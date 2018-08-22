DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör Uras\'ın cenazesi tören için Bebek Camii\'ne getirildi. Güngör Uras\'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras\'ın sevenleri tabutun başında dua etti. Uras\'ın cenazesi öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Genel ve detaylar

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2- BAKAN SOYLU: KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane\'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili \"Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi\" dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı\'ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Gümüşhane\'nin Kürtün ilçe kırsalında \'Aranan Teröristler\' listesinde Kırmızı Kategori\'de, başına 4 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej K\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun\'un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, \"Biliyorsunuz bu Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz\'e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli ibaresidir. Hiç endişe etmeyin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Soylu\'nun konuşması

-Detaylar

22.08.2018 - 12.55 Haber Kodu : 180822041

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3- EGE\'DE TÜRK BALIKÇILARDAN TACİZ VE PLASTİK MERMİ İDDİASI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)

Aydın\'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu iddia etti. Yunan Sahil Güvenlik botlarını görüntüleyen balıkçılar benzer durumun sık sık yaşandığını söyledi.

Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası\'na 6, Eşek Adası\'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi. Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu. Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

PLASTİK MERMİ İDDİASI

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Silah çekip nişan alan Yunan askerine tepki

-Bir balıkçının bağırarak askerlere tepki göstermesi

-Balıkçı ve askerler arasında yaşanan diyaloglar

-Balıkçı teknesindeki koordinatları gösteren cihaz

İKİNCİ GÖRÜNTÜ

-Teknenin kırık camı

-Yunan Sahil güvenlik botu

-Plastik merminin görüntüsü

22.08.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180822027

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(ÖZEL)

4- ARACINA ÇARPTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ BÖYLE GASP ETTİLER

* Hırsızları durdurmak isterken sürüklenen sürücü ölümden döndü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde takip ettikleri bir otomobile arkadan çarparak kaza süsü veren hırsızlar, sürücünün otomobilden inmesini fırsat bilerek otomobili çalıp kaçtı. Hırsızları durdurmak isterken sürüklenen sürücü ölümden döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender\'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender\'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı.

Olay geçtiğimiz hafta sabah saat 06:45 sıralarında meydana geldi. Doğan Yaman, otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobil arkadan çarptı. Aracını durdurup aşağı inen Yaman aracı kontrol etmeye başladı. Yaman, aracındaki hasarla ilgili kendisine çarpan şüpheli ile konuşmaya başladı.

Bu sırada arkadan dolaşan ikinci bir şüpheli Yaman\'ın aracına binerek sürücü koltuğuna geçti. Son anda şüpheliyi farkeden Yaman, otomobilin kapısını açmak için hamle yaptı. Aracın içindeki şüpheli hızla kaçtı. Aracını durdurmak isteyen Yaman ise hızla giden otomobile asılınca yerde sürüklendi. Yere düşerek yaralanan Yaman aracının peşinden koşmaya başladı. Arkadan da şüphelilerin kullandığı otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracı gasp edilen sürücü durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüden aldığı ilk bilgilerle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri aracı gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Vücudu ve kollarından yaralanan Yaman, hastaneye giderek tedavi oldu.

\"POLİSLERİMİZE GÜVENİYORUM, İNŞALLAH BULACAKLAR ARACIMI\"

Yaman, \"Sabah 06:45 civarlarında işe gidiyordum ben. Bana çarpan araç önce yanımdan geçti. Daha sonra ben de onun yanından geçtim. Sonrasında beni takip etmiş. Bir anda geldi ve arkadan çarptı bana. Ben indim araçtan. Diğer araca eğilip bakarken, diğer araçtan atlayan birisi öbür taraftan benim araca bindi. Ben de kapıdan sarıldım ama o anda hızlandı; yuvarlandım bende. Gitti yani aracım. Bana vuran araçta aynı istikamette hızla kaçtı oradan. Polislerimize güveniyorum, inşallah bulacaklar aracımı\" diye konuştu.

\"VATANDAŞLARIMIZ BÖYLE BİR DURUMDA HEYECAN VE PANİK YAPMASINLAR\"

Yaman, \" Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Böyle bir durumda heyecanlanmasınlar ve panik yapmasınlar. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum bu tuzak yani. Seçilmiş bir yer burası bence. Vatandaşlarımız sakin olsunlar bu durumlarda. Görüntülerde de peşimden geliyor beyaz bir araç. Polislerimize güveniyorum\" dedi.

ÜNLÜ PROFESÖRÜN DE AYNI YÖNTEMLE OTOMOBİLİ ÇALINMIŞTI

Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender\'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender\'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

- Şüphelilerin aracı takip etmesi

- Duran araca binen şüpheli

- Aracının peşinden koşan sürücü

- Sürücünün yere düşmesi

- Hırsızların çaldıkları araç ile hızla gitmeleri

- Şüphelilerin kendi araçlarının kaçması

- Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Doğan Yaman ile röportaj

22.08.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180822019_

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5- İNTİHAR GİRİŞİMİ TEM OTOYOLUNU KİLİTLEDİ

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde, bir kişinin Esenkent Köprüsü\'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, kilitlendi.

Polisin, ikna çabalarının ardından intihar girişiminde bulunan kişinin köprüden inmesiyle trafik normale döndü.

Olay, saat 17.30 sırlarında Esenyurt TEM Otoyolu Esenkent Köprüsü\'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu belirtilen Abuzer Korkmaz adlı kişi, Esenkent Köprüsü\'nde korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Korkmaz\'ı inmesi için ikna etmeye çalışırken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. İtfaiye ekipleri köprü altında hava yastığı açarken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verilemeye başlandı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik kilitlendi. Polisin, yaklaşık 40 dakika süren ikna çabalarının ardından Abuzer Korkmaz, köprüden indi. Abuzer Korkmaz, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yolun yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Karakolda işlemleri süren Abuzer Korkmaz\'ın ailevi sorunlar yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Abuzer Korkmaz\'ın korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunması

-Polisin ikna çabaları

-İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açması

-Sağlık ekipleri

-Duran trafik

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaşanan hareketlilik



21.08.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180821151

21.08.2018 - 18.42 Haber Kodu : 180821154

