti. Sorgusunda cinayeti planlamadığını öne süren Hüseyin Mert Saral, \"Öncelikle planlı olduğunu söyleyemem. Normal sosyal çevreye sahibim. Daha önce suçla bir ilişkim olmadı. Ailemin içinde bulunduğu iddia edilen kan davasında kan gütme iddiam olmadı. Geleceğe yönelik planlarım arasında intikam almak yoktu. Ben Bahçeşehir üniversitesinde yeni medya bölümünde hazırlık sınıfında okuyordum\" dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Tutuklu sanık Saral, \"Önceden bir plan yapamazdım, çünkü benim bulunduğum yere kendileri geldi. Ben maktulü çocukluğumdan beri tanıyorum. Kız kardeşi ile babam birlikte yaşıyorlardı. İmam nikahı var mıydı yok muydu bilemiyorum. Bu nedenle kendisini tanımıyorum\" dedi.

Sorgusunda sürekli silah taşımadığını belirten Saral, şunları söyledi:

\"Ancak medyada da bilinen olaylardan ötürü, bilmediğim, çok gitmediğim yerlere giderken önlem olarak yanıma alıyorum. Olayın olduğu restorana hiç gitmemiştim. Kimse yoktu yanımda, öğle yemeği yemek için tek başıma gittim. Ölen şahsın oraya geleceğinden haberim yoktu. Orada tesadüfen karşılaştım. Kapının önünde duruyordu, tam göremediğim için tereddütle yaklaştım. Onun olabileceğine dair şüphelerim yüksekti. Hatta ilk gördüğümde tereddüt ettim. Babamın ölümünden dolayı ben tedirgin haldeydim, çünkü babamın ölüm yıldönümüydü. \'Bana bir şey yapacaklar\' diye tedirgin oldum. Sonra yanına bir şahıs gelince içeri girdiler. Tuvalete gittim. Döndüğümde masasında oturmuşlardı. Ben de tekrar masamda oturdum. Ondan sonra dışarı çıktıklarında ben de evham yaptım. Ben de dışarı çıktım. Onlar iskeleyi gezerken ben de sigara içtim. Bana doğru gelirken ben de kapının oradaydım. Tereddütlü bir şekilde \'Mehmet\' diye seslenmemle bana bakıp hareketlenmesi bir oldu. Ben de panikledim, silahımı çekip ateş ettim. Yanındakini de kontrol ettim, bana bir şey yapacak diye tedirgin oldum ancak o bizi ayırmaya çalıştı. Belli ki olayla alakası olmayan biriydi. \'Yerden bana karşı hareketlenmeye çalışıyor\' diye bir iki kez daha ateş ettim. Toplam 4-5 kez ateş ettim. Şahsı kontrol ettim. Polisi ve ambulansı çağırın, dedim. İlk atışım 2 yada 3 metreden. Çünkü bana doğru hareket etmişti. Şahsın elinde bir şey olup olmadığını göremedim o an dikkat etmemiştim.\"

\'BABAMIN ÖLÜMÜ VE İNTİKAM ARZUSU İLE YAPMADIM\'

Bugüne kadar bu işlerle hiç alakası olmayan normal hayat sürdürdüğünü savunan Hüseyin Mert Saral, \"Olay tasarlanmış bir olay değildir. Babamın ölümü ve bir intikam arzusu ile yapmadım. Olaydan ötürü bir üzüntü yaşadığım doğrudur. Tanıkların olay anında söylediğimi iddia ettikleri \"12 yıldır bugünü bekliyordum\" ifadesi, yanlış anlaşılan sözlerdir. Ben 12 yıl sonra bugün karşıma çıktı dedim. Ben orada kendime bir şey yapılacağını sandığım için o cümleyi kurdum. \'12 yıl sonra intikamımızı aldım\' şeklinde bir söz söylemedim. Bana bir şey yapılacağı kaygısıyla ve panikle silahımı çekerek ateş ettim\" dedi.

Tanık olarak dinlenen restoranın garsonu Arif Yıldız, sanığın maktule ateş ettiğini gördüğünü belirterek, \"Yanılmıyorsam 4 kez ateş etti. Kendisi polisi arayın dedi. Ölen şahsa küfür ettiğini duydum. \'12 sene sonra karşılaştım, şans eseri burada öldürdü\' dedi\" şeklinde konuştu.

Yine aynı restoranda garson olarak çalışan Barış Elitoğ, olayı görmediğini, silah sesleri üzerine olay yerine gittiğini belirterek, \"Vurulan kişi yerdeydi. Sanık vurulan kişinin yanına geldi, tekme vurdu, küfür etti. \'Benim babamı öldürdün. Kaç yıldır bu anı bekledim\' diye söylendi\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Büyüksarıoğlu\'nun 30 Ocak 2017 tarihinde Beykoz\'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Büyüksarıoğlu\'nun göğsüne isabet eden 3 kurşun yarası sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, cesedin yanındaki masada oturan Hüseyin Mert Saral\'ın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Hüseyin Mert Saral\'ın, \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlara mermi satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemi

==============================

4- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA ADLİYEDEN AYRILDI

* Küçükkaya\'nın program kayıtları savcılığa ulaştıktan sonra ifadesi alınacak…

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek\'in bulunduğu 4. kata çıktı. Küçükkaya\'nın savcıya ifade vermediği, soruşturma konusu sözlerin sarf edildiği programın kayıtlarının dosyaya gelmesinin beklenmesine karar verildiği öğrenildi. Program kaydının, savcılığa ulaşmasının ardından Küçükkaya\'nın önümüzdeki günlerde savcıya ifade vereceği belirtildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Küçükkaya\'nın aracına binmesi

-Adliyeden ayrılması

-Genel ve detaylar

=============================

5- TIR PARKINDA \'ON NUMARA YAĞ\' OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla\'da bir TIR parkına düzenlediği on numara yağ operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, akaryakıt kaçakçılığı konusunda çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir lojistik firmasına ait TIR parkında on numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 1 tonu kamyon içinde olmak üzere toplam 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili olarak M.T., H.T. D.Ç. ve A.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

----------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekibinin tankı kontrol etmesi

-Tankta bulunan kaçak akaryakıt



=========================

6- HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar\'da bir emlak bürosuna gündüz saatlerinde girerek iki dizüstü bilgisayarı çalan iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Ziraat Sokak\'ta Ali Demir\'e ait emlak bürosunu gözetleyen iki kişi görevlinin dışarı çıkmasından yararlanarak hırsızlığı gerçekleştirdi. İki şüpheliden biri dışarıda gözcülük yaparken diğeri içeri girerek masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alıp montunun arasına gizleyerek çıktı, arkadaşından da diğer bilgisayarı almasını istedi. Arkadaşı da hemen içeri girerek diğer bilgisayarı alıp kaçtı.

Şikayet üzerine işyerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soruşturma başladı. Ekipler dün saat 20.00 sıralarında aynı mahalledeki Osman Özbek Parkı yakınlarında şüphe üzerine Murat Ç.\'yi durdururken, bu kişinin hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım suçundan hakkında arama kararı bulunduğunu belirlendi. Gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi\'ne götürülen şüphelinin kısa süre önce emlak bürosundan hırsızlık yapan iki kişiden biri olduğu anlaşıldı. Murat Ç., sorgusunda 17 yaşındaki B.Ş.birlikte çaldıkları iki dizüstü bilgisayarı Esenyurt\'ta tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti. Bu şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı.

Emlak bürosu sahibi Ali Demir, şüphelilerin yakalandığını, içinde işlerine ait bilgilerin yer aldığı çalınan bilgisayarların da bulunacağına inandığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Hırsızlık anının güvenlik kamera kaydı

-İşyerinden detaylar

=========================

7- BEYOĞLU\'NDA TARİHİ ESER OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda antikacı dükkanına polis operasyon düzenledi. İş yerinde 28 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Çukurcuma da bir antikacıda tarihi eser satıldığı ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 1 hafta önce antikacı dükkanına baskın yaptı. Polis, işyeri sahibi Ö.G. ve çalışan İ.A.\'yı gözaltına aldı.

28 PARÇA TARİHİ ESER...

Operasyonda M.Ö. 2200 yıllarına ait pişmiş 2 toprak kap, İslami döneme ait üzeri işlemeli yatağan türü şehzade kılıcı, bronz tıp aleti ve pipo aksamı, Bizans dönemine ait yüksük, sarkaçlı buhurdanlık, gürz başı, taş objeler; Grek, Roma, Selçuklu dönemlerine ait toplam 14 sikke, Orta çağ dönemine ait kilise ve bazilikalarda kullanılan İsa ikonu toplam 28 parça ele geçirildi.



TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen 28 parça eser, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınarak İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

(POLİS KAMERASI)

///////////////////////////////////

-Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar