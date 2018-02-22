DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KÖMÜRLÜKTE EL BOMBASI BULDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir kadın evinin kömürlüğünde el bombası buldu.

Piyalepaşa Mahallesi Mektep sokaktaki binada yaşanan olayda soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü. Bombayı bulan kadın \"Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim\" diye konuştu. Kadın ifadesi için polis merkezine götürülürken soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Polisin çalışmaları

-Kadın ile röportaj

-Polisin elindeki delil torbası

-Kadının zırhlı araca alınması

-Genel ve detay görüntüler

22.02.2018 - 11.42 Haber Kodu : 180222046

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2- (geniş haber)- AKOM\'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA 5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haber: Ümit TÜRK-İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında, Milli İstihbarat Teşkilatı\'na anlık görüntü akışını kesmek amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)\'ni işgal girişiminde bulunan 5 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmasında, sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olay tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı\'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay, yüzbaşı Hakan Özhan, yüzbaşı Ramazan Derviş, öğrenci yüzbaşı Levent Aksoy ve öğrenci yüzbaşı Mehmet Fatih Güven\'i \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar darbe girişimini engellemeye çalışan 6 kişiye karşı \"kasten yaralama\" ve \"mala zarar vermek\" ve suçlarından ise 41\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

11 SANIK BERAAT ETTİ

Sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık gösterir bir beyanda bulunmadıkları belirtilerek sanıklar hakkında verilen cezalarda herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti söz konusu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Ramazan Sezer\'in iki kişiye karşı \"silahla tehdit\" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti 9\'u er 11 sanığın ise beraatine karar verdi.

\"AMAÇLARI MİT\'E GİDEN GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEKTİ\"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul\'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği AKOM\'un, darbeciler tarafından ele geçirilerek Milli İstihbahrat Teşkilatı\'na anlık görüntü akışının kesilmek istendiğinin amaçlandığı belirtilmişti.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-GÜVENLİK KAMERASI

-İşgal girişimi

22.02.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180222025

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(ÖZEL)

3- MİNİBÜSE ÇARPTI; ARKADAN GELEN MOTOSİKLETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

- FECİ KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Hatay\'da gezi turu düzenleyen motosikletli grup, Samandağ\'a doğru yola çıktı. İki şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen gruptaki Erol Mızrak\'ın kullandığı motosiklet yolcu indirmek için yolda aniden duran minibüse çarptı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erol Mızrak yola savruldu. Arkadan gelen motosikletli Ahmet Mansuroğlu son anda manevra yaparak düşen arkadaşını ezmekten kıl payı kurtuldu. O anlar arkadaki motosikletli Ahmet Mansuroğlu\'nun kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Arkadaşlarının kaza geçirdiğini gören diğer motosikletliler hemen yardıma koştu.

Grup içindeki bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kaza yerinde yavaşlayan sürücüler ambulansın geliş yönünde yoğun trafik oluşturunca kaza geçiren motosikletlinin arkadaşları yolu açmak için büyük çaba sarfetti. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı Erol Mızrak\'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

\'30 YILDIR BURADAN YOLCU İNDİRİP BİNDİRİYORUM\' CEVABINI ALDIK\"

Kaza kaskındaki kameraya yansıyan ve düşen arkadaşını ezmekten son anda kurtaran Ahmet Mansuroğlu \"Hatay Antakya\'dan Samandağ\'a doğru bir grup sürüşü organize ettik. Samandağ yolunda önümüzde seyreden dolmuş durulmayacak yolda aniden durunca arkadaşımız dolmuşa çarptı. Ben düşen arkadaşıma çarpmaktan ani manevra ile kıl payı kurtuldum. Hemen durup arkadaşımızın yanına koştuk. Aramızda bulunan doktor arkadaşımız ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans beklerken meraklı sürücüler yüzünden trafik felç oldu. Polis gelene kadar biz yolu açmaya çalıştık, trafik sıkışıklığı yüzünden ambulansın gelmesi gecikti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan arkadaşımızın serçe parmağı kırıldı, diz kapağı çatladı ve motosikleti de kullanılamaz hale geldi. Dolmuş şoförüne burada durulmayacağını söyleyince \'30 yıldır buradan yolcu indirip bindiriyorum\' cevabını aldık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Seyir halindeki motosikletli grup

-Öndeki minibüsün yolda durması

-Bir motosikletin minibüse çarpması

-Arkadan gelen motosikletin düşen kişiyi ezmekten son anda kurtulması

-Motosikletlilerin düşen arkadaşlarının yardımına koşması

-Yaralıya yardım etmeleri

-112\'nin aranması

-Minibüs sürücüsü ve motosikletlilerin tartışmaları

-Bir motosikletlinin ambulansın gelmesi için yoğunlaşan trafiği açmaya çalışması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Mansuroğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

22.02.2018 - 09.41 Haber Kodu : 180222011_

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4- SARALLAR \'MAHKEME\' KURUP YARGILAMA YAPMIŞ

- OPERASYON ANI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI -İSTANBUL DHA

İstanbul polisinin \"Sarallar\" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, bazı mağdurları \'mahkeme kurup\' kendi yöntemlerince cezalandırdıkları belirtildi.

\"S.S. SARAL ÖN PLANA ÇIKTI\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Silahlı suç örgütü lideri, yöneticileri ile örgüt üzerinde etkin olarak sözü geçen kişilerin işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargılama sürecinde olduklarından dolayı oluşan otorite boşluğunda şebeke içinde S.S.Saral\'ın ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, \"Ticari piyasada ekonomik ihtilaflarla öncülük yaparak haksız ekonomik çıkar sağlanması, 4 kişinin yağmalanması, 4 kişinin tehdit edilmesi, 2 kişinin yağma amaçlı darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ve haksız kazanç elde etmek istedikleri kişileri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını hiçe sayarak kendilerince mahkeme kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 8 Şubat\'ta 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi\" denildi.

Operasyonda S.S.Saral ile birlikte 14 kişinin yakalararak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin dün adliyeye sevkedildiği belirtilirken 11 kişinin tutuklandığı 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin şüphelilere yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin bir daireye girmeleri ve polisin arama yapması yer alıyor. Aramalarda bir silahın bulunması da görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Özel harekat polisleri

-Eve girmeleri

-Arama yapmaları

-Bulunan silahlar

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

22.02.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180222024

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5- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TK 800 SAYILI BOGOTA-İSTANBUL YOLCULARINI ARIYOR



Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla Kolombiya\'nın Bogota kentinden İstanbul\'a gelen ve rahatsızlanan Recep A. isimli yolcuya tedavi için gittiği hastanede tüberküloz (verem) teşhisi konuldu.Hastalığın teşhisinden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri THY\'ye bir yazı göndererek o gün Türk yolcuyla birlikte aynı uçakta bulunan yolcuların bilgilerini istedi.

7 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Recep A. isimli Türk yolcu, Kolombiya\'nın Bogota kentinden İstanbul\'a gelmek için Türk Hava Yolları TK 800 sefer sayılı uçağına bindi. Yaklaşık 15 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul\'a gelen Recep A. daha sonra rahatsızlığının artması üzerine hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Türk yolcuya tüberküloz (verem) teşhisi konularak tedavi altına alındı. Recep A.\'nın uçakla İstanbul\'a geldiği bilgisine ulaşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Hava Yolları\'na bir yazı göndererek 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Bogota-İstanbul seferinde Recep A., sağında solunda ve arkasında oturan yolculara da hastalığın bulaşabileceği düşüncesiyle yolcuların isimlerini istedi. İsimleri tespit edilen yolcular sağlık kuruluşlarına davet edilerek gerekli tetkiklerin yapılması istenecek.

UÇAK KABİNİ GİBİ ALANDA BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK

Bulaştırıcı verem hastası ile sekiz saatlik uçak yolculuğu yapanlar tıbbi olarak temaslı (risk altında) kabul ediliyor. Tüberküloz hastalığı (verem) mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalık. Bulaştırıcı tüberküloz hastası bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya karışan basillerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşması ile hastalık bulaşmaktadır. Verem hastalarının bulaştırıcı olduğu dönem hastalığın başlangıç dönemidir. Tedaviye başlandıktan yaklaşık 3 hafta sonra hemen hemen tüm verem hastalarının bulaştırıcılığı kaybolur. Basiller güneş görmeyen ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda saatlerce havada asılı kalabilirler.

Verem, hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan tedavi görmeyen bulaşıcı verem hastası ile aynı havayı uzun süre soluyanlara, özellikle aynı evde yaşayanlara mikrobun bulaşma olasılığı daha fazladır. Vücut direncini düşüren hastalıklar (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, HIV-AIDS, organ nakli gibi),ağır beslenme bozukluğu ve düşük vücut ağırlığı ,uzun süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanımı,düzenli tedavi almamış eski tüberküloz hastaları,tüberküloz basili ile son iki yıl içinde karşılaşan kişiler,bebekler ve çocuklar (özellikle 5 yaş altı),Yaşlı insanlar risk altındadır.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Havalimanından görüntü

-Detaylar

22.02.2018 - 09.43 Haber Kodu : 180222012

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6- JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

* Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyen tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray\'da D.C. ve G.Y\'nin kaçak kazı sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri İstanbul\'da 1 milyon dolara satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin İstanbul\'a geldiği belirlendi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe alan jandarma, aracı Çekmeköy\'de durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PAHA BİÇİLEMEDİ

Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Aracın takip edilmesi

-Araçta yapılan aramalar

-Tarihi eserler

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar

22.02.2018 - 09.17 Haber Kodu : 180222010

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