DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- YİNE GİŞELERDEN AYNI ANDA GEÇME İNADI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)

Otoyol gişelerinden aynı anda geçip sıkışan sürücülere bir yenisi de TEM otoyolu Kurtköy gişelerinde eklendi.

Olay geçen cuma günü saat 21.30 sıralarında Kurtköy gişelerinde TEM istikametinde meydana geldi. Miraç Korkmaz yönetimindeki 78 BN 525 plakalı araç ile Hıdır Tuncer yönetimindeki 34 TEF 09 plakalı taksi aynı anda gişeden geçerken, gişede sıkışıp kaldı. Birbirlerine inat ederek gişelerden önce geçmeyi deneyen sürücüler, araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarak araçlarının kurtarılmasını bekledi. Sürücülerin araçları çekiciler getirilerek, gişelerden çıkarıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

2- ÇİNLİ KADINA GASP ANI KAMERADA

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti. Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak\'ta 2 Kasım\'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.\'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri 5 Kasım\'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

3- REİNA KATLİAMI DAVASI: SANIK MASHARİPOV YİNE SAVUNMASINI YAPMADI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ORTAKÖY\'deki eğlence Reina\'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44\'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşmasında da tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov savunma yapmadı. Daha önceki bir duruşmada da savunmasını yapmayan Masharipov, savunma için hazırlık yapamadığını belirterek, savunmayı önümüzdeki duruşmada yapacağını söyledi. Mahkeme Başkanı da \"Önümüzdeki duruşma savunma yap artık!\" dedi.

52 SANIK DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada yapılan 9. duruşmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov\'un da aralarında bulunduğu 41\'i tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 8 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu. Önceki duruşmalarda diğer sanıklardan ayrı yere oturtulan sanık Abdulkadir Masharipov\'un bu kez diğer sanıklarla aynı yere oturtulduğu görüldü. Mahkeme Başkanı, Abdulkadir Masharipov\'a ait HTS kayıtlarının mahkemeye ulaştığını belirtti. Buna göre Abdulkadir Masharipov\'un bazı sanıklarla iletişim kurduğu, söz konusu telefon numaralarda salonda tek tek okundu. Ayrıca Masharipov\'a yılbaşı gecesi işlenen terör saldırısına ilişkin görüntülerin tebliğ edildiği de tutanaklara geçti.

\"ÖNÜMÜZDEKİ DURUŞMA SAVUNMA YAPACAĞIM\"

Savunma yapması için söz verilen Abdulkadir Masharipov \"Tam hazır olamadım. Hazırlık yapamadım. Önümüzdeki duruşma savunma yapacağım\" dedi. Mahkeme Başkanı da \"Önümüzdeki duruşma yap artık!\" dedi. Sanık Masharipov, \"Dosyayı bana göndermiyorlar, bana ulaştırmıyorlar. Dosyayı incelemek için süre istiyorum. Ayrıca dosyadaki kelimeler zor geliyor. Tercümana ihtiyacım var\" diye konuştu. Bu talep üzerine mahkeme başkanı da cezaevinden talepte bulunması gerektiğini söyledi. Söz alan müşteki avukatları da \'Şikayetimiz devam ediyor\" dedi.

SAVCI: TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLSİN

Duruşma savcısı da Abdulkadir Masharipov\'a önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesini talep ederek, dosya kapsamı, suçların katalog suçlardan olması, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma sanık ve avukatların konuşmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

Ortaköy\'de yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında \"Örgüt üyeliği\",\"Anayasayı ihlal\", \"Adam öldürme\", \"Adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"6136 sayılı kanuna muhalefet\" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58\'e yükselmişti.

4- İDO\'DAN \"İPTAL\" AÇIKLAMASI

İstanbul DHA

İç hat seferlerini durdurma kararı alan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş.\'den yazılı açıklama yapıldı.

İDO\'dan yapılan açıklamada iptal gerekçeleri şöyle belirtildi:

İDO bilindiği üzere TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA ortaklığı tarafından 2011 yılında İBB\'ye 861 milyon USD imtiyaz bedel, 73 Milyon USD kredi devri olmak üzere 934 Milyon USD ödeyerek özelleştirilmiştir.

Özelleştirme sonrası

1. BURSA SEFERLERİNDE HAKSIZ REKABET

İBB sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi\'ne \"Bedelsiz\" iskele tahsis ederek, BUDO\'nun İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.

2. AMBARLI LİMANI PROJESİ

Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO\'ya teslimi yapılmayarak, İDO\'nun Ambarlı\'dan / YALOVA / MUDANYA / BANDIRMA RO-RO Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir.

3. NEGMAR HAKSIZ REKABETİ

Eskihisar / Topcular arasında hiçbir bedel alınmadan NEGMAR isimli şirketin yan kuruluşlarına İZMİT Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile iskele tahsis ederek çok büyük bir gelir kaybına uğratmıştır.

4. SİRKECİ HAREM HATTI KISITLAMALARI

Sirkeci Harem hattı İDO\'nun en karlı hatlarından biri olmasına karşılık, UKOME kararı ile 3,5 ton üzeri araçların geçişi engellenmiş, söz konusu araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'ne yönlendirilerek çok önemli bir gelir kaybına sebebiyet verilmiştir.

5. KABATAŞ MARTI PROJESİ ETKİSİ

İDO\'nun en önemli iskelesi olan KABATAŞ iskelesi MARTI Projesi nedeni ile kapatılınca yolcu sayımızda %80\'e yakın düşüş ortaya çıkmış ve bu zarar telafi edilememektedir.

6. UKOME\'den İSTENEN ZAM TALEPLERİ

Çok ciddi kur ve maliyet artışları karşılığında son üç yılda %85 artışa rağmen UKOME kararları ile ancak %22 zam alınabilmiştir. Bu durum iç hatlar seferlerimizi sürdürülemez bir noktaya taşımıştır.

7. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ETKİSİ

- İDO\'nun zor duruma düşmesinin en büyük nedeni burada alınan kararlardır.

- Osmangazi Köprüsü ihalesi İDO ihalesinden önce yapılmıştır.

- TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA 2011 yılında İDO ihalesine girmeden evvel Osmangazi Köprüsü\'nün 2016 yılında açılacağını, geçiş fiyatının ise 2016 için 41 USD + %18 olduğunu, bu fiyatın Karayolları tarafından Osmangazi Köprüsü\'nün yapımcı firmalarına garanti edildiğini Karayolları ve OTOYOL A.Ş. tarafından akdedilen sözleşmeyi okuyarak bilgi sahibi olmuştur. Bu fiyatlara göre tüm araçların Osmangazi Köprüsü\'nden geçmeyeceği tarafımızdan öngörülerek, bu hattımızda 2016\'dan itibaren önemli bir gelir kalemini fizibilitelerimize koyarak teklifimizi vermiştik. Ancak, köprünün açılması ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımcı firma OTOYOL A.Ş.\'ye 2017 için 41 USD + %8 KDV x 40.000 araç parası ödenirken, araç geçiş ücretleri 70.75 TL + %8 KDV\'ye düşürülmüştür. Bu kararlar Karayolları\'nın yani devletin İDO ile rekabeti anlamına gelir ki bu kesinlikle \"Adil\" değildir. Haksız rekabete girmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, İDO Yönetim Kurulu, 07/11/2018 tarihli toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların da tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı SOUTER Inv\'ın da talebi ile Uluslararası Hukuk Platformu\'na başvurmadan önce tüm zarar eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir. Bu şartlar dahilinde 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci - Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 01 Aralık 2018 tarihinde Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak olup Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir.

5- İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA OTOPARK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

-ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLERE VE ENGELLİLERE ÜCRETSİZ

Gökhan Artan /İSTANBUL, (DHA)

Resmi açılışı 29 Ekim\'de yapılan İstanbul Havalimanı\'nda 2 ay süresince otoparktan ücret alınmayacak.Havalimanında otopark ücretleri ile kimlerden ücret alınmayacağı da belli oldu. İstanbul Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.31 Ekim\'de THY\'nin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü\'ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018\'e kadar) ücretsiz yapılmıştı.2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.



İç/Dış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:19,75 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:37,75 TL

6-12 saat:44,75 TL

12-24 saat:60 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün:173,50 TL

7 gün:284 TL

15 gün:387,50 TL

Aylık:423 TL

Motor,motosiklet

0-1 saat:9 TL

1-3 saat:12,25 TL

3-6 saat:18,75 TL

6-12 saat:22,75 TL

12-24 saat:30,50 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün:87 TL

7 gün:141,75 TL

15 gün:193,75 TL

Aylık:212 TL

Açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:18 TL

3-6 saat:27,25 TL

6-12 saat: 30,50 TL

12-24 saat:42,25 TL

Abonman aylık 316 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat:7,75 TL

1-3 saat:9 TL

3-6 saat:13 TL

6-12 saat:15,50 TL

12-24 saat:20,75 TL

Abonman aylık:161,25 TL

Minibüs/pikap (açık otopark)

0-1 saat:17 TL

1-3 saat:22,75 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:35,75 TL

12-24 saat:49,50 TL

Abonman aylık:358,75 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat:20 TL

1-3 saat:27,75 TL

3-6 saat:33,75 TL

6-12 saat:42,25 TL

12-24 saat:57,20 TL

Abonman aylık:402,25 TL

DHMİ Kiracısı, Taksi İşletmeleri ve Nakliyeciler, Havalimanında görevli personel/personel servis araçları için ise açık otopark aylık abonman 130 TL

Engelli, gazilere ve şehit ailelerine her defasında azami 15 güne kadar ücretsiz

Devlet Personel Başkanlığının \"Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasındaö listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Atık atanlardan kalış süresi üzerinden yüzde 100 zamlı ücret alınacak

Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlı alınacak. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilecek. Otopark işletmecileri; DHMİ\'ne bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilecek.

6- BİSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi\'de kamyonetin kasasına tutunarak ilerleyen bisikletli kırmızı ışıkta da geçerek canını tehlikeye attı

Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı yolunda bir kamyonete tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Bisiklet sürücüsü bir süre bu şekilde ilerledikten sonra kendisi için yanan kırmızı ışığı da umursamayarak gözden kayboldu.

7- TÜYAP KİTAP FUARI\'NI 611 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarını bu yıl 611 bin 444 kişi ziyaret etti. Bu yıl \"Hayatı Edebiyatla kuşatmak\" olarak belirlenen ana temasıyla kitapsever ve sanatseverlerle buluşan fuarı, okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 artışla 183 bin 755 oldu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı\'nın dün akşam saat 19.00\'da 611 bin 444 kitapsever ve sanatseverin ziyaretiyle sona erdiği bildirildi. Açıklamada, \"Fuarlarımızı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla %11 artış göstererek 183 bin 755\'e ulaştı. Tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşan yazarlarımıza, katılımcı yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, galeriler, bağımsız gruplar, genç sanatçılar, sanat inisiyatifleri ve özel sergi sahiplerine fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı\'nda tekrar buluşmayı diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.

