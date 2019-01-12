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DHA DIŞ - Düğün coşkusu uçurum kenarında son buldu

Pakistan, (DHA) – Pakistan’da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı

12 Ocak 2019 11:50

Pakistan, (DHA) – Pakistan’da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Konvoydaki araçlardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sol tarafında uçurum bulunan dar bir yolda ilerlemekte olan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin camdan sarkmaya çalıştığı görülüyor. Arka koltukta oturan kişinin camdan sarkması ile dikkati dağılan sürücü, aracın kontrolünü kaybediyor ve araç bir anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Olayı gören arkadaki otomobilin sürücüsü ise yardım etmek için hemen aracından iniyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Uçurum kenarındaki yolda ilerlemekte olan düğün konvoyu

-Bir kişinin öndeki aracın camından sarkması

-Aracın uçurumdan aşağı yuvarlanması

-Arkadaki aracın yardım etmek için durması

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