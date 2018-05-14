DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ KAZANIN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda Asiana Havayolları\'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda Türk Hava Yolları pilotu, kuleye arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor.

Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

-Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum

-Kule: Anlaşılmadı

-Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.

-Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.

Görüntü Dökümü:

-Ses kaydı

14.05.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180514034

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2- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI\'NDA MÜTALAA AÇIKLANDI



*Savcı, 21 sanığa anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

*Savcı, 46 sanığa da ceza verilmemesini istedi



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili davada mütalaa verildi. Aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 18\'i tutuklu 67 sanıklı davada Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, 21 sanığa \"Anayasayı İhlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 3 sanığın da tutuklanmasını talep eden savcı, diğer 46 sanığa ise tüm suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.



16 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içindeki konferans salonunda görülen duruşmada 16 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.



DARBE YAPMAYA KARAR VERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı özetleyerek okudu. Savcı mütalaasında, Fetullahçı Terör örgütünün, 15 Temmuz 2016 günü yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal sistemini cebir ve şiddet kullanmak suretiyle değiştirmek ve işlemez hale getirmek için darbe yapmaya karar verdiğini belirtti. Savcı Üstündağ, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yuvalanmış olan sözde asker ve polis kılığındaki bir kısım Fetullahçı teröristlere de bu plan kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal etme görevi verildiği kaydedildi. Örgütün amacı, yapısı, idolojisinin iddianamede ayrıntılı olarak anlatıldığı da mütalaada belirtildi.



\"ATEŞ EDİN.VURUN ŞEREFSİZİ\"

Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mithat Aynacı\'ya aktif bir görev verilmediği, ancak darbe girişiminde ZPT\'ye geldiği mütalada vurgulandı. Mütalaada araç üzerindeki itişme sırasında Aynacı\'nın müşteki komiser Cemil Gürbüz\'ü kastederek ve hedef göstererek \"Ateş edin vurun şerefsizi\" şeklinde sözler söylediği ancak tüfekten çıkan mermilerin Gürbüz\'e isabet etmediği ifade edildi. Aynacı\'nın yakalandığında üzerinden bir ABD doları çıktığı ve Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülen mütalaada, \"Sanığın zırhlı araca bindikten sonra elindeki telefonla sürekli biriyle yazıştığı, aynı araçta bulunan Bora Serhat\'ın ifadesine göre \'Ankara\'yı, İzmir\'i ele geçirdik, bir tek burası kaldı. Buraya hava desteği lazım\' şeklinde sözler söylediği, sanıklardan Ahmet Gök\'ün de bu durumu teyit ettiği kaydedildi.



\"DURMA EZ GEÇ\"

Yarbay rütbesinde görev yapan Fatih Sönmez\'in darbe girişiminden bir gün önce firari tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile makam odasında toplantıya katıldığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün ele geçirilmesinin kendisine tebliğ edildiği kaydedildi. Mütalaada, sanık Sönmez\'in darbe girişiminin başarısız olma ihtimali üzerine Serdar Değirmendere komutasındaki tanka geçtiği, tankın komutasını devraldığı kaydedildi. Tankta her iki sanık dışında şoför kısmında sanıklardan Ömer Kalın ve Maksut Keleşoğlu ile İdris Yeter\'in de bulunduğu, Fatih Sönmez\'in darbe girişimin başarısız olması üzerine kışlaya geri dönme talimatı verdiği anlatıldı. Yolun araç ve vatandaşlar tarafından kapatılması üzerine tankın komutasını üstlenen Fatih Sönmez ile Sardar Değirmendere\'nin tankın sürücüsü Ömer Kalın\'a \"Durma ez geç\" şeklinde talimat verdiği öne sürüldü. Ömer Kalın\'ın da tankı kalabalığın içine hızla sürdüğü ve bu eylem sonucunda 4 kişinin şehit olduğu vurgulandı.

21 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez\'in de aralarında bulunduğu 21 sanığa \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Savcı, ayrıca bu 21 sanığı, \"Örgüt üyeliği\", \"Örgüt yöneticiliği\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"Hakaret\" gibi suçlardan da değişik oranlarda hapis cezası istedi.

46 SANIĞA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

66. Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda Asteğmen olarak görev yapan ve o gün Vatan Emniyet\'i işgal için zırhlı araçlarla gönderilen Engin Okumuş\'un yanı sıra staj yapan öğrencileri Süleyman Yalçınkaya, Selim Ses, Furkan Çam, Ahmet Gök, Sefa Kaya ve Talip Akgün ile olay tarihinde vatani görevlerini yapmaktayken terör saldırısı olacağı bahanesiyle zırhlı araçlara bindirilip Vatan Emniyet\'e götürülen 39 rütbesiz askere ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

3 SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan savcı tutuksuz olan ve cezalandırılmasını istediği sanıklar Caner Karaca, Veysi Özalp ve Bülent Kaplan\'ın tutuklanmasını da talep etti.

CEZA İSTENEN SANIKLAR:

Osman Akkaya, Özgür Akkaya, Mithat Aynacı, Bora Serhat Seçkin, İsmail Uğuz, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Ömer Kalın, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Burak Uluçınar, Caner Karaca, Mehmet Umur, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Bülent Kaplan, Veysi Özalp, İhsan Özyurt, Ömer Akyel, Yasin Yılmaz ve Ferdi Ayan.



Görüntü Dökümü:

Olayla ilgili arşiv görüntüler



14.05.2018 - 13.43 Haber Kodu : 180514075

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3- İBB\'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI: 52 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

* Savcı, darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde 14 kişinin şehit olduğu 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin tutuklu yargılanan 42\'si er toplam 52 sanık için, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç\'un yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 26. Ağı Mahkemesi\'nin Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı.

SANIKLARIN TAMAMI İÇİN \'ANAYASAYI İHLAL\' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Duruşma Savcısı Eray Akkavak esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ve Eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç\'un da aralarında bulunduğu 52 sanık hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

14\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3.640\'AR YIL İSTENDİ

Bu sanıklardan 50\'si için İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek\" suçundan 14\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 182 kişiyi, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 20\'şer yıldan olmak üzere 3 bin 640\'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Mütalaada sanıkların tamamı için, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 10\'ar yıla kadar, Mustafa Alper Şengören ayrıca, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile devam ediyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Olaylara ilişkin arşiv görüntü

14.05.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180514048

14.05.2018 - 12.20 Haber Kodu : 180514049

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4- PAZARIN TAMAMINI SATIN ALDI, VATANDAŞA BEDAVA DAĞITTI



Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)

Ramazan öncesi İstanbul Tarlabaşı Semt pazarına gidenler şoke oldu. Pazardaki tüm ürünler bedava dağıtılıyordu. Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir holding sahibi tezgahlardaki tüm ürünleri satın alarak alışverişe gelen kişilere dağıttı. Ürünlerin dağıtımını yapan da anılan holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri oldu.

Ramazan\'a sayılı günler kala Tarlabaşı semt pazarında dün ilginç anlar yaşandı. Turizm, ilaç, otomotiv, finans gibi alanlarda yatırımları bulunan bir holding, semt pazarında kurulan tüm tezgahlardaki ürünleri satın aldı. Söz konusu ürünler, alışverişe gelen kişilere ücretsiz dağıtıldı. Ürünlerin dağıtımını da, anılan holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri yaptı.

Pazarda bedava dağıtılan ürünlerin yanı sıra, ihtiyacı olan ailelere, market alışverişi için de 100 liralık alışveriş kartı verildi. Pazara gelen vatandaşlar her şeyin ücretsiz olduğunu görünce tezgahlara yöneldi; ürünler 2 saat içinde tükendi.

HALKIMIZA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Yardımı düzenleyen vakıfın öğrencilerinden Şeyda Medine Bakan, \"Vakıf olarak buradayız, halkımıza ücretsiz sebze ve meyve dağıtıyoruz, onlara destek olmak istiyoruz. Bunun yanında 100 liralık market kartı veriyoruz. Geçen yıl da burada yapmıştık ama başka ilçelerdeki pazarlarda düzenliyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı semtlerde yapmaya özen gösteriyoruz\" dedi.

KÜÇÜK ŞEYLERLE BÜYÜK MUTLULUKLAR ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Yine vakıf öğrencilerinden Ayşe Çalış ise, \"Bu yıl da ücretsiz alışveriş şenliği düzenledik. Vakıf olarak amacımız küçük şeylerle büyük mutluluklar elde etmek. Bu amaca ulaştığımızı düşünüyoruz. 100 liralık market alışverişi kartıyla da, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi olduğu için sebze ve meyveye odaklandık. Patates, soğan, erik, çilek, kavun, karpuz tüm sebze ve meyveleri dağıttık\" diye konuştu.

7 bin adet 100 tl \'lik market kartı dağıtarak kuru gıda alımlarında da katkıda bulunduk.



Görüntü Dökümü:

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-Bedava ürün alanlar

-Detaylar

-Vakıf öğrencileriyle röp.

14.05.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180514019_

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5- 30 TON SÜTÜ BEDAVA DAĞITTILAR

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması için 30 ton sütü bedava dağıttı.

İstanbul Ziraat Odası, sabah erken saatlerde Çatalca\'nın köylerinden 30 ton süt topladı. Toplanan sütler tankere doldurularak Bakırköy Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Tankerden sürahilere boşaltılan süt, bardaklarla vatandaşlara ve öğrencilere dağıtıldı.

Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar da katıldı. Çiğ sütün önemine değinen Dizdar, \"Yeni nesilin sütle arasını bozdular. Sütün kendine özel bir tadı var . Bu süt aslında lezzetin kendisi. Bu koku peynirde de var, kaymakta da var. Yeni nesli öyle alıştırdılar ki tatsız, kokusuz yiyecekler yüzünden çocuklar gerçek sütü içemez oldular kokuyor diye\" şeklinde konuştu. Meydana getirilen bir inek ve 5 koyun da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. İnekten sağılan süt Dizdar\'a ikram edildi.



Görüntü Dökümü:

- Hayvanlardan detay

- Süt dağıtımı

- Cocukların süt içmesi

- Dizdar ile röp

- İnegin sağılması

- Genel ve Detaylar

14.05.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180514063

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6- BREZİLYA\'DAN GELEN YOLCUNUN VALİZİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Brezilya\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kişinin valizinde 9 kilo 709 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 Mayıs\'ta Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Arnavutluk uyruklu 48 yaşındaki N.K.\'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis ekipleri şüpheli N.K.\'yi gözaltına alarak valizinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede valizde zula tabir edilen gizli bölme bulundu. Bu bölmede 9 kilo 709 gram kokain ele geçirildi. N.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin N.K.\'yı polis merkezine götürmesi

-Polis ekiplerinin valizde arama yapması

-Kokainlerin bulunması

-Genel ve detaylar



14.05.2018 - 12.53 Haber Kodu : 180514060

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(ÖZEL)

7- ATAŞEHİR\'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 09.00 Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DD 1918 plakalı aracın sürücüsü aracını park ettikten sonra motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Sürücünün görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



14.05.2018 - 13.44 Haber Kodu : 180514076

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