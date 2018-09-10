DHA DIŞ HABER - Yabancı düşmanlığı ile bilinen 'İsveç Demokratları' ülkede ikinci büyük parti oldu

Ersin Arslan/Stockholm,9 Eylül (DHA) – İsveç’te bugün yapılan seçimlerde TSİ 21.00’de kapanan sandık başı yoklamalarına göre, yabancı düşmanlığı ile tanınan İsveç Demokratları Partisi ikinci büyük parti oldu. İsveç Demokratları’nın oy oranı, 2014 seçimlerine göre 6.3 puan artarak yüzde 19.2 oldu.



Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat İşçi Partisi ise sandık başı yoklamalarına göre, 2014 yılı seçimlerine nazaran 4.8 puan gerilemesine karşın en büyük parti konumunu korudu.



Sosyal Demokrat Koalisyon Hükümetini dışardan destekleyen Sol Parti ise oylarını arttırarak oyların yüzde dokuzunu kazandı.



\'Sol blokun\' yüzde 39.4 oy oranına karşın \'Burjuva blokunun\' oy oranı yüzde 39.6 oldu.