DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI

* MAHKEME BAŞKANINDAN NAZLI ILICAK\'A: BIRAKSAK YATSIYA KADAR KONUŞACAĞINIZI BİLİYORUM

* Nazlı Ilıcak,

\"Zekeriya Öz\'ü aklamak için bu fotoğrafı çektirdiğim iddia ediliyor. Halbuki ben Oda TV soruşturması yapılırken Sadullah Ergin\'i arayıp \'Zekeriya Öz\'e soruşturma açılamaz mı\' diye sormuştum\"

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı\'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasına devam edildi. Mahkeme Başkanı, duruşmada detaylı savunma yapan sanık Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gazeteciler Yasemin Çongar ile Hasan Cemal, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Altan Tan ile çok sayıda kişi de duruşmayı izledi.

6 DOLAR TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

Mahkeme Başkanı, emanette bulunan ve Mehmet Altan\'a ait olduğu belirtilen 6 adet 1 ABD dolarının mahkemeye gönderildiğini belirtti. Mahkeme Başkanı, söz konusu para zarfını açarak 3\'ünün F, diğerlerinin ise K, E ve B serisi olduğunu tutanağa geçirdi.

\"MAHKEME HEYETİ DARBEYİ BİLDİĞİMİ İSPATLAMAK ZORUNDA\"

Daha sonra sanık Nazlı Ilıcak\'a söz verildi. Ilıcak \"3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna etmeye çalıştım. İkna edebildiğimi sanmıştım. Fakat duruşma sonunda somut delile dayalı, kuvvetli suç şüphesi dediniz, ben 3 aydır cezaevinde düşünüyorum; darbeyi bildiğim ve zemin hazırladığına yönelik deliler nelerdir? Siz bana söyleyin ben de ona göre savunmamı yapayım. Mahkeme heyeti, darbeyi önceden bildiğimi ispatlamak zorunda\" dedi.

\"EN YANLIŞ İNSANA DARBECİLİĞİ YAMADINIZ\"

\"Darbe olsaydı, ben bakan mı olacaktım, para mı cukkalayacaktım? Ben Bank Asya\'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım\" diyen Nazlı Ilıcak, gazetecilerin suç teşkil etmeyen yazılarından dolayı sorumlu tutulamayacağını belirtti. Ahmet ve Mehmet Altan dışındaki hiçbir sanığı tanımadığını söyleyen Ilıcak, \"En yanlış insana darbeciliği yamadınız. Çünkü 27 Mayıs\'tan beri ben darbelerden nefret ederim\" diye konuştu.

\"ZEKERİYA ÖZ\'E SORUŞTURMA AÇILAMAZ MI SORMUŞTUM\"

Ilıcak, firari savcı Zekeriya Öz\'e ile kar topu fotoğrafını anımsatarak \"Zekeriya Öz\'ü aklamak için bu fotoğrafı çektirdiğim iddia ediliyor. Halbuki ben Oda TV soruşturması yapılırken Sadullah Ergin\'i arayıp Zekeriya Öz\'e soruşturma açılamaz mı diye sormuştum\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: BIRAKSAK YATSIYA KADAR KONUŞACAĞINIZI BİLİYORUM

Mahkeme Başkanı, sanık Nazlı Ilıcak\'tan savunmasını daha önce yaptığını, eksik hususlara değinmesi gerekiği konusunda uyarıda bulundu. Mahkeme Başkanı, Nazlı Ilıcak\'a \"Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum\" deyince Ilıcak \"Ben bunları anlatıyorum ama tutuklu kalıyorum. Masumiyetimi ispat etmeye çalışıyorum\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, \"Benim dediğim usule ilişkin, siz bunu daha öz anlatabilecek kabiliyete sahipsiniz\" diyerek yemek arasından sonra tekrar kendisine söz vereceğini belirtti. Duruşmaya ara verildi.

2- İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \"REFERANDUM\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Irak\'ın Kuzeyinde 25 Eylül\'de yapılacağı ilan edilen \"Bağımsızlık Referandumu\"nu Levent\'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

\"Sözde Kürdistan referandumuna ve ikinci İsrail\'e izin verilemez\" yazılı pankart açan grup üyeleri, \"Sözde Kürdistan referandumuna izin verilemez\", \"İncirlik Üssü ABD\'ye kapatılsın\", \"Hükümet göreve Habur Kapatılsın\" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler sık sık \'Siyonist İsrail Irak\'tan defol\" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, \"Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani 25 Eylül 2017 tarihinde \'Kürdistan\'ın Bağımsızlığı\' için referandum yapacaklarını açıkladı. Irak\'ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan ve başında Barzani\'nin bulunduğu Kürt Bölgesel Yönetimi şimdi İsrail siyonizminin pençesi altına düşmüş durumda ve sözde bağımsız Kürdistan\'a dönüştürülecek. Barzani\'ye taşeronluk görevi verilmiştir. Sözde bağımsız Kürdistan\'ın Kürtlerle alakası yoktur. Söz konusu olan , bağımsız bir Kürt devleti değildir. Doğrudan İsrail siyonizmine bağlı bir kukla devletten söz ediyoruz. Bu ikinci bir İsrail devletidir. Bu ikinci İsrail devleti Türkiye, Irak, Suriye ve İran\'a komşu olacak ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüklerini ortadan kaldırarak yani bölünerek kurulabilecektir. Sözde \'bağımsız Kürdistan\' hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir. 22 Eylül Cuma günü toplanacak Milli Güvenlik Kurulu\'nda caydırıcı önlemlerin alınması hayati önemdedir\" dedi.

3- OKUL ÇEVRELERİNDE \"UYUŞTURUCU\" DENETİMİ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerine başlandı. İstanbul\'un 39 ilçesinde özellikle okullarda eğitimin başlama saatlerinde ve okulların çıkış saatlerinde denetimlere başlandı. Narkotik ekipleri sokaklarda şüpheli gördükleri kişilere yönelik , Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptı. Okul çevresinde kafeler, iddia bayileri, park ve bahçelerde aramalar yapıldı. Bahçelievler Zafer Mahallesi\'nde denetim yapan polis ekipleri Baki sokaktaki Yenibosna Ortaokulu çevresinde yaptıkları denetimlerde, okula yakın bir noktadaki metruk binada da arama yaptı. Metruk binanın 2. katında daha önce uyuşturucu kullanıldığını belirledi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi. Bahçelievler\'de bir sokak sakini ise denetimlerden memnun olduğunu , her gün yapılmasının faydalı olacağını belirtti.



4- OYUN HAMURLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Hollanda\'ya yollanacak bir kargo içinde bulunan oyun hamuru kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy\'de bulunan bir kargo firmasıyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri kargo şirketinden Hollanda\'ya yollanacak bir koliyi incelemeye aldı. Ekipler, koliyi açınca 4 hediye paketi çıktı. Polis, hediye paketlerini tek tek açarak kontrol etti. Yapılan incelemede 3 hediye paketinde çeşitli çocuklar çıktı. Ekipler, içinde çeşitli renklerde oyun hamurları bulunan bir kutuda ise 825 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyi yurtdışına yollamak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin oyun hamurlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



5- \"CEO CLUB DİJİTAL AJANDA\" TOPLANTISI

* Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner,

\" Dijital kültür, şirketlerin büyümesi için ne kadar önemliyse, ülkelerin büyümesi ve ülkelerin dünyadaki rekabetçi avantajlarını koruması için aynı derecede önemli\"

* Boyner Grup CEO\'su Cem Boyner,

\"Türkiye\'den çok parlak insanlar yurt dışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz\"

\"İnternet satışı yüzde 40 ciroyu bulacak. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her 1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor olabiliriz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Capital ve Ekonomist Dergileri \"CEO Club Dijital Ajanda\" toplantısı düzenledi.

İstanbul\'da düzenlenen programda Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile Boyner Grup CEO\'su Cem Boyner, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş\'in sorularını yanıtladı.

Ateş\'in sorusu üzerine Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakende sektörleri hakkında bilgi verdi. Boyner, \"Sektör yılda ortalama yüzde 30 büyüyor. Son 4 yıla baktığımızda 3 katından fazla bir büyüme gösterdi. Ancak hala toplam perakende sektörünün yüzde 3\'ü civarında. Biz bu oranın önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 11\'lere çıkacağını bekliyoruz. 5 yıllık hedeflerde de sektörün yüzde 7\'sinin dijital kanallardan geleceğini tahmin ediyoruz. E-ticaret deyince biz hepsiburada.com\'u bir internet sitesi olarak görmüyoruz, dijital dönüşümün bir platformu olarak görüyoruz\" dedi.

DİJİTAL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Hanzade Doğan Boyner, dijital kültürün şirketlerin büyümelerine etkisinin sorulması üzerine ise, \"Dijital kültür, şirketlerin büyümesi için ne kadar önemliyse, ülkelerin büyümesi ve ülkelerin dünyadaki rekabetçi avantajlarını koruması için aynı derecede önemli. Burada Amerika, Avrupa\'ya baktığımız zaman, Avrupa teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte Amerika\'nın gerisinde. Ama 10 yıl önce Avrupa, \'biz eğer girişimcilik kültürünü toplumumuza yayamazsak büyüyemeyiz\' dedi ve bu konuda önemli adımlar attı. Ajandasında, gündeminde, teknoloji olan girişimcilik kültürü olan dijital gelişim olan ülkelerde şirketlerin işi daha kolay oluyor. Çünkü bu bütün toplumun gündemine giriyor. Ülkeler içinde çok önemli olduğuna inanıyorum. Ama ülkelerden, devlet politikalarından bağımsız biz liderler olarak da, kendimizde, kendi şirketlerimizde bu kültürel dönüşümü yapmaya başlayabiliriz. Çünkü bizlerde toplumun bir parçasıyız. Devlet politikalarından da bağımsız değiliz, bizler üzerimize sorumluluk alıp, bizler adım attıkça bizim attığımız ufak adımlar dalga dalga büyür ve bütün ülkeye de yayılır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

\"İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAK SOSYALLEŞMEYİ ETKİLER Mİ?\"

Hanzade Doğan Boyner, salonda bulunanların internetten alışıverişin sosyalleşmeyi engelleyip engellemediği yönündeki sorusu ise,

\"İnternetten alışveriş yapmak sosyalleşmeyi etkiler mi? Alışverişe gelene kadar bir oyun dünyası var, bir sosyal medya dünyası var. Sosyal açıdan onların etkilerini konuşmak bence daha faydalı olur. Onların daha çok insanların zamanını aldığı kesin. Mağazacılığı vurmayacak mı? Vurmaması mümkün değil. Her mağazası olanı bir şekilde dijital dünyada yer alması önemli. Bizim gibi platformlarda bu fırsatı sunduğu için bu dijital dönüşüme destek oluyorlar\" diye konuştu.

\"FARKLI ÇÖZÜM ÜRETEN ŞİRKETLERİ SATIN ALMAYA AÇIĞIZ\"

Hanzade Doğan Boyner, şirket satın almalarına bakış açısının sorulması üzerine, \"Satın alarak büyümenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir üniversitenin odasında 4 tane çocuk yemeyip içmeyip sorunu çözmeye çalışıyorlar. Onlar bizden önce çözebilir, biz gidip onları bulalım. Dolayısıyla satın alma, satın alırken de şirketlerin, geçmişte yüzde 100\'ünü alalım, bizim olsun yaklaşımımız vardı. O yaklaşımımızdan da tamamen uzaklaştık. Azınlıkta olsa çoğunlukta olsa farklı bir iş yapan, farklı çözüm üreten şirketleri satın almaya açığız\" dedi.

CEM BOYNER: HER AÇTIĞIMIZ İKİ MAĞAZA İÇİN ASLINDA BİR MAĞAZA KAPATIYORUZ

Hanzade Doğan Boyner\'in ardından, Cem Boyner de Rauf Ateş\'in sorularını yanıtladı. Cem Boyner, dijital mağazacılık konusunda, \"Müşteri çok küçük bir zamanını perakendecide geçiriyor. Sizin aslında bütün perakendenizi işin dışına taşımanız lazım. Beymen\'de bile siparişin yüzde 70\'ini cep telefonu üzerinden satıyoruz. Bütün grupta satışın yüzde 65\'i internetten olmaya başladı. Bütün grup ciromuzun yüzde 15\'i internetten geliyor. 2021\'de bunun yüzde 40\'lara geleceğini düşünüyorum. Bu sene yüzde 20\'nin üzerinde büyüyeceğiz. Buna rağmen internet satışı yüzde 40 ciroyu bulacak. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her 1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor olabiliriz\" dedi.

\"BÜTÜN TÜRKİYE ÇOK KIYMETLİ BEYİNLERİ KAYBEDİYOR\"

\"Teknolojinin, dijital dünyaya etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi en heyecanlandıran şey ne?\" şeklindeki soru üzerine Cem Boyner, yurt dışına göç nedeniyle üzüldüğünü belirtti. Boyner, \"En üzeni beyin göçü. Türkiye\'den çok parlak insanlar yurt dışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz. Bu Türkiye\'nin dijitalleşmesinin önünde bizi yavaşlatacak en önemli faktör. Üniversitelerimizde çok parlak insanlar var. Burada ne kadar park edecek mesele o. Çünkü göz kulak sürekli dünyada. Bunu yakın zamanda çok daha fazla hissedeceğiz\" şeklinde konuştu.

