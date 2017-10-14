DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- PENDİK\'TE SİLAHLI SALDIRI : 1 KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Uğur AYAZSIN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.

Olay, Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu önündeki Bağdat Caddesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yanındaki pompalı tüfekle birlikte arkadaşının otomobiliyle istasyonun yanına gelen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, burada okuldan çıkıp evine gitmekte olan Helin P.(17), C.Y(17) ve D.M(18)\'nin önünü kesti.



3 KİŞİYİ YARALADI

Saldırgan, pompalı tüfek ile C.Y. ve D.M\'yi bacağından, genç kızı da karından vurdu. Daha sonra istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında bulunan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne kaçtı.



İNTİHARA KALKIŞTI

Okulun yangın merdivenine çıkan saldırgan yanındaki bıçak ile bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Okul etrafında görevli olan \'Mobil Okul Timi\' (MOT) polisleri saldırganı olayda kullandığı pompalı tüfek ve bileklerini kestiği bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ve yaralılar ambulanslar ile Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Karnından yaralanan genç kız ise, olay yerinde hayatını kaybetti.



CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, tren istasyonunun bulunduğu Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı.



SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Pompalı tüfekle yaralanan 2 öğrencinin hastanede tedavisi sürerken, saldırgan polisler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü.



OLAY YERİ EKİPLERİ 1,5 SAAT ÇALIŞMA YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaklaşık 1,5 saat çalışma yaptı. İnceleme sırasında hayatını kaybeden genç kızın arkadaşları ve akrabaları olay yerine gelerek gözyaşı döktüler. Ceset savcı incelemesinin ardından önce Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ardından adli tıpa götürüldü.



\"POMPALI TÜFEK İLE VURDU\"

Bir görgü tanığı, olayla ilgili \"Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye \'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?\' dedi. Çocuk da, \'bekle bekle\' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti\" dedi.



Bir başka görgü tanığı ise, \"Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peş peşe 3\'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi\" diye konuştu.

SALDIRIYA BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik\'te 1 kız öğrencinin öldüğü 2 erkek öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, \"İstanbul Pendik\'te bir okulda öğrenim gören H.P. isimli kız öğrenci yanında 2 erkek arkadaşı D.M. ve C.Y. ile birlikte okuldan çıkarak Pendik Güzelyalı Metro İstasyonuna geldikleri sırada şüpheli M.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu H.P. olay yerinde vefat etmiş yanında bulunan arkadaşları D.M. ve C.Y. ise yaralanmışlardır. Şüpheli M.Y. Olay sonrası yakında bulunan bir okula girerek burada intihar girişiminde bulunmuş ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tedavisi sonrası 14.10.2017 günü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilecektir.\" denildi.



Görüntü Dökümü

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-Olay Yeri

-Saldırının gerçekleştiği yerdeki insanlar

-Polisler

-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Öğrenciler

-Ceset

-Olay yeri inceleme aracı

-Ağlayan kişiler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Saldırganın kaçtığı okul

-Cesedin götürülüşü

-Ambulans

-Yaralıların tedavisinin yapıldığı hastane

-Öldürülen genç kız ile saldırganın fotoğrafı

-Genel ve detay



13.10.2017 - 18.51 Haber Kodu : 171013208

13.10.2017 - 18.39 Haber Kodu : 171013207

13.10.2017 - 18.36 Haber Kodu : 171013206

13.10.2017 - 18.08 Haber Kodu : 171013199

13.10.2017 - 17.37 Haber Kodu : 171013182

13.10.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171013181

13.10.2017 - 17.27 Haber Kodu : 171013180

13.10.2017 - 17.17 Haber Kodu : 171013178

13.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171013175



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2- ÖĞRENCİLER OKUL DÖNÜŞÜ TIR\'IN ALTINDA KALDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

- Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te, okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki iki kız öğrenci TIR\'ın altında kaldı. Öğrencilerden biri olay yerinde feci şekilde can verirken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih\'te meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru yaya olarak ilerleyen 14 yaşındaki İrem K. ile Nurşin T., yolun karşısına geçtikleri sırada Vatan Caddesi istikametine seyir halinde bulunan S.K.(53)\'nın kullandığı TIR çarptı. İrem K., TIR\'ın altında kalarak feci şekilde can verirken, arkadaşı Nurşin T., ağır yaralandı. Kazanın ardından, çevredekiler hemen olay yerine gelerek TIR\'ın altında kalan çocukları çıkarmaya çalıştı. Kazada ağır yaralanan Nurşin T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı İrem K.\'nın cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cadde üzerindeki TIR\'ın ilerlediği ve kız öğrencilerden birini altına alarak devam ettiği görülüyor.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayı anlatan görgü tanıkları, İrem ve Nurşin\'in yolun karşısına geçtiği sırada TIR\'ın altında kaldıklarını ve çevredekilerin yardıma koştuğunu anlattı. Olay sonrası gözaltına alınan TIR sürücüsü S.K. tutuklanarak Metris Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-TIR\'IN kız çocuğunu altına alıp ilerlemesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Olayın meydana geldiği caddeden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Detaylar

13.10.2017 - 19.50 Haber Kodu : 171013218

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3- YOLCUSU BAYILDIĞI İÇİN GERİ DÖNEN UÇAK 7 SAAT 22 DAKİKA SONRA İNEBİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanarak bayılması nedeniyle 7 saat 22 dakika havada tur atıp iniş için uygun yakıt ağırlığına geldikten sonra İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indi.

THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kanada\'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alarak saat 15.33\'te havalanan Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçak, kalkışından kısa bir süre sonra 16 yaşındaki genç kadın yolcu bayıldı. Uçağın Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirerek iniş izni aldı.

Yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak İniş için uygun iniş ağırlığına ulaşmak için, 7 saat 22 dakika havada tur attıktan sonra yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22. 55\'te İstanbul Atatürk Havalimanı\'na sorunsuz şekilde indi.

Uçağın altında bekleyen ambulansa alınan hasta yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolculardan bazılarının otel hizmetinden yararlandırılacağı bir kısmının ise tahsis edilecek yeni uçakla saat 01.00\'da Montreal\'e gideceği bildirildi.

YOLCULAR YAŞANANLARI ANLATTI

Kanada\'dan bir aylık izine gelen Konyalı Battal Ok, şunları söyledi: \"İzinim bitti, havalimanına geldim. Saat 14.05\'te uçağımız kalkacaktı. 1 saat rötar yaptı.Havalandıktan kısa süre sonra bir arkadaşımız rahatsızlandı. Tekrar inme imkanımız yoktu. 8 saatte yakın İstanbul üzerinde uçtuk. Uçuş iyiydi. Sıkıntı yoktu. İlgi iyiyidi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bize iki seçenek verdiler. Gece saat 01.00\'da uçak varmış, gitmek isteyen gidiyor. Kalan yolcular otele yerleştirilip pazar günü yolcu edilecekler.\"

\"İSTANBUL\'DAN İSTANBUL\'A 9 SAATLİK UÇUŞ YAPTIK!\"

Yolculardan Ali Üstün ise \"Bugün saat 14.05\'te Montreal\'e uçacaktık. Hava trafiği dolayısı nedeniyle 1 saat gecikmeli havalandık. Havalandıktan çok kısa bir süre sonra, belki 10-15 dakika sonra \'doktor var mı?\' diye acil bir anons yapıldı. Sonradan öğrendim, 3 tane doktor olay yerine gitmiş. Yolculardan biri fenalık geçirmiş ve onun için uçak geri dönmek zorunda kaldı. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Uçak, İstanbul hava sahası üzerindeyken doktorlar acil iniş durumunun kalktığını pilota bildirmişler, pilot da bu durum üzerine acil iniş yerine normal inişe geçti. Ve durumu izah etti pilot, anonslarla uçakta çok miktarda yakıt olduğu için yakıtı tüketmeden normal inişe geçemeyeceği için İstanbul-Çorlu arasında yaklaşık 7 saat civarında saat verdiler, uçtuk durduk. Anormal bir panik durumu söz konusu değildi. THY personelinin o konuda profesyonelce hareket ettiği söylemek mümkün. Bu 7 saatlik yakıtın boşaltılmasından sonra da inişi yaptık. Kısacası İstanbul\'dan İstanbul\'a 9 saatlik uçuş yaptık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın iniş için alçalması

-Uçağın inişi

-yolcuların uçaktan çıkışları

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-Boarddan Montreal yazısı görüntüsü

-Yolculardan görüntü

-Battal Ok röp

-Ali Üstün röp

-genel ve detay görüntü

14.10.2017 - 00.20 Haber Kodu : 171014001

14.10.2017 - 01.57 Haber Kodu : 171014010