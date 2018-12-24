T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - NARKOTİK POLİSİNDEN SIRBİSTAN SINIRINDA BÜYÜK OPERASYON (2)

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara da

24 Aralık 2018 12:34

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda\'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR\'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi. Sırbistan-Bulgaristan\'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye\'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi. Yapılan operasyonun Türkiye\'nin yurtdışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-ARŞİV
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüHollandaTIR SırbistanBulgaristanSırbistanBulgaristanTürkiyeYapılanGörüntü Dökümü ARŞİV
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24