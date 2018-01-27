DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(fotoğraflarla yeniden)

1- ŞİŞLİ\'DE BİR KADIN ERKEK ARKADAŞINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de, bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Gürcü asıllı olduğu öğrenilen Janet Xonelidze adlı kadınla erkek arkadaşı Orhan Atıç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, Xonelidze, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak Atıç\'a ateş etti. Atıç, olay yerinde hayatını kaybederken, Janet Xonelidze, aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayarak ateşledi.

Janet Xonelidze\'nin aynı binada yaşayan kızı tabanca sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Orhan Atıç\'ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan sağlık ekipleri Xonelidze ile Atıç\'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını yakınları teselli etmeye çalıştı.

Mahalle sakinin Ali Turan İldem, \"Son birkaç gündür morali bozuktu. Komşu olarak iyi bir insandı. Bugün kendisini 3 gibi gördüm. Köpeklerini içeriye almasını söyledim. İçeriye alacağını söyledi. Olay anlatılana göre kasap Orhan diye bir şahsı vuruyor. Ondan sonra kendisini vuruyor. Sebebini bilmiyoruz\' diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kızının sinir krizleri geçirmesi

-Sokaktan detay görüntü

-Evden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polislerinden detay görüntü

-Cesetleri evden çıkması ve gidişi

-Atıç\'ın fotoğrafı

-Janet Xonelidze fotoğrafı

-Genel ve yakın detaylar

27.01.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180127001

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2- SULTANBEYLİ\'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ

* Cinayet zanlısının kaçış anları güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Oto hırsızlığı yaptığı öne sürülen iki kişi, çaldıkları aracı satma aşamasında anlaşamadı. Sultanbeyli\'deki olayda, Özgür T.\'nin çıkan tartışma sonucu 6 yerinden bıçakladığı Erhan Turan öldü.

Edinilen bilgilere göre; Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Fatih Caddesi Said Sokak\'ta yaşanan olay geçtiğimiz çarşamba gecesi gerçekleşti. İddiaya göre Özgür T. ile 38 yaşındaki Erhan T., çaldıkları bir otomobili satmaya çalışırken anlaşamadılar. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Özgür T., arkadaşı Erhan T.\'yi, 3\'ü kalbinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden toplamda 6 bıçak darbesi ile ağır şekilde bıçakladı.

YAKLAŞIK 50 METRE UZAKLIKTAKİ HASTANEYE TAŞINDI

Özgür T., olay yerinde hızla kaçarken, yerde yardım isteyen Erhan T.\'nin çağrılarını duyan çevredeki vatandaşlar, yaklaşık 50 metre mesafedeki özel bir hasteneye haber verdi. Hastaneden gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erhan T. acil servise kaldırdı. Erhan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Çevredeki vatandaşların haber verdiği Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından cinayet mahalinin yakınlarındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerası ile MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Özgür T. tespit edildi. Özgür T. evinin yanı sıra yine kendisiyle oto hırsızlığı konusunda bağlantılı olduğu tespit edilen S.S ile F.A\'nın adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

DÜZCE\'YE GİDERKEN YAKALANDILAR

Cuma gecesi saat 02.00 sıralarında, S.S ile F.A, çaldıkları otomobili Düzce\'ye götürmek üzere çıktıkları yolda, Gebze\'deki bir oto-yıkamacıdan ayrıldıktan kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet zanlızı Özgür T. de bir başka adreste yakalanırken, cinayet aleti bıçak üstünde çıktı. S.S ve F.A\'nın sorgularında cinayeti Özgür T.\'nin tek başına işlediğini söyledikleri öğrenildi. Özgür T., S.S ve F.A, sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesi\'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Erhan T.\'nin da oto hırsızlığından 33 ayrı dosyasının olduğu, hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerindeki polis

- Acil servis ve önündeki polis

- Güvenlik kamerasında cinayet zanlısının kaçarken görüntüsü

- İki ayrı araçla sağlık kontrolüne getirilmeleri (giriş ve çıkışları)

- Çalıntı araç

27.01.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180127022

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3- ELEKTRİK PANOSU YANDI; MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir binanın bodrum katındaki elektrik panosu yandı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın saat 09.00 sıralarında, Akevler Mahallesi 1064 Sokak üzerindeki bir sitede çıktıi. Site içindeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik saatleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek elektrik panosunu tamamen sardı. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kalanları balkon ve pencerelerden yangın merdiveniyle tahliye etti. Görgü tanıkları, yangının biranda çıktığını ve zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yangın merdiveniyle tahliye edilen bina sakinleri

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Yangının çıktığı binadan detay görüntü

-Tahliye edilen apartman sakinleriyle röportajlar

-Yanan elektrik panosundan görüntü

-Siteden genel görüntü

-Sitenin içindeki kalabalıktan detaylar

-Genel görüntüler

27.01.2018 - 10.56 Haber Kodu : 180127023

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4- ÇEKMEKÖY\'DE 6 VİLLA LÜKS ARAÇLA GELEN HIRSIZLAR TARAFINDAN SOYULDU

* Çekmeköy\'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lüks villaların bulunduğu siteye lüks bir otomobille misafir gibi gelerek, güvenlik görevlilerini atlattıktan sonra kimsenin olmadığı 6 villadan hırsızlık yaptı.

* Güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul DHA

Çekmeköy\'deki lüks villaların bulunduğu bir sitenin sakinleri, geçtiğimiz perşembe günü polise giderek oturdukları villalardan hırsızlık yapıldığını bildirdi. Polis, aynı gün sitedeki 6 villadan hırsızlık yapıldığını tespit etti. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların lüks bir otomobille siteye giriş yaptıktan sonra villalara girerek hırsızlık yapıp aynı araçla dışarı çıktıklarının görüntülere yansıdığını belirledi. Şüphelilerin, hırsızlık için gelip gittiklerinde araçlarında iki farklı plaka kullandıkları tespit edildi.

Polis, güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu. Güvenlik görevlileri, hırsızların siteden birinin isimlerini söyleyip girdiklerini söyledi.

Polis ekipileri, hırsızların aynı lüks otomobil ile o bölgede bulunan birçok siteden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Polis, site sakinlerinin kabusu olan hırsızların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Hırsızların lüks bir otomobille güvenlikçiyi atlatıp siteye girişleri

-Otomobille siteden çıkışları

-Site içerisinde yürümeleri

-Hırsızların girdikleri villadaki görüntüleri

27.01.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180127040

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5- KADININ DİKKATİ YANKESİCİNİN PLANINI BOZDU

Haber: Zeki GÜNAL / ADANA DHA

Adana\'da bir yankesici, yaklaştığı kadının cebinden cüzdanını almak istedi. Olayı fark eden kadın yankesiciye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adana merkez Doktor Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yankesici, dolmuş durağında bekleyen kadına arkadan yaklaşıyor. Kapüşonu ile başını kapatan yankesici, kadının montunun cebindeki cüzdanı almak için hamle yapıyor, bu sırada olayı fark eden kadın dönerek yankesiciye tepki gösteriyor. Hiç bir şey yapmamış gibi davranan yankesici uzaklaşıyor. Kadın şaşkın bir şekilde yankesicinin arkasından baka kalıyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yankesicinin kadının arkasından yaklaşması

-Yankesicinin kapüşonu ile başını kapatması

-Kadının cebindeki cüzdana elini atması

-Kadının olayı fark etmesi ve tepki göstermesi

-Yankesicinin hızla uzaklaşması

-Kadının yankesicinin arkasından bakması

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180126190

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6-TEM\'DE KAZA YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntü

-Detaylar

27.01.2018 - 08.43 Haber Kodu : 180127007

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7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA 200 PORSUK KÜRKÜ ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera:İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 200 porsuk kürkü ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün pasaport işleminin ardından eşiyle beraber Odessa\'dan gelen Azerbaycan uyruklu Ş.A ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Valizleriyle birlikte Dış Hatlar Terminali\'nden çıkış yapan Ş.A ve eşi durduruldu. Valizlerde yapılan aramada vakumlu paketlere konulmuş 200 adet porsuk kürkü ele geçirildi. Piyasa değeri 45 bin lira olan kürklere el konulurken, Ş.A hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kürklerden görüntü

-Kürklerin vakumlu poşetlerden çıkarılış görüntüsü

-Vakumlu poşetlerden görüntü

-Gümrük muhafaza memurlarının kürklerle görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

27.01.2018 - 09.06 Haber Kodu : 180127008

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