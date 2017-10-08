DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ŞİŞLİ\'DE, İNŞAAT KOLONUNUN ÜZERİNE DÜŞEN İŞÇİNİN BACAKLARINA DEMİR SAPLANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Şişli\'de, bir otel inşaatında, istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten düşen işçinin bacaklarına inşaat demiri saplandı. Vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak\'ta saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otel inşaatının zeminden 40 metre aşağıda yapılan temel çalışmaları sırasında, istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bu sırada, duvarın bitişiğindeki inşaat iskelesinde çalışan Selami Öztürk (32) adlı işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kolon üzerine düşen Öztürk\'ün bacaklarına inşaat demirleri saplandı. Kasığına yakın bölgeden ağır şekilde yaralanan Selami Öztürk\'ün yardımına ilk olarak iş arkadaşları koştu. İnşaat demirlerinin bir kısmını keserek Öztürk\'ü bulunduğu yerden çıkaran arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçi Öztürk\'ü vinç yardımıyla bir kabine koyarak yukarı çıkardı. Selami Öztürk, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Öztürk\'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İnşaat yerinden detaylar

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Vinç yardımıyla işcinin düştüğü yerden çıkatırılması

-İşciye sağlık ekiplerin müdahalesi ve ambulansa konulması

-Ambulansların gidişi

-İş arkadaşlarından görüntü

-Polis ve zabıta ekipleri

-Genel ve detaylar

07.10.2017 - 23.55 Haber Kodu : 171007200

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2- BOLLYWOOD YILDIZI AAMİR KHAN TÜRKİYE\'DEN AYRILDI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Bollywood\'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye\'den ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın davetlisi olarak ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar\'ın tanıtımı için 4 Ekim\'de Türkiye\'ye gelen Khan, 4 günlük programı kapsamında İstanbul ve Ankara\'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Khan, Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 19.55\'te İstanbul\'dan Mumbai\'ye gitti. Ünlü aktörün İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonu geçiş izini bulunuyordu. Khan, Vip salonuna geldiği yolda hayranlarını gördü. VİP salonuna gelen Khan\'ın konvoyu hayranlarının bulunduğu noktaya geri döndü. Aamir Khan, aracından inerek bir çocuğu kucağına aldı. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Aamir Khan daha sonra VİP salonuna gitti. VİP salonu önünde DHA\'ya açıklama yapan Aamir Khan, \" Ayrıldığım için çok üzgünüm Çok güzel bir ülke iyi vakit geçirdim. Keşke daha fazla kalabilseydem. Bir daha ki sefere daha uzun süre kalacağım. Burada gösterdiğiniz sayğı ve sevgi için çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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-Aamir Khan aracından ve inişinden görüntüsü

-Aamir Khan hayranlarından görüntü

-Aamir Khan hayranları ile özçekim görüntüsü

-Aamir Khan DHA özel açıklaması

-Genel ve detay görüntü

07.10.2017 - 20.25 Haber Kodu : 171007170

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3- KEPÇE SU BORUSUNU PATLATTI; CADDE GÖLE DÖNDÜ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kartal\'da internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında iş makinesinin içme suyu hattını patlaması sonucunda cadde göle döndü.Kartal Atalar Mahallesi Çanakkale caddesinde internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Patlama sonrası tazyikli su nedeniyle cadde göle döndü. Tazyikli suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kepçesiyle kapatıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca tonlarca su diğer cadde ve sokakları bastı. Tadilat çalışmaları için ana vana kapatıldı ve suyun akışı kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Akan su

-Kepçe ile suyu kapatılmaya çalışılması

-Sutun caddeyi göle çevirmesi

-Araçların suda ilerlemesi

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü

-Genel ve detaylar

07.10.2017 - 17.51Haber Kodu : 171007149