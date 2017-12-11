1- İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul DHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar; geçirdiği kalp krizi sonrası bu sabah hayatını kaybetti. Saat 01:30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar hastaneye kaldırıldı burada yapılan tüm müdahalelere karşı saat 05:30 gibi hayatını kaybetti.

İŞ HAYATINA 18 YAŞINDA BAŞLADI

1960 yılında İstanbul, Erenköy\'de doğan İbrahim Çağlar, baba tarafından aslen Konya-Kadınhanlı\'dır.Kökleri müteşebbis bir aileye dayanan Çağlar\'ın anne tarafından dedesi Hasan Şevki Efendi Cumhuriyet öncesi II. Abdülhamid Han döneminde Hazine-i Humayun\'da görev yapmıştır. (Çağların tesbih merakı ve kolleksiyonu kendisine dedesinden yadigar kalmıştır) Cumhuriyet sonrası ise genç Türkiye\'nin ilk milli kolonya fabrikasını kurdu.

Çağlar\'ın baba tarafından dedesi Sıtkı Çağlar ise, ticarete konu olabilecek her ürünün ticaretini yapar, özellikle Konya\'dan diğer şehirlere giderek mal değiş tokuşu ile ticaret hayatını devam ettirirken, 1950\'li yıllarda İtalyanlardan aldığı teknoloji ile İstanbul, Topkapı\'da iplik fabrikası kurar. Sıtkı Bey aynı zamanda, Hacı Sabancı\'nın Adana\'da kuracağı fabrikaya da danışmanlık hizmeti verir. Bu vizyonla da oğlu Cenap Çağlar\'ı (İbrahim Çağlar\'ın babası) Avusturya Lisesinde okutur. Cenap Çağlar da okul sonrasında iplik ticareti ve müteahhitlikle ilgilenir.

Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İbrahim Çağlar 7 yaşından itibaren yazları kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başladı. İlkokuldan sonra Güneş Kolejinde eğitim gören Çağlar, lisede gönlünde yatan aslanın peşinden giderek Ticaret Lisesi\'ne kayıt oldu. 1977 yılında liseden mezun olan Çağlar ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.\'yi müteakiben kurmuş ve iş hayatına atılmıştır.

18 yaşında başladığı ticaret hayatını bugün tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren Çağlar, aynı zamanda sosyal hayatta, çeşitli vakıflarda aldığı görevlerle de ön plana çıkmıştır.

Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası\'nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Çağlar, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıydı.

Yoğun iş hayatı, sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflardaki görevlerinden arda kalan zamanlarda ise atıcılık, yüzme ve tenis sporları ile ilgileniyordu. Çağlar evli ve 2 çocuk babasıydı.

Görüntü Dökümü:

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-Çağlar\'ın arşiv görüntüsü



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2- DİN ADAMLARI BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİNİ SALDIRININ OLDUĞU SAATTE ANDI



Haber - Kamera: Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR - Ertan KILIÇ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta geçen yıl 10 Aralık\'ta meydana gelen hain terör saldırısının 46 şehidi, farklı dinlere mensup din adamları ve bazı ülke temsilcilerin katılımıyla anıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından, geçen yıl 10 Aralık\'ta düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin şehit olduğu Beşiktaş Şehitler Tepesi\'nde saat 22.30\'da anma töreni düzenlendi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Panama Başkonsolosu Andres Gregori Nunez, Yunan Başkonsolosluğu adına Danila Yasilaki, Türkiye Ermeni Katololik Toplumu Ruhani Lideri Levon Zekiyan, Ermeni Patrikanesi Temsilcisi Sarkis Kuyumcuyan, Latin Katolik Kilisesi Temsilcisi Ruben Tierrablanca Gonzales, Rum Ortadoks Patrikhanesi Temsilcisi Peder Benjamin, Türk Yahudi Toplumu Temsilcisi İshak Alauf katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Çelenk bırakılmasının ardından, şehitler için farklı dinlere mensup din adamları tarafından dualar okundu. Bazı şehit yakınlarının tören sırasında gözyaşı döktükleri görüldü. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Çelenk bırakılması

- Dualar edilmesi

- Bazı şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Belediye başkanının konuşması

Detaylar

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3 - BEŞİKTAŞ\'TAKİ ŞEHİTLER TEPESİ\'NDE ANMA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü üyeleri, geçtiğimiz yıl 10 Aralık\'ta Beşiktaş\'taki hain terör saldırısında şehit olanları andı. 46 şehidin anıldığı sırada grup 46 saniyeliğine Dolmabahçe Gazhane Caddesi\'ni trafiği kapattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü üyeleri, 39\'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıldönümünde, Şehitler Tepesi\'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kulüp üyeleri, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu; İstiklal Marşı ve Kur\'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kalabalık daha sonra Dolmabahçe Gazhane Caddesi\'ni 46 saniye araç trafiğine kapattı.

Mehmet Doğan\'ın grup adına yaptığı basın açıklamasında, \"PKK, DAEŞ, FETÖ benzeri hiç fark etmeksizin savaş ve acıyı yaymak isteyen terör örgütlerini ve terörü lanetliyoruz. Milletimizi yıldırmak isteyen terör örgütleri kalemin kılıçtan keskin olduğuna inanan biz üniversite gençlerini asla yıldıramayacak ve mücadelemiz her platformda devan edecektir\" denildi. Basın açıklamasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kulüp üyelerinden detay görüntü

-Şehitler Tepesinden detay görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Kur\'an-ı Kerim okunması ve dua

-Basın açıklaması

-Trafiğin Kesilmesi

-Grubun dağılması

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4- SEVGİLİSİNİ ARAYIP İNTİHAR ETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA -

Kadıköy\'de dövmecilik yapan 39 yaşındaki Şara Çopur, sevgilisini arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra iş yerinde kendisini asarak intihar etti.

Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki Şara Çopur, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. İddiaya göre, Gebze\'de bulunan sevgilisini arayan Çopur, intihar edeceğini söyledi. 155 Polis İmdat hattını arayarak durumun bildirilmesi üzerine Çopur\'un iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine kapının camını kırarak içeri girdi. Ekipler burada Çopur\'un cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çopur\'un eski eşi, oğlu ve sevgilisi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çopur\'un cansız bedeni cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Polisin camı kırması

-Toplanan kalabalık

-Çopur\'un yakınları

-Olay yeri ekiperinin çalışmaları

-Çopur\'un cenazesinin araca konulması

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 05.24 Haber Kodu: 171211006

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5-- KADIKÖY\'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber - Kamera: Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de, bir gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Barınakta bulunan iki köpek de kurtarıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Sarmaşık çıkmazı sokakta bulunan ahşap bir gecekonduda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Erhan Uran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gecekondunun arka kısmındaki barınakta bulunan 2 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Pınar Güner, \"Balkonda oturuyorduk alevleri gördük. Alevler her yeri sardı, zaten ağaçlık bir yer.. İçeride tek başına bir adam köpekleri ve güvercinleriyle birlikte yaşıyor. Koktuk. İtfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Adamı hastaneye kaldırmışlar\" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü

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Yanan gece kondu alevli görüntü (cep kamerası)

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Röportaj

Yangından kurtulan köpekler

Polis ekipleri

Hazır bekleyen sağlık ekipleri

Genel ve detaylar



