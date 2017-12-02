DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ZARRAB\'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz\'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda \"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin ve irtibatlı olduğu şahısların yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiğine, mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldığından şüpheli Rıza Sarraf ve diğer şüphelilerin, gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olması nedeniyle şüpheli Rıza Sarraf ile çocuğu Alara Sarraf\'ın ve belirtilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlıklarına) el konulmasına karar verilmiştir\" denildi.

Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab ile Ebru Gündeş\'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.

İSİMLER ŞÖYLE;

Rıza Sarraf

Alara Sarraf

Hüseyin Sarraf

Şebnem Sarraf

Can Sarraf

Mehmet İbrahim Burhanettin

Behruz Büyükoğlu

Mehmet Mehdi Culazade

German Ghanbarı Arablou

Hüseyin Karabeyli

Bahram Dargahi Moghaddam

Aydın Harezi

Serdar Güneş

Ali Hosein Zadeh

Göksel Kum

Perviz Leki

Ahmet Saygın

Omıd Mohagilegh Eromi

Moshtaghl Mohammad Ali

Babak Nahani

Hüseyin Nobari

Mohammad Reza Pashapournıku

Ali Polat

Görüntü dökümü:(ARŞİV)

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Zarrab\'ın daha önce geçilen görüntüleri

01.12.2017 - 21.29 Haber Kodu : 171201208

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2- KADIKÖY\'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde sürüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy Kavşağı\'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ömer Faruk Sarı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce önünde seyreden ve iki kişinin bulunduğu motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.



YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yolda sürüklenirken, motosikletteki Eren Çalışır ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır şekilde yaralanan Eren Çalışır ise ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya neden olan sürücü Ömer Faruk Sarı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Cenazenin kaldırılmasının ve kazaya karışan aracların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından Bağdat Caddesi yeniden araç trafiğine açtı.

Görüntü DÖkümü:

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- Cenazeden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Motosikletin görüntüsü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Görgü tanığı ile röportaj

- Genel ve detaylar

- Kapalı yoldan görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Cenazenin kaldırılması

- Kazaya karışan araçların kaldırılması

- Yolun trafiğe açılması

02.12.2017 - 07.53 Haber Kodu : 171202010

02.12.2017 - 07.02 Haber Kodu : 171202009

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3- BAHÇELİEVLER\'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

* Bahçelievler\'de gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

* Silahlı kavga sonucu yaralanan kişi, aracına binerek uzaklaşmak istedi.

* Kullandığı aracıyla bir süre ilerledikten sonra duran yaralıyı, çevredekilerin haber verdiği polis ekipleri buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi\'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siyavuşpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya döndü. Karşılıklı silahlar kullanan iki grup arasından ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralanan kişi, kendi aracına binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda yaralı halde aracıyla uzaklaşan sürücüyü takibe aldı. Polis ekiplerinin araması sonucu yaralı sürücü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulundu. Polis ekipleri ambulans çağırırken, olay yerinde de önlem alındı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi, bulunduğu yerde yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası her iki noktada da olay yeri çalışması yaptı. Olay yerinde boş kovanları numaralandıran polis ekipleri, yaralı sürücünün otomobilinde de inceleme yaptı. Çevredeki işyerilerinin güvenlik kamera görüntülerinin olup olmadığını araştıran polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Polisin yaralı sürücünün aracındaki incelemesi

- Genel ve detaylar

02.12.2017 - 04.30 Haber Kodu : 171202006

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4- ÇAĞLAYAN ADLİYESİ\'NDE ASANSÖR KAZASI: 2 SAVCI YARALI

Haber-Kamera: Özden ATİK-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

İstanbul Adalet Sarayı\'nda mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısı yaralandı.

Kaza, Çağlayan\'daki İstanbul Adalat Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi A Blok\'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adları öğrenilemeyen iki cumhuriyet savcısı, mesai bitiminde, 7.Katta asansöre bindi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör arızalanarak yukarı doğru çekme yapıp tavana çarptı. Yaralanan iki savcı, asansörden çıkarıldıkan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Florence Nightingale Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri süren savcıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden detay görüntüler

-Hastaneden detay görüntüler

01.12.2017 - 20.36 Haber Kodu : 171201202

01.12.2017 - 21.13 Haber Kodu : 171201206

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(ÖZEL)

5- FATİH\'TE BİR GARİP OLAY

- EVİNİN GİRİŞİ KALDIRIM TAŞIYLA ÖRÜLDÜ...

- Ne evine girebiliyor ne de eşyalarını çıkarabiliyor.

- Görenleri şaşkına çeviren manzara.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Fatih\'te, 3 katlı binanın bodrum katında kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evinin girişi, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım yapılarak kapatıldı. Başka giriş kapısı olmadığı için evine giremeyen Doğu, \"Eşyalarım içerde kaldı. Ekipler kapının girişini kapatınca dışarıda kaldım. Daha önce hiçbir tebligatta bulunulmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum\" diye sitem etti.

SABAHA KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GELDİ

Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki apartmanın bodrum katında oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun evine sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Fatih Belediyesi\'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, Mustafa Doğu\'nun evi terk etmesi gerektiğini, giriş kapısını kaldırım taşıyla öreceklerini söyledi. Duruma anlam veremeyen Doğu, Fatih Belediyesi\'nin yolunu tuttu. Burada yetkililerle görüşen Mustafa Doğu\'ya, kapı girişindeki merdivenlerin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla kapatılacağı söylendi.

KAPISININ ÖNÜNE KALDIRIM TAŞI DÖŞENDİ

Daha sonra evine geri dönen Doğu, kapısının girişinin kaldırım taşıyla döşenip kapatıldığını gördü. Evinin başka giriş kapısı olmadığı için dışarıda kalan Doğu, eşyalarının içeride olduğunu ve kendisine daha önce tebligatta bulunulmadığını savunarak yetkililere sitem etti.

\"TEBLİGATTA BULUNMADILAR\"

4 yıldır bu dairede tek başına oturduğunu belirten Mustafa Doğu, \"Sabah 05.00 sıralarında ekipler geldi, kapımı çaldı. Daireyi boşaltmam gerektiğini, burayı kapatacaklarını söyledi. Neden olduğunu belediyeden öğrenmem gerektiğini söylediler. Evi boşlatmam için bana süre de vermediler. Durumu anlamak için belediyeye gittim. Geldiğimde evin girişini kapatmışlardı. Kapı girişindeki merdiven burayı bozuyormuş, gerekçe bu. Eşyalarım içeride. Ben de dışarıda kaldım\" dedi. Gaziantep Belediyesi\'nden emekli olduğunu söyleyen Doğu, \"Yıllardır bu ülkeye vergi ödedim. Bu hale mi düştük\" diye yakındı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma bazı mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan Faik Özçelik, \"Mahalle sakinleri olarak bu duruma üzüldük. Sabah gelip kaldırıyorlar ve burayı kapatacaklarını söylüyorlar. Kalacak yeri yok. İki bina ötede aynı konumda bir yer daha var ama orası kapatılmadı. Tebligat da verilmemiş, uyarılmamış. Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde olmaz\" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATIYLA KAPATILMIŞ

Fatih Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; söz konusu dairenin giriş kapısının İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından verilen talimatla, imara aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaldırımla döşenen kapının önünden görüntü

-Kapatılan kapı

-Binadan detay görüntü

-Mustafa Doğu ile röportaj

-Bir mahalle sakini ile röportaj

-Aynı mahallede benzer durumdaki bodrum katı

-Detaylar



01.12.2017 - 17.07 Haber Kodu : 171201159

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6 (ÖZEL) - YAĞMUR YOK AMA BAĞCILAR\'I SEL ALDI

- İSKİ\'nin ana boru hattı, tazyikle akan su bir ırmağı andırdı.

- Yokuş aşağıya akan su asfalt parçalarını da sürükledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Abdullah KÖSE İstanbul DHA

Bağcılar\'da İSKİ\'ye ait su borusunun patlamasıyla yol göle döndü.

Yüzyıl Mahallesi 2183. sokakta öğle saatlerinde İSKİ\'nin çalışması sırasında ana boru hattı patladı. Tazyikli su yolları göle çevirdi. Yokuş aşağı asfalt parçalarının sürükleyen tazyikli su sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan akan su adeta bir ırmağı andırdı. Suyun biriktiği dört yol ağzında ise trafik keşmekeşe döndü. İSKİ ekipleri vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine geldi. Ana vana kapatılmasıyla su kesildi. İSKİ ekiplerinin boruyu onarma çalışmaları devam ediyor.

Bir çevre sakini, \"2 saat önce burada çalışma vardı. Gittiler. 2 saat sonra patladı\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Sürüklenen asfalt parçaları

-Göle dönen yol

-Borunun patladığı yer

-Yoldaki araçlar

-Oluşan trafik

-İSKİ ekiplerinin gelişi

-Vanayı kapatmaları

-Çalışmalardan görüntü

01.12.2017 - 16.35 Haber Kodu : 171201136

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7-ETROBÜSÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK EDEN İKİ GENÇ SERBEST BIRAKILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da metrobüsün üstüne çıkarak 12 durak yolculuk yapan 2 genç polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler gülerek geldikleri Emniyet Müdürlüğü binasında bundan sonra çok daha fazla ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını söylediler. Haklarında, 95\'er liralık trafik cezası işlemi yapılan 2 genç serbest bırakıldı.

12 DURAK METROBÜSÜN ÜZERİNDE GİTMİŞLERDİ

İstanbul\'da sosyal medya hesaplarında dün ortaya çıkan görüntüler de 2 genç akıl almaz bir yolculuk yaptıkları görülmüştü. Görüntüler de Zincirlikuyu istikametine doğru giden metrobüsün üstünde 2 gencin çılgın yolculuk yaptığı bunu 12 durak boyunca sürdürdüğü tespit edilmişti. Zaman zaman metrobüs üstünde ayağa kalkan, selfi çekerek görüntüler alan iki genç, Zincirlikuyu\'da yolcuların şaşkın bakışları içinde metrobüsün üstünden aşağı inmişlerdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 gencin isimleri tespit edildi. Pavel Smirnov ve Jack Kahyaoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Pavel Smirnov\'un daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak \"350 metre\" yükseklikte özçekim yaptığı belirtildi.

Gayrettepe\'de bulunan Trafik denetleme şube müdürlüğüne getirilen şüpheliler, basın mensuplarına \"Bu hayatta unutulan değil iz bırakan olursun \" diye bağırdı. Ayrıca bundan sonra daha ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını da söylediler.

Haklarında, \"Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak\" tan 95\'er lira para cezası işlemi yapılan 2 genç, Trafik Şube Müdürlüğü\'nden serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- 2 gencin emniyete getirilmesi

- Tehlikeli yolculuktan görüntüler

01.12.2017 - 17.50 Haber Kodu : 171201174

01.12.2017 - 17.30 Haber Kodu : 171201166

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8- GAZİOSMANPAŞA\'DA YOLDA YÜRÜRKEN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Gaziosmanpaşa\'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle yolda yürüyen bir kişiyi bıçakladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yakın bir noktasında yere atılmış bir bıçak bulundu.

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi\'nde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir genç, Bağlarbaşı Caddesi\'nde tek başına yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı gencin yardımına koşarken, şüpheliler de olay yerinden hızla kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı genci bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın çevre hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çalışma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerin yakın bir noktasında da yere bıçak atıldığını tespit etti. Sokağa atılan bıçağın olduğu yeri de şerit ile kapatan polis ekipleri her iki noktada çalışma yaptı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yerde yatan yaralının görüntüsü

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Polisin önlemi

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

02.12.2017 - 04.41 Haber Kodu : 171202007