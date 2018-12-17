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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) YILMAZ VURAL'A HIRSIZLIK ŞOKU

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul DHA Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi

17 Aralık 2018 18:13

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul DHA
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural\'ın Kadıköy\'de bulunan evine hırsız girdi.
Yılmaz Vural\'ın Kadıköy Göztepe\'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi. Yılmaz Vural\'ın
geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural\'ın vefatının ardından  zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar\" dedi. Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Görüntü Dökümü
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-Hırsız giren apartman
-Görevli kadın röp
-Zilde yazılı isim
-Genel ve detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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